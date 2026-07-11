Тихий центр Петербурга: прогулка по Коломне и её окрестностям
Увидеть ещё одну грань многоликого города: непарадную и уютную
Мне бы хотелось, чтобы ваши желания сбывались, и одно из них я точно могу исполнить: познакомлю вас с Коломной.
Это очаровательный район старого Петербурга с застройкой 19 века, который сохранился почти без изменений.
Коломна - лучшее место для прогулок и уютных бесед.
Так и будем гулять, неспешно обмениваясь впечатлениями об этой части города, которую выбирали для жизни ценители красоты.
Я озвучу несколько версий, почему район носит такое необычное название — и вместе мы попробуем определить наиболее правдоподобную. Но перед тем, как попасть в Коломну, нас ждёт приятная дорога к ней.
Пройдёмся по Конногвардейскому бульвару — он ещё помнит блестящих офицеров лейб-гвардии Конного полка, их бравые речи, стук копыт и бряцание шпор.
На площади Труда (бывшей Благовещенской) посмотрим на Николаевский дворец, построенный для третьего сына императора Николая I, Николая Николаевича. Поведаю про обитателей дворца любопытные истории.
Посетим рукотворный остров Новая Голландия, ныне — популярное креативное пространство. Увидим исторические постройки в крепостном кирпичном стиле, пройдёмся по мрачным коридорам бывшей морской тюрьмы и выйдем к солнечному Травяному саду.
За островом начинается район Коломна. Здесь нет указателей и границы условны, но вы сразу поймёте, что перешли некий рубеж и оказались в волшебном месте.
В Коломне мы:
увидим заброшенный особняк архитектора Шрётера
рассмотрим великокняжеский дворец Алексея Александровича, сына императора Александра II, и вспомним его трагическую историю любви
поговорим о старой и новой сцене Мариинского театра
полюбуемся лютеранской кирхой Яани Кирик и Никольским морским собором.
И это неполный список коломенских мест, которые нас ждут.
Завершим нашу прогулку в одном из самых волшебных мест Петербурга — Семимостье. Это точка на Пикаловом мосту, откуда, поворачиваясь вокруг своей оси, можно увидеть семь мостов. Здесь просто необходимо загадать самое заветное желание, которое обязательно сбудется!
Организационные детали
Если во время прогулки вы захотите отдохнуть, перекусить или погреться, мы непременно устроим себе такое удовольствие в уютном кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1300 ₽
Дети до 11 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2436 туристов
Приветствую, дорогие друзья! Приглашаю вас в тёплой компании — Петербург и мы — погулять по прекрасному городу.
Без устали и вдохновенно я познаю его душу и хочу разделить с вами эту читать дальшеуменьшить
радость. Рассказываю про Петербург, как про любимого с детства друга, тепло и без пафоса. Считаю, что начать дружбу с городом лучше всего с Невского проспекта, можно сразу с вокзала, можно ранним утром.
С удовольствием проведу для вас и другие мои экскурсии. Смею надеяться, что прогулка будет душевной и увлекательной, приложу для этого все старания. А также поделюсь информацией, где можно остановиться, хорошо отдохнуть, вкусно поесть, купить сувениры.
Буду рада встрече!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Отличный маршрут, отличный материал, очень приятная комфортная атмосфера на прогулке. Большое спасибо Ольге, время пролетело быстро, много информации исторической и для идей будущих посещений города) Провела время в прекрасной компании и получила удовольствие от этой прогулки (не хочется называть экскурсией даже). все было просто супер! Рекомендую Ольгу на все 100%!
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Ирина
Спасибо большое, Ольге за прекрасную неспешную прогулку. Сами мы из Коломны Московская обл и побывали в Коломне любимого города Питера. Это прекрасно.
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Мария
Спасибо! Нам очень понравилась прогулка! Познавательно и легко!
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Екатерина
Эта экскурсия подойдёт для любителей пеших прогулок и архитектуры. Мы поняли, что жизнь нк заканчивается на Невском, а наоборот - интересно и нет толпы. Спасибо большое за экскурсию!
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Т
Татьяна
Это была и прогулка, и экскурсия, очень лёгкий и приятный формат. Благодаря Ольге прошли по тем местам, куда, возможно, сами не заглянули бы, узнали их историю и сделали себе мысленные заметки, куда еще можно сходить в дальнейшем. Никуда не бежали, успевали полюбоваться и в то же время лучше поняли,что же именно увидели и чем это интересно. Благодарим нашего экскурсовода!
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Анна
Потрясающая экскурсовод Ольга: очень умная, интересная, веселая. Я петербурженка, но даже я была в некоторых местах маршрута впервые в жини. Мы отлично провели время, много узнали интересных фактов о Петербурге и его особняках. Маршрут по району Коломна, наверное, самый интересный и не заезженный.
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