Туры из аэропорта Салехарда

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Салехарде, цены от 58 800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
К оленеводам в снежную тундру: жизнь в традиционном чуме и мастер-классы
На автобусе
6 дней
К оленеводам в снежную тундру: жизнь в традиционном чуме и мастер-классы
Прокатиться в оленьей упряжке, попробовать себя в ненецких ремёслах и подлёдной рыбалке
Начало: Аэропорт Салехарда, 08:00. Рекомендуем прилетать п...
30 дек в 08:00
1 мар в 08:00
139 900 ₽ за человека
На край земли. Зимний тур на Ямал
На автобусе
4 дня
3 отзыва
На край земли. Зимний тур на Ямал
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской...
5 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 58 800 ₽ за человека
Тур-погружение в быт ненецких оленеводов: жизнь в чуме и мастер-классы
На машине
6 дней
Тур-погружение в быт ненецких оленеводов: жизнь в чуме и мастер-классы
Научиться плести из бисера, сделать шесты для чума и понаблюдать за работой с оленями
Начало: Аэропорт Салехарда, 8:00
3 сен в 08:00
124 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    11 января 2025
    На край земли. Зимний тур на Ямал
    Потрясающая поездка. Спасибо огромное организаторам и принимающей стороне!
    Потрясающая поездка. Спасибо огромное организаторам и принимающей стороне!Потрясающая поездка. Спасибо огромное организаторам и принимающей стороне!Потрясающая поездка. Спасибо огромное организаторам и принимающей стороне!Потрясающая поездка. Спасибо огромное организаторам и принимающей стороне!Потрясающая поездка. Спасибо огромное организаторам и принимающей стороне!Потрясающая поездка. Спасибо огромное организаторам и принимающей стороне!Потрясающая поездка. Спасибо огромное организаторам и принимающей стороне!Потрясающая поездка. Спасибо огромное организаторам и принимающей стороне!Потрясающая поездка. Спасибо огромное организаторам и принимающей стороне!
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    На край земли. Зимний тур на Ямал
    Я очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. Я абсолютно всем довольна. Ямал
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    влюбляет в себя с первого взгляда. Хочется поблагодарить менеджеров Большой Страны и гида Зельфиру за то, что мне было, кроме того, что интересно, ещё и очень комфортно.

    Я очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. Я
  • Т
    Татьяна
    10 января 2023
    На край земли. Зимний тур на Ямал
    Впечатления от тура "На край земли. Зимний тур на Ямал" превысили мои ожидания. Очень интересная экскурсия по городу Салехард с
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    помещением основных достопримечательностей, включая очень интересную и содержательную экскурсию по музею Шемановского (спасибо гиду Константину), а также мне очень понравилась экскурсия на трэколе (ранее никогда не ездила на подобном чудо-транспорте) в тундру к настоящим оленеводам (спасибо нашему гиду в поездке Зельфире и водителю Александру). Поездка- полный восторг!!! В общем тур оставил настолько позитивные эмоции, что захотелось продолжить знакомство с иными районами Крайнего Севера!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Салехарду в категории «Из аэропорта»

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  1. К оленеводам в снежную тундру: жизнь в традиционном чуме и мастер-классы
  2. На край земли. Зимний тур на Ямал
  3. Тур-погружение в быт ненецких оленеводов: жизнь в чуме и мастер-классы
Сколько стоит тур в Салехарде в мае 2025
Сейчас в Салехарде в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 58 800 до 139 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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