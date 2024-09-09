Описание тура
Организационные детали
Встреча группы в аэропорту города Южно-Сахалинск (UUS) до 13:00.
Если вы летите из Москвы, рекомендуем приобретать билеты с прибытием в 09:15 и в 12:35. Время в пути — около 8,5 часов. Вас встретят в аэропорту и отвезут в гостиницу. Заселение — с 14:00.
Если вы прилетаете в другое время или на день раньше, заранее сообщите об этом, чтобы предварительно согласовать время встречи.
Важно! Разница местного времени с московским +8 часов, поэтому, чтобы утром в первый день тура быть в Южно-Сахалинске, вылетать из Москвы нужно накануне днём. Будьте внимательны при выборе билетов, обращайте внимание на даты вылета и прилёта.
Внимание! Дополнительно приобретаются билеты на теплоход.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года. Подробную консультацию об этапах и стоимости вакцинации можно получить у врача в клинике на ваш выбор.
Необходимое личное снаряжение:
головной убор от солнца;
спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням;
треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой;
сменная обувь;
полотенце;
солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц;
небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи;
удобная спортивная одежда для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
сменная одежда;
тёплая кофта или свитер;
ветро- и влагозащитная куртка;
купальный костюм;
средства от комаров и клещей;
х/б перчатки (для защиты от листьев курильского бамбука и для помощи себе при прохождении маршрута);
шлёпанцы;
треккинговые палки (по желанию);
аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены;
налобный фонарик.
Особенности путешествия:
маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна.
Проживание. В Южно-Сахалинске в гостинице 4* в 2-местных номерах с удобствами.
На Кунашире в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» в 2-местных номерах с частичными удобствами: в номере есть раковина и туалет, душ на этаже (общий на 6 номеров).
На Шикотане в Малокурильском в гостинице «Островной» в 2-местных номерах с удобствами.
На теплоходе в 4-местных каютах.
В гостиницах за дополнительную плату возможно одноместное размещение и улучшение условий проживания.
Переезд в Южно-Курильск и в Малокурильское осуществляется на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской» или «Павел Леонов». Билеты на теплоход оплачиваются дополнительно.
Переезды на островах — на джипах либо микроавтобусах в зависимости от маршрута.
Если вы путешествуете один/одна, вам необходимо будет оплатить одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, но это не всегда бывает возможно.
Питание. Включено 3-разовое питание, в некоторые дни возможны исключения: только ужин, только завтрак, только завтрак и обед,
Уровень сложности. Маршрут не имеет категории сложности, но необходимо быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
Дети. На маршрут допускаются дети с 7 лет в сопровождении родителей.
Программа тура по дням
Встреча, знакомство с Южно-Сахалинском, приветственный ужин
Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска и едем в гостиницу (заселение после 14:00). Во второй половине дня вас ждёт экскурсия по основным достопримечательностям города. Вечером — приветственный ужин в ресторане и свободное время.
Янтарный пляж, посёлок Взморье, бухта Тихая
Сегодня отправимся на восточную часть побережья Охотского моря. Прогуляемся по берегу и попробуем отыскать кусочки янтаря. Затем доедем до посёлка Взморье, где посмотрим на японские ворота Тории, построенные при синтоистских храмах.
После доберёмся до бухты Тихая. Вода здесь настолько прозрачная, что можно увидеть плавающих среди водорослей рыбок. Полюбуемся высокими скалами с пещерами и ущельями, окружающими бухту, послушаем шум моря и крики чаек. Мы расскажем вам о Сахалине и острове Заметном. Здесь же, на берегу, устроим обед-привал, и вы отведаете морские деликатесы. Вечером вернёмся в Южно-Сахалинск.
Переход на Шикотан
После завтрака едем в порт Корсаков, откуда в 12:00 наш теплоход отправится на Шикотан. Вы сможете отдохнуть на корабле, наслаждаясь морскими пейзажами, вдыхая солёный воздух и наблюдая за птицами и стайками дельфинов. Ночь тоже проведём в море.
Мысы Край Света и Краб, бухта Безымянная
Утром прибудем на остров и на джипах отправимся на Край Света — так называется мыс на востоке Шикотана. Здесь и правда кажется, что находишься на краю земли — впереди лишь бескрайний океан, а сам мыс обрывается вниз отвесной 50-метровой стеной.
Затем доедем до мыса Краб, где расположен действующий маяк Шпанберга. Пообедаем неподалёку от маяка и посетим бухту Безымянную, прогуляемся по побережью и полюбуемся видами. Многие считают бухту самым красивым местом острова. Кстати, здесь в 1972 году снимали фильм про Робинзона Крузо.
Бухта Дельфин
В этот день отправимся в живописную бухту Дельфин, где вы совершите прогулку на морских каяках. Вода в бухте спокойная, поэтому место прекрасно подходит для катания на лодках. Вы полюбуетесь отвесными скалами и песчаными берегами, а после вас будет ждать вкусный обед на побережье. Затем — возвращение в гостиницу.
