Мемориальные места блокадного Ленинграда + Пискарёвское кладбище

Увидеть самое большое в мире захоронение жертв Второй мировой войны и вспомнить те страшные 872 дня
27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады.

На этой экскурсии мы покажем вам важные мемориальные места, связанные с военными событиями, посетим знаменитое Пискарёвское кладбище и обсудим, как ленинградцы пережили один из самых тяжёлых периодов в истории города.
Мемориальные места блокадного Ленинграда + Пискарёвское кладбище
Мемориальные места блокадного Ленинграда + Пискарёвское кладбище
Мемориальные места блокадного Ленинграда + Пискарёвское кладбище
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Соляной город, где в данный момент находится музей обороны и блокады Ленинграда. Мы поговорим об истории его создания и судьбе, роли музея в наши дни, а также обсудим памятники, установленные перед входом, — «Блокадному учителю» и «Блокадной учительнице»
  • «Блокадный колодец» — памятный знак в месте, где горожане набирали воду в холодные военные зимы
  • Тяговую подстанцию №11 — она помогла возродить движение трамваев в городе
  • Дом радио и блокадные громкоговорители — последние спасали ленинградцев и не давали им пасть духом
  • Следы войны — шрамы блокады, оставленные осколками снарядов на питерском граните
  • Исаакиевскую площадь — она хранит так много отзвуков блокадной темы
  • Пискарёвское мемориальное кладбище — одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда. Гид расскажет о том, что здесь было до войны и во время неё, а также о значимости мемориального комплекса в наши дни

О чём поговорим:

  • Затронем социальные темы: карточная система и паёк блокадников, знаменитый метроном и «Дорога жизни», ЖКХ и транспорт, снабжение города и чёрный рынок
  • Вспомним, как началась блокада: даты, цифры, статистика, демографическая ситуация
  • Выясним, почему появлялись таблички: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», и перечислим, где они были воссозданы в память о блокаде
  • Поговорим о подвиге города и его героях: сотрудниках института растениеводства, актёрах городского театра, музыкантах оркестра ленинградского радиокомитета, митрополите Алексии I и простой девочке Тане Савичевой
  • Посмотрим фотографии, показывающие, как укрывали шпили зданий и спасали памятники
  • Поймём, какие памятники и почему укрыты не были

Кому подойдёт экскурсия

Можем адаптировать программу под любой возраст — как для маленьких слушателей, так и для взрослых гостей.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Киа Picanto и услуги гида. По запросу предоставим бустер/детское кресло
  • Мы встретим вас в любом удобном месте, но предпочтительнее центр и север города, так как дорога до Пискарёвского кладбища занимает около 1 часа в один конец
  • Продолжительность экскурсии может быть увеличена — 2500 ₽ за час продления
  • Можем организовать экскурсию для больших групп. Цену уточняйте в личной переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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