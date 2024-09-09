Не забывая о комфорте, вы посетите Сахалин и увидите главные достопримечательности островов Курильской гряды: проживание по маршруту запланировано в уютных гостиницах, передвижение — на джипах и микроавтобусах, а одну ночь

и несколько дней вы проведёте на теплоходе. Вы заглянете в кальдеру вулкана, посмотрите на кипящие озёра и дымящиеся фумарольные поля. Увидите мыс из застывшей лавы и побываете в живописных бухтах. Прогуляетесь по мысам Птичий и Великан на побережье Охотского моря. Вас также ждёт вкусное питание с сахалинскими деликатесами: мидиями, крабами, икрой, кальмарами и рыбой.

Описание тура

Организационные детали

Встреча группы в аэропорту города Южно-Сахалинск (UUS) до 13:00.

Если вы летите из Москвы, рекомендуем приобретать билеты с прибытием в 09:15 и в 12:35. Время в пути — около 8,5 часов. Вас встретят в аэропорту и отвезут в гостиницу. Заселение — с 14:00.

Если вы прилетаете в другое время или на день раньше, заранее сообщите об этом, чтобы предварительно согласовать время встречи.

Важно! Разница местного времени с московским +8 часов, поэтому, чтобы утром в первый день тура быть в Южно-Сахалинске, вылетать из Москвы нужно накануне днём. Будьте внимательны при выборе билетов, обращайте внимание на даты вылета и прилёта.

Внимание! Дополнительно приобретаются билеты на теплоход.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года. Подробную консультацию об этапах и стоимости вакцинации можно получить у врача в клинике на ваш выбор.

Необходимое личное снаряжение:

головной убор от солнца;

спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням;

треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой;

сменная обувь;

полотенце;

солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц;

небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи;

удобная спортивная одежда для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;

сменная одежда;

тёплая кофта или свитер;

ветро- и влагозащитная куртка;

купальный костюм;

средства от комаров и клещей;

х/б перчатки (для защиты от листьев курильского бамбука и для помощи себе при прохождении маршрута);

шлёпанцы;

треккинговые палки (по желанию);

аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены;

налобный фонарик.

Особенности путешествия:

маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна.