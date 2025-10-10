На этой экскурсии перед вами предстанет Санкт-Петербург, каким его видели Гоголь и Достоевский. Прогулка начнётся у Казанского собора и продолжится по загадочным улицам Коломны. Вы посетите Сенную площадь, знаменитую своими борделями, и самую «пьяную» улицу города. Узнаете, где Достоевский встретил свою первую любовь, и увидите дом, связанный с драмой Раскольникова. Откройте для себя Петербург, который вдохновлял великих писателей

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Начнём экскурсию у Казанского собора, где перед вами предстанет Петербург в своём пафосном и богатом обличии. А затем отправимся изучать другую его сторону — непарадную, мрачную и криминальную. Вы увидите:

Сенную площадь, где раньше была самая большая концентрация борделей

Самую «пьяную» улицу города

Мост, где Достоевский встретил свою первую любовь

100% эксклюзив — дом, где развернулась драма, практически полностью повторяющая преступление Родиона Раскольникова

Нашими спутниками на маршруте станут:

Николай Гоголь

Чтобы убедиться, что он неслучайно носит звание самого мистического писателя, побываем возле дома, подтверждающего этот факт. Вы услышите, как это здание описано в «Записках сумасшедшего». И с удивлением обнаружите, что именно здесь Гоголь написал свои жизнерадостные «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Фёдор Достоевский

Удивительно, как много связывает автора «Преступления и наказания» с судьбой его героев! Мы прогуляемся по важным для классика местам вместе с Родионом Раскольниковым и Сонечкой Мармеладовой. Отсчитаем 730 шагов до дома старухи-процентщицы и вспомним, что именно там произошло.

Феликс Юсупов

Быть может, вы удивитесь, но Феликс тоже был искусным писателем. Правда, у него только один бестселлер — «Конец Распутина. Воспоминания». Мы отправимся прямиком в финальную главу, к тому самому дворцу и в его кровавый двор. Сюжет точно не для слабонервных!