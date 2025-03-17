27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады.
На этой экскурсии мы покажем вам важные мемориальные места, связанные с военными событиями, посетим знаменитое Пискарёвское кладбище и обсудим, как ленинградцы пережили один из самых тяжёлых периодов в истории города.
На этой экскурсии мы покажем вам важные мемориальные места, связанные с военными событиями, посетим знаменитое Пискарёвское кладбище и обсудим, как ленинградцы пережили один из самых тяжёлых периодов в истории города.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Соляной город, где в данный момент находится музей обороны и блокады Ленинграда. Мы поговорим об истории его создания и судьбе, роли музея в наши дни, а также обсудим памятники, установленные перед входом, — «Блокадному учителю» и «Блокадной учительнице»
- «Блокадный колодец» — памятный знак в месте, где горожане набирали воду в холодные военные зимы
- Тяговую подстанцию №11 — она помогла возродить движение трамваев в городе
- Дом радио и блокадные громкоговорители — последние спасали ленинградцев и не давали им пасть духом
- Следы войны — шрамы блокады, оставленные осколками снарядов на питерском граните
- Исаакиевскую площадь — она хранит так много отзвуков блокадной темы
- Пискарёвское мемориальное кладбище — одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда. Гид расскажет о том, что здесь было до войны и во время неё, а также о значимости мемориального комплекса в наши дни
О чём поговорим:
- Затронем социальные темы: карточная система и паёк блокадников, знаменитый метроном и «Дорога жизни», ЖКХ и транспорт, снабжение города и чёрный рынок
- Вспомним, как началась блокада: даты, цифры, статистика, демографическая ситуация
- Выясним, почему появлялись таблички: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», и перечислим, где они были воссозданы в память о блокаде
- Поговорим о подвиге города и его героях: сотрудниках института растениеводства, актёрах городского театра, музыкантах оркестра ленинградского радиокомитета, митрополите Алексии I и простой девочке Тане Савичевой
- Посмотрим фотографии, показывающие, как укрывали шпили зданий и спасали памятники
- Поймём, какие памятники и почему укрыты не были
Кому подойдёт экскурсия
Можем адаптировать программу под любой возраст — как для маленьких слушателей, так и для взрослых гостей.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Киа Picanto и услуги гида. По запросу предоставим бустер/детское кресло
- Мы встретим вас в любом удобном месте, но предпочтительнее центр и север города, так как дорога до Пискарёвского кладбища занимает около 1 часа в один конец
- Продолжительность экскурсии может быть увеличена — 2500 ₽ за час продления
- Можем организовать экскурсию для больших групп. Цену уточняйте в личной переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 755 туристов
Здравствуйте! Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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