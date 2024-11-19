Мы посетим удивительные места! Погуляем по Тихой бухте и послушаем чаек. Посмотрим на водопад, верхняя часть которого спряталась за деревьями. Изучим тории храма Хигаси Сираура дзиндзя.
А ещё заедем на крабовый рынок и обязательно отдохнём на берегу Охотского моря с чашечкой ароматного чая.
А ещё заедем на крабовый рынок и обязательно отдохнём на берегу Охотского моря с чашечкой ароматного чая.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Водопад Клоковский. Вы увидите самый высокий водопад на Сахалине, его высота около 49 метров.
Бухта Тихая. Вы узнаете, кто и за что её так назвал. Полюбуетесь пейзажами и послушаете шумных чаек, которые облюбовали местный скальный островок. В период с августа по сентябрь здесь можно понаблюдать за удивительным явлением — нерестом тихоокеанского лосося.
Также в нашей программе:
- побережье Охотского моря
- тории храма Хигаси Сираура дзиндзя
- крабовый рынок
- обед: уха из лосося, салат по-корейски, овощи и авторский чай
Маршрут:
Южно-Сахалинск — г. Долинск — с. Взморье (Тории) — с. Восточное — водопад Клоковский — бухта Тихая — с. Взморье — г. Долинск — Южно-Сахалинск
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser, сопровождение водителя-гида, кемпинговое оборудование (стол, стулья, посуда), обед
- В экскурсии есть небольшой подъём к Клоковскому водопаду — протяжённостью 300 метров. Путешественники с ограниченными физическими возможностями смогут подождать нас внизу на лавочках
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид на Сахалине
Провёл экскурсии для 36 туристов
Всем привет! Меня зовут Денис, и я организовываю и провожу индивидуальные автомобильные экскурсии по Сахалину с 2021 года. За такой короткий промежуток времени я уже успел провести индивидуальные экскурсии дляЗадать вопрос
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