Будем спускаться в искусственные пещеры в каменных
Описание тура
Организационные детали
Поможем купить авиабилеты и оформить пограничные пропуска.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Сахалин
Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска в 15:30. Вечером насладимся ужином и посетим корейский банный комплекс, чтобы расслабиться и настроиться на отпуск.
Гора Лягушка и вулканы Итурупа
После завтрака разместимся в машине и начнём путешествие по Сахалину. Первая точка — гора Лягушка. К скале, напоминающей рептилию, ведёт тропа через живописный смешанный лес. После несложного трекинга пообедаем и поедем в аэропорт — нас уже ждёт Итуруп, самый большой остров Курильского архипелага. Из иллюминатора вы увидите бескрайний океан и остров с высоты. Перелёт займёт 1 час.
Доберёмся к лавовому полю Янкито. Чёрные обрывистые скалы, уходящие в воду, образовались во время извержения вулкана Богдана Хмельницкого, расположенного неподалёку. Лава медленно стекала в море, образовывая причудливый рельеф камней.
Отметим первый день на острове роскошным обедом с местными морепродуктами и головокружительным видом.
Белые скалы, Тихий океан и «Жаркие воды»
Позавтракаем, соберём вещи и помчим вдоль Охотского моря. День пройдёт насыщенно и фотогенично: побываем у знаменитых Белых скал из пористого вулканического песка и пемзы. Сделаем эффектные кадры на фоне обрывистых, уходящих в море громад и серого, местами чёрного песка.
После обеда отправимся к Тихому океану. У вас будет время, чтобы насладиться видами и послушать шум волн. Вечером посетим комплекс термальных источников «Жаркие воды».
Свободный день
Сегодня — запасной день на случай плохой погоды или задержки рейса. Если позволит погода и будет желание, вы сможете отправиться на морскую прогулку вокруг Итурупа (за доплату). Или просто отдохнуть.
Тихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулкана
После завтрака отправимся к заливу Касатка, где сможем прикоснуться к Тихому океану! Побываем на зеркальном пляже с вулканическим песком, на поверхности которого постоянно стоит несколько сантиметров воды, напоминающих гладь зеркала — отсюда необычное название. Над пляжем нависает скала, изрезанная пещерами и тоннелями, в которые можно заглянуть и сделать необычные фотографии.
Раньше здесь располагалась японская военно-морская база с аэродромом. Именно отсюда в 1941 году вылетели самолёты на Пёрл-Харбор.
Сфотографируемся с местным Робинзоном — библиотекарем Сергеем Лещенко, охраняющим выброшенный на берег корабль. Перекусим прямо на берегу, компанию нам составит шёпот волн, и поедем на фумарольные поля вулкана Баранского.
Увидим кратер действующего вулкана и Бирюзовое око — кипящее озеро насыщенного голубого цвета, от поверхности которого исходит густой пар. Пройдёмся вдоль Кипящего ручья и сварим яйца в естественном кипятке — такое блюдо вы ещё не пробовали!
Завершим прогулку посещением термального комплекса и расслабимся в бассейнах с природной горячей и тёплой водой.
Возвращение на Сахалин
Позавтракаем, погуляем по берегу моря и ещё раз полюбуемся Белыми скалами. Ещё побываем в краеведческом музее. Вы познакомитесь с удивительной историей Сахалина и Курил, узнаете о быте и традициях местных жителей. Вечером поедем в аэропорт и вылетим в Южно-Сахалинск.
Заброшенный маяк Анива
Сегодня доберёмся до заброшенного японского маяка Анива. Путь пройдёт на машине и лодке и займёт 3 часа, но он того стоит! Маяк, будто неприступная крепость, словно вырастает из обрывистой скалы, а над ним живописно кружат чайки — настоящая картинка с открытки.
Сооружение высотой в 31 метр было возведено по проекту японского инженера в 1939 году, чтобы помочь кораблям проходить опасный участок с подводными скалами.
После лёгкого перекуса в заливе вернёмся в ваш отель к 15:00-16:00. Вечером вы сможете самостоятельно поужинать, поделиться фотографиями и впечатлениями о приключении.
Отъезд
Позавтракаем, соберём вещи и поедем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|206 310 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 3 обеда, перекусы и 1 ужин
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту на джипах по 3 человека
- Морская прогулка до маяка Анива
- Входные билеты по программе
- Сопровождение фотографом, ведущим и местными гидами
- Посещение термальных источников
- Помощь в оформлении пограничного пропуска
Что не входит в цену
- Билеты до Сахалина и обратно
- Проживание
- Перелёт Сахалин-Итуруп-Сахалин
- Завтраки, 4 обеда и ужины
- Страховка