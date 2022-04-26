Сияние ночных огней придает Петербургу особенное очарование. Приглашаем вас отправиться на водную прогулку под разведенными мостами в сопровождении профессионального гида, который поведает неожиданные исторические факты и расскажет о легендах, связанных с достопримечательностями.

Вы увидите: Зимний дворец, Сенатскую площадь с Медным всадником, Стрелку Васильевского острова, Адмиралтейство и Летний сад.

Вас ждет незабываемое зрелище, когда один за другим разводят знаменитые мосты Петербурга: Дворцовый, Литейный, Троицкий.

Важно! 12 июня мосты НЕ разводятся!