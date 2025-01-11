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помещением основных достопримечательностей, включая очень интересную и содержательную экскурсию по музею Шемановского (спасибо гиду Константину), а также мне очень понравилась экскурсия на трэколе (ранее никогда не ездила на подобном чудо-транспорте) в тундру к настоящим оленеводам (спасибо нашему гиду в поездке Зельфире и водителю Александру). Поездка- полный восторг!!! В общем тур оставил настолько позитивные эмоции, что захотелось продолжить знакомство с иными районами Крайнего Севера!!!