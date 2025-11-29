На следующий день вас ждут захватывающие панорамы Жигулей и невероятная встреча с замком Гарибальди, где время смешалось, создав шедевр архитектуры посреди русских просторов.
Программа тура по дням
Отправление
18:00 Выезд из города Пермь (время местное), ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).
18:40 Выезд из города Краснокамск (время местное), Школьная улица, остановка Фабрика Гознака.
21:30 Выезд из города Воткинск (время местное), Центральная площадь, ул. Кирова 2 (памятник Ленина).
22:30 Выезд из города Ижевск (время местное), ул. Максима Горького, 66 (Собор Александра Невского, со стороны ул. Ленина).
00:10 Выезд из города Можга (время местное), кафе «Турист», трасса М-7.
Обзорная экскурсия по историческому центру Самары. Посещение Волжских терм
00:30 Выезд из города Елабуга (время местное), проспект Мира, 34 (ЗАГС).
01:30 Выезд из города Набережные Челны (время местное), на остановке напротив «Автовокзала» по адресу Мусы Джалиля, 2А.
09:00-10:00 Завтрак в кафе города «Вилка Ложка», ул. Спортивная, д. 5.
Внимание! Туристы, которые приезжают/прилетают в Самару (не едут на автобусе из Перми) добираются до начала программы (к завтраку) самостоятельно.
10:00-13:00 Обзорная экскурсия по историческому центру Самары, сохранившему купеческую застройку к. XIX-н.XX века.
Вы побываете на главной улице Самары конца XIX в., когда-то улице Дворянской, сможете полюбоваться причудливыми украшениями домов в стиле модерн, рассмотрите античных персонажей на фасадах бывших коммерческих банков.
Увидите лютеранскую кирху и заглянете в католический костёл в неоготическом стиле, побываете рядом с усадьбой автора «Приключений Буратино», узнаете тайны, которые хранит площадь Куйбышева, одна из крупнейших в Европе.
Услышите историю о строительстве бункера Сталина, побываете на набережной рядом с монументом Ладья, увидите самую настоящую ракету-носитель Р-7, установленную на музее «Самара космическая», полюбуетесь панорамой города, которая открывается из Пушкинского сквера.
13:00-14:00 Обед в кафе города.
14:00-15:00 Переезд до Волжских терм или самостоятельное заселение в гостиницу.
Важно! После обеда автобус везет туристов в термальный комплекс, те, кто купил тур без посещения терм, самостоятельно доезжают на такси или общественным транспортом до гостиницы и заселяются в номера со всеми вещами, либо едут в термы и приобретают билет самостоятельно по прайсу спа-комплекса.
15:00-19:30 Посещение Волжских терм (4 часа + 30 минут на вход, выход и переодевание).
В стоимость посещения входит:
- шесть бассейнов, работающих круглый год;
- десять бань и саун с различными программами (за исключением косметической сауны «восточная сказка», оплачивается отдельно на выходе);
- грот впечатлений;
- детская аква-зона.
За дополнительную плату:
- услуги питания в ресторане;
- услуги массажа и спа-процедур в салоне;
- услуги фотобюро.
19:30-20:30 Переезд до гостиницы.
20:30 Размещение в гостинице, свободное время.
Тольятти. Замок Гарибальди
08:00-09:00 Завтрак «шведский стол», освобождение номеров.
09:00 Выезд из гостиницы.
09:45-10:10 Посещение обзорной площадки «Вертолетка», с которой открывается прекрасный вид на город Самару, волжские острова, Жигулевские и Сокольи горы.
10:10-11:30 Переезд до памятника Татищеву в Тольятти.
11:30-11:50 Прогулка у памятника Татищеву.
11:50-12:05 Переезд до новой набережной в Тольятти.
12:05-12:35 Прогулка по новой набережной Тольятти.
12:35-12:50 Переезд к месту обеда.
12:50-13:50 Обед в кафе.
13:50-14:50 Переезд до замка Гарибальди.
14:50-16:00 Прогулка у замка Гарибальди. Невероятной красоты туристический комплекс возведен в селе Хрящевка Самарской области возле города Тольятти. В оформлении комплекса прослеживается неоготический стиль, архитектура Средних веков, Ренессанс, роскошь Викторианского направления.
