К оленеводам в снежную тундру: жизнь в традиционном чуме и мастер-классы
Прокатиться в оленьей упряжке, попробовать себя в ненецких ремёслах и подлёдной рыбалке
Начало: Аэропорт Салехарда, 08:00. Рекомендуем прилетать п...
30 дек в 08:00
1 мар в 08:00
139 900 ₽ за человека
На край земли. Зимний тур на Ямал
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской...
5 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 58 800 ₽ за человека
Тур-погружение в быт ненецких оленеводов: жизнь в чуме и мастер-классы
Научиться плести из бисера, сделать шесты для чума и понаблюдать за работой с оленями
Начало: Аэропорт Салехарда, 8:00
3 сен в 08:00
124 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана11 января 2025Потрясающая поездка. Спасибо огромное организаторам и принимающей стороне!
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Я очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. Я абсолютно всем довольна. Ямал
- ТТатьяна10 января 2023Впечатления от тура "На край земли. Зимний тур на Ямал" превысили мои ожидания. Очень интересная экскурсия по городу Салехард с
Ответы на вопросы от путешественников по Салехарду в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит тур в Салехарде в мае 2025
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