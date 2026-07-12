Эти природные достопримечательности пока ещё не сильно раскручены, но очень красивы. На экскурсии вы увидите завораживающий каскад из водопадов и один из самых живописных пляжей Сахалина, который любят местные жители. Там вас ждёт обед прямо на берегу: вы полюбуетесь видами и, если повезёт, встретите нерп.

Описание экскурсии

Пороги и водопад

Первая локация на нашем маршруте — Быковские пороги. Это целая лестница из небольших каскадов, которая заканчивается водопадом. Когда-то он был бурным и большим, но в советское время его взорвали, чтобы дать путь лососёвым рыбам. Мы заберёмся на огромную скалу: раньше она служила дамбой для водопада, а сейчас здесь находится смотровая площадка. Виды открываются потрясающие!

«Утро в сосновом лесу»

Мыс Острый, или в народе «Остромысовка» — очень красивое место с живописным пляжем на восточном побережье острова. Туда мы поедем по лесной дороге, которая напоминает сюжет картины «Утро в сосновом лесу» и производит неизгладимое впечатление! По пути я расскажу вам, почему мыс получил такое название, и другие любопытные факты из истории этих мест. На пляже мы остановимся на обед и, если улыбнётся удача, увидим нерп.

Подробное расписание

08:00 — выезд из города

10:00 — прибытие на Быковские пороги

11:30 — перекус и горячий чай

12:00 — отправление на мыс Острый

13:30 — прибытие на мыс Острый

14:00 — обед

15:00 — экскурсия

17:30 — отъезд

19:00 — прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали