Что вас ждет

Про Гапона широко известны только 2 факта: он был священником и возглавил шествие к царю, превратившееся в «Кровавое воскресенье».

Но что это был за человек?

Чего он хотел?

Почему тысячи рабочих пошли за ним?

Как сложилась жизнь Георгия Гапона после 9 января 1905-го года?

Обо всем этом поговорим в местах, где происходили те самые исторические события.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.