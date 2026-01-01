Описание тура
От готической мельницы и особняка-замка в Саратове до места приземления Гагарина и купеческого барокко Балакова — вы увидите великую Волгу с её самых неожиданных сторон.
А после, от легендарного завода «АвтоВАЗ» и эскизов репинских «Бурлаков» в Ширяево вы попадете в Самару, где на глубине 12-этажного дома скрывается бункер Сталина, а набережная тянется на пять километров.
Программа тура по дням
Встреча в Саратове
Встреча с гидом в аэропорту г. Саратова.
Саратов – старинный купеческий город на Волге. Его упоминал Александр Грибоедов в комедии «Горе от ума»: «В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов».
Саратов давно нельзя назвать деревней, но даже став крупным областным центром Нижнего Поволжья, город не утратил своего очарования.
Здесь сохранились постройки поволжских немцев и старинные купеческие особняки, усадьбы и доходные дома XVIII-XIX веков.
Групповой трансфер в отель для туристов прибывающих рейсами с 20:55 по 23:10.
Заселение в отель. Ночь в отеле.
Обзорная экскурсия по Саратову. Экскурсии в музеи
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Саратову. Панораму города украшают величественные храмы, элегантная набережная и впечатляющий мост через Волгу.
Славится Саратов своими живописными парками, театрами и многочисленными музеями, экспозиции которых могут составить конкуренцию столичным.
В Саратове можно увидеть мельницу в готическом стиле, консерваторию, напоминающую замок, рынок в стиле модерн и купеческий особняк в мавританском духе.
Посещение музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского. Саратовский музей-усадьба Николая Чернышевского основан сыном писателя Михаилом в 1920 году.
Усадьба представляет собой комплекс мемориальных зданий, где расположены дом семьи Чернышевских, флигель Ольги Чернышевской, дом и флигель близких родственников.
В числе уникальных музейных экспонатов — вещи, хранящие память о своих владельцах.
Обед (доп. плата).
Посещение Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева. Саратовский государственный художественный музей был открыт в 1885 году и принадлежит к числу старейших музеев России.
Его коллекция насчитывает более 30 тысяч произведений искусства.
Здесь выставлены работы известнейших русских живописцев: Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Брюллова, Репина, Поленова, Саврасова, Шишкина, Куинджи, Сурикова, Левитана и многих других.
Возвращение в отель. Свободное время. Ночь в отеле.
Обзорная экскурсия по Энгельсу. Балково, Пугачев, посещение музеев
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Переезд через Волгу в город Энгельс.
Обзорная экскурсия. Город Энгельс известен на всю страну как место производства троллейбусов, их можно увидеть на улицах многих городов нашей страны. А во всём мире город Энгельс известен как место, где приземлился первый космонавт на планете Юрий Гагарин.
Уроженцами города были замечательный детский писатель Лев Кассиль и знаменитый композитор Альфред Шнитке.
В честь знаменитых земляков в Энгельсе разбиты скверы и установлены памятники. Энгельс – это уютная набережная, где берег Волги сохранен практически в первозданном виде.
Посещение дома-музея детского писателя Л. А. Кассиля. Экспозиция музея ставит своей целью помочь посетителю попасть в особый, благородный мир, воссозданный в творчестве Льва Кассиля, стать свидетелем многих его открытий.
Зрелищная, яркая экспозиция включает в себя элементы игры и возможность активного её восприятия.
В экспозиции — иллюстрации к произведениям, редкие рукописи, документы, личные вещи писателя, фотографии, графика, книги писателя на разных языках, книги с дарственными надписями известных деятелей культуры и спорта.
Переезд в Балаково.
Обзорная экскурсия, посещение Усадьбы Паисия Мальцева. Основанное в XVIII веке, поселение Балаково претерпело множество изменений.
Изначально село было прибежищем вернувшихся из изгнания христиан-старообрядцев; со временем, плодородная земля и близость Волги позволили Балакову стать процветающим городком, соперничавшим по важности с Самарой.
Особняк богатейшего купца Паисия Мальцева это настоящая жемчужина архитектуры, начала ХХ века. Он построен по мотивам западноевропейского барокко с масками, грифами, аттиком, урнами и балюстрадой на крышах.
На приусадебном участке до сегодняшнего дня существуют аутентичный сад сирени, конюшня и каретная.
Обед (доп. плата).
Переезд в город Пугачёв, обзорная экскурсия. Центр старинного городка Пугачёв, онованного староверами во времена царствования Императрицы Екатерины II, практически без изменений сохранил историческую застройку.
