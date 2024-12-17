4 дня
Автобусный спа-тур в Самару. Замок Гарибальди
Начало: Пермь
21 фев в 10:00
7 мар в 10:00
15 950₽ за человека
4 дня
Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
Начало: Россия, Москва
22 авг в 10:00
12 сен в 10:00
от 36 300₽ за человека
4 дня
Железнодорожный круиз в Самару с посещением Самарской луки
Начало: Россия, Москва
22 авг в 10:00
12 сен в 10:00
от 36 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена17 декабря 2024Только самые приятные впечатления! Спасибо!
- ШШидловская3 декабря 2024Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!
- ИИрина3 декабря 2024Эрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А.
- ММарина31 августа 2024Тур состоял из 3 городов, из которых более насыщенным была Самара, хотя можно было добавить, на мой взгляд, ещё какой-нибудь
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «4-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Самаре в январе 2025
Сейчас в Самаре в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 15 950 до 36 300. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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