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С океаном наедине: на Курильские острова с профессиональным фотографом

Прикоснуться к Тихому океану, увидеть кипящее вулканическое озеро и побывать на заброшенном маяке
Белые отвесные скалы, чёрный песок, Бирюзовое озеро и бескрайнее ярко-синее Охотское море — отправляемся на Дальний Восток, чтобы увидеть всю палитру Сахалина и Итурупа.

Будем спускаться в искусственные пещеры в каменных
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громадах, бродить по лавовым полям и даже сварим яйца в кипящем озере с температурой 100 градусов Цельсия.

Вас ждут вкуснейшие морепродукты, эффектные фотографии от профессионального фотографа, который будет с нами всё путешествие, купание в термальных источниках и парение в настоящей корейской бане — активный релакс обеспечен!

5
7 отзывов
С океаном наедине: на Курильские острова с профессиональным фотографом
С океаном наедине: на Курильские острова с профессиональным фотографом
С океаном наедине: на Курильские острова с профессиональным фотографом

Описание тура

Организационные детали

Поможем купить авиабилеты и оформить пограничные пропуска.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Сахалин

Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска в 15:30. Вечером насладимся ужином и посетим корейский банный комплекс, чтобы расслабиться и настроиться на отпуск.

Добро пожаловать на СахалинДобро пожаловать на СахалинДобро пожаловать на Сахалин
2 день

Гора Лягушка и вулканы Итурупа

После завтрака разместимся в машине и начнём путешествие по Сахалину. Первая точка — гора Лягушка. К скале, напоминающей рептилию, ведёт тропа через живописный смешанный лес. После несложного трекинга пообедаем и поедем в аэропорт — нас уже ждёт Итуруп, самый большой остров Курильского архипелага. Из иллюминатора вы увидите бескрайний океан и остров с высоты. Перелёт займёт 1 час.

Доберёмся к лавовому полю Янкито. Чёрные обрывистые скалы, уходящие в воду, образовались во время извержения вулкана Богдана Хмельницкого, расположенного неподалёку. Лава медленно стекала в море, образовывая причудливый рельеф камней.

Отметим первый день на острове роскошным обедом с местными морепродуктами и головокружительным видом.

Гора Лягушка и вулканы ИтурупаГора Лягушка и вулканы ИтурупаГора Лягушка и вулканы ИтурупаГора Лягушка и вулканы ИтурупаГора Лягушка и вулканы ИтурупаГора Лягушка и вулканы ИтурупаГора Лягушка и вулканы ИтурупаГора Лягушка и вулканы Итурупа
3 день

Белые скалы, Тихий океан и «Жаркие воды»

Позавтракаем, соберём вещи и помчим вдоль Охотского моря. День пройдёт насыщенно и фотогенично: побываем у знаменитых Белых скал из пористого вулканического песка и пемзы. Сделаем эффектные кадры на фоне обрывистых, уходящих в море громад и серого, местами чёрного песка.

После обеда отправимся к Тихому океану. У вас будет время, чтобы насладиться видами и послушать шум волн. Вечером посетим комплекс термальных источников «Жаркие воды».

Белые скалы, Тихий океан и «Жаркие воды»Белые скалы, Тихий океан и «Жаркие воды»Белые скалы, Тихий океан и «Жаркие воды»Белые скалы, Тихий океан и «Жаркие воды»Белые скалы, Тихий океан и «Жаркие воды»Белые скалы, Тихий океан и «Жаркие воды»Белые скалы, Тихий океан и «Жаркие воды»Белые скалы, Тихий океан и «Жаркие воды»Белые скалы, Тихий океан и «Жаркие воды»
4 день

Свободный день

Сегодня — запасной день на случай плохой погоды или задержки рейса. Если позволит погода и будет желание, вы сможете отправиться на морскую прогулку вокруг Итурупа (за доплату). Или просто отдохнуть.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Тихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулкана

После завтрака отправимся к заливу Касатка, где сможем прикоснуться к Тихому океану! Побываем на зеркальном пляже с вулканическим песком, на поверхности которого постоянно стоит несколько сантиметров воды, напоминающих гладь зеркала — отсюда необычное название. Над пляжем нависает скала, изрезанная пещерами и тоннелями, в которые можно заглянуть и сделать необычные фотографии.

