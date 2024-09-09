Два мыса — Великан и Птичий — стали визитной карточкой острова.
Вы побываете в этих необычайных местах, полюбуетесь кекурами на берегу, заглянете в каменные гроты, насладитесь красотой природой. А мы познакомим вас с историей Сахалина и обеспечим комфортом на протяжении всей поездки.
Вы побываете в этих необычайных местах, полюбуетесь кекурами на берегу, заглянете в каменные гроты, насладитесь красотой природой. А мы познакомим вас с историей Сахалина и обеспечим комфортом на протяжении всей поездки.
Описание экскурсии
Дорога до юго-восточного побережья к мысам займёт 2,5–3 часа. За это время мы расскажем вам о разных эпохах острова, Карафуто и каторге. А также о том, как сейчас живут люди на Сахалине.
Мы сделаем одну остановку на набережной села Охотское, где можно пройтись и воспользоваться уборными.
Доедем до финальной точки, от которой уже пешком прогуляемся по побережью Охотского моря до мысов Птичий и Великан. Продолжительность и точный маршрут прогулки зависят от ваших пожеланий и физической подготовки. Пройти по песку мимо причудливых останцев, кекуров и гротов или же подняться на одну из сопок, чтобы сверху взглянуть на всё это великолепие, — решать вам. Обычно пешая часть — 2 ч.
Организационные детали
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике
- По запросу предоставим детское кресло
- Если вас 3 и более человек, мы бесплатно заберём вас с места проживания
- Для компаний за дополнительную плату можно организовать полноценный обед в шатре на берегу моря. Меню согласуем. Обычно это стейки из свинины или красная рыба на мангале или уха, корейские салаты, овощи, хлеб, чай/кофе с печеньками. Детали и стоимость уточняйте в переписке.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города, район площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 64 туристов
Я влюблена в Сахалин и хочу поделиться этой любовью с вами, чтобы и вы почувствовали магию острова. Как гид и профессиональный фотограф, я приглашаю вас в путешествие к местам, где захватывает
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная поездка: все организовано, машины хорошей проходимости и удобные, прогулка пешая по красивейшим местам с дегустацией легенды Сахалина - ягоды Клоповки, вкусный обед, включающий корейские блюда (салат из папоротника и
+2
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Не хватило больше исторических фактов и событий, а может это и к лучшему, ведь мы успели прочувствовать все красоты этого края. Но экскурсия безумно потрясающая и запоминающиеся! Мы в ней были не как туристы, а как альпинисты и это круто!
Но самое запоминающееся, это предложение от жениха… в таком необычном для нас месте, где от красоты природы завораживает дух.
Но самое запоминающееся, это предложение от жениха… в таком необычном для нас месте, где от красоты природы завораживает дух.
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Е
Все понравилось,рекомендуем.
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О
Отличная организация, у Ирины все продумано. Очень красивое место, время пролетело незаметно
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Хотим выразить благодарность за поездку на мыс Птичий Ирине и Константину. Пейзажи безумно красивые, мы были в восторге.
Ирина и Константин прекрасные люди и экскурсоводы: рассказали много интересностей про Сахалин, посоветовали
Ирина и Константин прекрасные люди и экскурсоводы: рассказали много интересностей про Сахалин, посоветовали
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О
Наша компания из Владивостока, благодарна, предоставленным нам путешествию на Мыс Птичий, мыс Великан!!! Особую благодарность нашим сопровождающим Ирине и Константину!!! А за обед который они нам приготовили, отдельное спасибо!!! Очень рекомедуем!!!
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