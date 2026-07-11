Мне бы хотелось, чтобы ваши желания сбывались, и одно из них я точно могу исполнить: познакомлю вас с Коломной. Это очаровательный район старого Петербурга с застройкой 19 века, который сохранился почти без изменений. Коломна - лучшее место для прогулок и уютных бесед. Так и будем гулять, неспешно обмениваясь впечатлениями об этой части города, которую выбирали для жизни ценители красоты.

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Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Я озвучу несколько версий, почему район носит такое необычное название — и вместе мы попробуем определить наиболее правдоподобную. Но перед тем, как попасть в Коломну, нас ждёт приятная дорога к ней.

Пройдёмся по Конногвардейскому бульвару — он ещё помнит блестящих офицеров лейб-гвардии Конного полка, их бравые речи, стук копыт и бряцание шпор.

— он ещё помнит блестящих офицеров лейб-гвардии Конного полка, их бравые речи, стук копыт и бряцание шпор. На площади Труда (бывшей Благовещенской) посмотрим на Николаевский дворец, построенный для третьего сына императора Николая I, Николая Николаевича. Поведаю про обитателей дворца любопытные истории.

посмотрим на Николаевский дворец, построенный для третьего сына императора Николая I, Николая Николаевича. Поведаю про обитателей дворца любопытные истории. Посетим рукотворный остров Новая Голландия, ныне — популярное креативное пространство. Увидим исторические постройки в крепостном кирпичном стиле, пройдёмся по мрачным коридорам бывшей морской тюрьмы и выйдем к солнечному Травяному саду.

За островом начинается район Коломна. Здесь нет указателей и границы условны, но вы сразу поймёте, что перешли некий рубеж и оказались в волшебном месте.

В Коломне мы:

увидим заброшенный особняк архитектора Шрётера

рассмотрим великокняжеский дворец Алексея Александровича, сына императора Александра II, и вспомним его трагическую историю любви

поговорим о старой и новой сцене Мариинского театра

полюбуемся лютеранской кирхой Яани Кирик и Никольским морским собором.

И это неполный список коломенских мест, которые нас ждут.

Завершим нашу прогулку в одном из самых волшебных мест Петербурга — Семимостье. Это точка на Пикаловом мосту, откуда, поворачиваясь вокруг своей оси, можно увидеть семь мостов. Здесь просто необходимо загадать самое заветное желание, которое обязательно сбудется!

Организационные детали

Если во время прогулки вы захотите отдохнуть, перекусить или погреться, мы непременно устроим себе такое удовольствие в уютном кафе.