Описание экскурсииНе так давно в Петербурге отмечали 80-летие с момента освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и главную роль в спасении города сыграла Дорога жизни. Вы познакомитесь с ее основными объектами и посетите Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы вспомнить о тех, кто не дожил до победы. В рамках экскурсии вы увидите объекты, входящие в состав грандиозного мемориального комплекса «Зелёный пояс Славы» - Цветок жизни, Полуторка, Балтийские крылья, Блокадная регулировщица, и братские могилы, и «Дуб и лавр» возле Румболовской горы. Вы обязательно сделаете остановку у Вагановского спуска, где колонны машин выдвигались к Большой земле и где теперь расположен мемориал «Разорванное кольцо». Во время тура вы посетите музейный комплекс «Дорога жизни», увидите военный транспорт и Осиновецкий маяк. На обратном пути будет Пискаревское мемориальное кладбище, где у вас будет возможность почтить память погибших.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- «Зелёный пояс Славы»: Цветок жизни
- Полуторка
- Балтийские крылья
- Блокадная регулировщица
- Братские могилы
- Дуб и лавр
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей - 400 ₽ за взрослого, 200 ₽ льготные, а также экскурсионное обслуживание в размере 200 ₽. Гиду билет также понадобится
- Дополнительный час работы гида на машине - 2500 руб/час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург
Завершение: Гид высадит вас там, где вам будет удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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