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В погоне за гедонизмом - на Сахалин и Итуруп: Тихий океан, морская прогулка и термы (мини-группа)

Увидеть Белые скалы и вулкан Баранского, отведать морепродуктов и подняться на маяк Анива
Это не просто путешествие по главным местам Сахалина и Итурупа — это маленькая жизнь, полная эмоций, удовольствий, впечатлений и новых вкусов.

Вы увидите действующий вулкан и встречу двух морей, почти каждый день будете нежиться в горячих источниках и пробовать местные деликатесы.

Пройдёте по застывшей лаве и подниметесь на старинный маяк, насладитесь пикниками в самых живописных локациях и сделаете много эстетичных кадров.
В погоне за гедонизмом - на Сахалин и Итуруп: Тихий океан, морская прогулка и термы (мини-группа)
В погоне за гедонизмом - на Сахалин и Итуруп: Тихий океан, морская прогулка и термы (мини-группа)
В погоне за гедонизмом - на Сахалин и Итуруп: Тихий океан, морская прогулка и термы (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Морская прогулка зависит от погодных условий. В случае шторма выход в море может быть отменён. Обычно мы меняем местами экскурсии, чтобы вы всё успели, но бывают редкие случаи, когда шторм длится несколько дней. Если это произойдёт, мы предложим альтернативную экскурсию, которая будет не менее насыщенной и подарит вам яркие эмоции и впечатления.

Программа тура по дням

1 день

Южно-Сахалинск, горнолыжный курорт «Горный воздух» и перелёт на Итуруп

Встретим вас и отправимся знакомиться с Южно-Сахалинском, где можно отыскать следы японской и даже корейской культуры. Отправимся на горнолыжный курорт «Горный воздух» и по одной из самых скоростных канатных дорог в мире поднимемся на смотровую площадку.

Во второй половине дня полетим на Итуруп. Перелёт зависит от рейсов — их могут отменить или перенести. Такие ситуации случаются редко, но мы всегда готовы оперативно скорректировать программу, чтобы ваш отдых остался комфортным и насыщенным.

Южно-Сахалинск, горнолыжный курорт «Горный воздух» и перелёт на ИтурупЮжно-Сахалинск, горнолыжный курорт «Горный воздух» и перелёт на ИтурупЮжно-Сахалинск, горнолыжный курорт «Горный воздух» и перелёт на ИтурупЮжно-Сахалинск, горнолыжный курорт «Горный воздух» и перелёт на ИтурупЮжно-Сахалинск, горнолыжный курорт «Горный воздух» и перелёт на ИтурупЮжно-Сахалинск, горнолыжный курорт «Горный воздух» и перелёт на ИтурупЮжно-Сахалинск, горнолыжный курорт «Горный воздух» и перелёт на Итуруп
2 день

Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»

Отправимся к Белым скалам — хребтам необычных форм пепельного цвета. Ландшафт местности постоянно меняется — природа использует его как материал для творчества. А затем увидим Чёрные камни — это застывшая лава, которая со временем приобрела причудливые очертания. Ещё посетим термальный комплекс «Жаркие воды». Здесь можно принять оздоровительную ванну прямо под открытым небом, вдоволь надышаться озоном или просто прогуляться по территории.

Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»Белые скалы, Чёрные камни и термальный комплекс «Жаркие воды»
3 день

Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»

Поедем на юг острова. Погуляем по берегу Тихого океана у залива Касатка. Здесь расположен массив Чёртова скала, где до сих пор сохранились руины японских укреплений со времён Второй мировой. Скалы испещрены туннелями и переходами, а в одном месте осталось даже помещение подземного госпиталя. На берегу пообедаем. Вечером вновь отдохнём в термах «Ванночки» у самого моря.

Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»Тихий океан, залив Касатка, Чёртова скала и термальные источники «Ванночки»
4 день

Вулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-Сахалинск

Отправимся к подножию действующего вулкана Баранского. Увидим горячие озёра Голубые глазки, в которых берёт своё начало сернокислотная река Кипящая. Устроим релакс в термальных источниках вулкана Баранского, температура воды в которых достигает 42°С.

