Экскурсии для всей семьи

Найдено 184 экскурсии в категории «Семейные» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽, скидки до 26%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны конфетного фантика
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
Тайны конфетного фантика
Семейная интерактивная прогулка по Невскому проспекту с посещением старинного кафе и магазина
Начало: У Литературного кафе со стороны наб. реки Мойки
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500 за всё до 6 чел.
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
81 отзыв
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500 за человека
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1145 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300 за человека
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
1.5 часа
3399 отзывов
Петербург глазами путешественника
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 900 за человека
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
277 отзывов
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
Начало: Угол Михайловская ул. 1/ Итальянская ул. 7
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690 за человека
На автобусе по вечернему Петербургу
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
920 отзывов
Вечерний Петербург: автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь видом освещённых достопримечательностей с комфорта автобуса
Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30
Завтра в 16:45
9 июня в 16:45
900 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
349 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа
Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 200 за всё до 7 чел.
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 15 минут
3877 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 700 за человека
На ретро-катере по рекам и каналам
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На ретро-катере по рекам и каналам
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 900 за всё до 11 чел.
Мифы и легенды Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
618 отзывов
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 150 за человека
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа 45 минут
911 отзывов
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500 за человека
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
1335 отзывов
Экскурсия в Выборг на автобусе: средневековье рядом с Петербургом
Откройте для себя Выборг: средневековый город с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры
Начало: Невский проспект, 35
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 22001 990 за человека
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
428 отзывов
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 100 за человека
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
105 отзывов
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно кроме вторников
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
от 11 700 за всё до 4 чел.
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + парк
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
34 отзыва
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + парк
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 12:15
9 июня в 12:15
10 июня в 12:15
от 3 700 за человека
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
101 отзыв
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
15 июня в 13:30
21 июня в 13:30
от 4 700 за всё до 3 чел.
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
586 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200 за человека
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
694 отзыва
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Начало: Невский просп., д. 110
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935 за человека
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
105 отзывов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
Начало: Начало экскурсии на площади Искусств д. 1
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме Вторника
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за человека
Обзорная экскурсия на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
111 отзывов
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с экспертом-краеведом
Познакомьтесь с Петербургом лично: уникальный маршрут от краеведа, насыщенный историями и легендами
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 940 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Вечерний Петербург: экскурсия на микроавтобусе
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь приватной поездкой с персональным гидом
Начало: Ваш отель или по договоренности
Расписание: По договоренности, рекомендуется начало после вечерних пробок.
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
8 500 за всё до 7 чел.
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 200 за всё до 4 чел.
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
77 отзывов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900 за человека
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
58 отзывов
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
Начало: Садовая улица, 2, Центральный район
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 1 290 за билет
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
🚌 На автобусе
Мини-группа
4.5 часа
98 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
На катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Мини-группа
1 час 15 минут
133 отзыва
На катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 105
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 500 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
30 отзывов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190 за человека
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 27 минут
1384 отзыва
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 600 за человека
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
185 отзывов
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 500 за человека
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
15 отзывов
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
Завтра в 13:55
9 июня в 13:55
1 700 за человека
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
47 отзывов
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала и т. д
Завтра в 20:00
9 июня в 09:00
от 21 340 за всё до 4 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
70 отзывов
Популярное предложение
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000 за человека
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
Начало: 7-я линия Васильевского острова, 44-А
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100990 за человека
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
95 отзывов
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Золотой треугольник Петербурга: обзорная пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
26%
Групповая
2 часа
13 отзывов
Золотой треугольник Петербурга: обзорная пешеходная экскурсия
Начало: Малая Морская улица д. 4/1
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
675500 за человека
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
🚀 На метеоре
Групповая
9 часов
14 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550 за человека
Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1 час 12 минут
76 отзывов
Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро
Начало: Пл. Искусств
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
104 отзыва
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Фото-Питер: прогулка с фотографом по самым живописным местам
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
14 отзывов
Фото-Питер: прогулка с фотографом по самым живописным местам
Начало: В зависимости от выбранного маршрута
Завтра в 18:00
9 июня в 15:00
от 5 000 за всё до 2 чел.
Водная прогулка на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
42 отзыва
Водная прогулка на частном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 10:00 до 23:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 6 чел.
Разводка мостов на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Разводка мостов на индивидуальном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 23.45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
20 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
    Хочу поблагодарить экскурсовода Татьяну!! Вы,просто чудесный человек,мои внуки Александра и Матвей (7,5 лет и8,5 лет), находятся до сих пор под
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    большим впечатлением! Это была наша вторая экскурсия знакомство со славным городом Героем Санкт Петербургом,(первая на теплоходе по рекам и каналам). Дорогие взрослые,я Вам просто рекомендую начать знакомство с Санкт Петербургом именно с данной экскурсии! Вся экскурсия проходит в доступной для детей информация,закрепляется выданной картой с наклейками,поощрениями в виде шоколадок с видами города. Забегу вперёд,у нас было запланировано ещё четыре индивидуальных экскурсий,и мои внуки помнили что и как происходило,перебивая последующих гидов,они сильно удивлялись,теми знаниями, Петропавловской крепости,наводнений, Бастионов,шпиля с ангелом,и его ремонтом,ботика,монетного двора,тюрьмы,про зайцев,про кошечку хранительницу Серафиму,а про набережную где выходит на морской парад наш президент В. В. Путин.,и много много чего. Еще раз большое спасибо,Вам Уважаемая Татьяна за то,что Вы человек, который находится на своем месте!

