Ски-сафари на Сахалине

Индивидуальная экскурсия на Сахалине

Покорить склоны с опытным гидом-инструктором и окунуться в историю крупнейшего острова России

Мы поможем вам получить от отдыха максимум: вы узнаете, где находятся идеальные именно для вас маршруты и трассы, прокачаете свой уровень катания, найдёте нетронутый снег и лучшие ракурсы для фотографий.

Вас будет сопровождать инструктор и гид в одном флаконе — он расскажет много интересного о Сахалине и поделится полезными лайфхаками.
Ски-сафари на Сахалине
Ски-сафари на Сахалине
Ски-сафари на Сахалине
Ски-сафари на Сахалине
Ски-сафари на Сахалине
Ски-сафари на Сахалине
Ски-сафари на Сахалине
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Горные склоны с гидом-инструктором

Горный Воздух — это более 30 км современных горнолыжных трасс. Гид встретит вас утром на курорте и будет сопровождать в течение дня: подберёт идеальные трассы, отталкиваясь от вашего уровня катания, поделится лайфхаками, как не стоять в очереди на канатную дорогу, поможет скорректировать технику.

Самое интересное о Сахалине

Мы с удовольствием поделимся с вами полезной информацией о Сахалине. Вы узнаете, как создавались курорты, с чего всё начиналось — и что запланировано на будущее. И, конечно, расскажем, что ещё можно посмотреть на острове.

Кому подойдёт программа

  • Новичкам. Вы научитесь кататься поворотами по «зелёным склонам», подбирать и настраивать снаряжение. Если никогда не пробовали лыжи, эта экскурсия для вас!
  • Умеющим. Вы освоите параллельные лыжи и разберётесь, зачем нужны палки — это позволит перейти на более крутые склоны. Попробуете повороты малого радиуса с проскальзыванием.
  • PRO. Неважно, какого цвета склоны вы любите сейчас. Цель — исправить текущие ошибки, которые мешают прогрессировать. Попробуете сложный рельеф, карвинг, неподготовленный склон.

Организационные детали

  • Встречаемся у нижней станции Горного Воздуха, куда вы добираетесь самостоятельно (подскажем, как удобнее доехать)
  • По запросу можем организовать для вас трансфер. Стоимость — от 500 руб.
  • Отдельно оплачивается ски-пасс (от 800 руб.) и прокат снаряжения (если нет своего)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на нижней станции курорта Горный Воздух
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина

ИндивидуальныеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеСафари

Похожие туры из Сахалина

Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
54 отзыва
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
Исследовать памятник природы у Охотского моря и пройти по красивейшему побережью острова
в Южно-Сахалинске
29 ноя
30 ноя
1 дек
2 дек
27 200 за всё до 4 чел.
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Путешествие по побережью Охотского моря в поисках аутентичных мест и уникальных пейзажей
на площади Славы
29 ноя
30 ноя
1 дек
2 дек
22 000 за всё до 4 чел.
Сахалин: восхождение на хребет Жданко
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Сахалин: восхождение на хребет Жданко
Покорить знаменитый горный хребет и полюбоваться видами на Охотское море с опытным проводником
на площади Победы
Завтра
29 ноя
30 ноя
1 дек
21 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий на Сахалине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