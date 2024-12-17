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музей по ходу наших длительных пеших передвижений по городу. Самой непоказательной была Сызрань - кроме выхода на набережную, мы видели город только из окна автобуса, видимо, тк основной достопримечательностью у нас была Волга с Жигулёвскими горами и водохранилищем в Тольятти. Очень понравилось Ширяево с несколькими музеями и обедом - пироги с вишнями ели все 2 дня. Волга оставила самое неизгладимое впечатление - по сути, главный герой этой сказки. И наши экскурсоводы Оксана и Анна играли роль сказочниц.