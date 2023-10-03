Экскурсионная программа тура сделана так, что за 4 дня вы увидите главные достопримечательности Санкт-Петербурга, а также посетите Екатерининский дворец в Царском селе и Кронштадт!
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Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург.
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).
Групповой трансфер в отель, бесплатно.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель, бесплатно.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).
Групповой трансфер только на программу, бесплатно.
13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
18:00-19:00 Окончание в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия в Царское Село, экскурсия в Павловск
Завтрак.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» (суббота - исключение, поездка в Царское Село по дороге к отелю):
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея.
В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно:
Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.).
Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.
Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
16:00-19:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.)
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», Эрмитаж
Завтрак.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00.
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Дополнительно:
Экскурсия на крышу Петербурга.
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!
(900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600)
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счёт).
Гости из центральных отелей могут вещи оставить в багажной комнате гостиницы.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».
11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.
В наши дни Морской собор — это главный храм Военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская», Московский вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях: базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы)
А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
3н
3н
3н
20.10.23
13900
14200
16750
27.10.23
15100
14650
18550
03.11.23
15300
14850
18950
10.11.23-22.12.23
13900
14200
16750
Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
Одноместный
Смарт
Стандартный
Комфорт
3н
3н
3н
3н
3н
3н
3н
20.10.23-27.10.23
14350
18250
14650
19000
15250
15250
20050
03.11.23
14550
18650
14850
19400
15450
15450
20550
10.11.23-22.12.23
14350
18250
14650
19000
15250
15250
20050
12.01.24-29.03.24
14350
18250
14650
19000
15250
15700
20050
Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
3н
3н
3н
3н
3н
3н
20.10.23
14650
14800
18550
16000
15700
21250
27.10.23
15250
15550
19750
16750
16450
22750
03.11.23
15450
15750
20150
17050
16750
23350
10.11.23-22.12.23
14650
14800
18550
16000
15700
21250
Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол". Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
Стандартный МТК (18м)
Комфорт МК
3н
3н
3н
3н
3н
3н
20.10.23-03.11.23
15850
20200
16150
15550
15400
20950
10.11.23-22.12.23
15100
19000
15550
14950
14650
19900
Азимут 4*. Завтрак "шведский стол":
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный Взрослый
Смарт стандарт
3н
3н
20.10.23
15700
19500
27.10.23
15850
19750
03.11.23
16050
20150
10.11.23-22.12.23
15100
18250
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Сеть Сокрома: Скорома Пая-София Апартс, Сокрома Это Питер Апартс. Завтрак Ланч-бокс. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухуровневая студия
3н
3н
3н
20.10.23
13300
12700
15850
27.10.23-03.11.23
14350
13450
17650
10.11.23-22.12.23
13150
12550
15400
12.01.24-16.02.24
13300
12700
15850
23.02.24
14000
13200
17050
01.03.24-22.03.24
13300
12700
15850
29.03.24-19.04.24
13900
13150
16900
Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Бизнес
3н
3н
3н
3н
3н
20.10.23
13750
17800
14350
13900
17650
27.10.23-03.11.23
14650
19750
14950
14350
17800
10.11.23-22.12.23
13150
16750
13900
13600
17050
12.01.24-16.02.24
13300
16900
14050
13750
17500
23.02.24
13700
17300
14450
13950
17900
01.03.24
13300
15400
14050
13750
17500
08.03.24
13700
17300
14450
13950
17900
15.03.24
13300
15400
14050
13750
17500
22.03.24
14300
1850
14750
14250
18000
29.03.24
14500
19450
14950
14350
18200
05.04.24-19.04.24
13900
18250
14650
14050
18100
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт Плюс
3н
3н
3н
20.10.23-22.12.23
14350
13900
17800
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
3н
3н
3н
3н
3н
Стандартный
Супериор
20.10.23
15250
20050
16300
17800
21400
27.10.23
14950
19350
16300
16300
21000
03.11.23
15100
19400
16600
15850
21300
10.11.23-22.12.23
14650
19150
15400
16900
20350
12.01.24-22.03.24
14650
19150
15400
16900
20350
29.03.24
14800
19000
16300
15550
20800
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Стандартный
3н
3н
