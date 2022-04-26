Круиз «Магия ночного Петербурга»

Прогулки осуществляются на однопалубные суда класса & laquo;Мойка» (Чарли, Танго, Ребус) , & laquo;Фонтанка»

Круиз
Прогулки осуществляются на однопалубные суда класса «Мойка» (Чарли, Танго, Ребус), «Фонтанка» (Алеут, Странник) или «ПС» (Викинг, Командор).

Указанное время, это - время отправления теплохода.

Подойти на причал необходимо заблаговременно!
Круиз «Магия ночного Петербурга»
Круиз «Магия ночного Петербурга»
Круиз «Магия ночного Петербурга»
Круиз «Магия ночного Петербурга»
Круиз «Магия ночного Петербурга»
Круиз «Магия ночного Петербурга»
Круиз «Магия ночного Петербурга»

Что вас ожидает 🤩

  • Аврора
  • Исаакиевский собор
  • Петропавловская крепость
  • Адмиралтейство
  • Академия наук
  • Академия художеств
  • Биржа
  • Мраморный дворец
  • Летний сад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Сияние ночных огней придает Петербургу особенное очарование. Приглашаем вас отправиться на водную прогулку под разведенными мостами в сопровождении профессионального гида, который поведает неожиданные исторические факты и расскажет о легендах, связанных с достопримечательностями.

Вы увидите: Зимний дворец, Сенатскую площадь с Медным всадником, Стрелку Васильевского острова, Адмиралтейство и Летний сад.

Вас ждет незабываемое зрелище, когда один за другим разводят знаменитые мосты Петербурга: Дворцовый, Литейный, Троицкий.

Важно! 12 июня мосты НЕ разводятся!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе 90 минут
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 00:50
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 00:50

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