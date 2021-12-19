Что вас ожидает

Как освещали Россию: хроники, секреты и планы

В вечернем Петербурге, сияющем миллионами огней, мы перенесемся в те времена, когда свет здесь только появлялся. О первых опытах поговорим у памятника фонарщику. Найдем редкие экземпляры фонарей — памятники Петровской и Екатерининской эпох. Обсудим происхождение выражений «офонареть» и «до фонаря».

За 2 часа вы проследите этапы развития городской и российской иллюминации. Разберетесь в устройстве и использовании сетей наружного освещения. Услышите о будущих проектах в этой области.

Ночной свет Северной столицы

Маршрут составлен так, чтобы вы познакомились с разными видами городского освещения. Предлагаю проехать по Невскому проспекту, где начинается история, и по центральным набережным — это образец художественной иллюминации. Увидеть газовые фонари в Александровском саду и зайти в Александро-Невскую лавру с ее светодиодным освещением. А также побывать в музее фонарей под открытым небом на Одесской улице.

Организационные детали