Захватывающий Сахалин: Тихая бухта, Клоковский водопад и янтарный пляж
Прикоснуться к истории острова и увидеть невероятную природу восточного побережья
Держим курс к хребтам и отвесным берегам, у которых вы в полной мере прочувствуете силу и красоту Сахалина и Охотского моря! В компании гида вы убедитесь, что бухта Тихая бывает не тихой, увидите пик Смелый и сфотографируете его с лучшего ракурса. А дополнит путешествие посёлок Взморье, где продают свежие пирожки и ягоды.
На комфортном кроссовере мы проедем 134 км до бухты Тихой. По дороге вы насладитесь невероятной природой Сахалина. А мы, по вашему желанию, расскажем о достопримечательностях острова и интересные факты о нём, ответим на ваши вопросы или пообщаемся с вами на отвлечённые темы.
Бухта Тихая — место силы и сказочной природы. В реальности она не совсем тихая, и вы почувствуете это. Мы доедем до мыса Тихий, где устроим привал и перекус, отдохнём и насладимся видами. В зависимости от погоды, вашей подготовки и времени посещения, здесь можно на выбор: — погулять вдоль побережья, сделать эффектные снимки Смелого. А во время нереста кеты понаблюдать за ней в реке. — подняться на 20-ти метровую сопку на мысе Тихий или обойти его по отливу.
Село Взморье, где можно размяться и купить вкусную выпечку.
Локации по желанию (за доплату)
Янтарное побережье Мы заедем на янтарный пляж. Добывать янтарь запрещено, но найти на поверхности песка парочку и взять на память не возбраняется. Так приятно гулять по этому берегу и дышать свежим бризом Охотского моря!
Клоковский водопад Водопад находится в 60 км от бухты Тихой на север острова. Это третий по высоте водопад на Сахалине, поражает своей красотой.
Пик Смелый Вы можете подняться на пик Смелый и увидеть бухту, мыс и Жданко с высоты птичьего полёта, если вам по душе панорамные виды. Для этого нужно перейти речку, глубина которой может доходить до ягодиц.
Кому подойдёт экскурсия
Взрослым и детям от 10 лет, которые любят спорт и разного рода активности. В программе будет подъём по канату на небольшую сопку высотой 20 метров, маленьким детям может быть трудно.
Организационные детали
На всём маршруте с вами будет сопровождающий
Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере, внедорожнике или микроавтобусе
Предоплату вы вносите на сайте, а оставшуюся часть — при встрече (за 2–3 дня мы пришлём детали по оплате)
Локации по желанию можно посетить за доплату: — Янтарное побережье — 3000 ₽ за группу до трёх человек или по 1000 ₽ за каждого последующего — Клоковский водопад — 6000 ₽ за группу до трёх человек или по 2000 ₽ за каждого последующего. — Пик Смелый — 3000 ₽ за группу до трёх человек или по 1000 ₽ за каждого последующего
Поездка зависит от погоды, поэтому по согласованию с вами может быть перенесена
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туся — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 218 туристов
В 2019 году я забрала кота и переехала из Москвы на Сахалин — с этого началось моё исследование всего острова, южных Курил и Владивостока.
С июля 2022 года вместе с напарником читать дальшеуменьшить
мы проводим индивидуальные поездки по достопримечательностям Сахалина, вплоть до Александровска-Сахалинского. А летом 2024 года к нам присоединились ещё четыре надёжных профессионала.
Теперь наша команда работает с группами от 1 до 15 человек в индивидуальном формате.
Благодаря нашему опыту и любви к природе родного края, вас ждёт прекрасно организованный отдых на острове с посещением главных локаций — а фотографии вы будете пересматривать ещё целый год.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Всем привет! Отличнейшая и интересная поездка-экскурсия. И организация поездки, и её содержание - супер! на 5+++. Очень понравились посещаемые места и достопримечательности. Особое мнения для планирующих поездку, если вдруг "непогода": читать дальшеуменьшить
не "пугайтесь" дождей и туманов. Например, я с Константином попал в Тихую Бухту в туманную погоду. Так, казалось бы -"не повезло"… НО (!!!) в туманную погоду это место такое аутентичное и завораживающее, что, возможно, в ясную погоду и не ощущалось бы. В общем, очень рекомендую и эту экскурсию и её гидов. ОГОРОМНОЕ СПАСИБО ТУСЕ И КОНСТАНТИНУ!!!
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А
Анна
Очень понравилось несмотря на туманную погоду. Мыс великолепен. Прошли его от начала и почти до самого конца, посмотрели на него сверху. Большое спасибо Константину за сопровождение на протяжении всего маршрута и вкусный перекус со свежей рыбкой. Очень интересно было послушать об особенностях рыбной ловли и жизни острова.
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Е
Екатерина
В начале марта ездила бухту Тихую. За два дня до поездки со мной связалась Наталья, рассказала про маршрут и что с собой взять. Водителем и гидом был Константин, по пути читать дальшеуменьшить
много рассказал про историю острова и про жителей которые жили здесь давным давно. По дороге заехали на японские ворота Торри. Пройдя около километра пешком, мы оказались в бухте, красота завораживает даже зимой. Константин провел по всем тропам и показал места откуда открывается вся красота. По возвращению к машине очень вкусно накормил и угостил Сахалинским чаем. На обратном пути заехали на крабовый рынок, где можно купить морепродукты. Советую всем этих ребят и очень хочу вернутся на остров летом.
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М
Марина
Спасибо организаторам за экскурсию. Нам невероятно повезло с погодой, получились великолепные фото бухты. Единственное замечание - эта экскурсия рассчитана на физически активных и подготовленных людей. Если нет достаточного отлива (и вообще читать дальшеуменьшить
по основной программе), то надо забираться на "сопочки" высотой около 20м при помощи каната, по тропинкам и спускаться по тропинкам/канату. Мы были не готовы к подобным подвигам, поэтому не успели дойти до сфинкса, а дошли только до жилища. Но в целом поездка очень запомнилась.
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Э
Эльмира
Было интересно, красиво и познавательно! Вкусный обед на берегу моря! Были с ребенком, все было комфортно! Немного подвела погода, но мы не унывали 🙂 Наталья молодец 👍🏻 Рекомендую
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Елена
Очень интересная поездка по красивым местам в индивидуальном формате. Ребята интересно рассказывают про Сахалин (мы первый раз и нам все интересно). Наталья отлично ведёт машину, все очень комфортно. Забирают и привозят к отелю.
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