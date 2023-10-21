Магия вечернего Петербурга

Проехать по ночным улицам и увидеть другой Петербург на автобусной экскурсии в группе

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На Петербург опускается ночь, и художественная подсветка превращает город-музей в театр.

В его декорациях вот-вот начнётся спектакль, героями которого будут императоры и графы, архитекторы и скульпторы, купцы и жандармы, дворники и кучера. В свете огней вы полюбуетесь роскошными дворцами и площадями. Увидите Смольный, Кикины палаты и другие объекты, остающиеся в стороне от привычных маршрутов.
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
Магия вечернего Петербурга
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Магия Петербурга

В уютном маленьком автобусе мы отправимся с вами в путешествие по ночному городу, чтобы открыть для себя совершенно иной Петербург, сияющий в своём величии и сумрачно мерцающий в своих трагедиях. В ночном великолепии вы увидите:

  • Набережные Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Зимней канавки;
  • Мосты Петербурга, ставшие лучшими в Европе;
  • Дворцы Петровской эпохи: Летний, Меншиковский, а также Кикины палаты;
  • Дворцы Елизаветинского барокко: Большой Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский, Шереметевский и Шуваловский;
  • Екатерининские дворцы и эрмитажи;
  • Мистический Михайловский замок несчастного императора Павла Первого;
  • Роскошные площади Петербурга во главе с Дворцовой;
  • Величественные соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови и многие другие;
  • Место рождения столицы Российской империи — Петропавловскую крепость — и бронепалубный крейсер, озвучивший выстрелом её закат.

Время историй

Авторский драматический рассказ гида — основа всей экскурсии. В декорациях петербургской архитектуры вы узнаете историю Петербурга и Российской империи — парадную и непарадную. Особое внимание уделим истории уличного освещения, которая началась в Петербурге.

В музее фонарей под открытым небом мы сделаем остановку и расскажем вам про фурманщиков-зажигателей, зажигавших каждый вечер всего 595 фонарей на всю территорию города. Также вы узнаете, как уличное освещение Петербурга стало лучшим в мире и вошло в книгу рекордов Гиннесса.

Организационные детали

  • Можете взять с собой детей от 10 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены (в платные музеи мы не заходим)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Во время экскурсии мы сделаем остановки:

  • у Смольного собора,
  • у музея фонарей под открытым небом,
  • у Михайловского замка,
  • на Дворцовой площади,
  • у Исаакиевского собора.

в субботу и воскресенье в 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Набережная
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