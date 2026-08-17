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Любовь Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 19 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 6 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Не так давно в Петербурге отмечали 80-летие с момента освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и главную роль в спасении города сыграла Дорога жизни. Вы познакомитесь с ее основными объектами и посетите Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы вспомнить о тех, кто не дожил до победы. В рамках экскурсии вы увидите объекты, входящие в состав грандиозного мемориального комплекса «Зелёный пояс Славы» - Цветок жизни, Полуторка, Балтийские крылья, Блокадная регулировщица, и братские могилы, и «Дуб и лавр» возле Румболовской горы. Вы обязательно сделаете остановку у Вагановского спуска, где колонны машин выдвигались к Большой земле и где теперь расположен мемориал «Разорванное кольцо». Во время тура вы посетите музейный комплекс «Дорога жизни», увидите военный транспорт и Осиновецкий маяк. На обратном пути будет Пискаревское мемориальное кладбище, где у вас будет возможность почтить память погибших.

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