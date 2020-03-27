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Места-символы столицы и их истории на автомобильной экскурсии

Виктор
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Виктор – ваш гид
Город зажигается миллионом огней, и мы отправляемся в красивое путешествие по его величественным достопримечательностям.

От Дворцовой площади до Смольного собора, от Петропавловской крепости до Исаакия — ночной Петербург впечатлит вас в любое время года.

А я сделаю встречу с романтичным городом познавательной и комфортной.
6300 ₽
5040 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Чарующее сияние ночного Петербурга
Чарующее сияние ночного Петербурга

Что вас ожидает

Парадный Петербург
Мы проедем по гранитным набережным мощной Невы, в том числе вдоль Зимнего дворца; мимо тихих каналов и великолепной Дворцовой площади. Вы увидите, как монументальный Исаакиевский собор становится ещё величественней и строже, услышите мрачную повесть замершего Инженерного замка и рассмотрите Петропавловскую крепость. Конечно, будет несколько остановок: вы полюбуетесь открыточными видами на Адмиралтейской набережной и на стрелке Васильевского острова, поприветствуете сфинксов и Медного всадника.

Летом мы можем посвятить часть экскурсии захватывающему разведению мостов. «Соберем» самые красивые — Дворцовый, Биржевой, Троицкий, Благовещенский. Если вы интересуетесь хай-тек архитектурой, отправимся к самому дорогому стадиону страны и самому высокому небоскребу Европы, проехав по двухэтажному мосту.

Были и легенды Северной столицы
Я понятным языком расскажу о рождении города и об истории объектов нашего маршрута, о фортификации Петербурга и о белых ночах в литературе. Раскрою пару секретов, например, об Александровской колонне, и помогу представить, как выглядел город и как жили петербуржцы без современной подсветки.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортном микроавтобусе
  • Я заберу вас в любом удобном вам месте
  • Маршрут можно корректировать с учетом ваших пожеланий, времени года, развода мостов и места встречи
Чарующее сияние ночного Петербурга
Чарующее сияние ночного Петербурга
Чарующее сияние ночного Петербурга
Чарующее сияние ночного Петербурга
Чарующее сияние ночного Петербурга
Чарующее сияние ночного Петербурга
Чарующее сияние ночного Петербурга
Чарующее сияние ночного Петербурга
Чарующее сияние ночного Петербурга
Чарующее сияние ночного Петербурга
Чарующее сияние ночного Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктор
Виктор
Меня зовут Виктор. Мне 31 год, из которых половину я живу в Санкт-Петербурге. Этот великолепный город с первых минут поразил меня чудесной атмосферой и таинственной душой. Я живу в центре и знаю много маленьких интересных деталей: от стрит-арта и блошиных рынков до дворцов и парков. С радостью поделюсь с вами знаниями, эмоциями и наблюдениями!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 марта 2020
Спасибо Виктор за интересно и с пользой проведённое время ! Удачи!

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