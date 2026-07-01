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Чарующее сияние ночного Петербурга

Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Ночное путешествие по Санкт-Петербургу - это уникальная возможность увидеть город в новом свете.

Величественные достопримечательности, такие как Дворцовая площадь и Исаакиевский собор, становятся ещё более впечатляющими под покровом ночи. Экскурсия на
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микроавтобусе Мерседес V class с панорамной крышей обеспечит комфорт и удобство.

Маршрут можно адаптировать под ваши пожелания, включая разведение мостов и посещение современных архитектурных объектов. Это путешествие оставит незабываемые впечатления о Северной столице

5
210 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Величественные виды ночного города
  • 🚐 Комфортный транспорт с панорамной крышей
  • 🗺️ Гибкость маршрута под ваши пожелания
  • 🏛️ Исторические и современные достопримечательности
  • 🌌 Незабываемые впечатления от разведения мостов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего насладиться чарующим сиянием ночного Петербурга в июне, июле и августе. В это время город окутан белыми ночами, когда темнота почти не наступает, а погода наиболее комфортна для прогулок. Май и сентябрь также подходят, когда туристов меньше, а погода всё ещё приятная. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, вы всё равно сможете ощутить магию города, особенно в уютной атмосфере его исторических мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Чарующее сияние ночного Петербурга
Чарующее сияние ночного Петербурга
Чарующее сияние ночного Петербурга

Что можно увидеть

  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевский собор
  • Петропавловская крепость
  • Адмиралтейская набережная
  • Васильевский остров
  • Медный всадник

Описание экскурсии

Парадный Петербург

Мы проедем по гранитным набережным мощной Невы, в том числе вдоль Зимнего дворца; мимо тихих каналов и великолепной Дворцовой площади. Вы увидите, как монументальный Исаакиевский собор становится ещё величественней и строже, услышите мрачную повесть замершего Инженерного замка и рассмотрите Петропавловскую крепость. Конечно, будет несколько остановок: вы полюбуетесь открыточными видами на Адмиралтейской набережной и на стрелке Васильевского острова, поприветствуете сфинксов и Медного всадника.

Летом мы можем посвятить часть экскурсии захватывающему разведению мостов. «Соберем» самые красивые — Дворцовый, Биржевой, Троицкий, Благовещенский. Если вы интересуетесь хай-тек архитектурой, отправимся к самому дорогому стадиону страны и самому высокому небоскребу Европы, проехав по двухэтажному мосту.

Были и легенды Северной столицы

Я понятным языком расскажу о рождении города и об истории объектов нашего маршрута, о фортификации Петербурга и о белых ночах в литературе. Раскрою пару секретов, например, об Александровской колонне, и помогу представить, как выглядел город и как жили петербуржцы без современной подсветки.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортном микроавтобусе Мерседес V class с панорамной крышей и кожаным салоном
  • Я заберу вас в любом удобном вам месте
  • Маршрут можно корректировать с учетом ваших пожеланий, времени года, развода мостов и места встречи

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в пределах исторического центра города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 8000 туристов
Меня зовут Виктор. Я сам очень люблю путешествовать и с радостью всех знакомлю с Петербургом, даже жителям города готов показать что-нибудь новенькое и неизвестное. Этот великолепный город с первых минут
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поразил меня чудесной атмосферой и таинственной душой. Я живу в центре и знаю много маленьких интересных деталей: от стрит-арта и блошиных рынков до дворцов и парков. С радостью поделюсь с вами знаниями, эмоциями и наблюдениями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 210 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
204
4
5
3
1
2
1
Т
Отличная получилась экскурсия! Комфортабельный автомобиль, интересный рассказчик, очарование города на Неве, разводные мосты! Повезло по по полной программе! Рекомендую однозначно! Спасибо Виктору за чудесную поездку по ночному Петербургу!
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Александра
Спасибо Виктору за приятную, насыщенную экскурсию, наполненную любовью к своему городу. Прохладная ночь, нежная обволакивающая, завораживающая. Восторг! Очень рекомендуем!
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В
Виктор настоящий житель Санкт-Петербурга, такой каким мы его себе представляем. Интеллигентный с чистейшим русским языком. Очень комфортная, удобная и интересная экскурсия.
Виктор настоящий житель Санкт-Петербурга, такой каким мы его себе представляем. Интеллигентный с чистейшим русским языком. Очень
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О
интересная и познавательная экскурсия в комфортном автомобиле и с замечательным рассказчиком
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Евгения
Это короткое путешествие планировалось много лет, и поэтому маршрут и программа в моём персональном путеводителе по Петербургу были выверены с точностью до минуты, тем более что цель поездки продиктована моим
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родительским желанием показать город 14-летнему сыну.

