Сахалин с историей: индивидуальный автотур-детокс с ночёвками в палатках

Проехать более 1000 км по острову, насладиться закатами в бухтах и заглянуть в прошлое
Уедем подальше — туда, где не ловит связь, шумит лишь океан, а пейзажи остаются в сердце.

Проедем километры по земле с историей, посетим бывшую столицу каторжного Сахалина и рассмотрим остатки строений
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того периода. Закаты и рассветы будем встречать в живописных бухтах, а жить прямо на побережье в палатках. Пляжи, волны, чайки, маяки, скалы — наши постоянные сопровождающие. Автотур проводится на японском кроссовере только для вашей компании.

Сахалин с историей: индивидуальный автотур-детокс с ночёвками в палатках
Сахалин с историей: индивидуальный автотур-детокс с ночёвками в палатках
Сахалин с историей: индивидуальный автотур-детокс с ночёвками в палатках
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

Перед покупкой билетов просьба проконсультироваться с организатором.

Проживание. Палаточный лагерь. Матрасы и спальники предоставляются по запросу без доплаты. Полевые условия.

Питание. Включено 3-разовое питание. Отдельно оплачивается питание в дороге (1, 3, 5 день).

Дети. От 10 лет.

Транспорт. Передвижение между локациями на комфортабельном кроссовере Toyota Prado.

Уровень сложности. В программе есть прогулки до 5 км. Треккинги по желанию.

Связь и интернет. Большую часть маршрута связи нет.

Программа тура по дням

1 день

Из Южно-Сахалинска в бухту Корсакова

Рано утром выезжаем из Южно-Сахалинска. Спустя 6 часов (350 км) прибудем в посёлок Смирных, где находится заброшенный аэродром. Прогуляемся и пообедаем в кафе (оплачивается самостоятельно).

До места ночлега в селе Пильво осталось проехать ещё 83 км. Установим наш палаточный лагерь в живописной бухте Корсакова и встретим закат на побережье.

Из Южно-Сахалинска в бухту КорсаковаИз Южно-Сахалинска в бухту КорсаковаИз Южно-Сахалинска в бухту КорсаковаИз Южно-Сахалинска в бухту КорсаковаИз Южно-Сахалинска в бухту Корсакова
2 день

Прогулки в бухте Корсакова

Проснёмся на западном побережье Сахалина, полюбуемся морем прямо из палаток, позавтракаем на свежем воздухе и отправимся знакомиться с окрестностями. Дойдём до подвесного моста, посетим мемориал, вспомним о событиях, происходивших в этих местах. На обед вернёмся в лагерь.

Отдохнув, прогуляемся в противоположную сторону к мысу Корсакова. На его вершине находится автономный маяк. Если будет желание, поднимемся и полюбуемся морскими просторами.

Прогулки в бухте КорсаковаПрогулки в бухте КорсаковаПрогулки в бухте КорсаковаПрогулки в бухте КорсаковаПрогулки в бухте Корсакова
3 день

Путь до Александровска-Сахалинского

Утром насладимся кофе или чаем с видом на Японское море и сытно позавтракаем. Сегодня нас ждёт длительный переезд в сторону Александровска-Сахалинского (около 400 км). По дороге сделаем остановку у 50-й параллели, рассмотрим мемориал и узнаем чуть больше об истории острова. В посёлке Тымовское остановимся в кафе на обед (оплачивается самостоятельно).

Ближе к вечеру доедем до бывшей столицы каторжного Сахалина. Разобьём лагерь на побережье и встретим закат за ужином.

Путь до Александровска-СахалинскогоПуть до Александровска-СахалинскогоПуть до Александровска-СахалинскогоПуть до Александровска-Сахалинского
4 день

Назад в прошлое Сахалина

Сахалин известен не только впечатляющей природой, но и не самыми радужными событиями, происходившими на этой земле. Во второй половине 19 века на острове указом императора Александра II была учреждена каторга. По сей день здесь сохранились строения, напоминающие о непростом периоде.

В Александровске-Сахалинском осмотрим каторжный тоннель и поднимемся к маяку Жонкиер. Затем вернёмся на побережье, полюбуемся видом на скалы в море и пообедаем.

Вечером доедем в небольшое село неподалёку — Дуэ. Организован посёлок в качестве военного поста, а затем здесь появилась угольная шахта, где работали каторжане.

Назад в прошлое СахалинаНазад в прошлое СахалинаНазад в прошлое СахалинаНазад в прошлое СахалинаНазад в прошлое СахалинаНазад в прошлое Сахалина
5 день

Путь до бухты Тихой

После завтрака соберём палаточный лагерь, загрузимся в машину и отправимся на юг Сахалина (в пути более 500 км). Будем любоваться пейзажами из окна, остановимся у старого японского маяка в Поронайске, рассмотрим остатки храма в Макарове и прогуляемся к Клоковскому водопаду.

Ближе к вечеру доберёмся до бухты Тихой — места силы и впечатляющих дальневосточных видов. Расположимся на пляже, встретим закат и послушаем пение птиц.

Путь до бухты ТихойПуть до бухты ТихойПуть до бухты ТихойПуть до бухты ТихойПуть до бухты Тихой
6 день

Жемчужина Сахалина

Встретим ещё одно утро на побережье — перед нами во всей красе предстанет Тихий океан с мощными волнами и бескрайними просторами.

Сегодня вы сами решите, чем хотите заняться. Можем прогуляться по берегу бухты, подняться на пик Смелый или отправиться в треккинг до останца. Пообедаем в лагере, после чего вернёмся в Южно-Сахалинск.

Жемчужина СахалинаЖемчужина СахалинаЖемчужина СахалинаЖемчужина СахалинаЖемчужина СахалинаЖемчужина Сахалина

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Предоставление палаток, спальников, матрасов и всего необходимого для палаточного лагеря
  • Питание в Пильво и в Александровске-Сахалинском
  • Все переезды по программе
  • Сопровождение местным гидом
  • Посещение всех локаций по программе
  • Фото и видеосъёмка (если будет возможность, то и на дрон), помощь и рекомендации для ваших кадров
  • Тур проводится только для вашей компании. Возможно организовать в любые даты и расширить группу до 4 человек
Что не входит в цену
  • Билеты до Сахалина и обратно в ваш город
  • Питание в дороге (1, 3, 5 день)
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе туры6-дневные турыБухта ТихаяПопулярные места

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