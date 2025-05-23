В гости к морским львам - на Сахалине

Увидеть севший на мель сухогруз и рассмотреть лежбище сивучей с борта катера
Поездка на юго-запад Сахалина — это редкая возможность понаблюдать за морскими львами вблизи, прямо с катера.

Вы побываете в Невельске, увидите севший на мель сухогруз и проедете через живописный Ловецкий перевал. Комфортный маршрут и насыщенная программа подарят вам множество впечатлений и ярких снимков.
Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Наш путь пройдёт через Ловецкий перевал. По дороге мы насладимся завораживающими сахалинскими пейзажами.
  • Остановимся в Невельске — это город-порт на юго-западном побережье Сахалина с богатой историей и уникальным расположением на берегу Татарского пролива.
  • Пересядем на катер и отправимся на морскую прогулку к лежбищу сивучей. Мы подойдём максимально близко к этим удивительным животным. Такие лежбища встречаются всего в трёх городах мира: Сиэтле, Петропавловске-Камчатском и Невельске.
Рассмотрим временную достопримечательность региона — севший на мель китайский сухогруз.
История этого корабля весьма поучительна

Организационные детали

Поездка проходит на Toyota Hi.
Ace, UAZ Patriot, Honda Fit или Toyota Fielder в зависимости от количества участников
  • Перед поездкой на катере обязательно проведём инструктаж по технике безопасности. Для каждого путешественника предусмотрен спасательный жилет
  • После бронирования мы попросим вас прислать паспортные данные — они необходимы для оформления пропусков в пограничную зону
  • В поездке могут принять участие путешественники старше 5 лет. При необходимости установить детское кресло напишите нам об этом заранее
  • В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Победы
    Когда и сколько длится?
    Экскурсия длится около 4 часов
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Ольга
    Ольга — Организатор на Сахалине
    Провела экскурсии для 632 туристов
    В 2022 году мы загорелись идеей показать всю красоту Сахалина путешественникам. Тогда всё начиналось с энтузиазма и мечты об интересных путешествиях. Сегодня мы выросли и предлагаем гораздо больше, чем просто
    автодома! В нашем арсенале есть лодки для морских прогулок, мощные внедорожники для покорения бездорожья и комфортабельные автобусы для больших компаний. Но главное для нас — это не просто техника, а создание незабываемых и безопасных впечатлений. Мы стремимся, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и уверенно на протяжении всего путешествия. Поэтому наша команда постоянно учится и совершенствуется: от экскурсионного мастерства до оказания первой помощи и безопасного вождения. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых на Сахалине был максимально приятным и запоминающимся!

    Михаил
    Безусловно, хочу поделиться своими впечатлениями о гиде!
    Благодаря Павлу,я узнал так много нового и увидел Сахалин совершенно другими глазами. Он смог увлечь даже самых скептически настроенных участников нашей группы,погружая в историю и культуру региона.
    Если вы ищете гида, который не только проведет экскурсию, но и подарит незабываемые впечатления и обогатит ваш кругозор – смело выбирайте Павла Рекомендую от всей души!
