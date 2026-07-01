Величественные достопримечательности, такие как Дворцовая площадь и Исаакиевский собор, становятся ещё более впечатляющими под покровом ночи. Экскурсия на
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Величественные виды ночного города
- 🚐 Комфортный транспорт с панорамной крышей
- 🗺️ Гибкость маршрута под ваши пожелания
- 🏛️ Исторические и современные достопримечательности
- 🌌 Незабываемые впечатления от разведения мостов
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Дворцовая площадь
- Исаакиевский собор
- Петропавловская крепость
- Адмиралтейская набережная
- Васильевский остров
- Медный всадник
Описание экскурсии
Парадный Петербург
Мы проедем по гранитным набережным мощной Невы, в том числе вдоль Зимнего дворца; мимо тихих каналов и великолепной Дворцовой площади. Вы увидите, как монументальный Исаакиевский собор становится ещё величественней и строже, услышите мрачную повесть замершего Инженерного замка и рассмотрите Петропавловскую крепость. Конечно, будет несколько остановок: вы полюбуетесь открыточными видами на Адмиралтейской набережной и на стрелке Васильевского острова, поприветствуете сфинксов и Медного всадника.
Летом мы можем посвятить часть экскурсии захватывающему разведению мостов. «Соберем» самые красивые — Дворцовый, Биржевой, Троицкий, Благовещенский. Если вы интересуетесь хай-тек архитектурой, отправимся к самому дорогому стадиону страны и самому высокому небоскребу Европы, проехав по двухэтажному мосту.
Были и легенды Северной столицы
Я понятным языком расскажу о рождении города и об истории объектов нашего маршрута, о фортификации Петербурга и о белых ночах в литературе. Раскрою пару секретов, например, об Александровской колонне, и помогу представить, как выглядел город и как жили петербуржцы без современной подсветки.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортном микроавтобусе Мерседес V class с панорамной крышей и кожаным салоном
- Я заберу вас в любом удобном вам месте
- Маршрут можно корректировать с учетом ваших пожеланий, времени года, развода мостов и места встречи