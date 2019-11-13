16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. На встречу с Ладогой по «Дороге жизни»

История блокады Ленинграда

Людмила
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Людмила – ваш гид
Вы проедете по знаменитой «Дороге жизни» к Ладожскому озеру, крупнейшему озеру Европы, благодаря которому кольцо блокады не сомкнулось.

Это священный путь для каждого ленинградца и служит напоминанием о тех ужасах войны, которые пришлось испытать жителям города.

По пути я расскажу вам о самых важных событиях блокады Ленинграда и проведу интерактивную программу.
6600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
5
На встречу с Ладогой по «Дороге жизни»
На встречу с Ладогой по «Дороге жизни»

Что вас ожидает

История «Дороги жизни»
Маршрут приведет вас к Ладожскому озеру, где вы воочию увидите знаменитое «Разорванное кольцо». Поговорим о самом понятии «Дороги жизни», которое традиционно ассоциируется прежде всего с ледовой трассой, но ведь был и водный путь, и километры сухопутных дорог. Вы узнаете много интересных фактов о блокаде, рассматривая многочисленные памятники вдоль дороги: «Хлеб насущный», «Регулировщица», «Балтийские крылья», «Дуб и Лавр», «Полуторка», «Катюша» и участок той самой мостовой из булыжника, по которой везли хлеб в голодающий город. А у «Цветка жизни» вы сможете поклониться и возложить цветы к памятнику всем детям блокады, которые наравне со взрослыми пережили те страшные времена.

