Пискарёвское кладбище: никто не забыт, ничто не забыто

Посетить место захоронения жертв блокады и узнать больше о самом страшном периоде в истории города
В годы Великой Отечественной войны ленинградцы показали пример стойкости, выдержки и патриотизма. Во время битвы, длившейся почти 900 дней и ночей, погибло около 1 млн. жителей, половина из них покоится на Пискарёвском кладбище. На экскурсии по музею и мемориальному комплексу мы поговорим о блокаде и почтим память погибших.
5
1 отзыв
Пискарёвское кладбище: никто не забыт, ничто не забыто
Пискарёвское кладбище: никто не забыт, ничто не забыто
Пискарёвское кладбище: никто не забыт, ничто не забыто
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Экскурсия в музейном павильоне

Мы поговорим:

  • О блокаде и планах гитлеровского командования уничтожить Ленинград
  • Тяжелейших условиях жизни горожан и их стойкости (не зря рядом и проспект Непокорённых, и площадь Мужества)
  • Как разгромили врага, какие мемориалы и музеи создали после войны

Посмотрим документальные фотографии, представленные в экспозиции, а после экскурсии вы сможете самостоятельно ознакомиться с фильмами «Воспоминание о блокаде» и «Город в осаде».

Посещение мемориала

В братских могилах покоятся 420 тысяч мирных жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, бомбёжек, артобстрелов. Рядом с ними лежат павшие защитники города — почти 70 тысяч солдат.

  • На входе обсудим оформление ансамбля (пруды, перголы, каменные скамьи и обелиски), историю этих мест и самого кладбища
  • Почтим память ленинградцев минутой молчания у Вечного огня
  • Вспомним, как зажигались первые огни памяти, и о тех, кто создавал этот мемориал жертвам войны. М. Дудин, О. Берггольц, А. Васильев, Е. Левинсон, В. Исаева, Р. Таурит — благодаря этим и многим другим людям спустя 15 лет после войны состоялось торжественное открытие мемориального комплекса
  • Пройдём по Центральной аллее вдоль братских могил и по аллее Памяти
  • У скульптуры «Мать-Родины» прочитаем бессмертные строки, написанные Ольгой Берггольц

Организационные детали

  • Вход в музейный павильон бесплатный
  • При желании вы сможете возложить цветы у мемориальной стены-стелы
  • Мы можем провести экскурсию для большего числа участников: условия уточняйте при бронировании
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Пискарёвского кладбища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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22 ноя 2024
Хочу поблагодарить Любовь за организацию экскурсии. Вызывает удивление и в тоже же время поражает её мужество в освещении такой непростой темы как блокада Ленинграда. Без обвинений, без спекуляций и прочей
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мифологии, с опорой на архивные факты и материалы. Трогает и тот факт, что она кореная жительница этого прекрасного города. И именно желание донести до приезжих, гостей города честную информацию о трудном времени блокады делает экурсию ещё более проникновенной. Трогает душу. Уезжаешь другим человеком. Фактом является и наличие у нас людей, которые не хотят пускать в себя эти знания, чтобы не растраиваться и не омрачать каждодневный праздник жизни

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