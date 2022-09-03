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Описание
Что вас ожидает
Путешествие во времени
Мы начнем прогулку у ж/д вокзала подобно путешественникам, только что приехавшим из Одомари в еще юную Тоёхару — так в первой половине 20 века назывался Южно-Сахалинск. Когда-то так в город прибыл и сам Хирохито — наследный принц и будущий император Японии. По пути я расскажу, как сложился архитектурный ансамбль вокруг площади Ленина, откуда началось строительство первых многоквартирных домов, какова судьба старой японской мэрии и что сейчас находится в конференц-зале губернаторства Карафуто.
Прошлое и настоящее города
Я покажу монументы, посвященные как ожесточенному русско-японскому противостоянию за обладание островом, так и национальному примирению. История Сахалина откроется вам в лицах: губернаторы и революционеры, исследователи и первооткрыватели, писатели и офицеры предстанут в виде бюстов и памятников. И, конечно же, мы полюбуемся главным архитектурным шедевром Южно-Сахалинска — зданием Краеведческого музея в японском традиционном стиле тэйкан-дзукури.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сахалине
Провёл 26 экскурсий для 35 туристов
Меня зовут Александр, я гид на Сахалине. Несмотря на то, что я родился в городе на берегу моря (а может, благодаря этому), я всегда был достаточно равнодушен к шуму прибоя, белым барашкам волн и прочей морской романтике. Если что-то и поражало мое детское воображение по-настоящему, то это горы. С радостью помогу вам почувствовать их волшебство. А также с удовольствием покажу сам Южно-Сахалинск и поделюсь его богатой историей!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
3 сен 2022
Спасибо Александру за отличную прогулку и увлекательный рассказ! Много интересной информации, взвешенная подача, отличная речь и формулирование мыслей, тонкий юмор. Всё понравилось. Если честно, многое встало на свои места после экскурсии. Что, где, почему… Видно, что Александр живет историей своего края и города. На все наши вопросы нашлись вразумительные ответы. Большое спасибо!
Юрий
28 авг 2022
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом и его интересной историей. Александр не только умело составил удобный маршрут для этого, но и тщательно подготовился. Истории, фотографии Южно-Сахалинска тогда, когда он был еще Тоёхарой, и даже работа в старых архивах - все это делает полтора часа пешеходной экскурсии замечательным временем. Я остался доволен!
Юлия
28 авг 2022
Александр провёл отличную экскурсию. С любовью к своему региону, очень глубокими и обширными знаниями и тонким чувством иронии. Правильно построенный маршрут- экскурсия воспринимается, как непринужденная прогулка, не смотря на большое количество информации. Александр очень погружён в тему, ответил на все наши вопросы и рассказал больше, чем мы ожидали. Было очень увлекательно и весело.
Анастасия
24 авг 2022
Всё супер!!!
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