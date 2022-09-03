Приглашаю вместе исследовать самую важную улицу Сахалина — Коммунистический проспект! Двигаясь по ней, мы пересечем весь город с запада на восток. Я раскрою, какие следы оставили на его облике сменявшие друг друга эпохи: японское губернаторство Карафуто, каторжные времена, советский период и современность.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Мы начнем прогулку у ж/д вокзала подобно путешественникам, только что приехавшим из Одомари в еще юную Тоёхару — так в первой половине 20 века назывался Южно-Сахалинск. Когда-то так в город прибыл и сам Хирохито — наследный принц и будущий император Японии. По пути я расскажу, как сложился архитектурный ансамбль вокруг площади Ленина, откуда началось строительство первых многоквартирных домов, какова судьба старой японской мэрии и что сейчас находится в конференц-зале губернаторства Карафуто.

Прошлое и настоящее города

Я покажу монументы, посвященные как ожесточенному русско-японскому противостоянию за обладание островом, так и национальному примирению. История Сахалина откроется вам в лицах: губернаторы и революционеры, исследователи и первооткрыватели, писатели и офицеры предстанут в виде бюстов и памятников. И, конечно же, мы полюбуемся главным архитектурным шедевром Южно-Сахалинска — зданием Краеведческого музея в японском традиционном стиле тэйкан-дзукури.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.