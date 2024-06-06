1 чел.
По популярности
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080₽ за человека
скидка
25%
Групповая
3 часа
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1 час
В тренде
Небесная перспектива: эксклюзивный обзор Петербурга с крыши
Откройте для себя Санкт-Петербург с непривычного ракурса, взирая на город с высоты птичьего полета
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Доходные дома СПб: путешествие по дворам-колодцам и парадным лестницам
Откройте для себя уникальные доходные дома и дворы-колодцы Санкт-Петербурга. Узнайте их историю и насладитесь архитектурными шедеврами города
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
10 июня в 13:30
1 100₽ за человека
Квест
4 часа
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
15 июня в 15:00
16 июня в 11:00
1 300₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас
Начало: ст. метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
14801 184₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
900₽ за человека
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
За угол от Невского: экскурсия по скрытым дворам Петербурга
Погрузитесь в атмосферу настоящего Петербурга, пройдя сквозь проходные дворы, полные историй и архитектурных загадок
Начало: В районе станции метро «Площадь Восстания»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935₽ за человека
Групповая
1 час
Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге
Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства
Начало: На набережной Фонтанки
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
По-новому взглянуть на судьбу одного из самых таинственных персонажей царской России
Начало: На улице Гороховой
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 200₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
В тренде
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
30002 550₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 420₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Гостиный Двор
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Мини-группа
1.5 часа
Золотой треугольник Петербурга: пешая обзорная экскурсия
Групповая прогулка по главным достопримечательностям города на Неве
Начало: Возле метро «Адмиралтейская»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
666500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Раскрыть тему «платного секса» в дореволюционную эпоху и увидеть бывшие дома-бордели
Начало: 1-я Советская, д. 8
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
1 100₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Петербург для детей: интерактивная экскурсия с творческим заданием
Дети узнают историю Санкт-Петербурга через игры и творчество. Нарисуют карту города мечты, обсудят Зимний дворец, Петропавловскую крепость и многое другое
Начало: У Зимнего дворца
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
от 67006 030₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2.5 часа
Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 14:45
21 июня в 11:15
2 790₽ за билет
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург детям и их родителям: семейная экскурсия с приключениями
Вместе с детьми отправляйтесь в захватывающее путешествие по сказочному Петербургу, полному историй и загадок
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка
Начало: У Гатчинского дворца
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Билеты
1 час
Экскурсия по дворцу Меншикова
Начало: Университетская наб., д. 15, Дворец Меншикова
Расписание: Ежедневно с 12:00–17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
790₽ за билет
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
15001 350₽ за человека
Билеты
2.5 часа
Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи
Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 650₽ за билет
Мини-группа
2 часа
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Квест
4.5 часа
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
В тренде
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 18:30
850₽ за человека
скидка
10%
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие: авторская кухня Петербурга
Откройте для себя вкус Петербурга: эксклюзивные рестораны, шедевры кулинарии и истории за каждым блюдом
Начало: У метро Чернышевская
10 июня в 18:00
11 июня в 13:00
от 50004 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 июня 2024Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать
- ЕЕлизавета5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!
- ААлена5 июня 2024Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
- ААльмира5 июня 2024Гидом была Елизавета. Всё очень понравилось. С удовольствием ещё возьму экскурсии с этим гидом в следующий раз)
- ААлександра5 июня 2024Благодарим Дмитрия за подробную и интересную экскурсию! Узнали много нового про любимый город)
- ННаталья5 июня 2024Увлекательная экскурсия, которая однозначно подойдет любителям необычных маршрутов. Впечатляющие дома с интересной историей, атмосферные питерские дворы. Рекомендую!
- 5535w2255 июня 2024Наш гид - выше всяких похвал! Харизматичный молодой человек с отменным чувством юмора Пока мы ждали опоздавших гостей - развлекал нас!
- ССветлана5 июня 2024Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…
- ММария5 июня 2024Экскурсовод Владислав очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, даже если они были не по теме экскурсии. Спасибо. Буду рекомендовать всем
- ААнна5 июня 2024Шикарный маршрут, с интереснейшими историями! Мы в Петербурге не первый раз, но очень хотелось обновить историю города для подрастающего поколения))) и
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пешеходные»
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