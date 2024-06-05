Вечерние экскурсии Санкт-Петербурга

Найдено 132 экскурсии в категории «Вечерние» в Санкт-Петербурге, цены от 780 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Californication по-питерски
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
«🎬 Мост Бетанкура, новый участок набережной Макарова, стадион Зенит-Арена, смотровая площадка с видом на Финский залив, где мы проведём фотосессию — всё это ждёт вас в нашем вечернем мотопутешествии»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340 за человека
Магия вечернего Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
26 отзывов
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
«В уютном маленьком автобусе мы отправимся с вами в путешествие по вечернему городу, чтобы открыть для себя совершенно иной Петербург, сияющий в своём величии и сумрачно мерцающий в своих трагедиях»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690 за человека
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
«Мы проедем по ночным улицам, где вы узнаете несколько мистических городских легенд»
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000 за всё до 3 чел.
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
153 отзыва
В тренде
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
«За вечер вы посетите 5 антуражных баров и рюмочных — дореволюционных, советских и современных»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
30002 550 за человека
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
358 отзывов
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
4 000 за человека
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
30 минут
477 отзывов
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии
Начало: Площадь Александра Невского
«Экскурсию можно заказать также на ночное время и к разведению мостов»
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
2 300 за человека
Бандитский Петербург: по следам преступлений
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
135 отзывов
Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений
Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас
«Возможно проведение экскурсии в ночное время»
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
4 800 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Петербурге
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
274 отзыва
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
«Ночная жизнь Петербурга: я подскажу, где классно провести время, потанцевать и пообщаться»
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400 за всё до 3 чел.
Зловещие места и политические убийства Петербурга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
«Возможно проведение экскурсии в ночное время»
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
65005 850 за всё до 4 чел.
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«От Дворцовой площади до Смольного собора, от Петропавловской крепости до Исаакия — ночной Петербург впечатлит вас в любое время года»
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
«Сколь бы вам ни было лет, насколько бы искушенным путешественникам вы ни были, увлекательная ночная поездка точно впечатлит вас и зарядит новыми эмоциями»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500 за человека
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
Тайны и легенды знаменитой реки - для любителей велопрогулок
Начало: В районе метро Сенная пл
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
41 отзыв
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения
Начало: Рубинштейна 1
«На улице, где вы будете прогуливаться этим вечером, нет домов, про которые нечего рассказать»
13 июня в 18:00
26 июня в 18:00
12 000 за всё до 6 чел.
Фонари ночного Петербурга - прошлое, настоящее, будущее
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
«В вечернем Петербурге, сияющем миллионами огней, мы перенесемся в те времена, когда свет здесь только появлялся»
10 июня в 22:30
11 июня в 22:30
89906 743 за всё до 3 чел.
В Питере - плыть
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
43 отзыва
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
«Ночная экскурсия (начиная с 00:00) будет дороже на 2500 руб»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 300 за всё до 4 чел.
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
«🔹 Ночное время позволит охватить не только самые известные памятники центра, но и доехать до шедевров в более отдалённых районах города»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
«Успеть на вечерний «парад мостов» и насладиться любимым аттракционом жителей и гостей Северной столицы сразу несколько раз за ночь поможет опытный гид на мощном мотоцикле»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670 за человека
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
Посетить инсайдерские заведения Петербурга - весело, красиво и немного пьяно
«Во время поездки на авто вы увидите ночной Петербург, после заката приобретающий особое очарование»
14 июня в 18:00
15 июня в 20:00
9 800 за всё до 4 чел.
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
2504 отзыва
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
«Любимые мелодии и авторские импровизации станут прекрасным аккомпанементом к окружающим вас декорациям — строгим набережным парадного Петербурга, и вы проведёте незабываемый вечер с самыми близкими в сезон белых ночей»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300 за человека
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
«Что вас ожидает: «Вечерний Ленинград» — оригинальная мотопрогулка Драйв, вечерние огни города, лучшие виды города с борта мотоцикла»
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
Раскрыть всю многоликость Петербурга в олицетворяющих его зданиях, набережных и именах
Начало: Выход ст. метро Чернышевская
«На Звонницу Смольного Собора можно подняться каждый день с 11 утра до 8 вечера»
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 2 000 за всё до 20 чел.
По Петербургу - на круизном катере
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1 час
19 отзывов
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
«Для прохладных вечеров — комплект мягких шерстяных пледов»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 000 за всё до 10 чел.
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
166 отзывов
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
«По Неве на музыкальном теплоходе Если вы хотите послушать живую музыку, потанцевать и увидеть вечерний Петербург с воды — вам на музыкальный теплоход»
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
1 650 за человека
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
277 отзывов
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
Начало: Угол Михайловская ул. 1/ Итальянская ул. 7
«В уютном маленьком автобусе мы отправимся с вами в обзорное путешествие по вечернему городу, чтобы увидеть совершенно иной Петербург, сияющий в своем величии, и сумрачно мерцающий, в своих трагедиях»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690 за человека
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
222 отзыва
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Что важно знать Ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950 за человека
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
191 отзыв
Ночная экскурсия по Петербургу на авто
Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке
««Спящий» Петербург, усеянный бесчисленными «ночниками» строгих фонарей на горбатых мостах, подсветками фасадов 18-го, 19-го и начала 20-го веков, соборов и церквей, горящими «гирляндами» мостов»
9 июня в 19:30
10 июня в 18:30
13 000 за всё до 4 чел.
На автобусе по вечернему Петербургу
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
920 отзывов
