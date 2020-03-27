Что вас ожидает

Парадный Петербург

Мы проедем по гранитным набережным мощной Невы, в том числе вдоль Зимнего дворца; мимо тихих каналов и великолепной Дворцовой площади. Вы увидите, как монументальный Исаакиевский собор становится ещё величественней и строже, услышите мрачную повесть замершего Инженерного замка и рассмотрите Петропавловскую крепость. Конечно, будет несколько остановок: вы полюбуетесь открыточными видами на Адмиралтейской набережной и на стрелке Васильевского острова, поприветствуете сфинксов и Медного всадника.

Летом мы можем посвятить часть экскурсии захватывающему разведению мостов. «Соберем» самые красивые — Дворцовый, Биржевой, Троицкий, Благовещенский. Если вы интересуетесь хай-тек архитектурой, отправимся к самому дорогому стадиону страны и самому высокому небоскребу Европы, проехав по двухэтажному мосту.

Были и легенды Северной столицы

Я понятным языком расскажу о рождении города и об истории объектов нашего маршрута, о фортификации Петербурга и о белых ночах в литературе. Раскрою пару секретов, например, об Александровской колонне, и помогу представить, как выглядел город и как жили петербуржцы без современной подсветки.