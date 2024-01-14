Хочу, чтобы ваши желания сбывались. Одно я могу исполнить точно: познакомлю вас с Коломной — старым районом с застройкой 19 века. Она сохранилась практически без изменений. Коломна — лучшее место для прогулок и неторопливых уютных бесед. Вас ждёт именно такая: не сухая история, а обмен знаниями и мнениями в чудесной части города, которую выбирали для жительства ценители красоты.

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Описание

Что вас ожидает

Я озвучу несколько существующих версий, почему район носит такое необычное название — вместе мы попробуем определить правильную. Но перед тем, как попасть в Коломну, нас ждёт приятная дорога к ней.

Мы пройдёмся по Конногвардейскому бульвару — он ещё помнит блестящих офицеров лейб-гвардии Конного полка, их бравые речи, стук копыт и бряцание шпор.

— он ещё помнит блестящих офицеров лейб-гвардии Конного полка, их бравые речи, стук копыт и бряцание шпор. На площади Труда (бывшей Благовещенской) посмотрим на великолепный Николаевский дворец, построенный для третьего сына императора Николая I, Николая Николаевича.

посмотрим на великолепный Николаевский дворец, построенный для третьего сына императора Николая I, Николая Николаевича. Посетим рукотворный остров Новая Голландия, ныне — популярное креативное пространство. Взглянем на интересные исторические постройки, в том числе прекрасную арку Новой Голландии.

За островом начинается район Коломна. Здесь нет указателей, и границы условны, но по внутреннему ощущению вы сразу поймёте, что перешли некий рубеж и оказались в волшебном месте.

В Коломне мы:

увидим заброшенный особняк архитектора — масона Шретера

рассмотрим великокняжеский дворец Алексея Александровича, сына императора Александра II, с красивейшими воротами и оградой

найдём дом, в котором жил Блок и куда к нему приходил Сергей Есенин

полюбуемся прекрасными зданиями лютеранской кирхи Яани Кирик, синагоги и Никольского морского собора

И это неполный список коломенских мест, которые мы увидим и обсудим.

Завершим нашу прогулку в одном из самых волшебных мест Петербурга — Семимостье. Это точка на Пикаловом мосту, откуда, поворачиваясь вокруг своей оси, можно увидеть семь мостов. Здесь просто необходимо загадать самое заветное желание, которое обязательно сбудется!

Организационные детали

Если во время прогулки вы захотите погреться, отдохнуть или перекусить, мы обязательно устроим себе такое удовольствие в уютном кафе.