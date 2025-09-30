После завтрака разместимся в машине и начнём путешествие по Сахалину. Первая точка — гора Лягушка. К скале, напоминающей рептилию, ведёт тропа через живописный смешанный лес. После несложного трекинга пообедаем и поедем в аэропорт — нас уже ждёт Итуруп, самый большой остров Курильского архипелага. Из иллюминатора вы увидите бескрайний океан и остров с высоты. Перелёт займёт 1 час.

Доберёмся к лавовому полю Янкито. Чёрные обрывистые скалы, уходящие в воду, образовались во время извержения вулкана Богдана Хмельницкого, расположенного неподалёку. Лава медленно стекала в море, образовывая причудливый рельеф камней.

Отметим первый день на острове роскошным обедом с местными морепродуктами и головокружительным видом.