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🚶 Пешая 25% скидка Групповая 3 часа 174 отзыва Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии Начало: У метро Владимирская 1960 1 470 ₽ за человека

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🚶 Пешая 10% скидка Групповая 1 час 44 отзыва В тренде Небесная перспектива: эксклюзивный обзор Петербурга с крыши Откройте для себя Санкт-Петербург с непривычного ракурса, взирая на город с высоты птичьего полета Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания» 1000 900 ₽ за человека

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🚌 На автобусе 45% скидка Групповая 6 часов 193 отзыва Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид Начало: От Казанского собора 5450 2 998 ₽ за человека

🚗 На машине 🚀 На метеоре 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Групповая 6 часов 229 отзывов К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены) Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков Начало: Возле фонтана у Эрмитажа Расписание: ежедневно в 11:00 4800 4 560 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 1.5 часа 1196 отзывов Доходные дома СПб: путешествие по дворам-колодцам и парадным лестницам Откройте для себя уникальные доходные дома и дворы-колодцы Санкт-Петербурга. Узнайте их историю и насладитесь архитектурными шедеврами города Начало: У метро Владимирская 1000 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 1885 отзывов Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни Начало: В районе метро Звенигородская Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00 1350 1 080 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 26 отзывов В тренде Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ... Расписание: ежедневно в 07:00 2 490 ₽ за человека

🚌 На автобусе 25% скидка Групповая 2.5 часа 273 отзыва Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки Начало: От Казанского собора 1000 750 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 6 часов 365 отзывов Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей Начало: На Площади Искусств Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 4250 3 825 ₽ за человека

Билеты 2.5 часа 1836 отзывов В тренде Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00 2 850 ₽ за билет

🚤 На катере Мини-группа 1 час 78 отзывов По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом Начало: на набережной р. Фонтанки 1 600 ₽ за человека

Билеты 2.5 часа 28 отзывов Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены) Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены Начало: На Дворцовой площади Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00 2 750 ₽ за билет

Билеты 30 минут 2229 отзывов Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2) 500 ₽ за билет

🚌 На автобусе 🚉 На поезде 🚐 На микроавтобусе Групповая 13 часов 330 отзывов Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас Начало: На площади Искусств 5 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 252 отзыва Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега Начало: У Иоанновского моста 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 2.5 часа 506 отзывов Популярное предложение По закоулкам Петроградки - в гости к художникам Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников Начало: В районе метро Спортивная Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00 1320 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 572 отзыва Популярное предложение Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками Начало: На Дворцовой площади Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00 1 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 517 отзывов По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки Начало: На Площади искусств 2 300 ₽ за человека

Билеты 3 часа 26 отзывов Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа Посетите Русский музей в Санкт-Петербурге: Михайловский дворец и корпус Бенуа. Билет действителен на выбранный сеанс и маршрут в день посещения Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ... 1 100 ₽ за билет

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 387 отзывов Популярное предложение Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас Начало: ст. метро Звенигородская Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00 1480 1 184 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 143 отзыва Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости Начало: В районе ст. метро Гостиный двор Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00 1 690 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 26 отзывов Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами Начало: На площади Искусств Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00 1 690 ₽ за человека

🚗 На машине Групповая 6 часов 39 отзывов Популярное предложение Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами Отправляйтесь на автобусную экскурсию в мини-группе и наслаждайтесь Петергофом без забот. Трансфер, билеты и гид включены Начало: На площади Искусств Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 4 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 356 отзывов Петербург в блокадных дневниках Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру Начало: У метро Адмиралтейская Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 1.5 часа 535 отзывов За угол от Невского: экскурсия по скрытым дворам Петербурга Погрузитесь в атмосферу настоящего Петербурга, пройдя сквозь проходные дворы, полные историй и архитектурных загадок Начало: В районе станции метро «Площадь Восстания» 1100 935 ₽ за человека

Билеты 2.5 часа 32 отзыва Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров Начало: В Михайловском сквере 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Групповая 1 час 25 отзывов Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства Начало: На набережной Фонтанки Расписание: ежедневно в 18:00 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе 20% скидка Групповая 5.5 часов 26 отзывов Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе Начало: От Казанского собора 1500 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 19 отзывов Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт Начало: На площади Искусств 3 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 27 отзывов Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина По-новому взглянуть на судьбу одного из самых таинственных персонажей царской России Начало: На улице Гороховой Расписание: ежедневно в 13:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Мини-группа 4 часа 153 отзыва В тренде Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки Начало: В районе метро Невский проспект Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 3000 2 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 700 отзывов Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ... Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00 800 ₽ за человека

🚀 На метеоре Групповая 6.5 часов 72 отзыва Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате Начало: На Дворцовой площади 4 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов 35 отзывов Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей Начало: На Площади Искусств Расписание: ежедневно в 10:00 3 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 1.5 часа 17 отзывов Золотой треугольник Петербурга: пешая обзорная экскурсия Групповая прогулка по главным достопримечательностям города на Неве Начало: Возле метро «Адмиралтейская» 666 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 97 отзывов Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге Раскрыть тему «платного секса» в дореволюционную эпоху и увидеть бывшие дома-бордели Начало: 1-я Советская, д. 8 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 154 отзыва Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди Начало: В районе Дворцовой площади Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15 2 790 ₽ за билет