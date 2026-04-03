Проехать по сумрачным улицам и увидеть другой Петербург на автобусной экскурсии
В Петербург стучится белая ночь. Сфинксы и грифоны оживают. Наступает время баек и мистики. Город-музей превращается в театр.
В его декорациях вот-вот начнётся спектакль, героями которого будут императоры и графы, купцы и жандармы, дворники и кучера. В свете огней вы полюбуетесь роскошными дворцами и площадями. Увидите Смольный и другие объекты в стороне от привычных маршрутов.
В уютном маленьком автобусе мы отправимся с вами в путешествие по вечернему городу, чтобы открыть для себя совершенно иной Петербург, сияющий в своём величии и сумрачно мерцающий в своих трагедиях. Во всём великолепии вы увидите:
Набережные Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Зимней канавки
Мосты Петербурга, ставшие лучшими в Европе
Дворцы Петровской эпохи: Летний, Меншиковский, а также Кикины палаты
Дворцы Елизаветинского барокко: Большой Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский, Шереметевский и Шуваловский;
Екатерининские дворцы и эрмитажи
Мистический Михайловский замок несчастного императора Павла Первого
Роскошные площади Петербурга во главе с Дворцовой
Величественные соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови и многие другие
Место рождения столицы Российской империи — Петропавловскую крепость — и бронепалубный крейсер, озвучивший выстрелом её закат
Время историй
Авторский драматический рассказ гида — основа всей экскурсии. В декорациях петербургской архитектуры вы узнаете историю Петербурга и Российской империи — парадную и непарадную. Особое внимание уделим истории уличного освещения, которая началась в Петербурге.
В музее фонарей под открытым небом мы сделаем остановку и расскажем вам про фурманщиков-зажигателей, зажигавших каждый вечер всего 595 фонарей на всю территорию города. Также вы узнаете, как уличное освещение Петербурга стало лучшим в мире и вошло в книгу рекордов Гиннесса.
Организационные детали
Можете взять с собой детей от 10 лет
В зависимости от численности группы экскурсия проводится на комфортабельных автобусах на 28 или 7 пассажирских мест
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены (в платные музеи мы не заходим)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Часть объектов показа может меняться из-за перекрытий дорог
Во время экскурсии мы сделаем остановки:
на улице Зодчего Росси
у Александринского театра
у Смольного собора
у музея фонарей под открытым небом
у Михайловского замка
у Исаакиевского собора
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 9420 туристов
Я Валерий, актёр, сценарист и гид по Санкт-Петербургу, художественный руководитель нашего с другими гидами проекта. Совместно с командой мы проводим интересные экскурсии по разработанным мною сценариям. Наши гиды не просто профессионалы своего дела, они влюблённые в город петербуржцы, желающие передать эту трепетную любовь вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 167 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Дата посещения: 3 апр 2026
Всё прошло на одном дыхании. Экскурсовод превратил нашу экскурсию в познавательную историю тех далеких событий Петербурга. По пути было охвачено много памятников архитектуры, мосты, здание цирка, Исаакиевский собор, Михайловский дворец много других интересных достопримечательностей. Поставленная речь, приятное общение, внимательное отношение - оставили хорошее впечатление. Спасибо за приятные моменты, из которых складывается наша жизнь :)
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Д
Дарья
Дата посещения: 26 мар 2026
Отличная экскурсия! Реальность превзошла ожидания! Всем рекомендую!
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Елена
Очень интересная и познавательная экскурсия. Валерий грамотный экскурсовод, интересный собеседник с чувством юмора. После экскурсии захотелось детально изучить историю Петербурга и царской семьи. Рекомендую посетить любителям истории и мистики.
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Козорез
Валерий - самый замечательный экскурсовод. Скорее даже не экскурсовод, а историк, и это не преувеличение. Скучать некогда - лавина историй с привязкой на местности. Огромное спасибо!
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Л
Лаура
Сегодня была на экскурсии у Валерия. Осталась довольна, очень интересно, насыщенно, организация на высшем уровне. Всем рекомендую.