Путешествие в Коломну, или Петербург Гоголя и Достоевского
Откройте для себя мистический Петербург через призму произведений Гоголя и Достоевского. Исследуйте тайны и легенды Коломны в компании классиков
На этой экскурсии перед вами предстанет Санкт-Петербург, каким его видели Гоголь и Достоевский. Прогулка начнётся у Казанского собора и продолжится по загадочным улицам Коломны. Вы посетите Сенную площадь, знаменитую своими борделями, и самую «пьяную» улицу города.
Узнаете, где Достоевский встретил свою первую любовь, и увидите дом, связанный с драмой Раскольникова. Откройте для себя Петербург, который вдохновлял великих писателей
Начнём экскурсию у Казанского собора, где перед вами предстанет Петербург в своём пафосном и богатом обличии. А затем отправимся изучать другую его сторону — непарадную, мрачную и криминальную. Вы увидите:
Сенную площадь, где раньше была самая большая концентрация борделей
Самую «пьяную» улицу города
Мост, где Достоевский встретил свою первую любовь
100% эксклюзив — дом, где развернулась драма, практически полностью повторяющая преступление Родиона Раскольникова
Нашими спутниками на маршруте станут:
Николай Гоголь
Чтобы убедиться, что он неслучайно носит звание самого мистического писателя, побываем возле дома, подтверждающего этот факт. Вы услышите, как это здание описано в «Записках сумасшедшего». И с удивлением обнаружите, что именно здесь Гоголь написал свои жизнерадостные «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Фёдор Достоевский
Удивительно, как много связывает автора «Преступления и наказания» с судьбой его героев! Мы прогуляемся по важным для классика местам вместе с Родионом Раскольниковым и Сонечкой Мармеладовой. Отсчитаем 730 шагов до дома старухи-процентщицы и вспомним, что именно там произошло.
Феликс Юсупов
Быть может, вы удивитесь, но Феликс тоже был искусным писателем. Правда, у него только один бестселлер — «Конец Распутина. Воспоминания». Мы отправимся прямиком в финальную главу, к тому самому дворцу и в его кровавый двор. Сюжет точно не для слабонервных!
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2516 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Родился и вырос в Ленинграде, с детства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также читать дальше
со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!
Виталий
10 окт 2025
Очередная отличная экскурсия Игоря. Полное погружение во времена героев повествований и окружающую для тех времён обстановку. Цитирование в нужное время и в нужном месте отрывок из произведений классиков, грамотный маршрут, логичное повествование. Было о чём поговорить и порассуждать. Отдельно отмечу Сенную площадь. Всем рекомендую
Е
Елена
2 авг 2025
Замечательная экскурсия! Очень увлечённый гид - историк и преподаватель высшей школы. Экскурсия стала настоящим путешествием во времени с полным погружением в атмосферу тех времен. У гида широчайший кругозор, позволяющий проводить исторические параллели и компетентно отвечать на самые неожиданные вопросы. Очень рекомендую как гостям,так и жителям города! Спасибо большое! Буду в следующий раз искать экскурсии именно этого гида!
О
Ольга
14 апр 2025
Уже не в первый раз выбираю в качестве гида по Петербургу и окрестностям Игоря! Какой замечательный рассказчик!!! Глубокое знание истории и литературы, доступное и понятное изложение материала, способность ответить на читать дальше
любой вопрос. Путешествие в Коломну - новое открытие для меня. Игорь удивительным образом соединяет судьбы и творчество Достоевского и Гоголя. Удивительная возможность почувствовать героев произведений и жизнь писателей "изнутри", пройти маршрутом Раскольникова, узнать историю Сенной площади, мест, связанных с биографией Гоголя. Очень рекомендую данную экскурсию любителям русской литературы и истории, школьникам, изучающим творчество и произведения великих русских писателей.
Галина
17 янв 2025
Пока шла экскурсия, кажется не было ни людей,ни машин! Это была другая реальность с дамами и офицерами, где-то слышался стук копыт и кажется мы лично познакомились с Гоголем и Достоевским! А финал про Юсупова и Распутина заставил поверить в мистику.. Нам очень понравилось! Спасибо большое!
М
Марина
17 янв 2025
Мне как большому любителю творчества Федора Михайловича Достоевского было крайне любопытно оказаться в местах написания этого шедевра и конечно почувствовать дух романа. + Гоголь, + Юсупов. Я в восторге!! До новых встреч!!
А
Алексей
16 янв 2025
Это было спонтанно, но я уверен, что это было безумно классное приключение и лучшая из экскурсий которые у меня были, Игорь большой молодец и классный рассказчик, спасибо ему за это небольшое зимнее приключение в Петербурге, мы обязательно вернемся.
Ю
Юлия
16 янв 2025
Экскурсия очень понравилась! Интересный маршрут. Узнали много любопытных фактов о жизни великих русских писателей и теневой жизни Петербурга. При условии зимы – время пролетело незаметно и информативно, планируем посетить и другие экскурсии Игоря. Спасибо большое!
А
Алина
16 янв 2025
Хотелось изучить Петербург не с парадной стороны, а посмотреть на город глазами великих русских писателей, через призму мистики, греха и порока и я это получила в полном объеме! 2.5 часа восторга и интелектуального удовольствия! В этот же вечер сын начал читать "преступление и наказание")!!!Огромное спасибо Игорю! Приедем еще!!!