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Экскурсии в обсерваторию Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Обсерватория» в Санкт-Петербурге, цены от 2080 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
На машине
5 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
Начало: По договорённости
23 июл в 09:00
24 июл в 09:00
16 930 ₽ за всё до 4 чел.
Поиск клада в Царском Селе
Пешая
1.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Поиск клада в Царском Селе
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Начало: Лицейский садик
Завтра в 10:00
23 июл в 10:00
6250 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия по Владимирскому дворцу - Дому учёных
1 час
-
20%
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по Владимирскому дворцу - Дому учёных
Побывать в петербургском дворце в стиле флорентийского паллацо и узнать его удивительную историю
Начало: На Дворцовой набережной
24 июл в 13:00
26 июл в 15:15
2080 ₽2600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Калинина
    12 июля 2025
    В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
    Наш экскурсовод Юлия заинтересовала нас с первой минуты нашего знакомства. Вся экскурсия прошла как по часам. Интересный рассказ в машине
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    по дороге в Царское село, про достопримечательности, которые встречались, интересные исторические факты, мы не скучали, ответы на все наши вопросы, а ещё отличное вождение автомобиля. В парк и во дворец прошли быстро, билеты были куплены заранее по ссылке от экскурсовода. После интересной экскурсии во дворце Юлия нас встречала на выходе и провела замечательную экскурсию по парку. Ребёнок 7 лет успевала бегать, слушать, задавать вопросы и всё это было здорово! Спасибо Юлии и команде Трипстера!

    Наш экскурсовод Юлия заинтересовала нас с первой минуты нашего знакомства. Вся экскурсия прошла как по часамНаш экскурсовод Юлия заинтересовала нас с первой минуты нашего знакомства. Вся экскурсия прошла как по часам
  • И
    Ирина
    5 июля 2025
    В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
    Ездили на экскурсию в Царское село с ребенком 7 лет 16.06.25 с экскурсоводом Аллой. Очень все понравилось! Алла утром забрала
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    нас от отеля, вечером привезла куда мы попросили. По дороге рассказала нам много интересных фактов про историю, город. Комфортная чистая машина, Алла прекрасный водитель. Самой программой остались довольны, все четко, интересно, познавательно. Сходили на экскурсию во дворец, были в будний день с утра, народу не много, затем гуляли в парке, кормили уточек. Прогулка неспешная, спокойная. Ребенок остался доволен и мы тоже. Спасибо Алле! Рекомендую)

    Ездили на экскурсию в Царское село с ребенком 7 лет 16.06.25 с экскурсоводом Аллой. Очень всеЕздили на экскурсию в Царское село с ребенком 7 лет 16.06.25 с экскурсоводом Аллой. Очень всеЕздили на экскурсию в Царское село с ребенком 7 лет 16.06.25 с экскурсоводом Аллой. Очень всеЕздили на экскурсию в Царское село с ребенком 7 лет 16.06.25 с экскурсоводом Аллой. Очень всеЕздили на экскурсию в Царское село с ребенком 7 лет 16.06.25 с экскурсоводом Аллой. Очень всеЕздили на экскурсию в Царское село с ребенком 7 лет 16.06.25 с экскурсоводом Аллой. Очень всеЕздили на экскурсию в Царское село с ребенком 7 лет 16.06.25 с экскурсоводом Аллой. Очень все
  • А
    Александра
    29 июня 2025
    Экскурсия по Владимирскому дворцу - Дому учёных
    В целом, и экскурсия, и место интересные. Но, наверно, у нас были сильно завышены ожидания относительно этого места. И не
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    совсем понятен ажиотаж, мы два года пытались попасть, когда приезжаем, и постоянно не было билетов. Очень красиво и помпезно, но чего-то не хватило. Какого-то элемента душевности что ли. На следующий день были в доме Брусницыных, и вот это был полный восторг.

  • Д
    Диана
    28 июня 2025
    В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию по Царскому селу! Полное погружение в историю! Ирине удалось влюбить нас в это замечательное место! Ну и плюсом комфортное авто с прекрасным обзором и аккуратным вождением! 👍👍👍
  • Е
    Екатерина
    27 июня 2025
    Поиск клада в Царском Селе
    Спасибо Тамаре за чудесную экскурсию. Нас было четверо: 2 взрослых и 2 мальчишек 5 и 12 лет и всем очень
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    понравилось 👍 Формат квеста был веселым и идеально подошел для детей) во время экскурсии Тамара не только рассказала много интересного но и была нашим личным фотографом 🤩 обязательно вернемся еще за новыми маршрутами ♥️

    Спасибо Тамаре за чудесную экскурсию. Нас было четверо: 2 взрослых и 2 мальчишек 5 и 12Спасибо Тамаре за чудесную экскурсию. Нас было четверо: 2 взрослых и 2 мальчишек 5 и 12Спасибо Тамаре за чудесную экскурсию. Нас было четверо: 2 взрослых и 2 мальчишек 5 и 12
  • Е
    Екатерина
    17 июня 2025
    Поиск клада в Царском Селе
    Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об этой экскурсии и говорили))
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    время пролетело очень быстро)) очень увлекательно было танцевать вальс)) искать фрагменты карт)) фотографироваться чувствуя себя княжной)) спасибо большое за локации для фото)) вы ответили на все наши вопросы)) рассказали много фактов про Царское село, в том числе в годы Великой отечественной войны. Однозначно всем кто поедет с детьми, рекомендую, дети увлечены на 100/ 500 процентов, и взрослым безумно интересно, не стоят в сторонке и участвуют тоже, это не просто квест, а целая сюжетная историческая линия)) вас хотелось слушать не переставая)) жаль только что экскурсия как то незаметно закончилась) но в следующий раз обязательно приедем и покатаемся с вами на велосипеде в парке))

    Тамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только обТамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только обТамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только обТамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только обТамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только обТамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только обТамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только обТамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только обТамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только обТамара, спасибо вам огромное за такую наинтереснейшую экскурсию, всю дорогу домой в Москву, дети только об
  • Т
    Татьяна
    12 июня 2025
    Поиск клада в Царском Селе
    Очень понравилась экскурсия! Два часа пролетели незаметно. Спасибо экскурсоводу Тамаре! Смогла заинтересовать и взрослы, и подростков 16 лет. Все понятно, интересно и динамично. Конкурсы и вопросы всегда были к месту. Спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    14 января 2025
    Экскурсия по Владимирскому дворцу - Дому учёных
    Экскурсия замечательная, дворец прекрасный, у экскурсовода (к сожалению не запомнила имени) очень грамотная речь, приятный тембр голоса, просто бы слушала и слушала.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Обсерватория»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
  2. Поиск клада в Царском Селе
  3. Экскурсия по Владимирскому дворцу - Дому учёных
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  2. Набережная
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  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Обсерватория" можно забронировать 3 экскурсии от 2080 до 16 930 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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