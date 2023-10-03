1 день

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).

Групповой трансфер в отель, бесплатно.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель, бесплатно.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер только на программу, бесплатно.

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.

Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

18:00-19:00 Окончание в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.