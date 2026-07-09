16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга, отправившись в путешествие по «Дороге жизни». Эта индивидуальная экскурсия откроет вам страницы блокадного Ленинграда, ведущие к Ладожскому озеру.
Ощутите дух эпохи, узнайте о героических страницах прошлого и
Ощутите дух эпохи, узнайте о героических страницах прошлого и
Описание экскурсии
История Дороги жизни
- Вы увидите знаменитое «Разорванное кольцо» и участок той самой мостовой из булыжника, по которой везли хлеб в голодающий город
- Рассмотрите памятники вдоль дороги «Хлеб насущный», «Регулировщица», «Балтийские крылья», «Дуб и Лавр», «Полуторка» и «Катюша» и услышите много интересного о блокаде
- Поговорим также о самом понятии «Дорога жизни». Оно традиционно ассоциируется с ледовой трассой, но ведь был и водный путь, и километры сухопутных дорог
- У «Цветка жизни» вы сможете возложить цветы на память о всех детях блокады, которые наравне со взрослыми пережили те страшные времена
Музейный комплекс «Дорога жизни»
- В посёлке Ладожское озеро вы посетите музей, открытый в 2016 году ко дню Военно-Морского Флота
- Рассмотрите экспонаты, связанные с блокадой: личные вещи, фото, архивные документы, технику и многое другое
Привал на берегу Ладоги
Дети будут вести своё расследование, выполнять творческие задания и викторины, рисовать картину Ладоги и строить корабли. Кроме того, в нашей программе — стихи и песни военных лет.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашей машине. В ней должно быть место для гида
- Расстояние до Ладожского озера ~45 км
- По понедельникам и вторникам в музее выходные, но поездка всё равно может состояться
- Возьмите еду и напитки к обеду на привале на берегу Ладожского озера. Чай с сушками от нас
- Программа подойдёт взрослым и детям любого возраста (рассказы адаптируются)
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы (до 30 чел.)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослые — 400 ₽, школьники, пенсионеры и студенты — 200 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 8335 туристов
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: педагог-психолог со стажем, гид с аккредитацией и с любовью к путешественникам и своей работе. Моя команда активно работает со школьными группами и с
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
все супер! спасибо Людмиле Петровне 🧡
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Замечательная экскурсия на майские праздники. Проводила Людмила сама, чему я очень рада. Педагогический опыт и увлеченность темой не оставили равнодушными подростков 11 и 17 лет. Людмила не ведет повествование, а
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С
Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Ириной. Очень много информации, очень интересный материал, удалось прочувствовать тему. На обратном пути тоже не скучали, Ирина включала тематические песни, давала тематические задания. Видно, что
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О
Нам конечно очень повезло с гидом Александром. Он просто живет свои делом!!!! Очень интересно рассказывает, много фотографий тех лет, много данных из архивов и воспоминаний участников событий. Всем рекомендую!!! Наш долг помнить и чтить!!!
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Н
Экскурсия превзошла все ожидания!!! Лучше Александра не может быть гида на этой экскурсии!!!
Знакомство с Санкт Петербургом должно начинаться именно с посещения «Дороги жизни»
Знакомство с Санкт Петербургом должно начинаться именно с посещения «Дороги жизни»
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А
Начали нашу экскурсию с Пискаревского кладбища, проехали по дороге Жизни до Ладоги. Людмила всю дорогу рассказывала про жизнь в блокадном Ленинграде, про снабжение через дорогу Жизни. Но не только это.
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