Мы покажем вам не только главные достопримечательности, но и скрытые локации, куда редко добираются путешественники. Тур начнётся купанием в термах, чтобы
Описание тура
Организационные детали
Для вашей безопасности рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита (бесплатно в поликлинике или платно), в том числе по экстренной схеме (от 21 дня). Также рекомендуем оформить расширенную медстраховку. Инструктаж и памятку по экипировке и технике безопасности пришлем вам дополнительно.
Для посещения Курильских островов требуется специальный погранпропуск, оформление которого мы полностью берём на себя при условии своевременного предоставления вами необходимых документов. Срок оформления составляет 2 рабочих дня для граждан РФ и 30 дней для иностранных граждан; возможность ускоренного оформления рассматривается индивидуально.
Путешествие проходит в условиях дикой природы, где погода является определяющим фактором и может влиять на расписание транспорта или доступность отдельных локаций. Для вашей безопасности и комфорта мы оставляем за собой право оперативно корректировать маршрут или заменять объекты на равнозначные, гарантируя при этом сохранение высокого уровня насыщенности и качества программы.
Перемещение между островами осуществляется согласно маршруту, указанному в описании каждого дня. Пожалуйста, примите во внимание, что стоимость билетов для данных перемещений не входит в базовую стоимость и оплачивается отдельно. Мы всегда готовы оказать содействие в подборе и оформлении необходимых билетов, однако окончательное решение о способе их приобретения остаётся на ваше усмотрение. Несмотря на то, что билеты для перемещения между островами приобретаются отдельно, трансферы из точек вашего прибытия непосредственно на Курильских островах уже включены в стоимость и будут обеспечены нашей командой.
Программа тура по дням
Встреча, релакс в термах и отдых на пляже Итурупа
Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. После заселения отправимся к редким природным источникам. Программа будет включать погружение в термальные воды с высокой минерализацией, которые подарят лёгкость телу, а также возможность оценить действие вулканических грязей, богатых полезными микроэлементами.
День завершится прогулкой по одному из лучших пляжей Итурупа. Мы насладимся свежим океанским бризом, рокотом волн и эстетикой дикой природы, сделаем фотографии пейзажей и отдохнём у кромки воды.
При позднем прибытии в Курильск утром предложим дополнительную экскурсию к мысам Птичий и Великан на Сахалине. Там мы увидим причудливые скалы и массивные арки в акватории моря, которые являются визитной карточкой региона.
Плато Янкито, Зеркальный пляж и заброшенные штольни
Продолжим знакомство с островом на плато Янкито, любуясь причудливыми формами застывшей магмы на фоне Охотского побережья. Затем прибудем к Тихому океану, где запланировано посещение мистического Зеркального пляжа залива Касатка, заброшенных штолен и песчаных дюн, скрывающих буксир «Корунд».
На обед будут поданы деликатесы из морепродуктов прямо у воды.
В завершение дня состоится визит в оздоровительный комплекс «Ванночки». Термальные воды помогут снять усталость и подарят чувство полного обновления.
Белые и Чёрные скалы
Сегодня мы будем исследовать знаменитые Белые скалы. Белоснежные стены каньонов в сочетании с тёмным песком и изумрудными травяными коврами создадут идеальную палитру для великолепных фотографий. Каждая точка обзора станет объектом для съёмки. Также мы посетим Чёрные скалы, знаменитые своей уникальной пятигранной структурой.
На обед подадут свежайшие морепродукты с видом на Охотское море.
Для желающих будет доступна дополнительная морская прогулка к полуострову Чирип, чтобы увидеть загадочное Око Дракона и удалённый мыс Конакова. С воды мы рассмотрим гроты, водопады и плато Янкито с нового ракурса, пройдём мимо тюленей и китов, посетим Ветровой перешеек и насладимся полной тишиной на берегу Тихого океана.
Вулкан Баранского, кулинарный эксперимент, река Кипящая
Сегодня будем исследовать вулкан Баранского. Первой остановкой на маршруте станет Горячеводский перевал. Затем спустимся к подножию, где расположена геотермальная станция. Место поражает воображение: из земли будут вырываться грязевые гейзеры и клубы пара, а почва прогрета до экстремальных температур. Здесь состоится наш гастрономический эксперимент: сварим яйца в кипящем гейзере, чтобы сразу насладиться ими вместе с охлаждённым шампанским и свежей красной икрой. Полноценный обед с морепродуктами дополнит этот яркий кулинарный момент.
После трапезы прогуляемся к реке Кипящая — природной зоне с бирюзовыми озёрами и плотными облаками белого пара. Пройдём вдоль берега к горячим купальням и термальному водопаду.
Любители острых ощущений смогут за доплату совершить восхождения на саму вершину вулкана. Подъём потребует выносливости и пройдёт в сопровождении опытных гидов со специальным снаряжением. По пути будут видны верхние фумарольные поля, покрытые ярко-жёлтой серой, и слышен свист вырывающихся газов.
Морской круиз
Сегодня предстоит морской круиз, который позволит исследовать Итуруп с нового ракурса. Пока большинство путешественников остаются на суше, мы пройдём вдоль южной оконечности острова, любуясь его недосягаемыми красотами. С палубы откроется панорама главных титанов острова: высочайший вулкан Стокап (1634 метра) и два активных гиганта — Берутарубе и Атсонупури.
