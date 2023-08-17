Два мыса — Великан и Птичий — стали визитной карточкой острова. Вы побываете в этих необычайных местах, полюбуетесь кекурами на берегу, заглянете в каменные гроты. За 1–2 часа свободного времени успеете насладиться природой. А мы познакомим вас с историей Сахалина и обеспечим комфортом на протяжении всей поездки.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога до юго-восточного побережья к мысам займёт 2,5–3 часа. За это время мы расскажем вам о разных эпохах острова, Карафуто и каторге. А также о том, как сейчас живут люди на Сахалине.

Мы сделаем одну остановку на набережной села Охотское, где можно пройтись и воспользоваться уборными.

Доедем до финальной точки, от которой уже пешком прогуляемся по побережью Охотского моря до мысов Птичий и Великан. Продолжительность и точный маршрут прогулки зависят от ваших пожеланий и физической подготовки. Пройти по песку мимо причудливых останцев, кекуров и гротов или же подняться на одну из сопок, чтобы сверху взглянуть на всё это великолепие, — решать вам. Обычно пешая часть — 1–2 ч.

Организационные детали