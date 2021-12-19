Фонари Петербурга — прошлое, настоящее, будущее

Узнать историю городского освещения и погрузиться в вечернюю атмосферу на авторской экскурсии

5
2 отзыва
Индивидуально
для 4 чел.
Много лет работая в этой сфере, я увлечен самой «светлой» историей Петербурга — с радостью поделюсь своими знаниями.

Вы полюбуетесь доминантами, мостами и набережными в ночной художественной иллюминации.

Увидите старинные фонари и место, где находятся «… улица, фонарь, аптека» Блока.

А я расскажу о развитии, устройстве и любопытных фактах городского освещения.
Фонари Петербурга — прошлое, настоящее, будущее
Фонари Петербурга — прошлое, настоящее, будущее
Фонари Петербурга — прошлое, настоящее, будущее
Фонари Петербурга — прошлое, настоящее, будущее
Фонари Петербурга — прошлое, настоящее, будущее
Фонари Петербурга — прошлое, настоящее, будущее
Фонари Петербурга — прошлое, настоящее, будущее
Фонари Петербурга — прошлое, настоящее, будущее
Фонари Петербурга — прошлое, настоящее, будущее
Фонари Петербурга — прошлое, настоящее, будущее
Фонари Петербурга — прошлое, настоящее, будущее
Фонари Петербурга — прошлое, настоящее, будущее
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Как освещали Россию: хроники, секреты и планы

В вечернем Петербурге, сияющем миллионами огней, мы перенесемся в те времена, когда свет здесь только появлялся. О первых опытах поговорим у памятника фонарщику. Найдем редкие экземпляры фонарей — памятники Петровской и Екатерининской эпох. Обсудим происхождение выражений «офонареть» и «до фонаря».

За 2 часа вы проследите этапы развития городской и российской иллюминации. Разберетесь в устройстве и использовании сетей наружного освещения. Услышите о будущих проектах в этой области.

Ночной свет Северной столицы

Маршрут составлен так, чтобы вы познакомились с разными видами городского освещения. Предлагаю проехать по Невскому проспекту, где начинается история, и по центральным набережным — это образец художественной иллюминации. Увидеть газовые фонари в Александровском саду и зайти в Александро-Невскую лавру с ее светодиодным освещением. А также побывать в музее фонарей под открытым небом на Одесской улице.

Организационные детали

  • Экскурсию провожу на своем новом автомобиле Renault Duster (автомат, полный привод), опыт вождения 30 лет
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек на микроавтобусе (оплата аренды обсуждается)
  • Дополнительных расходов нет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
19 дек 2021
Интересная и необычная экскурсия для тех, кто хочет небанальных впечатлений и знаний. Очень понравилось. Общительный гид, который рассказал много интересного и за пределами темы поездки и по вопросам, которые были интересны лично нам. Удобно, что это индивидуальный формат. Спасибо
Н
15 дек 2021
Было очень интересно! Спасибо большое!

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