20.10.23-27.10.23
15550
19900
03.11.23
15750
20400
10.11.23-22.12.23
14200
17350
Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
Одноместный
Классик (стандарт)
Джуниор Сюит
3н
3н
3н
3н
3н
20.10.23-27.10.23
15550
17500
16600
15850
21550
03.11.23
15850
17800
16900
16150
22150
10.11.23-22.12.23
15550
17500
16600
15850
21550
Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
Комфорт
3н
3н
3н
3н
20.10.23-03.11.23
16150
15700
15400
20650
10.11.23-22.12.23
15550
15250
14800
19600
Санкт-Петербург 4*. Завтрак "шведский стол" 2 остановки на метро без пересадок до станции «Площадь Восстания», встреча в холле гостиницы «Октябрьская»:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Стандартный Форт
Стандартный с видом на Неву
Делюкс с видом на Неву
3н
3н
3н
3н
3н
3н
20.10.23-03.11.23
16000
22450
17950
17950
20800
18850
10.11.23-22.12.23
14800
20050
16750
16750
19900
18100
Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный Взрослый
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт без кухни
Смарт
Студия (быв. Стандарт)
3н
3н
3н
3н
3н
3н
3н
20.10.23-27.10.23
15550
21100
16150
22150
16750
16450
23350
03.11.23
15850
21600
16450
22750
17050
16750
23950
10.11.23-22.12.23
15550
21100
16150
22150
16750
18100
23350
Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт
Комфорт
3н
3н
3н
3н
3н
20.10.23
15850
20500
16600
15850
22000
27.10.23-03.11.23
16600
22000
17800
16750
24550
10.11.23-16.02.24
14050
17050
15100
14800
19000
23.02.24
16600
22000
17800
16750
24550
01.03.24
14500
17650
15250
14950
19600
08.03.24
16600
22000
17800
16750
24550
15.03.24
14500
17650
15250
14950
19600
22.03.24-29.03.24
16600
22000
17800
16750
24550
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
3н
3н
3н
3н
3н
20.10.23-22.12.23
16750
19750
17500
17350
21250
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Полулюкс
3н
3н
3н
3н
3н
20.10.23-27.10.23
18400
23800
22150
20950
31300
03.11.23
18800
24500
22750
21450
32300
10.11.23-22.03.24
18400
23800
22150
20950
31300
Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Стандартный
3н
3н
20.10.23-26.01.24
19300
25750
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
3н
3н
3н
20.10.23-27.10.23
21550
21700
28600
03.11.23
22050
22200
29400
10.11.23-22.12.23
21550
21700
28600
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва»): 9550 руб.
Варианты проживания
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Санкт-Петербург 4
Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора.
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
Смарт- номера 10 кв, удобства в номере
Стандарт - номера 15 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20 кв, удобства в номере
А-отель Фонтанка 3
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.
Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет. Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены. Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.
На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни, а также есть меню для вегетарианцев. Еще на территории ресторана находится «SKY BAR», из которого можно любоваться красивыми видами на город с высоты. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене. По утрам в отеле сервируется хороший завтрак.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере.
Супериор - номера 14 кв, удобства в номере. Отличается более разнообразным набором мебели.
Москва 4
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20-25 кв, удобства в номере
Октябрьская 4
Гостиница расположена близко к одним из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга, таким как Храм Спас на Крови (2,1 км) и Смольный Собор (2,8 км), Гостиница "Октябрьская" превосходно подходит для туристов.
В номерах Гостиница "Октябрьская" есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Азимут 4
AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург расположен на набережной реки Фонтанки всего в 2-х остановках метро от центра города. Здание отеля является самым высоким в исторической части Санкт-Петербурга. Из каждого номера открывается незабываемый панорамный вид на главные достопримечательности северной столицы. Светлые уютные номера выполнены в концепции SMART и оборудованы всем, что может потребоваться современному гостю для комфортного сна и для продуктивной работы.
Сокорома Пая-София Апартс
Апартаменты "Sokroma Paya-Sofia Aparts" располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.
Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.
Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Ибис 3
Отель Ибис Санкт-Петербург Центр является трехзведочным отелем европейского уровня и предлагает гостям 221 комфортный и современный номер. Гостиница расположена в центре города на Лиговском проспекте, в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта, в 500 метрах от Московского железодорожного вокзала. Наши гости смогут насладиться прекрасной кухней ресторана ibis kitchen, посетить лобби-бар отеля.
