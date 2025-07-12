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время пролетело очень быстро)) очень увлекательно было танцевать вальс)) искать фрагменты карт)) фотографироваться чувствуя себя княжной)) спасибо большое за локации для фото)) вы ответили на все наши вопросы)) рассказали много фактов про Царское село, в том числе в годы Великой отечественной войны. Однозначно всем кто поедет с детьми, рекомендую, дети увлечены на 100/ 500 процентов, и взрослым безумно интересно, не стоят в сторонке и участвуют тоже, это не просто квест, а целая сюжетная историческая линия)) вас хотелось слушать не переставая)) жаль только что экскурсия как то незаметно закончилась) но в следующий раз обязательно приедем и покатаемся с вами на велосипеде в парке))