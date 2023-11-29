Покорить склоны с опытным гидом-инструктором и окунуться в историю крупнейшего острова России
Мы поможем вам получить от отдыха максимум: вы узнаете, где находятся идеальные именно для вас маршруты и трассы, прокачаете свой уровень катания, найдёте нетронутый снег и лучшие ракурсы для фотографий.
Вас будет сопровождать инструктор и гид в одном флаконе — он расскажет много интересного о Сахалине и поделится полезными лайфхаками.
Вас будет сопровождать инструктор и гид в одном флаконе — он расскажет много интересного о Сахалине и поделится полезными лайфхаками.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Горные склоны с гидом-инструктором
Горный Воздух — это более 30 км современных горнолыжных трасс. Гид встретит вас утром на курорте и будет сопровождать в течение дня: подберёт идеальные трассы, отталкиваясь от вашего уровня катания, поделится лайфхаками, как не стоять в очереди на канатную дорогу, поможет скорректировать технику.
Самое интересное о Сахалине
Мы с удовольствием поделимся с вами полезной информацией о Сахалине. Вы узнаете, как создавались курорты, с чего всё начиналось — и что запланировано на будущее. И, конечно, расскажем, что ещё можно посмотреть на острове.
Кому подойдёт программа
- Новичкам. Вы научитесь кататься поворотами по «зелёным склонам», подбирать и настраивать снаряжение. Если никогда не пробовали лыжи, эта экскурсия для вас!
- Умеющим. Вы освоите параллельные лыжи и разберётесь, зачем нужны палки — это позволит перейти на более крутые склоны. Попробуете повороты малого радиуса с проскальзыванием.
- PRO. Неважно, какого цвета склоны вы любите сейчас. Цель — исправить текущие ошибки, которые мешают прогрессировать. Попробуете сложный рельеф, карвинг, неподготовленный склон.
Организационные детали
- Встречаемся у нижней станции Горного Воздуха, куда вы добираетесь самостоятельно (подскажем, как удобнее доехать)
- По запросу можем организовать для вас трансфер. Стоимость — от 500 руб.
- Отдельно оплачивается ски-пасс (от 800 руб.) и прокат снаряжения (если нет своего)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на нижней станции курорта Горный Воздух
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 506 туристов
Привет, меня зовут Алексей. Я очень люблю путешествовать: пешком, на автомобиле и велосипеде. Встречать закаты и рассветы, устраивать пикники и ночевать в красивых местах. С радостью покажу вам любимый Приморский край и расскажу о нём много интересного!
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