Единственное, что вызывало беспокойство – организация и проведение экскурсий, особенно после крайне неудачного опыта посещения с персональным гидом Эйфелевой башни в моём родном Париже, опять же ради сына – если бы у нас были парашюты, мы бы сбежали прямо с 276-метровой отметки.

Однако Трипстер как добрый попутчик любого туриста, с учётом всех моих, подчас необсуждаемых и бескомпромиссных, граничащих с пунктиками самодура, пожеланий, помог найти потрясающего гида по Санкт-Петербургу – Виктора, с которым в результате мы провели в городе на Неве наибольшую и наилучшую часть времени.

Наша прогулка по Петербургу с Виктором началась с великолепной обзорной экскурсии, продолжилась в свете «Чарующего сияния ночного Петербурга» под резведение самых красивых мостов и завершилась в день отъезда хорошо подготовленной импровизацией на тему Кронштадта, с посещением фортов и Морского Никольского собора.

Поистине своими лучшими и незабываемыми впечатлениями мы с сыном обязаны Виктору как настоящему петербуржцу, сверхпрофессиональному экскурсоводу, внимательному, пунктуальному, предупредительному, чрезвычайно надёжному человеку, которому за каких-то несколько дней удалось, казалось бы, невозможное – оправдать надежды путешественников из Москвы, что в истории Петербурга отрыли историю любви, и теперь эта любовь занимает светлые стороны наших благодарных сердец.

Стоит ли говорить, какими тёплыми были наши прощальные обнимашки у московского вокзала!. . Спасибо Виктору, бесконечное спасибо!

Это короткое путешествие планировалось много лет, и поэтому маршрут и программа в моём персональном путеводителе по
Это короткое путешествие планировалось много лет, и поэтому маршрут и программа в моём персональном путеводителе по
Это короткое путешествие планировалось много лет, и поэтому маршрут и программа в моём персональном путеводителе по
Это короткое путешествие планировалось много лет, и поэтому маршрут и программа в моём персональном путеводителе по
Это короткое путешествие планировалось много лет, и поэтому маршрут и программа в моём персональном путеводителе по
Это короткое путешествие планировалось много лет, и поэтому маршрут и программа в моём персональном путеводителе по
Это короткое путешествие планировалось много лет, и поэтому маршрут и программа в моём персональном путеводителе по
Это короткое путешествие планировалось много лет, и поэтому маршрут и программа в моём персональном путеводителе по+2
Это короткое путешествие планировалось много лет, и поэтому маршрут и программа в моём персональном путеводителе по
Это короткое путешествие планировалось много лет, и поэтому маршрут и программа в моём персональном путеводителе по
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Ю
Полная захватывающих впечатлений экскурсия! Потрясющий гид, умеющий найти подход и к взрослому не раз бывавшему в СПб, и к подростку, который впервые в городе. Гид очень гибко подстраивался и под
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наши запросы, и под погоду, и под настроение.
Виктор, благодаря Вам, мы увидели не только основные достопримечательности с лучших ракурсов, и многое, что не входит в стандартные программы: аутентичные улочки и дворы, наполненные историей здания, и жизнь города. Спасибо за прекрасные впечатления, энергию и атмосферу общения, и, конечно, фото!

Полная захватывающих впечатлений экскурсия! Потрясющий гид, умеющий найти подход и к взрослому не раз бывавшему в
Полная захватывающих впечатлений экскурсия! Потрясющий гид, умеющий найти подход и к взрослому не раз бывавшему в
Полная захватывающих впечатлений экскурсия! Потрясющий гид, умеющий найти подход и к взрослому не раз бывавшему в
Полная захватывающих впечатлений экскурсия! Потрясющий гид, умеющий найти подход и к взрослому не раз бывавшему в
Полная захватывающих впечатлений экскурсия! Потрясющий гид, умеющий найти подход и к взрослому не раз бывавшему в
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