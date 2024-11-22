В годы Великой Отечественной войны ленинградцы показали пример стойкости, выдержки и патриотизма. Во время битвы, длившейся почти 900 дней и ночей, погибло около 1 млн. жителей, половина из них покоится на Пискарёвском кладбище. На экскурсии по музею и мемориальному комплексу мы поговорим о блокаде и почтим память погибших.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Экскурсия в музейном павильоне

Мы поговорим:

О блокаде и планах гитлеровского командования уничтожить Ленинград

Тяжелейших условиях жизни горожан и их стойкости (не зря рядом и проспект Непокорённых, и площадь Мужества)

Как разгромили врага, какие мемориалы и музеи создали после войны

Посмотрим документальные фотографии, представленные в экспозиции, а после экскурсии вы сможете самостоятельно ознакомиться с фильмами «Воспоминание о блокаде» и «Город в осаде».

Посещение мемориала

В братских могилах покоятся 420 тысяч мирных жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, бомбёжек, артобстрелов. Рядом с ними лежат павшие защитники города — почти 70 тысяч солдат.

На входе обсудим оформление ансамбля (пруды, перголы, каменные скамьи и обелиски), историю этих мест и самого кладбища

Почтим память ленинградцев минутой молчания у Вечного огня

Вспомним, как зажигались первые огни памяти, и о тех, кто создавал этот мемориал жертвам войны. М. Дудин, О. Берггольц, А. Васильев, Е. Левинсон, В. Исаева, Р. Таурит — благодаря этим и многим другим людям спустя 15 лет после войны состоялось торжественное открытие мемориального комплекса

Пройдём по Центральной аллее вдоль братских могил и по аллее Памяти

У скульптуры «Мать-Родины» прочитаем бессмертные строки, написанные Ольгой Берггольц

Организационные детали