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Сахалинское сафари: мыс Евстафия, Бирюзовые озёра и мыс Три Камня

Поездка, в которой дорога - уже приключение
Мы бесстрашно поедем туда, где почти нет дорог. Форсируем реки и разгадем тайну Бирюзовых озёр. Поднимемся на мыс Евстафия, чтобы увидеть побережье с высоты. Нас будет сопровождать шум волн, морские брызги и ветер.

Это путешествие для тех, кто не боится сложностей пути, любит нестандартные дороги и захватывающие виды.
5
3 отзыва
Сахалинское сафари: мыс Евстафия, Бирюзовые озёра и мыс Три Камня
Сахалинское сафари: мыс Евстафия, Бирюзовые озёра и мыс Три Камня
Сахалинское сафари: мыс Евстафия, Бирюзовые озёра и мыс Три Камня

Описание экскурсии

Красивая и нескучная дорога

Мы прокатимся вдоль залива Анивал. Увидим идущие вдали корабли, знаменитую лагуну Буссе, футуристичные ветряные мельницы, которые неожиданно контрастируют с сельским пейзажем. И один из первых заводов сжиженного природного газа в России. А если повезёт, застанем момент, когда огромные танкеры стоят на заправке.

Бирюзовые (Голубые) озёра (20–30 мин)
Это место кажется нереальным, особенно в солнечную погоду — вода здесь приобретает завораживающий оттенок. Поговорим, почему она такого необычного цвета.

Мыс Евстафия — своеобразный край света (1–1,5 часа)
Ключевая локация нашего приключения. Мы поднимемся на 51-метровую вершину, чтобы рассмотреть панораму побережья. Если позволит погода и будет отлив, попробуем найти морских ежей.

Остатки японской электростанции (15 мин)
Место, куда редко отвозят туристов, а зря! Здесь можно прикоснуться к прошлому и понять, как работали промышленные предприятия на Сахалине в период японского Карафуто.

Мыс Три Камня (20 мин – 1 час)
На обратном пути сделаем остановку в живописном уголке побережья, где переведём дух после насыщенного дня. В тёплую погоду — искупаемся.

Вы узнаете:

  • Кто, когда и как открыл Сахалин
  • Какие коренные народы живут в этом регионе
  • Кого отправляли на сахалинскую каторгу
  • Как здесь было в японский период Карафуто
  • Каково это — жить там, где тайфуны, шторма и нерест горбуши, которую можно ловить руками

Кому не подойдёт поездка

  • Тем, кто предпочитает комфортные маршруты по асфальту, без тряски, длинных переездов и преодоления естественных препятствий на авто
  • Тем, кто хочет лёгкой прогулки с минимумом автомобильных передвижений
  • Тем, у кого проблемы опорно-двигательного аппарата и избыточный вес, так как в пути будет тряска, пешие подъёмы, длительное пребывание в автомобиле

Организационные детали

  • Общая протяжённость маршрута 143 км, из которых 65 км — плохая грунтовка, а 24 км — настоящий джипинг с ямами, кочками и ручьями. Маршрут насыщенный и непростой, но мы не будем спешить. Будем делать длительные остановки, чтобы отдыхать, гулять, фотографировать
  • Поездка проходит на Toyota Land Cruiser, минивэне Delica или пикапе Toyota Hilux
  • В стоимость включён лёгкий перекус (бутерброд, чай/кофе)
  • Возможно организовать поездку по этому маршруту только для вашей компании (условия согласуем в переписке)
  • Мы готовы взять на борт только путешественников старше 18 лет без проблем с опорно-двигательным аппаратом
  • На маршруте с вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Распитие спиртных напитков на маршруте категорически запрещено.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 500 туристов
Привет! Меня зовут Анастасия, Сахалин — мой дом с 2010 года. Я исследовала остров пешком, на джипе, ходила в экспедиции, занималась спелеологией и альпинизмом. Теперь я организую атмосферные путешествия, где
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важно не только увидеть, но и прочувствовать остров. Вместе со мной работает команда местных жителей, влюблённых в Сахалин. Мы продумываем всё до мелочей: комфорт, насыщенность маршрута, истории, которые хочется слушать. В наших поездках есть место завораживающим видам, коротким встречам с морем и чашке кофе в красивых местах. Мы знаем, как показать остров живым, настоящим, удивляющим. Без суеты, без толпы — только камерные маршруты, которые останутся с вами навсегда.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
У
Рекомендуем данную экскурсию, большое спасибо Анастасии, которые отвечала на все мои организационные вопросы, советовала что и как лучше.
Также отдельная благодарность нашему экскурсоводу, видеографу, фотографу Дмитрию))) поездка вышла запоминающейся, виды превосходные,
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дорога не менее чудесная аххаха особенна там где она закончилась. Дмитрий выловил нам морских ежей, завез нас на море искупаться, мы были счастливы, сориентировал на самому городу, куда сходить что дополнительно посмотреть. Мы всей компанией советуем выбирать этих ребят

Рекомендуем данную экскурсию, большое спасибо Анастасии, которые отвечала на все мои организационные вопросы, советовала что и как лучше.
Рекомендуем данную экскурсию, большое спасибо Анастасии, которые отвечала на все мои организационные вопросы, советовала что и как лучше.
Рекомендуем данную экскурсию, большое спасибо Анастасии, которые отвечала на все мои организационные вопросы, советовала что и как лучше.
Рекомендуем данную экскурсию, большое спасибо Анастасии, которые отвечала на все мои организационные вопросы, советовала что и как лучше.
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Дарья
Экскурсия на мыс Евстафия понравилась, хотя не сказать, что это прям супер красивая локация. Однако посетить стоит, чтобы иметь представление о разных уголках Сахалина. К тому же по пути на
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мыс происходит посещение и других мест, которые интересны к ознакомлению с историей и настоящей жизнью острова. В прогулке нас сопровождал гид Дмитрий, с которым было интересно и безопасно в дороге. Дмитрий старался учитывать пожелания всех членов группы, создавал комфортную атмосферу в пути.

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К
Огромное спасибо Анастасии, как прекрасному организатору и Дмитрию, нашему замечательному гиду!!! Поездка получилась абсолютно соответствующая названию: полученный кайф от захватывающего местами бездорожья, лисички, медведи, встретившиеся на пути, безумно красивые пейзажи,
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которые нам открылись, ощущение полного релакса - только малая часть, что мы испытали за этот день! С ребятами ездили еще и в другие поездки по острову и это всегда был чистый профессионализм и супер приятная дружеская атмосфера. Очередной раз убедились, что изучать и познавать места с людьми, которые любят свой дом, лучшее решение🫶

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