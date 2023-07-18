Что вас ждет Про Гапона широко известны только 2 факта: он был священником и возглавил шествие к царю, превратившееся в «Кровавое воскресенье». Но что это был за человек? Чего он хотел? Почему тысячи рабочих пошли за ним? Как сложилась жизнь Георгия Гапона после 9 января 1905-го года? Обо всем этом поговорим в местах, где происходили те самые исторические события. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.