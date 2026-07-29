Мысы Птичий и Великан входят в состав природного парка «Мыс Великан», отсюда – частая путаница: казалось бы везут на Великан, а фактически привозят на Птичий.
Если вы хотите полюбоваться и знаменитыми кекурами Птичьего, и панорамными видами с Великана — добро пожаловать в нашу уютную компанию.
Если вы хотите полюбоваться и знаменитыми кекурами Птичьего, и панорамными видами с Великана — добро пожаловать в нашу уютную компанию.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- В 9:00 мы отправимся на юг острова из Южно-Сахалинска.
- Примерно за час доберёмся до села Охотского. Дорога до него асфальтированная. Сделаем санитарную остановку на 15 минут. Заодно сможем попробовать местную выпечку и «щёлкнуть» километровые морские накаты — панорама на залив Мордвинова здесь не сравнима ни с одной другой по западному побережью Сахалина.
- Далее поедем по грунтовке, «спрыгнем» на песчаный берег и углубимся в дремучую тайгу. Эта часть пути займёт около двух часов. Пейзажи здесь напоминают картины из сказок или полотна великих художников. Знаменитое «Утро в сосновом лесу» тоже вполне можно встретить, только не Шишкина и Савицкого, а в натуральную величину. На этот случай возьмём дудки и фальшфейеры, чтоб не подпустить к себе косолапых.
- На мысе Птичьем от парковки по берегу прогуляемся к знаменитым аркам. Берег устлан мелкой галькой, и музыка набегающих волн особенно ласкает слух. Потратим на это минут 40.
Далее — по обстановке. Варианта два:
— вернуться к машинам и доехать до мыса Великан
— отправиться туда пешком вдоль берега
Окончательный выбор будет зависеть от времени года, уровня воды в реках, глубины отлива и подготовленности группы. Пешая прогулка в одну сторону занимает около часа, переезд на машине — примерно 20 минут. Как именно будем передвигаться, можно уточнить на этапе бронирования, до внесения предоплаты.
— вернуться к машинам и доехать до мыса Великан
— отправиться туда пешком вдоль берега
Окончательный выбор будет зависеть от времени года, уровня воды в реках, глубины отлива и подготовленности группы. Пешая прогулка в одну сторону занимает около часа, переезд на машине — примерно 20 минут. Как именно будем передвигаться, можно уточнить на этапе бронирования, до внесения предоплаты.
На самом мысе Великан проведём около 40 минут. Там же устроим перекус: вас ждут сэндвичи с курицей, натуральный кофе или чай и сладости. После этого отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате. Подробности в переписке.
- Поедем в проходимом минивэне Mitsubishi Delica. Если в команде поедет малыш, захватим детское кресло. Места в машине распределяются по мере бронирования: первый путешественник выбирает любое место, каждый следующий – по остаточному принципу.
- Рекомендуемый возраст детей в групповой поездке — от 5 лет, в индивидуальной — от 1,5 лет. Если необходимо, возьмём для вас и вашего крохи эргорюкзак.
- Пожалуйста, учитывайте свои физические возможности — особых требований к ним нет, но во время прогулки, возможно, придётся подняться по канату на склоне.
- Перекус включён в стоимость.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|8550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 563 туристов
Умеете чувствовать жизнь? Ноутбук — в сон, соцсети — в игнор. Сейчас ваше время на «продышаться». Наше море пахнет ламинарией, огурцы — свежей корюшкой, а клоповка совсем не отдаёт клопами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень хорошая экскурсия, красота. Рекомендуем без всяких преукрас.
С нами был Владимир классный водитель и экскурсовод. Показал рассказал интересно и познавательно.
Накормил вкусно и быстро все у него четко организовано.
Точно рекомендуем
С нами был Владимир классный водитель и экскурсовод. Показал рассказал интересно и познавательно.
Накормил вкусно и быстро все у него четко организовано.
Точно рекомендуем
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Н
Экскурсия супер! Шикарные виды. Гид превосходный, много чего рассказал, организовал пикник на берегу моря, во всем помогал. Спасибо большое 🥰
+2
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