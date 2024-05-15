S Svetlana Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут» Отличная идея погонять на мотоцикле по ночному Питеру. Было захватывающе и волнительно. Разводные мосты как бонус. Все понравилось, обязательно порекомендую всем знакомым.

Д Дмитрий Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью Всё было на высшем уровне! Отдельно бы хотелось отметить, что такой вид экскурсии оказался идеальным для ноябрьской погоды)

Т Трухачева Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале Всё было великолепно!

Т Татьяна Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале Очень красивые места, знающий экскурсовод и приятный водитель. Неочень понравился сам туроператор: в последний момент поменяли программу экскурсии, толком не объяснив ничего и пришлось всё узнавать уже у экскурсовода. Но это мелочи в сравнении с теми впечатлениями, что мы получили.

Н Наталья Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут» Здравствуйте. 25.09.2023 были на экскурсии "мотопрогулка". Мы с мужем в полном восторге, очень крутые байкеры Григорий и Михаил. Спасибо за приятные воспоминания и положительные эмоции. Всем рекомендуем!!!!! Это супер!!!!

О Ольга Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут» Очень, понравилась прогулка. Спасибо Григорию за интересный маршрут, рассказ по истории города. Рекомендую.

О Ольга Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает то, что ей очень нравится 🤩 Особый восторг вызвал треккинг, хаски и, особенно, хозяева питомника 😊

О Ольга Музыкальный круиз 9 мая с саксофоном и шампанским В общем все понравилось, по времени еще бы часик… музыка, салют… все прекрасно, но цена на теплоход завышена на 1000р из-за 50гр дешевого шампанского

Н Наталья Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана читать дальше Но в кассе нам распечатали билеты в теплоход ресторан Астория. Посадили нас 5 человек в центре зала за маленький 3-х местный столик. На наше возмущение отреагировали не очень хорошо….. но в дальнейшем нас пересадили за нормальный столик. Но осадочек остался. Для Салюта победы теплоход ресторан Астория не подходит…. так как не было открытой зоны Приобрели билеты на сайте на 5 человек ( в том числе 2 детей). В заказе выбрали теплоход - ресторан Москва.