Интерактивная экскурсия в военном музее
В посёлке «Ладожское озеро» вас ждет экспозиция музея «Дорога жизни», которая открылась только в 2016 году ко Дню Военно-Морского Флота. Современное здание музея символизирует глыбу ладожского льда. На территории музея находится большое количество экспонатов, которые вы успеете осмотреть. Дети будут вести своё расследование этой темы, выполнять творческие задания и викторины, рисовать картину Ладоги и строить корабли. Кроме того, в нашей программе стихи и песни военных лет, а в завершении экскурсии — привал на берегу Ладоги.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей профессиональной команды.
  • расстояние до Ладожского озера ~ 45 км, экскурсия может быть проведена на вашем автомобиле или на моем транспорте (не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно: 5000 рублей для групп до 5 человек).
  • начало экскурсии в 9 (10) часов, продолжительность ~ 6 часов;
  • встреча у станции метро «Ладожская» или по адресу заказчика и возвращение по указанному адресу;
  • дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослые — 350, школьники — 150, пенсионеры и студенты — 200.
  • Интерактивную экскурсию в музее проводят сотрудники музея.
  • Важно! Понедельник, вторник в музее выходной. Но поездка всё равно может состояться;
  • подготовьтесь к обеду на привале на берегу Ладожского озера. Чай с сушками от меня;
  • желательно иметь цветы для возложения у памятников.
На встречу с Ладогой по «Дороге жизни»
На встречу с Ладогой по «Дороге жизни»
На встречу с Ладогой по «Дороге жизни»
На встречу с Ладогой по «Дороге жизни»
На встречу с Ладогой по «Дороге жизни»
На встречу с Ладогой по «Дороге жизни»
На встречу с Ладогой по «Дороге жизни»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: 47 лет, педагог-психолог со стажем, экскурсовод с аккредитацией и с любовью к туристам и своей работе. Активно работаю со школьными группами и с индивидуальными туристами с детьми. Согласитесь, ведь вам очень важно, чтобы было интересно вашим детям. Все мои программы интерактивные: с конкурсами, викторинами, музыкой и песнями. И взрослые, и дети будут познавать историю и знакомиться с местностью через игру и творческие задания. До встречи!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 ноября 2019
Большое спасибо за экскурсию. Дорога, по которой (по моему мнению) должен проехать каждый, кто посещает Санкт-Петербург.
5 октября 2019
Спасибо за замечательный день. 6 часов пролетели незаметно. Экскурсовод и водитель много знают и готовы делиться этим знанием со слушателями. Хорошо, что есть такие увлечённые делом люди. Тема блокады очень сложная, но после экскурсии не остаётся тягостного впечатления. Стихи и музыка добавляют эмоций. Спасибо, Людмила Петровна.
19 сентября 2019
Бывая с детьми уже не первый раз в Санкт-Петербурге, мы каждый раз стараемся посетить какие-нибудь значимые места, связанные с трагической историей Великой Отечественной войны.
В этот раз мы решили узнать о Дороге жизни.
Экскурсия специфическая, так как в основном ее приурачивают к каким-нибудь дням, связанным с войной или к посещению экскурсии классами учащихся, то заказать летом ее было трудно.
Поэтому очень удачно на сайте нашлась экскурсия "На встречу с Ладогой по «Дороге жизни»".
По экскурсии - организация страдает.
В день экскурсии сменился автобус, приехал не тот водитель который планировалось, приехал с опозданием, затем в процессе поездки выказывал недовольство к экскурсантам (возмущался тем, что мы якобы трогали автоматическую дверь, хотя мы не трогали), стал ругаться. Этим подпортив нам настроение. :( Прежде чем голословно обвинять нас, надо было разобраться во всем. Экскурсовод Людмила пыталась урегулировать эту ситуацию.
Экскурсовод Людмила - заинтересована в своей работе, пытается вовлечь в процесс экскурсии всех, хотя иногда по-моему немного переусердствует. Но темперамент у людей разный. :) Детям предлагала различные задания для проверки усвоения информации им понравилось все. :)))
Музей на Ладоге новый, там экскурсовод музея провела отличнейшую экскурсию. Очень нам понравилось.
Вообщем мы не жалеем, что посетили экскурсию, рекомендуем!
16 августа 2019
На экскурсию "На встречу с Ладогой" ездили с экскурсоводом Людмилой. Очень понравилось! Профессиональный экскурсовод, с глубокими и разносторонними знаниями, кроме того, обаятельный и доброжелательный человек. Интересно было и детям, и взрослым. Советую всем!
29 июня 2019
Очень важная экскурсия, нельзя посетить Санкт-Петербург и не затронуть тему блокады. И детей, и взрослых экскурсия не оставит равнодушными, замечательно, что у нас есть такие музеи и мемориалы, в которых живёт память народа об этих страшных днях. Людмила находит общий язык с детьми любого возраста, вовлекает их в процесс, тем самым они больше узнают, лучше запоминают важные моменты и даты нашей истории.
26 мая 2019
День прошёл идеально. Очень понравилось, как преподнесен материал. Очень аккуратно, чтобы не испугать детей, но в тоже время с правильными акцентами. Спасибо огромное Людмиле и Евгению за теплую обстановку. Было очень уютно и комфортно. Мы обязательно вернёмся на следующий год.
21 сентября 2018
Хочу выразить огромную благодарность от 3Б и нашего педагога команде Трипстера и экскурсоводу Людмиле Артемьевой,нам очень понравилась экскурсия по Дороге жизни,спасибо большое!!!
29 июля 2018
Большое спасибо Людмиле и Александру за замечательную экскурсию по Дороге Жизни. Мы узнали много нового, увидели много интересного и провели день в приятной и непринужденной атмосфере! В Пушкин - только с вами!
27 июля 2018
Это рассказ об очень тяжелых событиях, но знать о них надо всем. Людмила замечательно подобрала материал и построила экскурсию так, что было интересно и взрослым, и подросткам, и младшим школьникам. Несмотря на то, что экскурсия долгая (6 часов), ребенок был увлечен с начала до конца, и хочет прочесть книги о блокадном Ленинграде, о его жителях и защитниках. Большое спасибо Людмиле!
1 июля 2018
Группа школьников была на этой экскурсии 24.06.2018 г. Гид просто умничка, с легкостью сумела заинтересовать 11-ти классников, ребята в полном восторге, вечером даже все обсуждали и были под впечатлением, через что пришлось пройти Ленинградцам в блокаду. Также очень понравилось в самом музее.
Ещё 6 отзывов

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