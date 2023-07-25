Держим курс к хребтам и отвесным берегам, у которых вы в полной мере прочувствуете силу и красоту Сахалина и Охотского моря! В компании гида и опытного проводника вы убедитесь, что бухта Тихая вовсе не Тихая; увидите пик Смелый и сфотографируете его с лучшего ракурса. А дополнит путешествие посёлок Взморье, где продают варёных крабов и ягоды.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На комфортном кроссовере мы проедем 134 км до бухты Тихой. По дороге вы насладитесь невероятной природой Сахалина. А мы расскажем о достопримечательностях острова и интересные факты о нём.

Бухта Тихая — место силы и сказочной природы. В реальности она не совсем тихая, и вы почувствуете это. Здесь мы устроим привал и перекус, отдохнём и насладимся видами на пик Смелый и хребет Жданко. Вы сделаете эффектные снимки Смелого с противоположной сопки. А у речки установлен стан, и при желании вы посмотрите, как добывают рыбу. И, по возможности, сходите на дикий пляж к домику айнов — древнего народа — и скале-останцу Сфинкс.

Село Взморье. На сельском рынке вы сможете купить деликатесы — варёных крабов, салаты или ягоды в зависимости от сезона.

Дополнительно: Янтарное побережье. По желанию мы заедем на янтарный пляж. Добывать янтарь запрещено, но найти на поверхности песка парочку и взять на память не возбраняется. Так приятно гулять по этому берегу и дышать свежим бризом Охотского моря!

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям от 10 лет, которые любят спорт и разного рода активности. В программе будет подъём по канату на небольшую сопку, маленьким детям может быть трудно.

Организационные детали