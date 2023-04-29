Коломна: Петербург полусумасшедших

Коломна

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Экскурсия проводится для людей старше 16 лет!
Коломна: Петербург полусумасшедших
Коломна: Петербург полусумасшедших
Коломна: Петербург полусумасшедших
Коломна: Петербург полусумасшедших

Что вас ожидает:

  • Сенная площадь
  • Публичный сад
  • Дом городских учреждений Коломна
  • Парадные Коломны
  • Морской Никольский собор
  • Семимостье
  • Никольские ряды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Санкт-Петербург - это конечно парадные набережные и роскошные дворцы. А изнанка имперской столицы на протяжении веков скрывала от взоров аристократов прокуренные кабаки, притоны, ночлежки для бездомных и обжорные ряды.

Вместе с нашем гидом вы прочувствуете непарадный Петербург, Петербург униженных и оскорбленных, маленьких, не нашедших себе места в жизни людей. Нас ждут запахи в вкусы той эпохи, приготовьтесь!

В этом туре гид покажет прекрасный (и ужасный) район Коломны, покажет места, которые не без причины вдохновляли Гоголя и Достоевского. Разными органами чувств (вкусом, обонянием) мы приблизим себя к атмосфере рынка XIX века.

А также гид укажет на "клоаку" Петербурга и местных гаргулий, место, где видно 7 мостов, переулок, состоявший из одного кабака, здания, где раньше находились дома терпимости и биржи труда для самых бедных и дом, где совершилось самое страшное преступление в истории русской литературы.

На каждом углу вас будут поджидать призраки петербургских маргиналов, которые веками, шатаясь, проходили узкими теми улочками и переулками, которые теперь ждут нас.

Программа

  • Сенная площадь - клоака Петербурга.
  • Один из самых коротких переулков Петербурга.
  • Первый публичный сад столицы.
  • Дом городских учреждений Коломна.
  • Парадные Коломны.
  • Яркие жители города.
  • Дом (и кафе) старухи-процентщицы.
  • Морской Никольский собор.
  • Семимостье - место, где исполняются мечты.
  • Никольские ряды.
  • Дом шоколадного короля.
  • Две Мариинки в отражениях друг друга.
  • Ночь, улица, фонарь.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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