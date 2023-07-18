Про Гапона широко известны только 2 факта: он был священником и возглавил шествие к царю, превратившееся в «Кровавое воскресенье».
Но что это был за человек? Чего он хотел? Почему тысячи рабочих пошли за ним? Как сложилась жизнь Георгия Гапона после 9 января 1905-го года? Обо всем этом поговорим в местах, где происходили те самые исторические события.
Но что это был за человек? Чего он хотел? Почему тысячи рабочих пошли за ним? Как сложилась жизнь Георгия Гапона после 9 января 1905-го года? Обо всем этом поговорим в местах, где происходили те самые исторические события.
Описание экскурсии
Что вас ждет Про Гапона широко известны только 2 факта: он был священником и возглавил шествие к царю, превратившееся в «Кровавое воскресенье». Но что это был за человек? Чего он хотел? Почему тысячи рабочих пошли за ним? Как сложилась жизнь Георгия Гапона после 9 января 1905-го года? Обо всем этом поговорим в местах, где происходили те самые исторические события. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
по понедельникам в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кировский (Путиловский) завод
- Сад 9 января (место старта шествия)
- Нарвские ворота (место расстрела рабочих)
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. «Кировский завод»
Завершение: СТ.М. «Нарвская»
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
На экскурсию шли целенаправленно (после экскурсии «Город трех революций»), хотелось побольше узнать о Гапоне от невероятного по харизме экскурсовода Игоря Грекова.
Узнали много из биографии, из истории, все рассказано увлекательно, доступно
Узнали много из биографии, из истории, все рассказано увлекательно, доступно
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Н
Игорь Греков - прекрасный, грамотный экскурсовод! Если вы хотите разобраться в том, что такое революции XX века и почему Российская Империя развалилась, какую роль сыграл в этом процессе поп Гапон - милости прошу к Игорю. Выражаю ему свою благодарность за полученные знания!
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А
Увлекательная экскурсия. Я житель округа, по которому проходила большая часть экскурсии, узнала для себя много новых символичных мест. Рекомендую!
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