На обратном пути посетим лавовое плато Янкито и полюбуемся мистическими пейзажами. Прибудем в аэропорт и вернёмся в Южно-Сахалинск.

Вулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-СахалинскВулкан Баранского, термальные источники, лавовое плато Янкито и возвращение в Южно-Сахалинск
5 день

Маяк Анива и мыс Мраморный

Сегодня нас ждёт морская прогулка к маяку Анива, с которого открывается вид на Охотское и Японское моря. В хорошую погоду мы сможем высадиться, исследовать маяк изнутри и подняться на его вершину. Затем побываем на мысе Мраморный: прогуляемся по берегу и полюбуемся нагромождением белых камней среди чёрных скал.

Морская прогулка может быть отменена в случае шторма. Тогда мы поменяем экскурсии местами, чтобы всё успеть. Но бывают редкие случаи, когда шторм длится несколько дней. Если это произойдёт, мы предложим альтернативные варианты, которые будут не менее насыщенными.

Маяк Анива и мыс МраморныйМаяк Анива и мыс МраморныйМаяк Анива и мыс МраморныйМаяк Анива и мыс МраморныйМаяк Анива и мыс МраморныйМаяк Анива и мыс МраморныйМаяк Анива и мыс МраморныйМаяк Анива и мыс МраморныйМаяк Анива и мыс МраморныйМаяк Анива и мыс МраморныйМаяк Анива и мыс МраморныйМаяк Анива и мыс МраморныйМаяк Анива и мыс МраморныйМаяк Анива и мыс Мраморный
6 день

Мысы Птичий и Великан

Отправимся к мысам Птичий и Великан, где над водой возвышаются огромные каменные арки, скалы-столбы и величественные колонны. Самый большой останец напоминает великана, за это мыс и получил своё название, а на втором гнездятся птицы, и можно понаблюдать за их шумными базарами.

Мысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и ВеликанМысы Птичий и Великан
7 день

Запасной день на случай непогоды

Оставили запасной день на случай непогоды. Если какие-то экскурсии на Сахалине отменятся из-за шторма или перенесётся вылет на Итуруп из-за непогоды, программа тура не пострадает. А если форс-мажоров в туре не будет, можно прогуляться с нашим гидом по Южно-Сахалинску или взять дополнительную экскурсию на острове Сахалин (за доплату).

Запасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогоды
8 день

Отъезд

После завтрака отвезём вас в аэропорт к рейсам с вылетом до 12:00. Если вы захотите продлить свой отдых на Сахалине, мы подскажем места, поможем с организацией экскурсий и бронированием гостиницы.

До встречи в будущих путешествиях!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет179 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 5 обедов
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билет на канатную дорогу
  • Морская прогулка
  • Экскурсии на внедорожниках
  • Посещение термальных источников
  • Оформление пропусков на Итуруп
Что не входит в цену
  • Билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • 2 обеда и все ужины
  • Билеты на остров Итуруп и обратно - ок. 15 000 ₽
  • Индивидуальный трансфер от аэропорта (если время прилёта отличается от времени группового трансфера)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, 9:30
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, 12:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 57 туристов
Я гид и создатель своего клуба путешествий. Путешествую с 2010 года самостоятельно и с группами как гид. Наш клуб — это комфортные и активные туры и походы. Уникальность наших путешествий —
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красивая природа, насыщенные маршруты с передвижениями по региону и активности: квадроциклы, каяки, снегоходы и не только. Наш основной регион — Поднебесные Зубья. Кроме этого мы путешествуем и в другие регионы: на Камчатку, Сахалин, Алтай, Байкал, в Киргизию, Узбекистан и Марокко. Вас ждёт полностью проработанный маршрут, опытная команда профессиональных гидов, безопасность и приятная атмосфера в путешествии.

Тур входит в следующие категории Сахалина

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