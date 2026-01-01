5 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Самаре. Экскурсия в Бункер Сталина. Экскурсия в Самарский музей Модерна

Завтрак в отеле.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу Самаре. Самара – удивительный город, в котором все самое-самое: здесь находится самая большая площадь и самый высокий железнодорожный вокзал Европы, самая длинная набережная в России.

А сам город расположился на берегу самой полноводной реки Старого света. Здесь сходятся пути из Европы в Азию, из России в Казахстан, из Москвы в Сибирь.

Множество уникальных старинных зданий, волжские набережные, удивительные памятники и музеи, захватывающие пейзажи, соседство православных храмов и католических костелов — это город, который удивляет!

Сдача вещей в камеру хранения ж/д. вокзала (по желанию).

Экскурсия в Бункер Сталина. Бункер Сталина в Самаре — самый мощный из ныне рассекреченных бункеров Советского правительства.

Он был построен в 1941-1942 годах — самых тяжёлых годах Великой Отечественной Войны, когда Советское правительство всерьёз рассматривало перенос столицы страны из Москвы в Куйбышев (так тогда называлась Самара).

Бункер находится на глубине 37 метров, это высота 12-этажного дома. Это подземное убежище для партийной элиты было полностью построено менее, чем за 9 месяцев. Это потребовало беспрерывного круглосуточного труда 3700 человек.

Интерьеры бункера сохранились в первозданном виде, а его инженерные системы до сих пор исправны и пригодны для использования.

Экскурсия в Самарский музей Модерна. Особняк Курлиных, построенный в 1903 году, по праву считается одним из самых красивых и оригинальных зданий в Самаре, в котором воплотился весь талант и опыт его архитектора — Александра Зеленко.

Дом, ставший неповторимым воплощением русского модерна получил статус официальный музея в декабре 2012 года. На первом этаже особняка воссозданы исторические интерьеры в стиле модерн, являющиеся его основной экспозицией.

Вы увидите уникальные вещи, в том числе созданные мастерами Школы Нанси – творческого объединения художников, стекольщиков и других мастеров прикладного искусства, существовавшей во Франции в городе Нанси в начале 20 века.

Свободное время.

Вы сможете самостоятельно погулять по центру города, парку, совершить речную прогулку по Волге. Самарская набережная, спускающаяся террасами к Волге, считается самой длинной в России.

Она имеет протяжённость более пяти километров и разделена на четыре участка, по числу очередей застройки.

Именно отсюда начинаются многие речные круизы на теплоходах, следующих в Астрахань, Волгоград, Москву и другие города.

Трансфер на ж/д. вокзал или в аэропорт г. Самара к самолётам с вылетом после 18:50.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160