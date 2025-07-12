Индивидуальная
до 4 чел.
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
Начало: По договорённости
23 июл в 09:00
24 июл в 09:00
16 930 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поиск клада в Царском Селе
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Начало: Лицейский садик
Завтра в 10:00
23 июл в 10:00
6250 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по Владимирскому дворцу - Дому учёных
Побывать в петербургском дворце в стиле флорентийского паллацо и узнать его удивительную историю
Начало: На Дворцовой набережной
24 июл в 13:00
26 июл в 15:15
2080 ₽
2600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККалинина12 июля 2025Наш экскурсовод Юлия заинтересовала нас с первой минуты нашего знакомства. Вся экскурсия прошла как по часам. Интересный рассказ в машине
- ИИрина5 июля 2025Ездили на экскурсию в Царское село с ребенком 7 лет 16.06.25 с экскурсоводом Аллой. Очень все понравилось! Алла утром забрала
- ААлександра29 июня 2025В целом, и экскурсия, и место интересные. Но, наверно, у нас были сильно завышены ожидания относительно этого места. И не
- ДДиана28 июня 2025Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию по Царскому селу! Полное погружение в историю! Ирине удалось влюбить нас в это замечательное место! Ну и плюсом комфортное авто с прекрасным обзором и аккуратным вождением! 👍👍👍
- ЕЕкатерина27 июня 2025Спасибо Тамаре за чудесную экскурсию. Нас было четверо: 2 взрослых и 2 мальчишек 5 и 12 лет и всем очень
- ЕЕкатерина17 июня 2025Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об этой экскурсии и говорили))
- ТТатьяна12 июня 2025Очень понравилась экскурсия! Два часа пролетели незаметно. Спасибо экскурсоводу Тамаре! Смогла заинтересовать и взрослы, и подростков 16 лет. Все понятно, интересно и динамично. Конкурсы и вопросы всегда были к месту. Спасибо!!!
- ННаталья14 января 2025Экскурсия замечательная, дворец прекрасный, у экскурсовода (к сожалению не запомнила имени) очень грамотная речь, приятный тембр голоса, просто бы слушала и слушала.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Обсерватория»
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