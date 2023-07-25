Захватывающий Сахалин: бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»

Прикоснуться к истории острова и увидеть невероятную природу восточного побережья

5
1 отзыв
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Держим курс к хребтам и отвесным берегам, у которых вы в полной мере прочувствуете силу и красоту Сахалина и Охотского моря! В компании гида и опытного проводника вы убедитесь, что бухта Тихая вовсе не Тихая; увидите пик Смелый и сфотографируете его с лучшего ракурса. А дополнит путешествие посёлок Взморье, где продают варёных крабов и ягоды.
Захватывающий Сахалин: бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
Захватывающий Сахалин: бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
Захватывающий Сахалин: бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
Захватывающий Сахалин: бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
Захватывающий Сахалин: бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
Захватывающий Сахалин: бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
Захватывающий Сахалин: бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
Захватывающий Сахалин: бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
Захватывающий Сахалин: бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
Захватывающий Сахалин: бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
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Описание

Что вас ожидает

На комфортном кроссовере мы проедем 134 км до бухты Тихой. По дороге вы насладитесь невероятной природой Сахалина. А мы расскажем о достопримечательностях острова и интересные факты о нём.

Бухта Тихая — место силы и сказочной природы. В реальности она не совсем тихая, и вы почувствуете это. Здесь мы устроим привал и перекус, отдохнём и насладимся видами на пик Смелый и хребет Жданко. Вы сделаете эффектные снимки Смелого с противоположной сопки. А у речки установлен стан, и при желании вы посмотрите, как добывают рыбу. И, по возможности, сходите на дикий пляж к домику айнов — древнего народа — и скале-останцу Сфинкс.

Село Взморье. На сельском рынке вы сможете купить деликатесы — варёных крабов, салаты или ягоды в зависимости от сезона.

Дополнительно: Янтарное побережье. По желанию мы заедем на янтарный пляж. Добывать янтарь запрещено, но найти на поверхности песка парочку и взять на память не возбраняется. Так приятно гулять по этому берегу и дышать свежим бризом Охотского моря!

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям от 10 лет, которые любят спорт и разного рода активности. В программе будет подъём по канату на небольшую сопку, маленьким детям может быть трудно.

Организационные детали

  • На всём маршруте с вами будут гид-водитель и проводник
  • Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере Toyota RAV4
  • 23 % стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте, а оставшуюся часть онлайн за сутки (за 2–3 дня до встречи мы пришлём детали по оплате)
  • Поездка зависит от погоды, поэтому по согласованию с вами может быть перенесена

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
25 июля 2023
Хорошая экскурсия, очень красивая бухта. Организаторы- молодцы, отличные ребята. Было приятно путешествовать. Спасибо 👍

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