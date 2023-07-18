Пешеходная экскурсия «Гапон - поп-звезда русской революции» в Санкт-Петербурге
Про Гапона широко известны только 2 факта: он был священником и возглавил шествие к царю, превратившееся в «Кровавое воскресенье».
Но что это был за человек? Чего он хотел? Почему тысячи рабочих пошли за ним? Как сложилась жизнь Георгия Гапона после 9 января 1905-го года? Обо всем этом поговорим в местах, где происходили те самые исторические события.
Но что это был за человек? Чего он хотел? Почему тысячи рабочих пошли за ним? Как сложилась жизнь Георгия Гапона после 9 января 1905-го года? Обо всем этом поговорим в местах, где происходили те самые исторические события.
Ближайшие даты:
31
июл
июл
7
авг
авг
Что вас ожидает:
- Кировский (Путиловский) завод
- Сад 9 января
- Нарвские ворота (место расстрела рабочих)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Про Гапона широко известны только 2 факта: он был священником и возглавил шествие к царю, превратившееся в «Кровавое воскресенье».
Но что это был за человек?
Чего он хотел?
Почему тысячи рабочих пошли за ним?
Как сложилась жизнь Георгия Гапона после 9 января 1905-го года?
Обо всем этом поговорим в местах, где происходили те самые исторические события.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
по понедельникам в 19:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СТ.М. «Кировский завод»Завершение: СТ.М. «Нарвская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: по понедельникам в 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
18 июля 2023
Игорь Греков - прекрасный, грамотный экскурсовод! Если вы хотите разобраться в том, что такое революции XX века и почему Российская Империя развалилась, какую роль сыграл в этом процессе поп Гапон - милости прошу к Игорю. Выражаю ему свою благодарность за полученные знания!
Н
Наталия
18 июля 2023
На экскурсию шли целенаправленно (после экскурсии «Город трех революций»), хотелось побольше узнать о Гапоне от невероятного по харизме экскурсовода Игоря Грекова.
Узнали много из биографии, из истории, все рассказано увлекательно, доступно и с цитатами. По ходу экскурсии проходили главные исторические места, очень понравилось вовлечение группы к экскурсии, как будто присутствуешь на квесте. Дочь, подросток, тоже осталась с восторге, потому что живо, интересно с юмором.
Узнали много из биографии, из истории, все рассказано увлекательно, доступно и с цитатами. По ходу экскурсии проходили главные исторические места, очень понравилось вовлечение группы к экскурсии, как будто присутствуешь на квесте. Дочь, подросток, тоже осталась с восторге, потому что живо, интересно с юмором.
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