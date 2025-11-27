Попробуйте себя в роли актера озвучивания и дубляжа! На мастер-классе вы узнаете основы и секреты профессии, научитесь контролировать голос и дыхание, а также побываете на настоящей студии звукозаписи, где сможете применить полученные знания.
Обучение пройдет под присмотром профессионального педагога-актера, а в качестве приятного воспоминания вы получите готовое видео с вашей озвучкой.
Описание мастер-классаПодарите голос любимому персонажу А вы когда-нибудь задумывались, чьими голосами звучат герои зарубежных фильмов? Озвучка и дубляж — это целый профессиональный мир, и наша академия «Амфитеатр» даёт возможность всем желающим подарить свой голос любимому персонажу. Это — отличная идея для весёлой встречи с друзьями, романтического свидания или творческого досуга. Что вас ждёт:
- Погружение в профессию: основы и секреты озвучки;
- Речевая актерская разминка;
- Упражнения< на голос, дикцию, дыхание;
- Озвучка видеоролика в настоящей студии звукозаписи;
- Индивидуальные советы от педагога-актёра дубляжа;
• Готовое видео с вашей озвучкой на память. Важная информация:
- Предварительно свяжитесь с организатором для согласования даты проведения мастер-класса. Бронирование не позднее чем за 24 часа до удобной даты.
- По запросу возможно проведение в формате романтического свидания только для двоих (14000 руб — 1 ч. 20 мин, 2 часа — 21000 руб). Обращайтесь к организатору.
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда студии
- Работа звукорежиссера
- Работа профессионального актера дубляжа
- Готовое видео с вашей озвучкой
Место начала и завершения?
Ул. Ефимова д. 4
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Предварительно свяжитесь с организатором для согласования даты проведения мастер-класса. Бронирование не позднее чем за 24 часа до удобной даты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.