Мы поможем вам получить от отдыха максимум: вы узнаете, где находятся идеальные именно для вас маршруты и трассы, прокачаете свой уровень катания, найдёте нетронутый снег и лучшие ракурсы для фотографий. Вас будет сопровождать инструктор и гид в одном флаконе — он расскажет много интересного о Сахалине и поделится полезными лайфхаками.

Описание

Что вас ожидает

Горные склоны с гидом-инструктором

Горный Воздух — это более 30 км современных горнолыжных трасс. Гид встретит вас утром на курорте и будет сопровождать в течение дня: подберёт идеальные трассы, отталкиваясь от вашего уровня катания, поделится лайфхаками, как не стоять в очереди на канатную дорогу, поможет скорректировать технику.

Самое интересное о Сахалине

Мы с удовольствием поделимся с вами полезной информацией о Сахалине. Вы узнаете, как создавались курорты, с чего всё начиналось — и что запланировано на будущее. И, конечно, расскажем, что ещё можно посмотреть на острове.

Кому подойдёт программа

Новичкам. Вы научитесь кататься поворотами по «зелёным склонам», подбирать и настраивать снаряжение. Если никогда не пробовали лыжи, эта экскурсия для вас!

Умеющим. Вы освоите параллельные лыжи и разберётесь, зачем нужны палки — это позволит перейти на более крутые склоны. Попробуете повороты малого радиуса с проскальзыванием.

PRO. Неважно, какого цвета склоны вы любите сейчас. Цель — исправить текущие ошибки, которые мешают прогрессировать. Попробуете сложный рельеф, карвинг, неподготовленный склон.

Организационные детали