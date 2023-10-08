Быковские пороги + мыс Острый

Увидеть самые живописные места Сахалина за 1 день на автомобильной экскурсии

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Ответы на вопросы
Эти природные достопримечательности пока ещё не сильно раскручены, но очень красивы.

На экскурсии вы увидите завораживающий каскад из водопадов и один из самых живописных пляжей Сахалина, который любят местные жители. Там вас ждёт обед прямо на берегу: вы полюбуетесь видами и, если повезёт, встретите нерп.
Быковские пороги + мыс Острый
Быковские пороги + мыс Острый
Быковские пороги + мыс Острый
Быковские пороги + мыс Острый
Быковские пороги + мыс Острый
Ближайшие даты:
8
окт
9
окт
10
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11
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пороги и водопад

Первая локация на нашем маршруте — Быковские пороги. Это целая лестница из небольших каскадов, которая заканчивается водопадом. Когда-то он был бурным и большим, но в советское время его взорвали, чтобы дать путь лососёвым рыбам. Мы заберёмся на огромную скалу: раньше она служила дамбой для водопада, а сейчас здесь находится смотровая площадка. Виды открываются потрясающие!

«Утро в сосновом лесу»

Мыс Острый, или в народе «Остромысовка» — очень красивое место с живописным пляжем на восточном побережье острова. Туда мы поедем по лесной дороге, которая напоминает сюжет картины «Утро в сосновом лесу» и производит неизгладимое впечатление! По пути я расскажу вам, почему мыс получил такое название, и другие любопытные факты из истории этих мест. На пляже мы остановимся на обед и, если улыбнётся удача, увидим нерп.

Подробное расписание

08:00 — выезд из города

10:00 — прибытие на Быковские пороги

11:30 — перекус и горячий чай

12:00 — отправление на мыс Острый

13:30 — прибытие на мыс Острый

14:00 — обед

15:00 — экскурсия

17:30 — отъезд

19:00 — прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • В стоимость входят услуги гида, трансфер, обед
  • Рекомендуем надеть непродуваемую одежду и треккинговые ботинки. Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем от загара, средство от комаров и купальник (по желанию).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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