Прогулка по улицам бывшего Николаевска — хорошая экскурсия в старинный купеческий городок. В основном, это одноэтажные дома-лавки с элементами модерновой отделки, среди которых попадаются совершенно замечательные строения.
Переезд в Самару.
Заселение в отель. Ночь в отеле.
Обзорная экскурсия по Тольятти. Посещение музея ВАЗа. Посещение музея военной техники. Ширяево - посещение дома-музея И.Е. Репина
Завтрак в отеле.
Переезд из Самары в Тольятти.
Обзорная экскурсия. Город Тольятти известен своим огромным автозаводом. Однако, его история началась задолго до изобретения автомобилей, с возведения небольшой крепости, предназначенной для защиты от набегов кочевников.
Во время обзорной экскурсии по Тольятти вы посетите все три района города и увидите его основные достопримечательности.
Вы узнаете как и когда была построена крепость Ставрополь и почему она оказалась на дне реки, как строили Жигулевскую ГЭС, что связывает этот город с итальянским коммунистом Пальмиро Тольятти и прочие интереснейшие истории.
Посещение музея ВАЗа. «Автоваз» для СССР и России нечто большее, чем просто автозавод. Перед предприятием стояла задача создать настоящящий народный автомобиль, способный изменить образ жизни соотечественников.
И «Автовазу» удалось решить эту задачу. Музей рассказывает о работе Волжского автозавода буквально с первых лет его существования. Например, здесь представлен один из первых серийных автомобилей, собранных в Тольятти.
Посещение музея военной техники имени К. Г. Сахарова. Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова в Тольятти — один из крупнейших музеев автомобильной техники в России. Территория музея занимает более 38 гектаров, на которых расположились более 500 экспонатов.
Среди них — автомобили, бронетанковая, авиационная и космическая, инженерная и железнодорожная техника, а также ракетно-артиллерийское и морское вооружение.
Обед (доп. плата).
Переезд в Ширяево.
Посещение дома-музея И. Е. Репина. Дом-музей И. Е. Репина представляет собой крестьянское подворье, в котором великий художник, будучи ещё совсем молодым, останавливался со своими друзьями, также художниками — Фёдором Васильевым и Евгением Макаровым.
Здесь были сделаны эскизы для его знамниетейшей работы — «Бурлаки на Волге».
Возвращение в Самару.
При наличии времени — вечерняя экскурсия в Самаре.
Ночь в отеле.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Самаре. Экскурсия в Бункер Сталина. Экскурсия в Самарский музей Модерна
Завтрак в отеле.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу Самаре. Самара – удивительный город, в котором все самое-самое: здесь находится самая большая площадь и самый высокий железнодорожный вокзал Европы, самая длинная набережная в России.
А сам город расположился на берегу самой полноводной реки Старого света. Здесь сходятся пути из Европы в Азию, из России в Казахстан, из Москвы в Сибирь.
Множество уникальных старинных зданий, волжские набережные, удивительные памятники и музеи, захватывающие пейзажи, соседство православных храмов и католических костелов — это город, который удивляет!
Сдача вещей в камеру хранения ж/д. вокзала (по желанию).
Экскурсия в Бункер Сталина. Бункер Сталина в Самаре — самый мощный из ныне рассекреченных бункеров Советского правительства.
Он был построен в 1941-1942 годах — самых тяжёлых годах Великой Отечественной Войны, когда Советское правительство всерьёз рассматривало перенос столицы страны из Москвы в Куйбышев (так тогда называлась Самара).
Бункер находится на глубине 37 метров, это высота 12-этажного дома. Это подземное убежище для партийной элиты было полностью построено менее, чем за 9 месяцев. Это потребовало беспрерывного круглосуточного труда 3700 человек.
Интерьеры бункера сохранились в первозданном виде, а его инженерные системы до сих пор исправны и пригодны для использования.
Экскурсия в Самарский музей Модерна. Особняк Курлиных, построенный в 1903 году, по праву считается одним из самых красивых и оригинальных зданий в Самаре, в котором воплотился весь талант и опыт его архитектора — Александра Зеленко.
Дом, ставший неповторимым воплощением русского модерна получил статус официальный музея в декабре 2012 года. На первом этаже особняка воссозданы исторические интерьеры в стиле модерн, являющиеся его основной экспозицией.
