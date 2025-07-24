Мы бесстрашно поедем туда, где почти нет дорог. Форсируем реки и разгадем тайну Бирюзовых озёр. Поднимемся на мыс Евстафия, чтобы увидеть побережье с высоты. Нас будет сопровождать шум волн, морские брызги и ветер. Это путешествие для тех, кто не боится сложностей пути, любит нестандартные дороги и захватывающие виды.

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Описание экскурсии

Красивая и нескучная дорога

Мы прокатимся вдоль залива Анивал. Увидим идущие вдали корабли, знаменитую лагуну Буссе, футуристичные ветряные мельницы, которые неожиданно контрастируют с сельским пейзажем. И один из первых заводов сжиженного природного газа в России. А если повезёт, застанем момент, когда огромные танкеры стоят на заправке.

Бирюзовые (Голубые) озёра (20–30 мин)

Это место кажется нереальным, особенно в солнечную погоду — вода здесь приобретает завораживающий оттенок. Поговорим, почему она такого необычного цвета.

Мыс Евстафия — своеобразный край света (1–1,5 часа)

Ключевая локация нашего приключения. Мы поднимемся на 51-метровую вершину, чтобы рассмотреть панораму побережья. Если позволит погода и будет отлив, попробуем найти морских ежей.

Остатки японской электростанции (15 мин)

Место, куда редко отвозят туристов, а зря! Здесь можно прикоснуться к прошлому и понять, как работали промышленные предприятия на Сахалине в период японского Карафуто.

Мыс Три Камня (20 мин – 1 час)

На обратном пути сделаем остановку в живописном уголке побережья, где переведём дух после насыщенного дня. В тёплую погоду — искупаемся.

Вы узнаете:

Кто, когда и как открыл Сахалин

Какие коренные народы живут в этом регионе

Кого отправляли на сахалинскую каторгу

Как здесь было в японский период Карафуто

Каково это — жить там, где тайфуны, шторма и нерест горбуши, которую можно ловить руками

Кому не подойдёт поездка

Тем, кто предпочитает комфортные маршруты по асфальту, без тряски, длинных переездов и преодоления естественных препятствий на авто

Тем, кто хочет лёгкой прогулки с минимумом автомобильных передвижений

Тем, у кого проблемы опорно-двигательного аппарата и избыточный вес, так как в пути будет тряска, пешие подъёмы, длительное пребывание в автомобиле

Организационные детали

Общая протяжённость маршрута 143 км, из которых 65 км — плохая грунтовка, а 24 км — настоящий джипинг с ямами, кочками и ручьями. Маршрут насыщенный и непростой, но мы не будем спешить. Будем делать длительные остановки, чтобы отдыхать, гулять, фотографировать

Поездка проходит на Toyota Land Cruiser, минивэне Delica или пикапе Toyota Hilux

В стоимость включён лёгкий перекус (бутерброд, чай/кофе)

Возможно организовать поездку по этому маршруту только для вашей компании (условия согласуем в переписке)

Мы готовы взять на борт только путешественников старше 18 лет без проблем с опорно-двигательным аппаратом

На маршруте с вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Распитие спиртных напитков на маршруте категорически запрещено.