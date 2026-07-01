Лучше всего насладиться чарующим сиянием ночного Петербурга в июне, июле и августе. В это время город окутан белыми ночами, когда темнота почти не наступает, а погода наиболее комфортна для прогулок. Май и сентябрь также подходят, когда туристов меньше, а погода всё ещё приятная. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, вы всё равно сможете ощутить магию города, особенно в уютной атмосфере его исторических мест.

Ночное путешествие по Санкт-Петербургу - это уникальная возможность увидеть город в новом свете.Величественные достопримечательности, такие как Дворцовая площадь и Исаакиевский собор, становятся ещё более впечатляющими под покровом ночи. Экскурсия на

микроавтобусе Мерседес V class с панорамной крышей обеспечит комфорт и удобство. Маршрут можно адаптировать под ваши пожелания, включая разведение мостов и посещение современных архитектурных объектов. Это путешествие оставит незабываемые впечатления о Северной столице

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Парадный Петербург

Мы проедем по гранитным набережным мощной Невы, в том числе вдоль Зимнего дворца; мимо тихих каналов и великолепной Дворцовой площади. Вы увидите, как монументальный Исаакиевский собор становится ещё величественней и строже, услышите мрачную повесть замершего Инженерного замка и рассмотрите Петропавловскую крепость. Конечно, будет несколько остановок: вы полюбуетесь открыточными видами на Адмиралтейской набережной и на стрелке Васильевского острова, поприветствуете сфинксов и Медного всадника.

Летом мы можем посвятить часть экскурсии захватывающему разведению мостов. «Соберем» самые красивые — Дворцовый, Биржевой, Троицкий, Благовещенский. Если вы интересуетесь хай-тек архитектурой, отправимся к самому дорогому стадиону страны и самому высокому небоскребу Европы, проехав по двухэтажному мосту.

Были и легенды Северной столицы

Я понятным языком расскажу о рождении города и об истории объектов нашего маршрута, о фортификации Петербурга и о белых ночах в литературе. Раскрою пару секретов, например, об Александровской колонне, и помогу представить, как выглядел город и как жили петербуржцы без современной подсветки.

Организационные детали