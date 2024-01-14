Увидеть ещё одну грань многоликого города: непарадную и уютную
Вас ждёт именно такая: не сухая история, а обмен знаниями и мнениями в чудесной части города, которую выбирали для жительства ценители красоты.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
|Дети до 8 лет
|Бесплатно
Описание
Что вас ожидает
Я озвучу несколько существующих версий, почему район носит такое необычное название — вместе мы попробуем определить правильную. Но перед тем, как попасть в Коломну, нас ждёт приятная дорога к ней.
- Мы пройдёмся по Конногвардейскому бульвару — он ещё помнит блестящих офицеров лейб-гвардии Конного полка, их бравые речи, стук копыт и бряцание шпор.
- На площади Труда (бывшей Благовещенской) посмотрим на великолепный Николаевский дворец, построенный для третьего сына императора Николая I, Николая Николаевича.
- Посетим рукотворный остров Новая Голландия, ныне — популярное креативное пространство. Взглянем на интересные исторические постройки, в том числе прекрасную арку Новой Голландии.
За островом начинается район Коломна. Здесь нет указателей, и границы условны, но по внутреннему ощущению вы сразу поймёте, что перешли некий рубеж и оказались в волшебном месте.
В Коломне мы:
- увидим заброшенный особняк архитектора — масона Шретера
- рассмотрим великокняжеский дворец Алексея Александровича, сына императора Александра II, с красивейшими воротами и оградой
- найдём дом, в котором жил Блок и куда к нему приходил Сергей Есенин
- полюбуемся прекрасными зданиями лютеранской кирхи Яани Кирик, синагоги и Никольского морского собора
И это неполный список коломенских мест, которые мы увидим и обсудим.
Завершим нашу прогулку в одном из самых волшебных мест Петербурга — Семимостье. Это точка на Пикаловом мосту, откуда, поворачиваясь вокруг своей оси, можно увидеть семь мостов. Здесь просто необходимо загадать самое заветное желание, которое обязательно сбудется!
Организационные детали
Если во время прогулки вы захотите погреться, отдохнуть или перекусить, мы обязательно устроим себе такое удовольствие в уютном кафе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Исаакиевской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.