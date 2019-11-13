16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История «Дороги жизни»

Маршрут приведет вас к Ладожскому озеру, где вы воочию увидите знаменитое «Разорванное кольцо». Поговорим о самом понятии «Дороги жизни», которое традиционно ассоциируется прежде всего с ледовой трассой, но ведь был и водный путь, и километры сухопутных дорог. Вы узнаете много интересных фактов о блокаде, рассматривая многочисленные памятники вдоль дороги: «Хлеб насущный», «Регулировщица», «Балтийские крылья», «Дуб и Лавр», «Полуторка», «Катюша» и участок той самой мостовой из булыжника, по которой везли хлеб в голодающий город. А у «Цветка жизни» вы сможете поклониться и возложить цветы к памятнику всем детям блокады, которые наравне со взрослыми пережили те страшные времена.

Интерактивная экскурсия в военном музее

В посёлке «Ладожское озеро» вас ждет экспозиция музея «Дорога жизни», которая открылась только в 2016 году ко Дню Военно-Морского Флота. Современное здание музея символизирует глыбу ладожского льда. На территории музея находится большое количество экспонатов, которые вы успеете осмотреть. Дети будут вести своё расследование этой темы, выполнять творческие задания и викторины, рисовать картину Ладоги и строить корабли. Кроме того, в нашей программе стихи и песни военных лет, а в завершении экскурсии — привал на берегу Ладоги.