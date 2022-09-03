Знакомьтесь, Южно-Сахалинск

Погулять по главной улице города, рассмотреть здания разных эпох и узнать интересные факты

5
4 отзыва
Приглашаю вместе исследовать самую важную улицу Сахалина — Коммунистический проспект! Двигаясь по ней, мы пересечем весь город с запада на восток.

Я раскрою, какие следы оставили на его облике сменявшие друг друга эпохи: японское губернаторство Карафуто, каторжные времена, советский период и современность.
Знакомьтесь, Южно-Сахалинск
Знакомьтесь, Южно-Сахалинск
Знакомьтесь, Южно-Сахалинск
Знакомьтесь, Южно-Сахалинск
Знакомьтесь, Южно-Сахалинск
Знакомьтесь, Южно-Сахалинск
Знакомьтесь, Южно-Сахалинск
Знакомьтесь, Южно-Сахалинск
Ближайшие даты:
20
сен
23
сен
24
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Мы начнем прогулку у ж/д вокзала подобно путешественникам, только что приехавшим из Одомари в еще юную Тоёхару — так в первой половине 20 века назывался Южно-Сахалинск. Когда-то так в город прибыл и сам Хирохито — наследный принц и будущий император Японии. По пути я расскажу, как сложился архитектурный ансамбль вокруг площади Ленина, откуда началось строительство первых многоквартирных домов, какова судьба старой японской мэрии и что сейчас находится в конференц-зале губернаторства Карафуто.

Прошлое и настоящее города

Я покажу монументы, посвященные как ожесточенному русско-японскому противостоянию за обладание островом, так и национальному примирению. История Сахалина откроется вам в лицах: губернаторы и революционеры, исследователи и первооткрыватели, писатели и офицеры предстанут в виде бюстов и памятников. И, конечно же, мы полюбуемся главным архитектурным шедевром Южно-Сахалинска — зданием Краеведческого музея в японском традиционном стиле тэйкан-дзукури.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
3 сен 2022
Спасибо Александру за отличную прогулку и увлекательный рассказ! Много интересной информации, взвешенная подача, отличная речь и формулирование мыслей, тонкий юмор. Всё понравилось. Если честно, многое встало на свои места после экскурсии. Что, где, почему… Видно, что Александр живет историей своего края и города. На все наши вопросы нашлись вразумительные ответы. Большое спасибо!
Юрий
28 авг 2022
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом и его интересной историей. Александр не только умело составил удобный маршрут для этого, но и тщательно подготовился. Истории, фотографии Южно-Сахалинска тогда, когда он был еще Тоёхарой, и даже работа в старых архивах - все это делает полтора часа пешеходной экскурсии замечательным временем. Я остался доволен!
Юлия
28 авг 2022
Александр провёл отличную экскурсию. С любовью к своему региону, очень глубокими и обширными знаниями и тонким чувством иронии.
Правильно построенный маршрут- экскурсия воспринимается, как непринужденная прогулка, не смотря на большое количество информации.
Александр очень погружён в тему, ответил на все наши вопросы и рассказал больше, чем мы ожидали.
Было очень увлекательно и весело.
Анастасия
24 авг 2022
Всё супер!!!
Всё супер!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектураУлицы и переулки

Похожие туры в Сахалине

Южно-Сахалинск вас удивит
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
5 отзывов
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
на площади Ленина у Фонтана
21 сен
22 сен
23 сен
24 сен
6 500 за всё до 10 чел.
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Рассмотреть вулканы, погулять по побережью и познакомиться с японской архитектурой Южно-Сахалинска
Южно-Сахалинск, аэропорт. Точное время будет сообщ...
16 окт
22 окт
124 000 за 1 человека
Хребет Жданко: поход выходного дня
13 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Туся
Туся
5
1 отзыв
Хребет Жданко: поход выходного дня
Покорить самую высокую точку массива и впечатлиться видами, открывающимися по пути
на Проспекте Мира
24 сен
25 сен
2 окт
8 окт
15 600 за всё до 3 чел.
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
2 отзыва
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Оценить «визитную карточку» острова, погулять по пляжу и увидеть редкие растения
у вашего отеля
22 сен
23 сен
24 сен
25 сен
от 20 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия-поход на останец Лягушка
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
2 отзыва
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Подняться к сакральному месту Сахалина, пройти ритуал очищения и узнать о быте коренных народов
21 сен
22 сен
23 сен
24 сен
9 000 за всё до 3 чел.
Сахалин: Бирюзовые озера и мыс Евстафия
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
5 отзывов
Сахалин: Бирюзовые озера и мыс Евстафия
Оценить одно из самых живописных мест острова на комфортной автомобильной экскурсии
Завтра
22 сен
23 сен
24 сен
23 000 за всё до 4 чел.
Мыс Крильон - джип-тур на край Земли
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
4.9
20 отзывов
Мыс Крильон - джип-тур на край Земли
Впечатлиться дикой красотой Сахалина и пообедать на побережье, откуда видно Японию
около жд вокзала в Южно-Сахалинске
25 сен
2 окт
9 окт
16 окт
12 000 за 1 человека
Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону
10 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
3 отзыва
Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону
Совершить несложное восхождение и влюбиться в первозданную природу Сахалина
на площади Победы
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
22 000 за всё до 3 чел.
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
7 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
24 отзыва
Очень популярно сейчас
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
Исследовать памятник природы у Охотского моря и пройти по красивейшему побережью острова
в Южно-Сахалинске
21 сен
22 сен
24 сен
25 сен
20 000 за всё до 4 чел.
Инопланетный Итуруп
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Инопланетный Итуруп
Увидеть кипящие озёра, побродить по дымящемуся полю и полюбоваться валунами из застывшей лавы
В первый день тура встреча группы в городе Южно-Са...
18 окт
25 окт
71 000 за 1 человека
Осенняя палитра острова Сахалин
7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Осенняя палитра острова Сахалин
Побывать в отдалённых уголках, попробовать устриц и насладиться морскими пейзажами
В аэропорту города Южно-Сахалинск в 09:30. Вас вст...
2 окт
129 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Сахалине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сахалине
ХОРОШО
🧭
ТАМ