Е Евгения Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия читать дальше истории про усыпальницы, про известных людей, обретших последний покой на Новодевичьем, про тяжелые для монастыря и кладбища времена во время революции… Да и само кладбище немного необычное и самобытное. Получила огромное удовольствие от прогулки. Спасибо! Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать

Е Елизавета Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!

А Алена Фото-экскурсия «Классический Петербург» Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍

А Альмира Секретные места Васильевского острова Гидом была Елизавета. Всё очень понравилось. С удовольствием ещё возьму экскурсии с этим гидом в следующий раз)

А Александра Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции Благодарим Дмитрия за подробную и интересную экскурсию! Узнали много нового про любимый город)

Н Наталья Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга Увлекательная экскурсия, которая однозначно подойдет любителям необычных маршрутов. Впечатляющие дома с интересной историей, атмосферные питерские дворы. Рекомендую!

5 535w225 Секретные места Васильевского острова читать дальше Время пролетело незаметно, совсем не устали Васильевский-мой любимый район Очень было интересно бросить по закоулкам и заходить в закрытые старинные парадные Хотя в этот дены было очень жарко конечно Благодарим! Обязательно сходим еще к вам Елена Наш гид - выше всяких похвал! Харизматичный молодой человек с отменным чувством юмора Пока мы ждали опоздавших гостей - развлекал нас!

С Светлана Побег из Петропавловской крепости Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…

М Мария Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри Экскурсовод Владислав очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, даже если они были не по теме экскурсии. Спасибо. Буду рекомендовать всем