Рано утром выезжаем из Южно-Сахалинска. Спустя 6 часов (350 км) прибудем в посёлок Смирных, где находится заброшенный аэродром. Прогуляемся и пообедаем в кафе (оплачивается самостоятельно).

До места ночлега в селе Пильво осталось проехать ещё 83 км. Установим наш палаточный лагерь в живописной бухте Корсакова и встретим закат на побережье.