Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Теплоходная экскурсия по рекам и каналам
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 11:00 до 12:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на программу от отеля проживания.
12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».
Почти с самого основания Северная столица застраивалась не отдельными зданиями, а архитектурными звеньями, связанными между собой общим замыслом.
Вы полюбуетесь ансамблями центральных площадей города – Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской, парадными набережными Невы и узнаете об одном из главных символов города на Неве, крупнейшем церковное сооружение Санкт-Петербурга – Исаакиевском соборе.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры - является четвертым по величине церковным сооружением в мире. В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.
Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.
С колоннады Исаакиевского собора, находящейся на высоте 15-этажного дома, открывается удивительная панорама Санкт-Петербурга (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам.
Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~4,5 часа.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.
Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.
Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж.
Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Экскурсия в Кунсткамеру.
Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств.
Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.
Место окончания программы: Кунсткамера (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~6 часов.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт.
Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф, известная на весь мир своими многочисленными фонтанами, и город-крепость Кронштадт, который по праву можно считать колыбелью русского военно-морского флота.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту.
Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.
Посещение Никольского Морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков.
Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».
Переезд из Кронштадта в Петергоф на скоростном катамаране.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой.
Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Где пообедать?
После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе «Штандарт», где стоимость комплексного обеда составляет 850-950 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~10 часов.
Свободный день. Завершение тура
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel***
|стандарт апартаменты (шв. стол)
|17.05.2025
|10.06.2025
|19490
|18390
|-
|-
|25720
|14.06.2025
|17.06.2025
|19990
|18890
|-
|-
|26850
|21.06.2025
|01.07.2025
|20630
|19530
|-
|-
|28270
|05.07.2025
|22.07.2025
|19490
|18390
|-
|-
|25720
|26.07.2025
|29.07.2025
|20630
|19530
|-
|-
|28270
|02.08.2025
|12.08.2025
|19490
|18390
|-
|-
|25720
|16.08.2025
|23.09.2025
|18320
|17220
|-
|-
|23720
|супериор апартаменты (шв. стол)
|17.05.2025
|10.06.2025
|21520
|20420
|17850
|18950
|29760
|14.06.2025
|17.06.2025
|21920
|20820
|17850
|18950
|30660
|21.06.2025
|01.07.2025
|22460
|21360
|17850
|18950
|31840
|05.07.2025
|22.07.2025
|21520
|20420
|17850
|18950
|29760
|26.07.2025
|29.07.2025
|22460
|21360
|17850
|18950
|31840
|02.08.2025
|12.08.2025
|21520
|20420
|17850
|18950
|29760
|16.08.2025
|23.09.2025
|19530
|18430
|17850
|18950
|26150
|Апарт-отель YES Марата центр***
|стандарт апартаменты (без завтрака)
|17.05.2025
|10.06.2025
|21790
|20690
|17640
|18740
|33540
|14.06.2025
|17.06.2025
|22940
|21840
|17640
|18740
|35840
|21.06.2025
|15.07.2025
|21790
|20690
|17640
|18740
|33540
|19.07.2025
|26.08.2025
|20770
|19670
|17640
|18740
|31520
|30.08.2025
|02.09.2025
|20370
|19270
|17640
|18740
|30690
|06.09.2025
|23.09.2025
|19560
|18460
|17640
|18740
|29120
|стандарт апартаменты (с завтраком)
|17.05.2025
|10.06.2025
|23820
|22720
|20280
|21380
|34960
|14.06.2025
|17.06.2025
|24960
|23860
|20280
|21380
|37260
|21.06.2025
|15.07.2025
|23820
|22720
|20280
|21380
|34960
|19.07.2025
|26.08.2025
|22790
|21690
|20280
|21380
|32930
|30.08.2025
|02.09.2025
|22380
|21280
|20280
|21380
|32120
|06.09.2025
|23.09.2025
|21540
|20440
|20280
|21380
|30460
Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**
Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.
Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт», «Супериор» и «Семейный». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.
Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны с разнообразным меню.
Возможно сотрудничество с корпоративными клиентами по договору. Предоставляем полный пакет закрывающих документов.
В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.
Апарт-отель YES Марата центр**
Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата за иностранного туриста 950 руб
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.