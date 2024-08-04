Вы прогуляетесь по дорожкам старейшего лютеранского кладбища Санкт-Петербурга. Увидите захоронения талантливый людей, преобразивших город и изменивших нашу историю. Я расскажу, почему памятник архитектора Сюзора такой простой и где покоится член семьи Фаберже.
Вы почувствуете меланхолию и сладкую грусть этого тихого места, в котором витает дух увядающей красоты прошлого.
Вы почувствуете меланхолию и сладкую грусть этого тихого места, в котором витает дух увядающей красоты прошлого.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите захоронение архитектора дома компании «Зингер» на Невском проспекте Павла Сюзора. И удивитесь, почему памятник этому человеку такой простой.
- Рассмотрите могилу архитектора Альфреда Парланда — автора Спаса на Крови.
- Услышите о жертвах блокады Ленинграда у их братских захоронений.
- Отыщете могилы яркого представителя ювелирной династии Агафона Фаберже и одного из богатейших промышленников дореволюционной России Людвига Нобеля.
- Осмотрите место, где похоронен Гаэтано Чинизелли — создатель первого стационарного цирка в России.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Смоленки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 205 туристов
Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга. Я окончила исторический факультет с отличием, хотя цвет диплома обычно ни о чём не говорит. Главное ведь другое — любовь к городу. А онЗадать вопрос
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