Свободное время на фотографирование.
Внимание! Туристы, которые не едут на автобусе в Пермь, добираются в аэропорт/ЖД вокзал самостоятельно, автобус не возвращается в Самару, после окончания программы.
16:00 Выезд в Пермь.
Завершение тура
07:00-09:00 Ориентировочное время возвращения в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает ночные автобусные переезды и проживание в гостинице в Самаре в 2-местных номерах категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в даты 1-4 января и 6-9 января:
- взрослый – 20 250 руб.;
- дети до 11 лет – 19 800 руб.;
- стоимость без терм (без изменений) – 17 950 руб.
Стоимость тура на 1 человека остальные даты:
- взрослый – 19 950 руб. ;
- дети до 11 лет – 19 500 руб. ;
- без терм – 17 950 руб.
Дополнительное место в автобусе (под запрос) — 6600 руб. /чел.;
Дополнительные сутки в отеле (под запрос) — 7000 руб. /чел. (на даты 10.04.2026-13.04.2026;
30.10.2026-02.11.2026 — 7 300 руб. /чел.);
Одноместное размещение (Самара) — 4000 руб. /чел. (на даты 10.04.2026-13.04.2026;
30.10.2026-02.11.2026 — 4300 руб. /чел.).
Внимание! 3-х местные номера в отеле "Городской" подразумевают собой 2-х местный номер + доп. место (раскладушка). Пожалуйста, имейте в виду.
Варианты проживания
Гостиница*** «Городской»
Отель "Городской" находится в историческом районе города Самара, окружен потрясающими по красоте зданиями архитектуры предыдущей эпохи. Стойка регистрации работает круглосуточно. Несомненным преимуществом является наличие гипоаллергенных и звукоизолированных номеров.
Номерной фонд состоит из 21 уютного номера. Условия отеля позволяют размещаться гостям с ограниченными физическими возможностями. Шикарная внутренняя обстановка несомненно радует постояльцев и дополняет атмосферу комфорта. Имеется вся необходимая мягкая мебель и современная техника.
В распоряжении постояльцев мини-бар с разнообразными напитками. Из кухонных удобств есть холодильник. Кроме того, поблизости расположены кафе и рестораны.
Решение деловых вопросов очень удобно обсуждать в просторном банкетном или конференц-зале.
Рядом размещены Музей Самара Космическая, стела Ладья, Самарская площадь и памятник отопительной батарее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Трансфер (автобус туристического класса)
- Услуги сопровождающего группы из Перми
- Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда)
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура
- Входные билеты в Волжские термы (4 часа)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не включённое в программу тура: ужины
- Доп. услуги
- Личные расходы и сувениры
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для поездки в автобусе: плед; подушечка; кружка; шлепанцы, чтобы не затекали ноги; спортивные штаны для удобства переезда; лекарства по надобности; перекус, наличные деньги на посещение санитарных зон и питание; питьевую воду.
Для экскурсий: фотоаппарат; наличные (!) деньги на входные билеты (для экскурсий за доп. плату), сувениры, питание; удобную одежду и обувь по погоде; зонтик или дождевик.
Для посещения терм:
- Сменную резиновую обувь.
- Купальник и плавки.
- Веник, которым можно пользоваться в мужской и женской парной.
- Банную шапочку, которая поможет уберечь вашу голову от перегрева и от холода в уличном бассейне.
- Несколько полотенец. Одно служит для вытирания тела, другое в качестве подстилки на пляжный лежак или в сауне.
- Халат. Сохранит тепло и защитит от ветра.
- Мыльные принадлежности: мыло, шампунь, гель для душа, мочалку, скрабы и прочее (моемся перед посещением саун и бассейна).
- Расческу, резинку или заколку, чтобы собрать волосы.
- Средство для и от загара в летнее время.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какие документы нужны?
Паспорт, св-во о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис.
Какую информацию важно знать?
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством дети до 7 лет не допускаются к поездкам, которые длятся более 4 часов. При наличии детей до 7 лет, необходимо обеспечить их бустерами (специальными детскими креслами). В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающий.
Несовершеннолетние дети могут путешествовать по России с близкими родственниками при наличии письменного разрешения от родителей (НЕ нотариальное).