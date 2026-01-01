Встретим вас и отправимся знакомиться с Южно-Сахалинском, где можно отыскать следы японской и даже корейской культуры. Отправимся на горнолыжный курорт «Горный воздух» и по одной из самых скоростных канатных дорог в мире поднимемся на смотровую площадку.

Во второй половине дня полетим на Итуруп. Перелёт зависит от рейсов — их могут отменить или перенести. Такие ситуации случаются редко, но мы всегда готовы оперативно скорректировать программу, чтобы ваш отдых остался комфортным и насыщенным.