Русь 4
К услугам гостей бильярдный зал, массажный кабинет, сауна с бассейном, хаммам, салон красоты, стоматология. Для проведения совещаний и других деловых мероприятий гостиница предлагает конференц-залы различной площади. Отель располагает широкой зоной охраняемой парковки и стоянки, что невероятно удобно в центре большого города. Меню ресторана составляют блюда традиционной русской и европейской кухни. В баре 24 часа представлен широкий ассортимент напитков, закусок, а также кондитерских изделий от фирменной кондитерской «Русь».
Бест Вестерн 4
Western Plus Centre Hotel — это комфортабельный, современный отель, соответствующий мировым стандартам гостеприимства. Best Western Plus Centre Hotel является первым и пока единственным отелем бренда в Санкт-Петербурге.
Ярд Резиденс 4
Апарт-отель "Yard Residence" - новый 4-звездочный восьмиэтажный комплекс бизнесс-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах пешком до Невского проспекта и станции метро "Площадь Александра Невского".
Номерной фонд представлен апартаментами от компактных "Смартов" до двухкомнатных номеров категории "Резиденс" с эксклюзивным дизайном и уникальными видовыми характеристиками. Каждый номер вне зависимости от категории оборудован стиральной машиной, кухонной зоной с варочной панелью, микроволновой печью, холодильником, вытяжкой, посудомоечной машиной, необходимой посудой для сервировки и готовки, а также электрическим чайником с чайным набором. Дополнительно номера укомплектованы халатами, тапочками, гладильными принадлежностями, сушилкой.
Круглосуточную безопасность обеспечит охрана, индивидуальный контроль доступа и система видеонаблюдения. Клининговый сервис, заказ трансфера до нужной локации или доставка продуктов из любимого гастронома, стойка ресепшн, WI-fi на всей территории комплекса - все услуги доступны гостям комплекса 24/7.
Izzzi у Гостиного Двора 3
- платная частная парковка поблизости;
- бесплатный WiFi;
- ресторан;
- бесплатное размещение для детей;
- детская игровая зона в помещении;
- питомцы разрешены;
- трансфер из/до аэропорта;
- хранение багажа.
- шторы, блокирующие свет;
- звукоизоляция номеров;
- уборка номеров;
- имеются номера с сообщающимися комнатами;
- обслуживание номеров;
- мини-кухня;
- кабельное или спутниковое ТВ;
- душевая кабина без поддона на полу.
Cronwell Inn Стремянная 4
Cronwell Inn Стремянная – отель Галереи Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала и 30 минутах езды на автомобиле – от аэропорта Пулково. Цветовое решение интерьеров отеля подчеркивает классический стиль, колорит и атмосферу исторического Петербурга
Новотель 4
Вы сможете прекрасно отдохнуть в номерах с ТВ с плоским экраном, кондиционером и мини-баром. Вы также cможете постоянно быть на связи, так как St. Petersburg Novotel предлагает гостям бесплатный Wi-Fi.
Отель предлагает услуги консьержа и обслуживание в номер. Кроме того, к услугам гостей Novotel St Petersburg фитнес-центр и ресторан, что поможет отдохнуть после насыщенного дня.
Кравт Невский СПА 4
Семейный SPA-отель категории 4*, расположенный в центральном районе Санкт-Петербурга, по соседству с главной магистралью города, в исторически сложившейся бутиковой зоне Невского проспекта, а также пешей доступности от основных достопримечательностей.
Гранд Отель Эмеральд 5
В распоряжении гостей отеля собственный Wellness centre Emerald, в который входят SPA-комплекс, фитнес-центр и студия красоты.
Ресторанный комплекс отеля предлагает гостям ресторан современной японской кухни «Room DND», европейские блюда в Атриум-кафе, ароматный кофе и широкая коктейльная карта в лобби-баре «Суворовский».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии:автобусная экскурсия в Павловск — 900 руб. /взр., 700 руб. /шк. экскурсия на крышу Петербурга — 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 1600 руб., 900 руб. /пенс. автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — 850 руб. /взр., 750 руб. /шк.
- Автобусная экскурсия в Павловск — 900 руб. /взр., 700 руб. /шк.
- Экскурсия на крышу Петербурга — 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 1600 руб., 900 руб. /пенс.
- Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — 850 руб. /взр., 750 руб. /шк
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие есть скидки?
- Скидка детям до 14 лет (0-13): 4 дня 1400 руб.Скидка детям 14-16 лет: 4 дня 400 руб.Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 4 дня 300 руб.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.