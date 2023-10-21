На Петербург опускается ночь, и художественная подсветка превращает город-музей в театр. В его декорациях вот-вот начнётся спектакль, героями которого будут императоры и графы, архитекторы и скульпторы, купцы и жандармы, дворники и кучера. В свете огней вы полюбуетесь роскошными дворцами и площадями. Увидите Смольный, Кикины палаты и другие объекты, остающиеся в стороне от привычных маршрутов.

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Описание

Что вас ожидает

Магия Петербурга

В уютном маленьком автобусе мы отправимся с вами в путешествие по ночному городу, чтобы открыть для себя совершенно иной Петербург, сияющий в своём величии и сумрачно мерцающий в своих трагедиях. В ночном великолепии вы увидите:

Набережные Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Зимней канавки;

Мосты Петербурга, ставшие лучшими в Европе;

Дворцы Петровской эпохи: Летний, Меншиковский, а также Кикины палаты;

Дворцы Елизаветинского барокко: Большой Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский, Шереметевский и Шуваловский;

Екатерининские дворцы и эрмитажи;

Мистический Михайловский замок несчастного императора Павла Первого;

Роскошные площади Петербурга во главе с Дворцовой;

Величественные соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови и многие другие;

Место рождения столицы Российской империи — Петропавловскую крепость — и бронепалубный крейсер, озвучивший выстрелом её закат.

Время историй

Авторский драматический рассказ гида — основа всей экскурсии. В декорациях петербургской архитектуры вы узнаете историю Петербурга и Российской империи — парадную и непарадную. Особое внимание уделим истории уличного освещения, которая началась в Петербурге.

В музее фонарей под открытым небом мы сделаем остановку и расскажем вам про фурманщиков-зажигателей, зажигавших каждый вечер всего 595 фонарей на всю территорию города. Также вы узнаете, как уличное освещение Петербурга стало лучшим в мире и вошло в книгу рекордов Гиннесса.

Организационные детали

Можете взять с собой детей от 10 лет

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены (в платные музеи мы не заходим)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Во время экскурсии мы сделаем остановки: