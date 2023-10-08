Увидеть самые живописные места Сахалина за 1 день на автомобильной экскурсии
На экскурсии вы увидите завораживающий каскад из водопадов и один из самых живописных пляжей Сахалина, который любят местные жители. Там вас ждёт обед прямо на берегу: вы полюбуетесь видами и, если повезёт, встретите нерп.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Пороги и водопад
Первая локация на нашем маршруте — Быковские пороги. Это целая лестница из небольших каскадов, которая заканчивается водопадом. Когда-то он был бурным и большим, но в советское время его взорвали, чтобы дать путь лососёвым рыбам. Мы заберёмся на огромную скалу: раньше она служила дамбой для водопада, а сейчас здесь находится смотровая площадка. Виды открываются потрясающие!
«Утро в сосновом лесу»
Мыс Острый, или в народе «Остромысовка» — очень красивое место с живописным пляжем на восточном побережье острова. Туда мы поедем по лесной дороге, которая напоминает сюжет картины «Утро в сосновом лесу» и производит неизгладимое впечатление! По пути я расскажу вам, почему мыс получил такое название, и другие любопытные факты из истории этих мест. На пляже мы остановимся на обед и, если улыбнётся удача, увидим нерп.
Подробное расписание
08:00 — выезд из города
10:00 — прибытие на Быковские пороги
11:30 — перекус и горячий чай
12:00 — отправление на мыс Острый
13:30 — прибытие на мыс Острый
14:00 — обед
15:00 — экскурсия
17:30 — отъезд
19:00 — прибытие в Южно-Сахалинск
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- В стоимость входят услуги гида, трансфер, обед
- Рекомендуем надеть непродуваемую одежду и треккинговые ботинки. Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем от загара, средство от комаров и купальник (по желанию).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.