Вечерний Петербург: автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь видом освещённых достопримечательностей с комфорта автобуса
«Вечерний Петербург прекрасен совсем не так, как днем, и в этом вам предстоит убедиться на нашей экскурсии»
Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30
Завтра в 16:45
9 июня в 16:45
900 за человека
Разводные мосты глазами петербуржца
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
2 часа
168 отзывов
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
19 июня в 00:30
21 июня в 00:30
13 339 за всё до 4 чел.
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1454 отзыва
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
«Далее обзорная экскурсия по ночному городу, с остановками для прогулки и фотографий»
Расписание: Ежедневно в 22:00
Завтра в 21:15
9 июня в 21:15
от 2 000 за человека
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
538 отзывов
В тренде
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
«Перед вами предстанет панорама Северной столицы в свете вечернего солнца, чарующе отражающегося в глади Невы»
Расписание: По расписанию
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900 за человека
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
149 отзывов
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
«Теплоход: Маршрут осуществляется в дневное и вечернее время на двухпалубном теплоходе «Нева» в сопровождении экскурсовода»
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 600 за человека
Ползком по клубам и барам
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
785 отзывов
Ползком по клубам и барам
Начало: Жуковского 3, в баре Синий Пушкин (но не всегда)
«Вечером центр Петербурга превращается в эпицентр барной и клубной жизни России: открываются двери более 100 заведений»
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 2 500 за человека
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
О личностном и творческом становлении великого поэта на экскурсии по местам его славы
Начало: В районе метро Чернышевская
«Далее направимся к зданию городской думы, где весь цвет поэзии проводил свои творческие вечера, а оттуда к театральной площади, где собиралось литературно-художественное общество «Страда», членом которого был и С»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
2 670 за всё до 6 чел.
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
31 отзыв
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
«лишь ночныеПерекликались часовые»
13 июня в 13:00
21 июня в 13:00
1 340 за человека
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Круиз
1 час 45 минут
337 отзывов
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
«Вечерний Петербург настолько отличается от того, каким мы видим его днем»
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800 за человека
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Групповая
1.5 часа
2092 отзыва
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
«Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве на панорамном теплоходе-кабриолете»
Сегодня в 23:20
Завтра в 00:25
от 850 за человека
На ретро-катере по рекам и каналам
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На ретро-катере по рекам и каналам
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
«Не знаете, как сделать девичник или романтический вечер по-настоящему незабываемыми»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 900 за всё до 11 чел.
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
«Развод мостов (2 часа) — прогулка по вечернему Петербургу, включающая круг по каналам, просмотр ночной парадной акватории Невы и конечно же разводных мостов»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Северные острова Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
130 отзывов
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000 за всё до 3 чел.
Мифы и легенды Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
618 отзывов
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
«Во время вечерней прогулки по мистическому Санкт-Петербургу вам станут известны тайны Меншиковского, Таврического и Юсуповского дворцов, Кикиных палат»
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 150 за человека
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа 45 минут
911 отзывов
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
«Совершите вечерний круиз под разводящимися мостами Санкт-Петербурга на лучших джазовых теплоходах города»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500 за человека
Северные острова, каналы и развод мостов
Групповая
2 часа 45 минут
504 отзыва
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
«Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду»
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000 за человека
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
98 отзывов
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Окунуться в мир кофе с гидом-специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток, как бариста
Начало: В центре города, районе метро Спасская/Сенная/Садо...
«Если вы бронируете экскурсию на вечернее время — вы несете ответственность за свое дальнейшее самочувствие»
Расписание: в среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 16:00
12 июня в 11:30
19 июня в 19:00
23002 070 за человека
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Тайны царского Петербурга: история и развлечения
Погрузитесь в атмосферу тайных удовольствий и роскошных вечеринок царского Санкт-Петербурга, открывая его скрытые истории
«Попутно обсудим, как отдыхали в императорском Петербурге, что и где пили высокопоставленные лица, как они проводили вечера и ночи»
12 июня в 18:00
13 июня в 10:30
8 500 за всё до 6 чел.
В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже
Мини-группа
1 час
17 отзывов
В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже
Интерактивная прогулка для детей всех возрастов, посвященная птицам в искусстве разных эпох
Начало: Около Иорданской лестницы
«Если запланировать встречу на вечер пятницы, можно своими глазами увидеть, как работают часы «Павлин»»
Завтра в 18:00
15 июня в 18:00
2 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
    Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо 🩷
  • М
    Михаил
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Атмосферная прогулка на хорошем теплоходе. Организация на уровне. Нам с супругой очень понравилось
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Приехала в ваш прекрасный город впервые, эмоций от прогулки через край! Прогулка на теплоходе по ночному Питеру стала отличным решением для того, чтобы увидеть город во всей красе. Первый раз в жизни увидела разводные мосты, очень зрелищно!
  • В
    Василий
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Приятно удивлен состоянию теплохода. Он новый и чистый. На судне работает приятный персонал, помогли скоординировать с посадкой, а также по
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    завершению экскурсии без суеты организовали выход на причал. Сама экскурсия очень понравилась, было интересно послушать аудиогида, для себя подчеркнул много нового и интересного. Обязательно буду рекомендовать друзьям посетить данную экскурсию, чтобы увидеть наш прекрасный город с воды. Выражаю благодарность организаторам и обязательно вернусь!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Чарующее сияние ночного Петербурга
    Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут и отвезут в конце
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    куда вам необходимо, это очень удобно. Сначала я подумала что зря взяли экскурсию, т. к. это была уже не знаю какая по счету, казалось все уже видели и знаем. Но Виктор смог оставить прекрасные впечатление, показал нам центр Питера с другого ракурса. Интересные локации, красивые атмосферные фото и видео, благодарим вас!

    Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Петербурге
    Экскурсия супер! Кирилл хороший собеседник и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно, как будто приехали в гости к старому знакомому. Я
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    и мой муж очень довольны и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. PS. в качестве бонуса отличные, профессиональные фото от Кирилла.

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
    Очень насыщенная и интересная экскурсия, узнали много новых и необычных фактов! Спасибо большое Дарье за прекрасный рассказ и грамотную подачу материала❤️
    Очень насыщенная и интересная экскурсия, узнали много новых и необычных фактов! Спасибо большое Дарье за прекрасный
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
    Отличный маршрут. Вежливый, весёлый персонал. Замечательный музыкант и администратор. Всё очень понравилось. Однозначно будем рекомендовать прогулку друзьям.
  • Н
    Ната
    4 июня 2024
    Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
    вместо заявленных 30 гостей их было в 2 раза больше, выбирала экскурсию в том числе по критерию численности гостей на
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    борту, на вопросы организаторам во время посадки адресовали к Анне, мол мы не в курсе информации публикующиеся на сайте, дезинформация!! но в целом ситуация не испортила впечатлений, красивый закат, приятная музыка, но надо одеваться теплее даже в летнее время.

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
    Прогулка очень понравилась. Антон показал самые интересные достопримечательности города и рассказал о них. Разведение мостов - просто восторг, удалось увидеть несколько. Антон сразу нашёл подход к ребёнку и рассказывал так, чтобы ему было все понятно и интересно. Самое лучшее впечатление от экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Вечерние»

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