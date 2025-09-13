Что вас ожидает

Площадь Ленина. Одна из главных площадей города, где лаконично перекликаются разные эпохи.

Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова — вы прогуляетесь по территории Чехов-центра и узнаете о путешествии писателя на Сахалин.

Резиденция командующего охранными войсками губернаторства Карафуто — самое старое японское здание в Южно-Сахалинске.

Областной краеведческий музей, расположенный в аутентичном японском здании. Прогулка по музейной территории позволит вам глубже понять наш удивительный регион.

Музейно-мемориальный комплекс «Победа». В его облике сочетаются современные и традиционные элементы, что символизирует преемственность и историческую память.

Кафедральный собор Рождества Христова. Величественное здание считается не только духовным, но и архитектурным украшением города.

Мемориальный комплекс «Площадь Славы» — мемориал в честь советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов в августе 1945 года.

Городской парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина, входящий в десятку лучших парков России.

Смотровая площадка в горах, где вы насладитесь шикарным панорамным видом на Южно-Сахалинск.

Вы узнаете:

О богатой истории Южно-Сахалинска и её ключевых событиях.

Уникальной архитектуре города.

Периоде японской оккупации.

Как город преобразился в советские годы.

Почему Южно-Сахалинск до сих пор считается одним из лучших городов России.

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