  • М
    Мария
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
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    Начну с того, что нас встретили гиды, наш гид была Алёна, она нас везде встречала, сопровождала, всегда была рядом, все хорошо объясняла. Мы отправились на катамаран, неизгладимые впечатления от скорости и комфорта! Обратно возвращались на метеоре, тоже очень классно плюс быстро, в дороге полчаса в одну сторону. Сами экскурсии очень интересные и познавательные, места красивые, исторические. И конечно прекрасные фото на память. Также было достаточно свободного время покушать и пофотографироваться, а кто не хотел, мог поменять билеты обратно на пораньше и уехать. Но таких было мало. Также Алёна провела нам экскурсию по грозами, замечательно рассказывает! Спасибо огромное! Все чётко, здорово!

  • Т
    Таисия
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все супер
  • Р
    Рожкова
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все понравилось, спасибо!
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
    Просто прекрасно, жаль нельзя поставить больше 5 звезд. Пинский как всегда, держит марку. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
    Выражаю огромную благодарность вашей компании в особенности Григорию за прекрасную прогулку! Было великолепно!!! Ночной Петербург прекрасен особенно в начинающие белые ночи! Виды не передаваемые, улыбка до сих пор не сходит с лица) Спасибо большое! Рекомендую всем любителям мотопрогулки!
  • A
    ANNA
    29 мая 2024
    Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
    Поездка - огонь!! Впечатлений море! Спасибо 🙌 Один минус - часа мало!)))
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
    Экскурсия очень подробная и познавательная, экскурсовод человек глубоко погруженный в тему истории города и бесконечно любящий его. Светлана - прекрасный специалист, увлеченный своим делом. От города в восторге, парк Монрепо фантастически красив - жемчужина города. Отдельное спасибо водителю.
  • К
    Катя
    29 мая 2024
    Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
    Парк Монрепо восхищает видами на залив и своей первозданной природой. Здесь есть клумбочки с цветами и различными травами, скамейки и
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    беседки, катают по заливу на лодочках, можно погулять по лесу и покормить белочку и комаров (последних там Очень много), загадать желание, подержась за камень в гроте и полазить по скалам. Каждый найдёт занятие по душе. Как обычно бывает на экскурсиях, времени на всё очень мало и нам его снова не хватило😭 Там хочется сесть в беседке на скале, остановить время и любоваться видами.

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
    Огромное спасибо экскурсоводу Ивану за замечательное сопровождение. Очень понравилась экскурсия. Экскурсия именно авторская, т. к. Были показаны достопримечательности Петербурга, которые не очень известны туристам. При этом профессиональный рассказ Ивана дополнял восторг от увиденного.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Семейные»

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  2. Набережная
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  4. Дворцовая площадь
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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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