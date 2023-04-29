Санкт-Петербург - это конечно парадные набережные и роскошные дворцы. А изнанка имперской столицы на протяжении веков скрывала от взоров аристократов прокуренные кабаки, притоны, ночлежки для бездомных и обжорные ряды.

Вместе с нашем гидом вы прочувствуете непарадный Петербург, Петербург униженных и оскорбленных, маленьких, не нашедших себе места в жизни людей. Нас ждут запахи в вкусы той эпохи, приготовьтесь!

В этом туре гид покажет прекрасный (и ужасный) район Коломны, покажет места, которые не без причины вдохновляли Гоголя и Достоевского. Разными органами чувств (вкусом, обонянием) мы приблизим себя к атмосфере рынка XIX века.

А также гид укажет на "клоаку" Петербурга и местных гаргулий, место, где видно 7 мостов, переулок, состоявший из одного кабака, здания, где раньше находились дома терпимости и биржи труда для самых бедных и дом, где совершилось самое страшное преступление в истории русской литературы.

На каждом углу вас будут поджидать призраки петербургских маргиналов, которые веками, шатаясь, проходили узкими теми улочками и переулками, которые теперь ждут нас.