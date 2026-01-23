Отправьтесь в увлекательное путешествие по Восточному побережью Сахалина! Вас ждут живописные морские пейзажи, скалистые берега и уникальные объекты: Ворота Тории и бухта Тихая. Вы насладитесь красотой дикой природы и проведёте день вдали от городской суеты.

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Можно с детьми

Ваш гид на Сахалине

Описание экскурсии

9:00 — выезд от вашего отеля

10:00 — первая остановка в городе Долинск. По дороге вы насладитесь захватывающими пейзажами: морские просторы и скалистые берега создадут атмосферу спокойствия и умиротворения

11:30 — вторая остановка в населённом пункте Взморье. Вы увидите Ворота Тории, узнаете о значении этого символа гармонии между человеком и природой, сделаете памятные фотографии

13:00 — прибытие в бухту Тихую. Прогулка по диким пляжам с видами на хребет Жданко, полноценный обед на берегу

15:30 — выезд обратно. По пути — остановка на Янтарном пляже, где можно найти сахалинский янтарь. Ориентировочное время возвращения в город — 18:30

Организационные детали