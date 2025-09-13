Добро пожаловать в один из самых красивых городов Дальнего Востока! За пару часов мы объедем важнейшие памятники и архитектурные доминанты.
Вы погрузитесь в историю и культуру Южно-Сахалинска, узнаете, какие события отпечатались на его улицах и зданиях. И оцените уникальное сочетание привычного с экзотическим.
Вы погрузитесь в историю и культуру Южно-Сахалинска, узнаете, какие события отпечатались на его улицах и зданиях. И оцените уникальное сочетание привычного с экзотическим.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Площадь Ленина. Одна из главных площадей города, где лаконично перекликаются разные эпохи.
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова — вы прогуляетесь по территории Чехов-центра и узнаете о путешествии писателя на Сахалин.
Резиденция командующего охранными войсками губернаторства Карафуто — самое старое японское здание в Южно-Сахалинске.
Областной краеведческий музей, расположенный в аутентичном японском здании. Прогулка по музейной территории позволит вам глубже понять наш удивительный регион.
Музейно-мемориальный комплекс «Победа». В его облике сочетаются современные и традиционные элементы, что символизирует преемственность и историческую память.
Кафедральный собор Рождества Христова. Величественное здание считается не только духовным, но и архитектурным украшением города.
Мемориальный комплекс «Площадь Славы» — мемориал в честь советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов в августе 1945 года.
Городской парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина, входящий в десятку лучших парков России.
Смотровая площадка в горах, где вы насладитесь шикарным панорамным видом на Южно-Сахалинск.
Вы узнаете:
- О богатой истории Южно-Сахалинска и её ключевых событиях.
- Уникальной архитектуре города.
- Периоде японской оккупации.
- Как город преобразился в советские годы.
- Почему Южно-Сахалинск до сих пор считается одним из лучших городов России.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda Stepwgn Spada.
- Рекомендуем экскурсию для детей старше 7 лет.
- Все здания осматриваем только снаружи.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 283 туристов
Привет! Меня зовут Валерия. Я опытный экскурсовод на Сахалине, лауреат конкурса «Гостеприимный Южный» в номинации «Экскурсовод-город 2021». Уже несколько лет я знакомлю гостей края с нашим удивительным островом, его историей,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Для знакомства с центром города выбрали экскурсию "Знакомьтесь, Южно-Сахалинск!", нашим экскурсоводом была Валерия. Сказать, что экскурсия понравилась, это значит ничего не сказать. И всё это благодаря Валерии, которая влюблена в
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Всё прошло отлично, Валерия любит свою работу. Маршрут на очень удобном автомобиле, все было комфортно, экскурсия прошла на одном дыхании.
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Рекомендую Викторию, как гида, и этот маршрут. Для первого знакомства с городом просто замечательно. Виктория - очень грамотный и образованный человек с хорошим изложением, знающая историю города и острова. Рассказ был так увлекателен, что время пролетело незаметно, хотелось продолжения общения. Нам очень повезло с гидом!!!
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