Гора Шикотан, бухта Аэродромная, мыс Хромова
Сегодняшний день посвятим прогулке к горе Шикотан. Вы подниметесь на её вершину (412 метров) и полюбуетесь островом с высоты. При ясной погоде можно увидеть на горизонте соседние Кунашир и Итуруп. Посмотрим и на необычную расщелину, которая появилась после землетрясения.
После обеда побываем на смотровой площадке в бухте Аэродромная и погуляем по мысу Хромова.
Отправление на Кунашир
Позавтракав, ещё несколько часов проведём на Шикотане. После разместимся на корабле и отправимся на нём на остров Кунашир. К вечеру прибудем в Южно-Курильск и разместимся в отеле. Вечером желающие могут прогуляться по берегу океана.
Треккинг к фумарольному полю вулкана Менделеева
Позавтракав, доедем до начала пешеходной тропы — вас ждёт прогулка через высокие бамбуковые заросли. Примерно через 3 км похода увидим фумарольное поле действующего вулкана Менделеева — завораживающее место! Из отверстий в застывшей лаве выходит вулканический газ, а из-за серы в его составе на поверхности образуются красивые ажурные узоры. Желающие смогут искупаться в естественных термальных источниках (за доплату).
Вулкан Головнина и озёра Кипящее и Горячее
Утром проедем часть пути на машине, а затем пойдём пешком до кальдеры вулкана Головнина. Диаметр кальдеры более 4 километров, а на её дне находятся два озера — Кипящее и Горячее. Посмотрим на кипящие ключи и клубы пара, которые пускают сольфатары, и насладимся инопланетными пейзажами.
На джипах по побережью Охотского моря и прогулка до мыса Столбчатый
В этот день на джипах отправимся к побережью. По прибытии прогуляемся до мыса Столбчатый — символа Курильских островов. Много миллионов лет назад после извержения вулкана Менделеева лава образовала здесь базальтовые столбы высотой до 50 метров. Так и родилось название мыса.
Пройдёмся по мысу, пофотографируем и пообедаем у Охотского моря. Вечером — вернёмся в гостиницу и отдохнём.
Поселение Головнино, отправление на Сахалин
Сегодня посетим самую южную часть острова — поселение Головнино, где установлен памятный знак в честь основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году. При ясной погоде сможем увидеть Головнинский клиф — стену с водопадами, впечатляющую рельефом и размером.
Пообедаем в живописном месте на берегу Тихого океана, а вечером разместимся на корабле, который возьмёт курс на Южно-Сахалинск. В заезде с 07.10 вместо теплохода в этот день будет авиаперелёт в Южно-Сахалинск.
День в море
День пройдёт на теплоходе. Можно безмятежно созерцать ближние острова и наслаждаться морскими далями. Вечером прибудем в порт Корсаков и разместимся в гостинице в Южно-Сахалинске.
Джип-сафари на мысы Птичий и Великан
Утром вас ждёт поездка на джипах на юго-восточное побережье Охотского моря, а оттуда отправимся на прогулку к мысам Птичий и Великан, очертания которого напоминают профиль великана. Посмотрим на огромные каменные арки и столбы, а у второго мыса понаблюдаем за оживлёнными птичьими базарами.
Пообедаем на побережье и вечером вернёмся в Южно-Сахалинск.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|196 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер в аэропорт Южно-Сахалинска и обратно
- Все трансферы по программе
- Проживание по программе
- Питание по программе
- Экскурсионное обслуживание на Сахалине
- Аренда лодок и каяков
- Работа сопровождающих на Курильских островах (Шикотан и Кунашир)
- Страхование от несчастного случая (сумма покрытия до 2 000 000 рублей)
- Оформление пограничного пропуска на Курильские острова и пропуска в заповедник «Курильский»
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты на внутренний прелёт и на теплоход по программе заезда. Билеты приобретаются организатором
- Теплоход Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков, стоимость 10 800 руб. /чел. для заездов с 08.08, 09.09, 19.09
- Теплоход Малокурильское - Южно-Курильск, стоимость 2500 руб. /чел. для заездов с 08.08, 07.10
- Теплоход Южно-Курильск - Малокурильское, стоимость 2500 руб. /чел. для заездов с 09.09, 19.09
- Теплоход Корсаков - Малокурильское, стоимость 5400 руб. /чел. для заезда с 07.10
- Авиаперелёт Южно-Курильск - Южно-Сахалинск, стоимость - 7500 руб. с человека для заезда с 07.10
- Питание вне программы
- Личные расходы (посещение термальных источников, одноместное размещение и улучшение условий проживания, сувениры и т. д.)
- Обратите внимание: в программе есть заезды на 13 и 14 дней. Будьте внимательны при выборе дат путешествия
- Стоимость тура отличается в зависимости от дат заезда и продолжительности:
- 08.08-21.08 (14 дней) - 196 000 ₽
- 09.09-22.09 (14 дней) - 184 000 ₽
- 19.09-02.10 (14 дней) - 195 000 ₽
- 07.10-19.10 (13 дней) - 178 000 ₽