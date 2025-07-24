Это путешествие для тех, кто не боится сложностей пути, любит нестандартные дороги и захватывающие виды.
Описание экскурсии
Красивая и нескучная дорога
Мы прокатимся вдоль залива Анивал. Увидим идущие вдали корабли, знаменитую лагуну Буссе, футуристичные ветряные мельницы, которые неожиданно контрастируют с сельским пейзажем. И один из первых заводов сжиженного природного газа в России. А если повезёт, застанем момент, когда огромные танкеры стоят на заправке.
Бирюзовые (Голубые) озёра (20–30 мин)
Это место кажется нереальным, особенно в солнечную погоду — вода здесь приобретает завораживающий оттенок. Поговорим, почему она такого необычного цвета.
Мыс Евстафия — своеобразный край света (1–1,5 часа)
Ключевая локация нашего приключения. Мы поднимемся на 51-метровую вершину, чтобы рассмотреть панораму побережья. Если позволит погода и будет отлив, попробуем найти морских ежей.
Остатки японской электростанции (15 мин)
Место, куда редко отвозят туристов, а зря! Здесь можно прикоснуться к прошлому и понять, как работали промышленные предприятия на Сахалине в период японского Карафуто.
Мыс Три Камня (20 мин – 1 час)
На обратном пути сделаем остановку в живописном уголке побережья, где переведём дух после насыщенного дня. В тёплую погоду — искупаемся.
Вы узнаете:
- Кто, когда и как открыл Сахалин
- Какие коренные народы живут в этом регионе
- Кого отправляли на сахалинскую каторгу
- Как здесь было в японский период Карафуто
- Каково это — жить там, где тайфуны, шторма и нерест горбуши, которую можно ловить руками
Кому не подойдёт поездка
- Тем, кто предпочитает комфортные маршруты по асфальту, без тряски, длинных переездов и преодоления естественных препятствий на авто
- Тем, кто хочет лёгкой прогулки с минимумом автомобильных передвижений
- Тем, у кого проблемы опорно-двигательного аппарата и избыточный вес, так как в пути будет тряска, пешие подъёмы, длительное пребывание в автомобиле
Организационные детали
- Общая протяжённость маршрута 143 км, из которых 65 км — плохая грунтовка, а 24 км — настоящий джипинг с ямами, кочками и ручьями. Маршрут насыщенный и непростой, но мы не будем спешить. Будем делать длительные остановки, чтобы отдыхать, гулять, фотографировать
- Поездка проходит на Toyota Land Cruiser, минивэне Delica или пикапе Toyota Hilux
- В стоимость включён лёгкий перекус (бутерброд, чай/кофе)
- Возможно организовать поездку по этому маршруту только для вашей компании (условия согласуем в переписке)
- Мы готовы взять на борт только путешественников старше 18 лет без проблем с опорно-двигательным аппаратом
- На маршруте с вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Распитие спиртных напитков на маршруте категорически запрещено.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|12 000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Также отдельная благодарность нашему экскурсоводу, видеографу, фотографу Дмитрию))) поездка вышла запоминающейся, виды превосходные,