Вы увидите уникальные вещи, в том числе созданные мастерами Школы Нанси – творческого объединения художников, стекольщиков и других мастеров прикладного искусства, существовавшей во Франции в городе Нанси в начале 20 века.
Свободное время.
Вы сможете самостоятельно погулять по центру города, парку, совершить речную прогулку по Волге. Самарская набережная, спускающаяся террасами к Волге, считается самой длинной в России.
Она имеет протяжённость более пяти километров и разделена на четыре участка, по числу очередей застройки.
Именно отсюда начинаются многие речные круизы на теплоходах, следующих в Астрахань, Волгоград, Москву и другие города.
Трансфер на ж/д. вокзал или в аэропорт г. Самара к самолётам с вылетом после 18:50.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту: размещение в Саратове в отеле "Словакия" и размещение в Самаре в отеле "Ибис".
Стоимость тура с гостиницей на 1 человека, руб: 40 400 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Словакия»
Отель «Словакия» предлагает комфортные номера, в которых есть всё необходимое: халаты, тапочки, фен и туалетные принадлежности.
На территории работают ресторан, кафе и бар, а если хочется отдохнуть в номере — можно заказать обслуживание прямо туда. Для деловых встреч подойдут конференц‑зал, бизнес‑центр и переговорная комната, а при необходимости гости могут воспользоваться аптечкой первой помощи. Отель также предлагает услуги прачечной и чистки обуви, предоставляет гладильные принадлежности и организует платный трансфер.
К услугам постояльцев банкомат и сувенирный магазин. В здании есть лифт, а климат‑контроль обеспечивается системой кондиционирования и отопления.
Поблизости раскинулась живописная набережная — отличное место для прогулок, а из отдельных номеров открывается прекрасный вид на Волгу. На втором этаже располагается кафе «Felicita» (Феличита), где гостей ждут завтраки и ужины в формате шведского стола. Кроме того, все постояльцы могут в любое время посетить спортзал отеля — он работает круглосуточно без выходных.
Отель «ibis Самара»
Отель «ibis Самара» входит в одноименную всемирную сеть отелей и находится в Самаре. Расположен на высоком берегу реки Волга. В пешей доступности: городской пляж, Загородный парк, Самарский университет, Ботанический сад.
Номера оснащены большой двуспальной кроватью или двумя раздельными кроватями, холодильником, сейфом, телевизором, телефоном и системой кондиционирования. Гостям предоставляется Wi-Fi, тапочки. В ванной комнате к услугам гостей душевая кабина.
Для отдыхающих работает ресторан международной кухни «74 Urban food» и круглосуточный бар, где можно насладиться окружающей обстановкой и весело провести время.
Конференц-залы, оснащенные видео и аудио техникой, идеально подойдут для тренингов и деловых встреч, конференций и семинаров, а также выставок. Профессиональные сотрудники отеля всегда готовы помочь организовать необходимое event-событие.
В непосредственной близости: городской пляж, Загородный парк, Ботанический сад и торговый центр «МегаСити». Остановка общественного транспорта очень близко. Расстояние до аэропорта - 31 км, до железнодорожного вокзала - 6,2 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отелях категории в комфортабельных номерах с удобствами
- Переезд на комфортабельном автобусе
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Саратова и обратно из Самары
- Входные билеты на объекты по программе
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие рекомендуемые рейсы для прибытия и убытия?
Отправление из Санкт-Петербурга:
В день начала тура - на самолёте. Рекомендуемый рейс а/к Победа DP 577 - Санкт-Петербург—Саратов. Отправление в 18:15, прибытие в 21:30.
Возможно отправление на поезде, за сутки до начала тура: поезд № 109А Санкт-Петербург—Астрахань «Андрей Тульников» - отправление 18:02, прибытие в Саратов в 20:01 (на следующий день).
Возвращение в Санкт-Петербург:
Самолётом из Самары на рекомендованных рейсах:
Smartavia - 5N 582 Самара—Санкт-Петербург в 19:30, прибытие в 20:55 Победа - DP 572 Самара — Санкт-Петербург в 21:35, прибытие в 23:10.
Возможно отправление на поезде № 063Й Самара — Санкт-Петербург отправление ночью в 00:33, прибытие в 21:10 на следующий день.
Отправление из Москвы:
В день начала тура - на самолёте. Рекомендуемый рейс а/к Победа DP 475 Москва — Саратов. Отправление в 20:30, прибытие в 23:00.
Возвращение в Москву:
На самолёте с отправлением в 18:50 или позднее.