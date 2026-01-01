Вы увидите действующий вулкан и встречу двух морей, почти каждый день будете нежиться в горячих источниках и пробовать местные деликатесы.
Пройдёте по застывшей лаве и подниметесь на старинный маяк, насладитесь пикниками в самых живописных локациях и сделаете много эстетичных кадров.
Описание тура
Организационные детали
Морская прогулка зависит от погодных условий. В случае шторма выход в море может быть отменён. Обычно мы меняем местами экскурсии, чтобы вы всё успели, но бывают редкие случаи, когда шторм длится несколько дней. Если это произойдёт, мы предложим альтернативную экскурсию, которая будет не менее насыщенной и подарит вам яркие эмоции и впечатления.
Программа тура по дням
Южно-Сахалинск, горнолыжный курорт «Горный воздух» и перелёт на Итуруп
Встретим вас и отправимся знакомиться с Южно-Сахалинском, где можно отыскать следы японской и даже корейской культуры. Отправимся на горнолыжный курорт «Горный воздух» и по одной из самых скоростных канатных дорог в мире поднимемся на смотровую площадку.
Во второй половине дня полетим на Итуруп. Перелёт зависит от рейсов — их могут отменить или перенести. Такие ситуации случаются редко, но мы всегда готовы оперативно скорректировать программу, чтобы ваш отдых остался комфортным и насыщенным.
Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»
Отправимся к Белым скалам — хребтам необычных форм пепельного цвета. Ландшафт местности постоянно меняется — природа использует его как материал для творчества. А затем увидим Чёрные камни — это застывшая лава, которая со временем приобрела причудливые очертания. Ещё посетим термальный комплекс «Жаркие воды». Здесь можно принять оздоровительную ванну прямо под открытым небом, вдоволь надышаться озоном или просто прогуляться по территории.
Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»
Поедем на юг острова. Погуляем по берегу Тихого океана у залива Касатка. Здесь расположен массив Чёртова скала, где до сих пор сохранились руины японских укреплений со времён Второй мировой. Скалы испещрены туннелями и переходами, а в одном месте осталось даже помещение подземного госпиталя. На берегу пообедаем. Вечером вновь отдохнём в термах «Ванночки» у самого моря.
Вулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-Сахалинск
Отправимся к подножию действующего вулкана Баранского. Увидим горячие озёра Голубые глазки, в которых берёт своё начало сернокислотная река Кипящая. Устроим релакс в термальных источниках вулкана Баранского, температура воды в которых достигает 42°С.
На обратном пути посетим лавовое плато Янкито и полюбуемся мистическими пейзажами. Прибудем в аэропорт и вернёмся в Южно-Сахалинск.
Маяк Анива и мыс Мраморный
Сегодня нас ждёт морская прогулка к маяку Анива, с которого открывается вид на Охотское и Японское моря. В хорошую погоду мы сможем высадиться, исследовать маяк изнутри и подняться на его вершину. Затем побываем на мысе Мраморный: прогуляемся по берегу и полюбуемся нагромождением белых камней среди чёрных скал.
Морская прогулка может быть отменена в случае шторма. Тогда мы поменяем экскурсии местами, чтобы всё успеть. Но бывают редкие случаи, когда шторм длится несколько дней. Если это произойдёт, мы предложим альтернативные варианты, которые будут не менее насыщенными.
Мысы Птичий и Великан
Отправимся к мысам Птичий и Великан, где над водой возвышаются огромные каменные арки, скалы-столбы и величественные колонны. Самый большой останец напоминает великана, за это мыс и получил своё название, а на втором гнездятся птицы, и можно понаблюдать за их шумными базарами.
Запасной день на случай непогоды
Оставили запасной день на случай непогоды. Если какие-то экскурсии на Сахалине отменятся из-за шторма или перенесётся вылет на Итуруп из-за непогоды, программа тура не пострадает. А если форс-мажоров в туре не будет, можно прогуляться с нашим гидом по Южно-Сахалинску или взять дополнительную экскурсию на острове Сахалин (за доплату).
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт к рейсам с вылетом до 12:00. Если вы захотите продлить свой отдых на Сахалине, мы подскажем места, поможем с организацией экскурсий и бронированием гостиницы.
До встречи в будущих путешествиях!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|179 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 5 обедов
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Билет на канатную дорогу
- Морская прогулка
- Экскурсии на внедорожниках
- Посещение термальных источников
- Оформление пропусков на Итуруп
Что не входит в цену
- Билеты до Южно-Сахалинска и обратно
- 2 обеда и все ужины
- Билеты на остров Итуруп и обратно - ок. 15 000 ₽
- Индивидуальный трансфер от аэропорта (если время прилёта отличается от времени группового трансфера)