Раньше здесь располагалась японская военно-морская база с аэродромом. Именно отсюда в 1941 году вылетели самолёты на Пёрл-Харбор.

Сфотографируемся с местным Робинзоном — библиотекарем Сергеем Лещенко, охраняющим выброшенный на берег корабль. Перекусим прямо на берегу, компанию нам составит шёпот волн, и поедем на фумарольные поля вулкана Баранского.

Увидим кратер действующего вулкана и Бирюзовое око — кипящее озеро насыщенного голубого цвета, от поверхности которого исходит густой пар. Пройдёмся вдоль Кипящего ручья и сварим яйца в естественном кипятке — такое блюдо вы ещё не пробовали!

Завершим прогулку посещением термального комплекса и расслабимся в бассейнах с природной горячей и тёплой водой.

Тихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулкана
6 день

Возвращение на Сахалин

Позавтракаем, погуляем по берегу моря и ещё раз полюбуемся Белыми скалами. Ещё побываем в краеведческом музее. Вы познакомитесь с удивительной историей Сахалина и Курил, узнаете о быте и традициях местных жителей. Вечером поедем в аэропорт и вылетим в Южно-Сахалинск.

Возвращение на СахалинВозвращение на СахалинВозвращение на СахалинВозвращение на СахалинВозвращение на СахалинВозвращение на Сахалин
7 день

Заброшенный маяк Анива

Сегодня доберёмся до заброшенного японского маяка Анива. Путь пройдёт на машине и лодке и займёт 3 часа, но он того стоит! Маяк, будто неприступная крепость, словно вырастает из обрывистой скалы, а над ним живописно кружат чайки — настоящая картинка с открытки.

Сооружение высотой в 31 метр было возведено по проекту японского инженера в 1939 году, чтобы помочь кораблям проходить опасный участок с подводными скалами.

После лёгкого перекуса в заливе вернёмся в ваш отель к 15:00-16:00. Вечером вы сможете самостоятельно поужинать, поделиться фотографиями и впечатлениями о приключении.

Заброшенный маяк АниваЗаброшенный маяк АниваЗаброшенный маяк АниваЗаброшенный маяк Анива
8 день

Отъезд

Позавтракаем, соберём вещи и поедем в аэропорт.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник206 310 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3 обеда, перекусы и 1 ужин
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту на джипах по 3 человека
  • Морская прогулка до маяка Анива
  • Входные билеты по программе
  • Сопровождение фотографом, ведущим и местными гидами
  • Посещение термальных источников
  • Помощь в оформлении пограничного пропуска
Что не входит в цену
  • Билеты до Сахалина и обратно
  • Проживание
  • Перелёт Сахалин-Итуруп-Сахалин
  • Завтраки, 4 обеда и ужины
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, 15:30
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 45 туристов
Я активный самостоятельный путешественник, в моей копилке более 60 стран. Обожаю океан и горы и все, что с ними связано. Плаваю и ныряю с китами, катаю фрирайд в Альпах, живу в Красной Поляне, Сочи. Люблю путешествия, приключения и знакомства с новыми людьми. Ценю комфорт и яркие эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Я побывала на нескольких путешествиях с этой командой и могу сказать — это были мои самые классные поездки. Я много езжу и такого аккуратного подхода еще не встречала. Встречи, переезды,
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программа — все продумано до мелочей, внимание к людям просто на высшем уровне. Те, с кем познакомилась там — сейчас уже настоящие друзья. Очень хочется в следующем году снова отправиться с ними в новое приключение.

