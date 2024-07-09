Держим курс к хребтам и отвесным берегам, у которых вы в полной мере прочувствуете силу и красоту Сахалина и Охотского моря! В компании гида вы убедитесь, что бухта Тихая бывает не тихой, увидите пик Смелый и сфотографируете его с лучшего ракурса. А дополнит путешествие посёлок Взморье, где продают свежие пирожки и ягоды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На комфортном кроссовере мы проедем 134 км до бухты Тихой. По дороге вы насладитесь невероятной природой Сахалина. А мы, по вашему желанию, расскажем о достопримечательностях острова и интересные факты о нём, ответим на ваши вопросы или пообщаемся с вами на отвлечённые темы.

Бухта Тихая — место силы и сказочной природы. В реальности она не совсем тихая, и вы почувствуете это. Мы доедем до мыса Тихий, где устроим привал и перекус, отдохнём и насладимся видами. В зависимости от погоды, вашей подготовки и времени посещения, здесь можно на выбор:

— погулять вдоль побережья, сделать эффектные снимки Смелого. А во время нереста кеты понаблюдать за ней в реке.

— подняться на 20-ти метровую сопку на мысе Тихий или обойти его по отливу.

Село Взморье, где можно размяться и купить вкусную выпечку.

Локации по желанию (за доплату)

Янтарное побережье

Мы заедем на янтарный пляж. Добывать янтарь запрещено, но найти на поверхности песка парочку и взять на память не возбраняется. Так приятно гулять по этому берегу и дышать свежим бризом Охотского моря!

Мы заедем на янтарный пляж. Добывать янтарь запрещено, но найти на поверхности песка парочку и взять на память не возбраняется. Так приятно гулять по этому берегу и дышать свежим бризом Охотского моря! Клоковский водопад

Водопад находится в 60 км от бухты Тихой на север острова. Это третий по высоте водопад на Сахалине, поражает своей красотой.

Водопад находится в 60 км от бухты Тихой на север острова. Это третий по высоте водопад на Сахалине, поражает своей красотой. Пик Смелый

Вы можете подняться на пик Смелый и увидеть бухту, мыс и Жданко с высоты птичьего полёта, если вам по душе панорамные виды. Для этого нужно перейти речку, глубина которой может доходить до ягодиц.

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям от 10 лет, которые любят спорт и разного рода активности. В программе будет подъём по канату на небольшую сопку высотой 20 метров, маленьким детям может быть трудно.

Организационные детали

На всём маршруте с вами будет сопровождающий

Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере, внедорожнике или микроавтобусе

Предоплату вы вносите на сайте, а оставшуюся часть — при встрече (за 2–3 дня мы пришлём детали по оплате)

Локации по желанию можно посетить за доплату:

— Янтарное побережье — 3000 ₽ за группу до трёх человек или по 1000 ₽ за каждого последующего

— Клоковский водопад — 6000 ₽ за группу до трёх человек или по 2000 ₽ за каждого последующего.

— Пик Смелый — 3000 ₽ за группу до трёх человек или по 1000 ₽ за каждого последующего