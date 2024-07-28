Проедем километры по земле с историей, посетим бывшую столицу каторжного Сахалина и рассмотрим остатки строений
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится индивидуально только для вашей компании.
Перед покупкой билетов просьба проконсультироваться с организатором.
Проживание. Палаточный лагерь. Матрасы и спальники предоставляются по запросу без доплаты. Полевые условия.
Питание. Включено 3-разовое питание. Отдельно оплачивается питание в дороге (1, 3, 5 день).
Дети. От 10 лет.
Транспорт. Передвижение между локациями на комфортабельном кроссовере Toyota Prado.
Уровень сложности. В программе есть прогулки до 5 км. Треккинги по желанию.
Связь и интернет. Большую часть маршрута связи нет.
Программа тура по дням
Из Южно-Сахалинска в бухту Корсакова
Рано утром выезжаем из Южно-Сахалинска. Спустя 6 часов (350 км) прибудем в посёлок Смирных, где находится заброшенный аэродром. Прогуляемся и пообедаем в кафе (оплачивается самостоятельно).
До места ночлега в селе Пильво осталось проехать ещё 83 км. Установим наш палаточный лагерь в живописной бухте Корсакова и встретим закат на побережье.
Прогулки в бухте Корсакова
Проснёмся на западном побережье Сахалина, полюбуемся морем прямо из палаток, позавтракаем на свежем воздухе и отправимся знакомиться с окрестностями. Дойдём до подвесного моста, посетим мемориал, вспомним о событиях, происходивших в этих местах. На обед вернёмся в лагерь.
Отдохнув, прогуляемся в противоположную сторону к мысу Корсакова. На его вершине находится автономный маяк. Если будет желание, поднимемся и полюбуемся морскими просторами.
Путь до Александровска-Сахалинского
Утром насладимся кофе или чаем с видом на Японское море и сытно позавтракаем. Сегодня нас ждёт длительный переезд в сторону Александровска-Сахалинского (около 400 км). По дороге сделаем остановку у 50-й параллели, рассмотрим мемориал и узнаем чуть больше об истории острова. В посёлке Тымовское остановимся в кафе на обед (оплачивается самостоятельно).
Ближе к вечеру доедем до бывшей столицы каторжного Сахалина. Разобьём лагерь на побережье и встретим закат за ужином.
Назад в прошлое Сахалина
Сахалин известен не только впечатляющей природой, но и не самыми радужными событиями, происходившими на этой земле. Во второй половине 19 века на острове указом императора Александра II была учреждена каторга. По сей день здесь сохранились строения, напоминающие о непростом периоде.
В Александровске-Сахалинском осмотрим каторжный тоннель и поднимемся к маяку Жонкиер. Затем вернёмся на побережье, полюбуемся видом на скалы в море и пообедаем.
Вечером доедем в небольшое село неподалёку — Дуэ. Организован посёлок в качестве военного поста, а затем здесь появилась угольная шахта, где работали каторжане.
Путь до бухты Тихой
После завтрака соберём палаточный лагерь, загрузимся в машину и отправимся на юг Сахалина (в пути более 500 км). Будем любоваться пейзажами из окна, остановимся у старого японского маяка в Поронайске, рассмотрим остатки храма в Макарове и прогуляемся к Клоковскому водопаду.
Ближе к вечеру доберёмся до бухты Тихой — места силы и впечатляющих дальневосточных видов. Расположимся на пляже, встретим закат и послушаем пение птиц.
Жемчужина Сахалина
Встретим ещё одно утро на побережье — перед нами во всей красе предстанет Тихий океан с мощными волнами и бескрайними просторами.
Сегодня вы сами решите, чем хотите заняться. Можем прогуляться по берегу бухты, подняться на пик Смелый или отправиться в треккинг до останца. Пообедаем в лагере, после чего вернёмся в Южно-Сахалинск.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Предоставление палаток, спальников, матрасов и всего необходимого для палаточного лагеря
- Питание в Пильво и в Александровске-Сахалинском
- Все переезды по программе
- Сопровождение местным гидом
- Посещение всех локаций по программе
- Фото и видеосъёмка (если будет возможность, то и на дрон), помощь и рекомендации для ваших кадров
- Тур проводится только для вашей компании. Возможно организовать в любые даты и расширить группу до 4 человек
Что не входит в цену
- Билеты до Сахалина и обратно в ваш город
- Питание в дороге (1, 3, 5 день)