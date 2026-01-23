Отправьтесь в увлекательное путешествие по Восточному побережью Сахалина! Вас ждут живописные морские пейзажи, скалистые берега и уникальные объекты: Ворота Тории и бухта Тихая. Вы насладитесь красотой дикой природы и проведёте день вдали от городской суеты.
Описание экскурсии
9:00 — выезд от вашего отеля
10:00 — первая остановка в городе Долинск. По дороге вы насладитесь захватывающими пейзажами: морские просторы и скалистые берега создадут атмосферу спокойствия и умиротворения
11:30 — вторая остановка в населённом пункте Взморье. Вы увидите Ворота Тории, узнаете о значении этого символа гармонии между человеком и природой, сделаете памятные фотографии
13:00 — прибытие в бухту Тихую. Прогулка по диким пляжам с видами на хребет Жданко, полноценный обед на берегу
15:30 — выезд обратно. По пути — остановка на Янтарном пляже, где можно найти сахалинский янтарь. Ориентировочное время возвращения в город — 18:30
Организационные детали
- Программа 5+
- В стоимость входит: трансфер от вашего отеля и обратно на Toyota Land Cruiser 200 или Nissan Patrol, перекус (сэндвичи, мисо-суп, печенье, чай)
- Перед стартом я проведу инструктаж по безопасности на маршруте
- Отдельно по желанию оплачивается питание в кафе
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|10 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я обожаю Сахалин и с радостью готов показать его вам! Живу на Сахалине всю сознательную жизнь. Люблю общение и весёлый настрой на экскурсиях! В сфере туризма работаю с 2020 года
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Прекрасная экскурсия! Позновательно рассказано и показано. Рекомендую!
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