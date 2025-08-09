1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Теплоходная экскурсия по рекам и каналам

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 11:00 до 12:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на программу от отеля проживания.

12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».

Почти с самого основания Северная столица застраивалась не отдельными зданиями, а архитектурными звеньями, связанными между собой общим замыслом.

Вы полюбуетесь ансамблями центральных площадей города – Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской, парадными набережными Невы и узнаете об одном из главных символов города на Неве, крупнейшем церковное сооружение Санкт-Петербурга – Исаакиевском соборе.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры - является четвертым по величине церковным сооружением в мире. В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.

Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.

С колоннады Исаакиевского собора, находящейся на высоте 15-этажного дома, открывается удивительная панорама Санкт-Петербурга (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам.

Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~4,5 часа.

