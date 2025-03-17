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27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады.



На этой экскурсии мы покажем вам важные мемориальные места, связанные с военными событиями, посетим знаменитое Пискарёвское кладбище и обсудим, как ленинградцы пережили один из самых тяжёлых периодов в истории города.