Если повезёт, мы встретим китов и дельфинов. Постепенно перед взором вырастет силуэт загадочного Кунашира. Мы подойдём к его потаённым уголкам, открывая виды на могучий Руруй и легендарный вулкан Тятя, чья красота известна далеко за пределами России.
На закате судно пересечёт пролив Екатерины, разделяющий Итуруп и Кунашир. Это удивительно живописное пространство в кольце вулканов станет идеальным фоном для завершения дня.
Кунашир и прибытие на Шикотан, закат у Малокурильского маяка
Сегодня участников ждёт приятный сюрприз. По пути на Шикотан теплоход сделает четырёхчасовую стоянку на острове Кунашир. Несмотря на ограниченное время, мы успеем проникнуться спокойной красотой местности и увидеть жизнь одного из самых отдалённых уголков страны.
Следующий морской переход будет коротким. В начале пути предстанут величественные силуэты вулканов Менделеева и Тяти в их морском окружении. Совсем скоро на горизонте появится долгожданный берег Шикотана. Пересекая Южно-Курильский пролив, стоит внимательно наблюдать за поверхностью Тихого океана, где часто играют дельфины и проходят киты.
Во второй половине дня судно прибудет на Шикотан. После заселения в отель встретим закат у Малокурильского маяка. С этого смотрового места открываются просторы океана и вся Малокурильская бухта.
Экспедиция к мысу Край Света, бухты Маячная и Безымянная
Сегодня предстоит экспедиция к легендарному мысу Край Света. Он представляет собой длинный скалистый выступ и считается самой удалённой от Москвы точкой России. Помимо впечатляющих панорам, стоит обратить внимание на камни внизу, где часто отдыхают редкие тюлени, занесённые в Красную книгу.
Пообедаем в бухте Маячная (Солдатская), где предложат горячую уху из красной рыбы, сваренную на открытом огне. В свободное время можно будет совершить заплыв в океане или заняться поиском ракушек на берегу.
Далее запланировано посещение бухты Безымянная. Благодаря многочисленным островкам бухта стала живой декорацией для фильма Станислава Говорухина о Робинзоне Крузо. Здесь будут открываться те самые ракурсы, которые вошли в классику советского кино.
Вечером окажемся в уникальной точке неподалёку от бухты, где солёные брызги встречаются с отвесными скалами.
Бухта Дмитрова, свободное время и активность на выбор
Сегодня доберёмся к побережью бухты Димитрова. Крутые скальные обрывы возвышаются над морем, а прилегающие сопки покрыты плотным слоем зелёного бамбучника. С верхней обзорной площадки откроется вид на всю акваторию и группу малых островков. Прогуляемся к бухте Аэродромной.
Затем — обед прямо у кромки прибоя и свободное время.
Желающим увидеть остров с высоты будет предложено восхождение на гору Шикотан. С вершины, при отсутствии облачности, откроется вид на весь остров на 360 градусов. Для любителей активного отдыха на воде организуют каякинг в прибрежной зоне.
Тем, кто предпочитает удобство и хочет осмотреть максимум локаций за ограниченное время, подойдёт морская прогулка вдоль берега на быстроходном катере.
Бухта Дельфин, загадочные бухты и обед на побережье
Сегодня нам предстоит малоизвестный маршрут к бухте Дельфин, который практически не посещают организованные группы. Это дикая и закрытая часть острова, доступ к которой возможен только при специальной подготовке.
Поездка будет проходить через весь остров с остановками в живописных местах. С вершин над бухтой откроются обширные поля бамбучника и редкие деревья, создающие идеальные условия для создания широкоугольных панорам.
В ясную погоду откроются виды на вулканы Тятя и Менделеева на Кунашире, а также на ближайшие российские острова, расположенные рядом с границей с Японией.
Дорога пройдёт через бухты Малая Звездная и Звёздная, о которых ходят мистические слухи. Местные жители помнят поверья о японских привидениях, якобы присутствующих здесь. Кульминацией дня станет бухта Гальцева с песчаным берегом, где будет организован морской обед прямо на побережье.
Вечером сядем на теплоход до Сахалина.
Окончание тура
Утром встретим рассвет с видом на океан, а после обеда на горизонте проявится легендарный маяк Анива, одинокий страж на скалистом мысе. По пути у борта могут появляться стаи дельфинов, горбатые киты и величественные косатки. Путешествие завершится прибытием в порт Корсаков на юге Сахалина и трансфером в аэропорт.
Желающие смогут продлить приключение и не ограничиваться основной программой. На Сахалине будет возможность посетить уникальные природные объекты, скрытые от массовых туристических групп, а также принять участие в морских экспедициях на соседние Курильские острова.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|193 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды во 2-4, 7-9 дни
- Трансфер из/до аэропорта, от/до морского порта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов, водителей
- Экскурсии
- Пограничный пропуск на Курильские острова (оформление займёт около 2 недель)
- Фотографии из путешествия
- Посещение 3 термальных источников
- Посещение заповедников, плата за участие в организованных мероприятиях, пропуска на автомобили на все достопримечательности по основной программе
Что не входит в цену
- Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение
- Билеты на транспорт между Курильскими островами
- Проживание на Сахалине
- Билеты на паром
- Морской круиз
- Медицинская страховка
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
- Трансферы по Сахалину
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Расходы, возникшие из-за изменения расписания транспорта по погодным условиям или иных чрезвычайных ситуаций