16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Говорили и про Питер 19 и 18 века. И не просто рассказывала, а вела с нами разговор. Задавала вопросы, в основном сыну, отвечала и на наши вопросы. Небольшой минус. На мой взгляд,часто начав с одной темы уходила в другую, в третью, так что забывали, про что начинали. В любом случае много очень важной информации получили. Спасибо большое. Если бы про те тяжёлые испытания, которые пережили блокадники, мы вспоминали чаще, рассказывали в школах, возможно меньше было войн