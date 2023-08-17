Отправиться на живописное юго-восточное побережье Сахалина
Два мыса — Великан и Птичий — стали визитной карточкой острова. Вы побываете в этих необычайных местах, полюбуетесь кекурами на берегу, заглянете в каменные гроты. За 1–2 часа свободного времени успеете насладиться природой. А мы познакомим вас с историей Сахалина и обеспечим комфортом на протяжении всей поездки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дорога до юго-восточного побережья к мысам займёт 2,5–3 часа. За это время мы расскажем вам о разных эпохах острова, Карафуто и каторге. А также о том, как сейчас живут люди на Сахалине.
Мы сделаем одну остановку на набережной села Охотское, где можно пройтись и воспользоваться уборными.
Доедем до финальной точки, от которой уже пешком прогуляемся по побережью Охотского моря до мысов Птичий и Великан. Продолжительность и точный маршрут прогулки зависят от ваших пожеланий и физической подготовки. Пройти по песку мимо причудливых останцев, кекуров и гротов или же подняться на одну из сопок, чтобы сверху взглянуть на всё это великолепие, — решать вам. Обычно пешая часть — 1–2 ч.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Южно-Сахалинске и по окончании отвезём обратно
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике
- По запросу предоставим детское кресло
- За дополнительную плату можно организовать полноценный обед на берегу моря. Обычно это стейки из свинины на мангале, красная рыба на мангале или уха, корейские салаты, овощи, хлеб, чай/кофе с печеньками. Детали и стоимость уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Сахалине
Меня зовут Ирина, я гид по Сахалину и профессиональный фотограф. Вместе с командой единомышленников провожу туры по острову. Будем рады показать вам местные красоты и поделиться сюжетами из прошлого и настоящего. Присоединяйтесь!
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