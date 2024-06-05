🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 45 отзывов Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас Начало: У СТ.М. «Невский проспект» «🎬 Мост Бетанкура, новый участок набережной Макарова, стадион Зенит-Арена, смотровая площадка с видом на Финский залив, где мы проведём фотосессию — всё это ждёт вас в нашем вечернем мотопутешествии» 3 340 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 26 отзывов Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами Начало: На площади Искусств «В уютном маленьком автобусе мы отправимся с вами в путешествие по вечернему городу, чтобы открыть для себя совершенно иной Петербург, сияющий в своём величии и сумрачно мерцающий в своих трагедиях» Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00 1 690 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 47 отзывов Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера Начало: У м. Площадь Восстания «Мы проедем по ночным улицам, где вы узнаете несколько мистических городских легенд» 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Мини-группа 4 часа 153 отзыва В тренде Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки Начало: В районе метро Невский проспект «За вечер вы посетите 5 антуражных баров и рюмочных — дореволюционных, советских и современных» Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 3000 2 550 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 358 отзывов В тренде На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида Начало: Площадь Александра Невского 4 000 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 30 минут 477 отзывов Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ» Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии Начало: Площадь Александра Невского «Экскурсию можно заказать также на ночное время и к разведению мостов» 2 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 135 отзывов Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас «Возможно проведение экскурсии в ночное время» 4 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Фотопрогулка 3 часа 274 отзыва Ваш идеальный день в Петербурге Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия Начало: По договоренности «Ночная жизнь Петербурга: я подскажу, где классно провести время, потанцевать и пообщаться» 12000 11 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 73 отзыва Зловещие места и политические убийства Петербурга Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии «Возможно проведение экскурсии в ночное время» 6500 5 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 164 отзыва Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... «От Дворцовой площади до Смольного собора, от Петропавловской крепости до Исаакия — ночной Петербург впечатлит вас в любое время года» 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1.5 часа 79 отзывов Ночной мототур - мосты и мотоциклы Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов Начало: У вашего отеля в центре города «Сколь бы вам ни было лет, насколько бы искушенным путешественникам вы ни были, увлекательная ночная поездка точно впечатлит вас и зарядит новыми эмоциями» 5 500 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки Тайны и легенды знаменитой реки - для любителей велопрогулок Начало: В районе метро Сенная пл от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 41 отзыв Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения Начало: Рубинштейна 1 «На улице, где вы будете прогуливаться этим вечером, нет домов, про которые нечего рассказать» 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 2 часа 134 отзыва Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому «В вечернем Петербурге, сияющем миллионами огней, мы перенесемся в те времена, когда свет здесь только появлялся» 8990 6 743 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 43 отзыва В Питере - плыть Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города «Ночная экскурсия (начиная с 00:00) будет дороже на 2500 руб» 12 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 17 отзывов Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной) Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор» «🔹 Ночное время позволит охватить не только самые известные памятники центра, но и доехать до шедевров в более отдалённых районах города» Расписание: ежедневно в 23:00 1 690 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут» Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете Начало: У станции метро «Невский проспект» «Успеть на вечерний «парад мостов» и насладиться любимым аттракционом жителей и гостей Северной столицы сразу несколько раз за ночь поможет опытный гид на мощном мотоцикле» 4 670 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 17 отзывов По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей Посетить инсайдерские заведения Петербурга - весело, красиво и немного пьяно «Во время поездки на авто вы увидите ночной Петербург, после заката приобретающий особое очарование» 9 800 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы 20% скидка Групповая 2.5 часа 2504 отзыва Джаз над ночной Невой под разводными мостами Начало: Набережная Макарова дом 34 «Любимые мелодии и авторские импровизации станут прекрасным аккомпанементом к окружающим вас декорациям — строгим набережным парадного Петербурга, и вы проведёте незабываемый вечер с самыми близкими в сезон белых ночей» от 1625 1 300 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 1 час 226 отзывов Популярное предложение Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград» Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии «Что вас ожидает: «Вечерний Ленинград» — оригинальная мотопрогулка Драйв, вечерние огни города, лучшие виды города с борта мотоцикла» Расписание: любой день, любое время 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты Раскрыть всю многоликость Петербурга в олицетворяющих его зданиях, набережных и именах Начало: Выход ст. метро Чернышевская «На Звонницу Смольного Собора можно подняться каждый день с 11 утра до 8 вечера» от 2 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚤 На катере 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 1 час 19 отзывов Популярное предложение По Петербургу - на круизном катере С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города Начало: Петроградская «Для прохладных вечеров — комплект мягких шерстяных пледов» 12 000 ₽ за всё до 10 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2 часа 166 отзывов Вечерняя музыкальная прогулка по Неве Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 «По Неве на музыкальном теплоходе Если вы хотите послушать живую музыку, потанцевать и увидеть вечерний Петербург с воды — вам на музыкальный теплоход» Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45 1 650 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 277 отзывов Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга» Начало: Угол Михайловская ул. 1/ Итальянская ул. 7 «В уютном маленьком автобусе мы отправимся с вами в обзорное путешествие по вечернему городу, чтобы увидеть совершенно иной Петербург, сияющий в своем величии, и сумрачно мерцающий, в своих трагедиях» Расписание: Ежедневно в 20:00 1 690 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 222 отзыва Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка) Начало: Английская набережная, д. 2 «Что важно знать Ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь» Расписание: Ежедневно от 1 950 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 191 отзыв Ночная экскурсия по Петербургу на авто Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке ««Спящий» Петербург, усеянный бесчисленными «ночниками» строгих фонарей на горбатых мостах, подсветками фасадов 18-го, 19-го и начала 20-го веков, соборов и церквей, горящими «гирляндами» мостов» 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 920 отзывов Вечерний Петербург: автобусная экскурсия Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь видом освещённых достопримечательностей с комфорта автобуса «Вечерний Петербург прекрасен совсем не так, как днем, и в этом вам предстоит убедиться на нашей экскурсии» Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30 900 ₽ за человека

