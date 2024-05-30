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большим впечатлением! Это была наша вторая экскурсия знакомство со славным городом Героем Санкт Петербургом,(первая на теплоходе по рекам и каналам). Дорогие взрослые,я Вам просто рекомендую начать знакомство с Санкт Петербургом именно с данной экскурсии! Вся экскурсия проходит в доступной для детей информация,закрепляется выданной картой с наклейками,поощрениями в виде шоколадок с видами города. Забегу вперёд,у нас было запланировано ещё четыре индивидуальных экскурсий,и мои внуки помнили что и как происходило,перебивая последующих гидов,они сильно удивлялись,теми знаниями, Петропавловской крепости,наводнений, Бастионов,шпиля с ангелом,и его ремонтом,ботика,монетного двора,тюрьмы,про зайцев,про кошечку хранительницу Серафиму,а про набережную где выходит на морской парад наш президент В. В. Путин.,и много много чего. Еще раз большое спасибо,Вам Уважаемая Татьяна за то,что Вы человек, который находится на своем месте!