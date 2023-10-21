Проехать по ночным улицам и увидеть другой Петербург на автобусной экскурсии в группе
В его декорациях вот-вот начнётся спектакль, героями которого будут императоры и графы, архитекторы и скульпторы, купцы и жандармы, дворники и кучера. В свете огней вы полюбуетесь роскошными дворцами и площадями. Увидите Смольный, Кикины палаты и другие объекты, остающиеся в стороне от привычных маршрутов.
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Описание
Что вас ожидает
Магия Петербурга
В уютном маленьком автобусе мы отправимся с вами в путешествие по ночному городу, чтобы открыть для себя совершенно иной Петербург, сияющий в своём величии и сумрачно мерцающий в своих трагедиях. В ночном великолепии вы увидите:
- Набережные Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Зимней канавки;
- Мосты Петербурга, ставшие лучшими в Европе;
- Дворцы Петровской эпохи: Летний, Меншиковский, а также Кикины палаты;
- Дворцы Елизаветинского барокко: Большой Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский, Шереметевский и Шуваловский;
- Екатерининские дворцы и эрмитажи;
- Мистический Михайловский замок несчастного императора Павла Первого;
- Роскошные площади Петербурга во главе с Дворцовой;
- Величественные соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови и многие другие;
- Место рождения столицы Российской империи — Петропавловскую крепость — и бронепалубный крейсер, озвучивший выстрелом её закат.
Время историй
Авторский драматический рассказ гида — основа всей экскурсии. В декорациях петербургской архитектуры вы узнаете историю Петербурга и Российской империи — парадную и непарадную. Особое внимание уделим истории уличного освещения, которая началась в Петербурге.
В музее фонарей под открытым небом мы сделаем остановку и расскажем вам про фурманщиков-зажигателей, зажигавших каждый вечер всего 595 фонарей на всю территорию города. Также вы узнаете, как уличное освещение Петербурга стало лучшим в мире и вошло в книгу рекордов Гиннесса.
Организационные детали
- Можете взять с собой детей от 10 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены (в платные музеи мы не заходим)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Во время экскурсии мы сделаем остановки:
- у Смольного собора,
- у музея фонарей под открытым небом,
- у Михайловского замка,
- на Дворцовой площади,
- у Исаакиевского собора.
в субботу и воскресенье в 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Гостиный двор»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 20:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.