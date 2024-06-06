Пешие экскурсии-прогулки в Санкт-Петербурге с экскурсоводом

Найдено 838 экскурсий в категории «Пешеходные» в Санкт-Петербурге, цены от 300 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1428 отзывов
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
282 отзыва
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120 за всё до 4 чел.
Тайны Заячьего острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
80 отзывов
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950 за всё до 6 чел.
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
221 отзыв
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910 за всё до 4 чел.
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080 за человека
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
174 отзыва
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470 за человека
Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1 час
44 отзыва
В тренде
Небесная перспектива: эксклюзивный обзор Петербурга с крыши
Откройте для себя Санкт-Петербург с непривычного ракурса, взирая на город с высоты птичьего полета
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900 за человека
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
1196 отзывов
Доходные дома СПб: путешествие по дворам-колодцам и парадным лестницам
Откройте для себя уникальные доходные дома и дворы-колодцы Санкт-Петербурга. Узнайте их историю и насладитесь архитектурными шедеврами города
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900 за человека
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1885 отзывов
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080 за человека
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800 за всё до 5 чел.
Побег из Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
10 июня в 13:30
1 100 за человека
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
928 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
506 отзывов
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990 за человека
Открыть Петербург детям
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
572 отзыва
Популярное предложение
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
15 июня в 15:00
16 июня в 11:00
1 300 за человека
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
387 отзывов
Популярное предложение
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас
Начало: ст. метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
14801 184 за человека
Легенды и байки Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
295 отзывов
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Петербург в блокадных дневниках
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
356 отзывов
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
900 за человека
За угол от Невского проспекта: прогулка по проходным дворам
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
535 отзывов
За угол от Невского: экскурсия по скрытым дворам Петербурга
Погрузитесь в атмосферу настоящего Петербурга, пройдя сквозь проходные дворы, полные историй и архитектурных загадок
Начало: В районе станции метро «Площадь Восстания»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935 за человека
Музей Фаберже с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Групповая
1 час
25 отзывов
Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге
Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства
Начало: На набережной Фонтанки
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
1 500 за человека
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
27 отзывов
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
По-новому взглянуть на судьбу одного из самых таинственных персонажей царской России
Начало: На улице Гороховой
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 200 за человека
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
153 отзыва
В тренде
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
30002 550 за человека
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
70 отзывов
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340 за всё до 20 чел.
Петропавловская крепость для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
640 отзывов
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 420 за всё до 6 чел.
Гуляй как петербуржец
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
700 отзывов
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800 за человека
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Гостиный Двор
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Золотой треугольник Петербурга: пешая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
1.5 часа
17 отзывов
Золотой треугольник Петербурга: пешая обзорная экскурсия
Групповая прогулка по главным достопримечательностям города на Неве
Начало: Возле метро «Адмиралтейская»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
666500 за человека
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
97 отзывов
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Раскрыть тему «платного секса» в дореволюционную эпоху и увидеть бывшие дома-бордели
Начало: 1-я Советская, д. 8
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
1 100 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей (5+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Петербург для детей: интерактивная экскурсия с творческим заданием
Дети узнают историю Санкт-Петербурга через игры и творчество. Нарисуют карту города мечты, обсудят Зимний дворец, Петропавловскую крепость и многое другое
Начало: У Зимнего дворца
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
от 67006 030 за всё до 10 чел.
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400 за всё до 4 чел.
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
154 отзыва
Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 14:45
21 июня в 11:15
2 790 за билет
Приватный тур в ускользающий мир Петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250 за всё до 10 чел.
Прогулка по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
145 отзывов
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400 за всё до 8 чел.
Петербург детям и их родителям
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Петербург детям и их родителям: семейная экскурсия с приключениями
Вместе с детьми отправляйтесь в захватывающее путешествие по сказочному Петербургу, полному историй и загадок
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
12 000 за всё до 6 чел.
Гатчина: рыцарский замок для императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка
Начало: У Гатчинского дворца
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия по дворцу Меншикова
🚶 Пешая
Билеты
1 час
304 отзыва
Экскурсия по дворцу Меншикова
Начало: Университетская наб., д. 15, Дворец Меншикова
Расписание: Ежедневно с 12:00–17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
790 за билет
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
201 отзыв
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
15001 350 за человека
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
55 отзывов
Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи
Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 650 за билет
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
52 отзыва
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990 за человека
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
462 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900 за всё до 5 чел.
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
20 отзывов
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000 за всё до 5 чел.
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
432 отзыва
В тренде
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 18:30
850 за человека
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
184 отзыва
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210 за всё до 10 чел.
Грани Васильевского: дорогами островитян
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
165 отзывов
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
100 отзывов
Гастрономическое путешествие: авторская кухня Петербурга
Откройте для себя вкус Петербурга: эксклюзивные рестораны, шедевры кулинарии и истории за каждым блюдом
Начало: У метро Чернышевская
10 июня в 18:00
11 июня в 13:00
от 50004 500 за всё до 6 чел.
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
18 отзывов
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
    Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать
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    истории про усыпальницы, про известных людей, обретших последний покой на Новодевичьем, про тяжелые для монастыря и кладбища времена во время революции… Да и само кладбище немного необычное и самобытное. Получила огромное удовольствие от прогулки. Спасибо!

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Фото-экскурсия «Классический Петербург»
    Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
  • А
    Альмира
    5 июня 2024
    Секретные места Васильевского острова
    Гидом была Елизавета. Всё очень понравилось. С удовольствием ещё возьму экскурсии с этим гидом в следующий раз)
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
    Благодарим Дмитрия за подробную и интересную экскурсию! Узнали много нового про любимый город)
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
    Увлекательная экскурсия, которая однозначно подойдет любителям необычных маршрутов. Впечатляющие дома с интересной историей, атмосферные питерские дворы. Рекомендую!
  • 5
    535w225
    5 июня 2024
    Секретные места Васильевского острова
    Наш гид - выше всяких похвал! Харизматичный молодой человек с отменным чувством юмора Пока мы ждали опоздавших гостей - развлекал нас!
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    Время пролетело незаметно, совсем не устали Васильевский-мой любимый район Очень было интересно бросить по закоулкам и заходить в закрытые старинные парадные Хотя в этот дены было очень жарко конечно Благодарим! Обязательно сходим еще к вам Елена

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
    Экскурсовод Владислав очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, даже если они были не по теме экскурсии. Спасибо. Буду рекомендовать всем
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
    Шикарный маршрут, с интереснейшими историями! Мы в Петербурге не первый раз, но очень хотелось обновить историю города для подрастающего поколения))) и
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    самим не заскучать) Экскурсия пролетела, как мгновение, мало того, что она очень динамична, так она еще богата невероятными фактами Рекомендую от всего сердца! И обязательно пройдемся по новому маршруту😉

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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  3. Тайны Заячьего острова
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Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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