🚗 На машине ⛴ На теплоходе Индивидуальная 2 часа 168 отзывов Разводные мосты глазами петербуржца Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии Начало: Ваш адрес 13 339 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1454 отзыва Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов «Далее обзорная экскурсия по ночному городу, с остановками для прогулки и фотографий» Расписание: Ежедневно в 22:00 от 2 000 ₽ за человека

🎶 Музыкальные теплоходы 25% скидка Групповая 1.5 часа 538 отзывов В тренде Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой Начало: Набережная Макарова, 34 «Перед вами предстанет панорама Северной столицы в свете вечернего солнца, чарующе отражающегося в глади Невы» Расписание: По расписанию 1200 900 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 149 отзывов Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга» «Теплоход: Маршрут осуществляется в дневное и вечернее время на двухпалубном теплоходе «Нева» в сопровождении экскурсовода» 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 6 часов 785 отзывов Ползком по клубам и барам Начало: Жуковского 3, в баре Синий Пушкин (но не всегда) «Вечером центр Петербурга превращается в эпицентр барной и клубной жизни России: открываются двери более 100 заведений» Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, и воскресенье в 19:00 от 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Санкт-Петербург Есенина в компании поэта О личностном и творческом становлении великого поэта на экскурсии по местам его славы Начало: В районе метро Чернышевская «Далее направимся к зданию городской думы, где весь цвет поэзии проводил свои творческие вечера, а оттуда к театральной площади, где собиралось литературно-художественное общество «Страда», членом которого был и С» 2 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 31 отзыв Миллионная улица - Петербург в миниатюре Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна «лишь ночныеПерекликались часовые» 1 340 ₽ за человека

Круиз 1 час 45 минут 337 отзывов Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник «Вечерний Петербург настолько отличается от того, каким мы видим его днем» Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30 от 1 800 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа 2092 отзыва Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга Начало: Адмиралтейская наб., д. 2 «Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве на панорамном теплоходе-кабриолете» от 850 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 14 отзывов На ретро-катере по рекам и каналам Начало: Набережная реки Фонтанки, 133 «Не знаете, как сделать девичник или романтический вечер по-настоящему незабываемыми» от 7 900 ₽ за всё до 11 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс) «Развод мостов (2 часа) — прогулка по вечернему Петербургу, включающая круг по каналам, просмотр ночной парадной акватории Невы и конечно же разводных мостов» Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 130 отзывов Северные острова Петербурга на авто Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании Начало: В Исаакиевском сквере 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 618 отзывов Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами «Во время вечерней прогулки по мистическому Санкт-Петербургу вам станут известны тайны Меншиковского, Таврического и Юсуповского дворцов, Кикиных палат» Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30 от 1 150 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 45 минут 911 отзывов Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве Начало: Адмиралтейская наб., 2 «Совершите вечерний круиз под разводящимися мостами Санкт-Петербурга на лучших джазовых теплоходах города» Расписание: ежедневно в 00:30 от 2 500 ₽ за человека

Групповая 2 часа 45 минут 504 отзыва Северные острова, каналы и развод мостов Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник «Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду» Расписание: Ежедневно в 23:15 от 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3 часа 98 отзывов Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией Окунуться в мир кофе с гидом-специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток, как бариста Начало: В центре города, районе метро Спасская/Сенная/Садо... «Если вы бронируете экскурсию на вечернее время — вы несете ответственность за свое дальнейшее самочувствие» Расписание: в среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 16:00 2300 2 070 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Тайны царского Петербурга: история и развлечения Погрузитесь в атмосферу тайных удовольствий и роскошных вечеринок царского Санкт-Петербурга, открывая его скрытые истории «Попутно обсудим, как отдыхали в императорском Петербурге, что и где пили высокопоставленные лица, как они проводили вечера и ночи» 8 500 ₽ за всё до 6 чел.