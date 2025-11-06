10:00 Отправление из Санкт-Петербурга, ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5 Трассовая экскурсия по пути до обсерватории. Прибытие в Пулковскую обсерваторию. Продолжительность экскурсии 2 часа, программа рассчитана на взрослых и детей старше 12 лет. На этой экскурсии посетители перенесутся в XIX век и узнают, как создавалась обсерватория, какие архитектурные особенности имеются у Главного здания обсерватории, почему она расположилась на Пулковской горе и чем знаменит Пулковский меридиан. Вы сможете посетить два зала Астрономического музея. Центр Круглого зала является особой точкой для геодезистов России. В Меридианном зале выставлены на своих исторических местах первые телескопы обсерватории. Для астронома-наблюдателя этот зал был одним из самых удобных павильонов обсерватории. Программа: посещение Круглого и Меридианного залов Астрономического музея, телескопа Центральной башни с выходом на смотровую площадку, если позволят погодные условия или павильона автоматического 26-дюймового рефрактора, или площадки Большого пулковского радиотелескопа. В программу входит посещение 2-х павильонов телескопов на выбор экскурсовода и в связи с технической возможностью. Отъезд в Санкт-Петербург. 14:00 Ориентировочное прибытие в город, ст. м. Московская, ст. м. Звенигородская Важная информация: Рекомендуем:

удобную обувь и одежду по погоде (в зимнее время некоторые помещения обсерватории не отапливаются).