В Петербург - недорого! Летний тур на 4 дня

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по удивительному городу на Неве! Летний Петербург — это прекрасная возможность увидеть самые знаменитые достопримечательности, прогуляться по проспектам и площадям, полюбоваться соборами и храмами и получить незабываемые впечатления от поездки на долгие годы! Вас ждет посещение Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Кунсткамеры, теплоходная прогулка по рекам и каналам, а также поездка в Кронштадт и Петергоф.
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
16
мая23
мая30
мая6
июн13
июн20
июн27
июн

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Теплоходная экскурсия по рекам и каналам

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 11:00 до 12:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на программу от отеля проживания.

12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».

Почти с самого основания Северная столица застраивалась не отдельными зданиями, а архитектурными звеньями, связанными между собой общим замыслом.

Вы полюбуетесь ансамблями центральных площадей города – Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской, парадными набережными Невы и узнаете об одном из главных символов города на Неве, крупнейшем церковное сооружение Санкт-Петербурга – Исаакиевском соборе.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры - является четвертым по величине церковным сооружением в мире. В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.

Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.

С колоннады Исаакиевского собора, находящейся на высоте 15-этажного дома, открывается удивительная панорама Санкт-Петербурга (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам.

Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~4,5 часа.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Теплоходная экскурсия по рекам и каналам
2 день

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».

Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.

Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.

Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж.

Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Экскурсия в Кунсткамеру.

Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств.

Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.

Место окончания программы: Кунсткамера (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~6 часов.

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости
3 день

Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт.

Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф, известная на весь мир своими многочисленными фонтанами, и город-крепость Кронштадт, который по праву можно считать колыбелью русского военно-морского флота.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту.

Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.

Посещение Никольского Морского собора.

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков.

Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».

Переезд из Кронштадта в Петергоф на скоростном катамаране.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой.

Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Где пообедать?

После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе «Штандарт», где стоимость комплексного обеда составляет 850-950 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~10 часов.

Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт
4 день

Свободный день. Завершение тура

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Свободный день.

Свободный день. Завершение тура
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel***стандарт апартаменты (шв. стол)17.05.202510.06.20251949018390--25720
14.06.202517.06.20251999018890--26850
21.06.202501.07.20252063019530--28270
05.07.202522.07.20251949018390--25720
26.07.202529.07.20252063019530--28270
02.08.202512.08.20251949018390--25720
16.08.202523.09.20251832017220--23720
супериор апартаменты (шв. стол)17.05.202510.06.20252152020420178501895029760
14.06.202517.06.20252192020820178501895030660
21.06.202501.07.20252246021360178501895031840
05.07.202522.07.20252152020420178501895029760
26.07.202529.07.20252246021360178501895031840
02.08.202512.08.20252152020420178501895029760
16.08.202523.09.20251953018430178501895026150
Апарт-отель YES Марата центр***стандарт апартаменты (без завтрака)17.05.202510.06.20252179020690176401874033540
14.06.202517.06.20252294021840176401874035840
21.06.202515.07.20252179020690176401874033540
19.07.202526.08.20252077019670176401874031520
30.08.202502.09.20252037019270176401874030690
06.09.202523.09.20251956018460176401874029120
стандарт апартаменты (с завтраком)17.05.202510.06.20252382022720202802138034960
14.06.202517.06.20252496023860202802138037260
21.06.202515.07.20252382022720202802138034960
19.07.202526.08.20252279021690202802138032930
30.08.202502.09.20252238021280202802138032120
06.09.202523.09.20252154020440202802138030460

Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**

3 ночи

Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.

Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт», «Супериор» и «Семейный». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.

Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны с разнообразным меню.

Возможно сотрудничество с корпоративными клиентами по договору. Предоставляем полный пакет закрывающих документов.

В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.

Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**
Апарт-отель YES Марата центр**

3 ночи

Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

Апарт-отель YES Марата центр**
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Доплата за иностранного туриста 950 руб
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Наталья
9 авг 2025
Тур понравился, ездили всей семьёй, ребенок 7 лет не устал. Тур носит скорее общий ознакомительный характер с городом и отлично подойдёт для тех кто едет первый раз.
Н
Наталья
14 июн 2025
Спасибо за прекрасный тур, вся программа 100% состоялась, без замены, задержки, несмотря на дождливую погоду. Отель размещения Yes Marata современный, комфортный апарт-отель с хорошими завтраками. Отдельное спасибо за доп. дни после программы. Много езжу сама, обычно беру экскурсии на месте, но программа тура с размещением была по привлекательной цене. Рекомендую.
Спасибо за прекрасный тур, вся программа 100% состоялась, без замены, задержки, несмотря на дождливую погоду. ОтельСпасибо за прекрасный тур, вся программа 100% состоялась, без замены, задержки, несмотря на дождливую погоду. Отель

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

