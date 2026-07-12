Увидеть самые живописные места Сахалина за 1 день на автомобильной экскурсии
Эти природные достопримечательности пока ещё не сильно раскручены, но очень красивы.
На экскурсии вы увидите завораживающий каскад из водопадов и один из самых живописных пляжей Сахалина, который любят местные жители. Там вас ждёт обед прямо на берегу: вы полюбуетесь видами и, если повезёт, встретите нерп.
Первая локация на нашем маршруте — Быковские пороги. Это целая лестница из небольших каскадов, которая заканчивается водопадом. Когда-то он был бурным и большим, но в советское время его взорвали, чтобы дать путь лососёвым рыбам. Мы заберёмся на огромную скалу: раньше она служила дамбой для водопада, а сейчас здесь находится смотровая площадка. Виды открываются потрясающие!
«Утро в сосновом лесу»
Мыс Острый, или в народе «Остромысовка» — очень красивое место с живописным пляжем на восточном побережье острова. Туда мы поедем по лесной дороге, которая напоминает сюжет картины «Утро в сосновом лесу» и производит неизгладимое впечатление! По пути я расскажу вам, почему мыс получил такое название, и другие любопытные факты из истории этих мест. На пляже мы остановимся на обед и, если улыбнётся удача, увидим нерп.
Подробное расписание
08:00 — выезд из города
10:00 — прибытие на Быковские пороги
11:30 — перекус и горячий чай
12:00 — отправление на мыс Острый
13:30 — прибытие на мыс Острый
14:00 — обед
15:00 — экскурсия
17:30 — отъезд
19:00 — прибытие в Южно-Сахалинск
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
В стоимость входят услуги гида, трансфер, обед
Рекомендуем надеть непродуваемую одежду и треккинговые ботинки. Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем от загара, средство от комаров и купальник (по желанию).
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 605 туристов
Приветствую! Живу на Сахалине 38 лет, половину из них посвящено путешествиям и изучению острова. Джиппингом и туризмом занимаюсь 18 лет. Вместе с коллегами — такими же опытными гидами — откроем для вас красивейшие места Сахалина!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
наша лучшая экскурсия на Сахалине)) нас сопровождали Михаил и Артём — пять звёзд каждому из них: было интересно, весело, посетили много мест. Артём — просто кладезь информации, получали ответ на любой вопрос — про город, природу, местные народы и пр. уже порекомендовали ребят знакомым, будем рекомендовать ещё. все места, которые посетили, — невероятной красоты! езжайте, не пожалеете!
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Виталий
Ездили на Быковские пороги и мыс Острый с Михаилом. Все очень понравилось от начала до конца. Места красивые, интересные. Михаил - отличный собеседник. Пасмурная погода совершенно не испортила впечатления! Зато радовались тому, что на всех локациях гуляли одни)) Приятен индивилуальный подход. Как будем на Сахалине, обязельно вновь обратимся.
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О
Оксана
Ездили на Быковские пороги 25.08.25 г. Остались в полном восторге от экскурсии. Отличная организация, красивые места, удалось даже увидеть медведя. Спасибо гиду Михаилу за интересные рассказы, приятное сопровождение и вкусный обед.
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