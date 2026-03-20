Отправляемся в большой тур по двум знаковым островам Дальнего Востока.Мы покажем вам не только главные достопримечательности, но и скрытые локации, куда редко добираются путешественники. Тур начнётся купанием в термах, чтобы

расслабиться и настроиться на приключения. Мы побываем на плато Янкито и послушаем шум волн Тихого океана на Зеркальном пляже, восхитимся Белыми и Чёрными скалами, полюбуемся вулканом Баранского и исследуем Итуруп с воды. Если повезёт, даже встретим дельфинов и китов. Затем прибудем на удивительный Шикотан. Здесь вас ждёт экспедиция к мысу Край Света, посещение бухты Безымянная, где снимали фильм про Робинзона Крузо, и других загадочных мест, о которых ходят мистические легенды. А сколько гастрономических удовольствий мы для вас подготовили: обеды с морепродуктами прямо на берегу, сваренные прямо в кипящем гейзере яйца с красной икрой и шампанским.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Для вашей безопасности рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита (бесплатно в поликлинике или платно), в том числе по экстренной схеме (от 21 дня). Также рекомендуем оформить расширенную медстраховку. Инструктаж и памятку по экипировке и технике безопасности пришлем вам дополнительно.

Для посещения Курильских островов требуется специальный погранпропуск, оформление которого мы полностью берём на себя при условии своевременного предоставления вами необходимых документов. Срок оформления составляет 2 рабочих дня для граждан РФ и 30 дней для иностранных граждан; возможность ускоренного оформления рассматривается индивидуально.

Путешествие проходит в условиях дикой природы, где погода является определяющим фактором и может влиять на расписание транспорта или доступность отдельных локаций. Для вашей безопасности и комфорта мы оставляем за собой право оперативно корректировать маршрут или заменять объекты на равнозначные, гарантируя при этом сохранение высокого уровня насыщенности и качества программы.

Перемещение между островами осуществляется согласно маршруту, указанному в описании каждого дня. Пожалуйста, примите во внимание, что стоимость билетов для данных перемещений не входит в базовую стоимость и оплачивается отдельно. Мы всегда готовы оказать содействие в подборе и оформлении необходимых билетов, однако окончательное решение о способе их приобретения остаётся на ваше усмотрение. Несмотря на то, что билеты для перемещения между островами приобретаются отдельно, трансферы из точек вашего прибытия непосредственно на Курильских островах уже включены в стоимость и будут обеспечены нашей командой.