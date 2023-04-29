Коломна
Что вас ожидает:
- Сенная площадь
- Публичный сад
- Дом городских учреждений Коломна
- Парадные Коломны
- Морской Никольский собор
- Семимостье
- Никольские ряды
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Санкт-Петербург - это конечно парадные набережные и роскошные дворцы. А изнанка имперской столицы на протяжении веков скрывала от взоров аристократов прокуренные кабаки, притоны, ночлежки для бездомных и обжорные ряды.
Вместе с нашем гидом вы прочувствуете непарадный Петербург, Петербург униженных и оскорбленных, маленьких, не нашедших себе места в жизни людей. Нас ждут запахи в вкусы той эпохи, приготовьтесь!
В этом туре гид покажет прекрасный (и ужасный) район Коломны, покажет места, которые не без причины вдохновляли Гоголя и Достоевского. Разными органами чувств (вкусом, обонянием) мы приблизим себя к атмосфере рынка XIX века.
А также гид укажет на "клоаку" Петербурга и местных гаргулий, место, где видно 7 мостов, переулок, состоявший из одного кабака, здания, где раньше находились дома терпимости и биржи труда для самых бедных и дом, где совершилось самое страшное преступление в истории русской литературы.
На каждом углу вас будут поджидать призраки петербургских маргиналов, которые веками, шатаясь, проходили узкими теми улочками и переулками, которые теперь ждут нас.
Программа
- Сенная площадь - клоака Петербурга.
- Один из самых коротких переулков Петербурга.
- Первый публичный сад столицы.
- Дом городских учреждений Коломна.
- Парадные Коломны.
- Яркие жители города.
- Дом (и кафе) старухи-процентщицы.
- Морской Никольский собор.
- Семимостье - место, где исполняются мечты.
- Никольские ряды.
- Дом шоколадного короля.
- Две Мариинки в отражениях друг друга.
- Ночь, улица, фонарь.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.