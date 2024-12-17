Экскурсионные туры на 4 дня в Самаре

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Самаре, цены от 15 950 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Автобусный спа-тур в Самару. Замок Гарибальди
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Автобусный спа-тур в Самару. Замок Гарибальди
Начало: Пермь
21 фев в 10:00
7 мар в 10:00
15 950 за человека
Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
Начало: Россия, Москва
22 авг в 10:00
12 сен в 10:00
от 36 300 за человека
Железнодорожный круиз в Самару с посещением Самарской луки
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз в Самару с посещением Самарской луки
Начало: Россия, Москва
22 авг в 10:00
12 сен в 10:00
от 36 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    17 декабря 2024
    Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
    Только самые приятные впечатления! Спасибо!
  • Ш
    Шидловская
    3 декабря 2024
    Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
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  • И
    Ирина
    3 декабря 2024
    Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
    Эрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А.
    Эрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. АЭрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. АЭрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. АЭрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. АЭрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. АЭрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. АЭрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. АЭрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. АЭрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А
  • М
    Марина
    31 августа 2024
    Железнодорожный круиз в Самару с посещением Самарской луки
    Тур состоял из 3 городов, из которых более насыщенным была Самара, хотя можно было добавить, на мой взгляд, ещё какой-нибудь
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    музей по ходу наших длительных пеших передвижений по городу. Самой непоказательной была Сызрань - кроме выхода на набережную, мы видели город только из окна автобуса, видимо, тк основной достопримечательностью у нас была Волга с Жигулёвскими горами и водохранилищем в Тольятти. Очень понравилось Ширяево с несколькими музеями и обедом - пироги с вишнями ели все 2 дня. Волга оставила самое неизгладимое впечатление - по сути, главный герой этой сказки. И наши экскурсоводы Оксана и Анна играли роль сказочниц.

    Тур состоял из 3 городов, из которых более насыщенным была Самара, хотя можно было добавить, наТур состоял из 3 городов, из которых более насыщенным была Самара, хотя можно было добавить, наТур состоял из 3 городов, из которых более насыщенным была Самара, хотя можно было добавить, наТур состоял из 3 городов, из которых более насыщенным была Самара, хотя можно было добавить, наТур состоял из 3 городов, из которых более насыщенным была Самара, хотя можно было добавить, на

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «4-дневные туры»

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  3. Железнодорожный круиз в Самару с посещением Самарской луки
Сколько стоит тур в Самаре в январе 2025
Сейчас в Самаре в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 15 950 до 36 300. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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