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Т
В августе я отправилась с этой командой на Сахалин и Курилы, и эта поездка стала для меня по‑настоящему волшебной 🪄, потому что впечатлений было так много, что я до сих
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пор хожу под их влиянием 🥰🥰🥰 и, наверное, ещё долго не отпустит 😄

Это профессионалы с большой буквы, потому что они всё продумывают заранее, берут на себя любые хлопоты, и остаётся только расслабляться и получать удовольствие. Маршрут составили потрясающе красиво: вулканы, горячие источники, бухты Охотского моря, белые скалы, поездки на джипах вдоль океана, подъёмы в горы. И отдельный совет — обязательно берите трекинговые ботинки, потому что я была безумно рада, что не забыла их дома.

На Сахалине мы открыли для себя рестораны с невероятно вкусными морепродуктами: крабы, гребешки, свежая рыба. Ребята заранее забронировали нам столики в таких местах, куда случайно не попасть. Всё время с нами была гид Катя, которая оперативно решала любые вопросы, возникающие по ходу 😅

На Курилах нас ждал суперкомфортабельный глэмпинг прямо у Охотского моря — это даже не место, а настоящая сказка. Мы встретили медведей и лису, плавали в море с нерпами, пробовали свежайшую икру и нежнейшую печень трески. До сих пор не верится, что всё это было на самом деле 😊

Также в течение трёх дней с нами работала фотограф Настя, благодаря которой у нас остались шикарные снимки. Я искренне желаю каждому увидеть Сахалин и Курилы — это любовь с первого взгляда. А команда позаботится обо всём остальном, это точно. Мне настолько понравилось, что мы уже договариваемся с ними о поездке в ЮАР и о втором сезоне на Курилах и Сахалине. Уверена, что они всё сделают красиво и с душой, как для себя 😎

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С
Впервые поехала с этой командой и выбрали Курилы для отдыха. Очень довольна всем: от того как всё было устроено до программы и компании людей, которые были рядом все время поездки.
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Е
В августе прошлого года я провела отпуск на Сахалине и Курилах вместе с этой командой, и это было просто сказочно! Ребята отлично подготовились и обо всем позаботились, ничего не пришлось
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решать самой.

Мы побывали в невероятных местах – вулканы, горячие источники, бухты, скалы! Круто было кататься на джипах и подниматься в горы. Очень хорошо, что мне заранее посоветовали взять трекинговую обувь – она реально пригодилась, да и помогли выбрать подходящую пару.

Наша гид Катя всегда была рядом и быстро решала все вопросы, а фотограф Настя сделала море отличных снимков, которые теперь вспоминаешь с удовольствием. Сахалин с Курилами – это точно те места, которые стоит увидеть своими глазами. Команда, с которой я ехала, сделала этот отдых по-настоящему незабываемым. Уже хочу повторить и отправиться с ними в Африку!

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Е
Мы с мужем побывали на Курилах и это просто что-то! Маяк там настолько величественный, аж сердце замирало. Программа была очень насыщенная, и компания в туре собралась классная, с интересными людьми.
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Нашу поездку сопровождала веселая и энергичная девушка, которая здорово разбиралась во всем. Природа на Итурупе просто потрясающая, такого не забыть. Еще с нами постоянно был фотограф, поэтому теперь у нас куча классных снимков с поездки. В целом, впечатления на все пять с плюсом! Теперь хочу отправиться на Алтай, чтобы тоже отдохнуть и перезагрузиться.

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С
Когда задумалась о поездке на Курилы, сразу начала прикидывать, насколько самому дешевле туда добираться или лучше через тур. В итоге поняла, что с туром выходит не дороже, а порой даже
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выгоднее, так что выбрала именно такой вариант. Это был мой первый опыт с этой компанией, но точно не последний. Провела на Курилах целую неделю, просто сказка, а не отдых. Девчонки постарались на все 100, и в итоге мы все безвозвратно влюбились в эти места.

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Тур входит в следующие категории Сахалина

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