В годы Великой Отечественной войны ленинградцы показали пример стойкости, выдержки и патриотизма. Во время битвы, длившейся почти 900 дней и ночей, погибло около 1 млн. жителей, половина из них покоится на Пискарёвском кладбище. На экскурсии по музею и мемориальному комплексу мы поговорим о блокаде и почтим память погибших.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Экскурсия в музейном павильоне
Мы поговорим:
- О блокаде и планах гитлеровского командования уничтожить Ленинград
- Тяжелейших условиях жизни горожан и их стойкости (не зря рядом и проспект Непокорённых, и площадь Мужества)
- Как разгромили врага, какие мемориалы и музеи создали после войны
Посмотрим документальные фотографии, представленные в экспозиции, а после экскурсии вы сможете самостоятельно ознакомиться с фильмами «Воспоминание о блокаде» и «Город в осаде».
Посещение мемориала
В братских могилах покоятся 420 тысяч мирных жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, бомбёжек, артобстрелов. Рядом с ними лежат павшие защитники города — почти 70 тысяч солдат.
- На входе обсудим оформление ансамбля (пруды, перголы, каменные скамьи и обелиски), историю этих мест и самого кладбища
- Почтим память ленинградцев минутой молчания у Вечного огня
- Вспомним, как зажигались первые огни памяти, и о тех, кто создавал этот мемориал жертвам войны. М. Дудин, О. Берггольц, А. Васильев, Е. Левинсон, В. Исаева, Р. Таурит — благодаря этим и многим другим людям спустя 15 лет после войны состоялось торжественное открытие мемориального комплекса
- Пройдём по Центральной аллее вдоль братских могил и по аллее Памяти
- У скульптуры «Мать-Родины» прочитаем бессмертные строки, написанные Ольгой Берггольц
Организационные детали
- Вход в музейный павильон бесплатный
- При желании вы сможете возложить цветы у мемориальной стены-стелы
- Мы можем провести экскурсию для большего числа участников: условия уточняйте при бронировании
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пискарёвского кладбища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 755 туристов
Здравствуйте! Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
22 ноя 2024
Хочу поблагодарить Любовь за организацию экскурсии. Вызывает удивление и в тоже же время поражает её мужество в освещении такой непростой темы как блокада Ленинграда. Без обвинений, без спекуляций и прочей
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