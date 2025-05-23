Поездка на юго-запад Сахалина — это редкая возможность понаблюдать за морскими львами вблизи, прямо с катера.
Вы побываете в Невельске, увидите севший на мель сухогруз и проедете через живописный Ловецкий перевал. Комфортный маршрут и насыщенная программа подарят вам множество впечатлений и ярких снимков.
Вы побываете в Невельске, увидите севший на мель сухогруз и проедете через живописный Ловецкий перевал. Комфортный маршрут и насыщенная программа подарят вам множество впечатлений и ярких снимков.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Наш путь пройдёт через Ловецкий перевал. По дороге мы насладимся завораживающими сахалинскими пейзажами.
- Остановимся в Невельске — это город-порт на юго-западном побережье Сахалина с богатой историей и уникальным расположением на берегу Татарского пролива.
- Пересядем на катер и отправимся на морскую прогулку к лежбищу сивучей. Мы подойдём максимально близко к этим удивительным животным. Такие лежбища встречаются всего в трёх городах мира: Сиэтле, Петропавловске-Камчатском и Невельске.
Рассмотрим временную достопримечательность региона — севший на мель китайский сухогруз.
История этого корабля весьма поучительна
Организационные детали
Поездка проходит на Toyota Hi.
Ace, UAZ Patriot, Honda Fit или Toyota Fielder в зависимости от количества участников
Перед поездкой на катере обязательно проведём инструктаж по технике безопасности. Для каждого путешественника предусмотрен спасательный жилет После бронирования мы попросим вас прислать паспортные данные — они необходимы для оформления пропусков в пограничную зону В поездке могут принять участие путешественники старше 5 лет. При необходимости установить детское кресло напишите нам об этом заранее В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор на Сахалине
Провела экскурсии для 632 туристов
В 2022 году мы загорелись идеей показать всю красоту Сахалина путешественникам. Тогда всё начиналось с энтузиазма и мечты об интересных путешествиях. Сегодня мы выросли и предлагаем гораздо больше, чем просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Безусловно, хочу поделиться своими впечатлениями о гиде!
Благодаря Павлу,я узнал так много нового и увидел Сахалин совершенно другими глазами. Он смог увлечь даже самых скептически настроенных участников нашей группы,погружая в историю и культуру региона.
Если вы ищете гида, который не только проведет экскурсию, но и подарит незабываемые впечатления и обогатит ваш кругозор – смело выбирайте Павла Рекомендую от всей души!
Благодаря Павлу,я узнал так много нового и увидел Сахалин совершенно другими глазами. Он смог увлечь даже самых скептически настроенных участников нашей группы,погружая в историю и культуру региона.
Если вы ищете гида, который не только проведет экскурсию, но и подарит незабываемые впечатления и обогатит ваш кругозор – смело выбирайте Павла Рекомендую от всей души!
Входит в следующие категории Сахалина
Похожие экскурсии на «В гости к морским львам - на Сахалине»
Мини-группа
до 4 чел.
Западное побережье Сахалина: Холмск, Невельск, маяк Слепиковского и Татарский пролив
Увидеть сивучей и всё самое интересное - за один день и без толп
Начало: На парковке у ТЦ РемиСити (ул. Алексея Горького, 3...
Расписание: ежедневно в 10:00
8 мая в 10:00
9 мая в 10:00
10 000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Гастрономическая групповая экскурсия в лагуну Буссе
Увидеть морскую фауну Сахалина, попробовать диких устриц и научиться их готовить
Начало: На площади Славы
7 мая в 09:00
8 мая в 09:00
10 700 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
К мысу Слепиковского на джипах: маяки, водопад Салют и сивучи
Увидеть Сахалин не из окна автобуса: исследовать побережье и прикоснуться к истории мореходства
Начало: Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахали...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 мая в 09:00
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Царство сивучей: встреча с великанами океана
Побывать в Невельске - одном из трёх городов мира, где морские львы обосновались среди людей
8 мая в 10:00
9 мая в 10:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 20 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.