Прикоснуться к истории острова и увидеть невероятную природу восточного побережья
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Описание
Что вас ожидает
На комфортном кроссовере мы проедем 134 км до бухты Тихой. По дороге вы насладитесь невероятной природой Сахалина. А мы расскажем о достопримечательностях острова и интересные факты о нём.
Бухта Тихая — место силы и сказочной природы. В реальности она не совсем тихая, и вы почувствуете это. Здесь мы устроим привал и перекус, отдохнём и насладимся видами на пик Смелый и хребет Жданко. Вы сделаете эффектные снимки Смелого с противоположной сопки. А у речки установлен стан, и при желании вы посмотрите, как добывают рыбу. И, по возможности, сходите на дикий пляж к домику айнов — древнего народа — и скале-останцу Сфинкс.
Село Взморье. На сельском рынке вы сможете купить деликатесы — варёных крабов, салаты или ягоды в зависимости от сезона.
Дополнительно: Янтарное побережье. По желанию мы заедем на янтарный пляж. Добывать янтарь запрещено, но найти на поверхности песка парочку и взять на память не возбраняется. Так приятно гулять по этому берегу и дышать свежим бризом Охотского моря!
Кому подойдёт экскурсия
Взрослым и детям от 10 лет, которые любят спорт и разного рода активности. В программе будет подъём по канату на небольшую сопку, маленьким детям может быть трудно.
Организационные детали
- На всём маршруте с вами будут гид-водитель и проводник
- Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере Toyota RAV4
- 23 % стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте, а оставшуюся часть онлайн за сутки (за 2–3 дня до встречи мы пришлём детали по оплате)
- Поездка зависит от погоды, поэтому по согласованию с вами может быть перенесена
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.