Мы посетим удивительные места! Погуляем по Тихой бухте и послушаем чаек. Посмотрим на водопад, верхняя часть которого спряталась за деревьями. Изучим тории храма Хигаси Сираура дзиндзя. А ещё заедем на крабовый рынок и обязательно отдохнём на берегу Охотского моря с чашечкой ароматного чая.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-3 человека или 9000 ₽ за человека, если вас больше

от 30 000 ₽ за 1-3 человека или 9000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Водопад Клоковский. Вы увидите самый высокий водопад на Сахалине, его высота около 49 метров.

Бухта Тихая. Вы узнаете, кто и за что её так назвал. Полюбуетесь пейзажами и послушаете шумных чаек, которые облюбовали местный скальный островок. В период с августа по сентябрь здесь можно понаблюдать за удивительным явлением — нерестом тихоокеанского лосося.

Также в нашей программе:

побережье Охотского моря

тории храма Хигаси Сираура дзиндзя

крабовый рынок

обед: уха из лосося, салат по-корейски, овощи и авторский чай

Маршрут:

Южно-Сахалинск — г. Долинск — с. Взморье (Тории) — с. Восточное — водопад Клоковский — бухта Тихая — с. Взморье — г. Долинск — Южно-Сахалинск

Организационные детали