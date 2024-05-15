Развлечения в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Развлечения» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
«Успеть на вечерний «парад мостов» и насладиться любимым аттракционом жителей и гостей Северной столицы сразу несколько раз за ночь поможет опытный гид на мощном мотоцикле»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670 за человека
Каменный зоопарк для детей 5+
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Каменный зоопарк для детей 5+
Начало: Невский, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:30
14 000 за всё до 3 чел.
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 000 за человека
Океанариум
Групповая
Океанариум
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
от 800 за человека
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
11 часов
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
Отправиться в группе в парк «Яви-Нави», покататься на лошадках и погулять по старинному Выборгу
Начало: на площади Восстания
«В конном экопарке вы окунётесь в славянскую мифологию, прокатитесь на лошадях и увидите, как извергает пламя огромный дракон»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
8 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    15 мая 2024
    Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
    Отличная идея погонять на мотоцикле по ночному Питеру. Было захватывающе и волнительно. Разводные мосты как бонус. Все понравилось, обязательно порекомендую всем знакомым.
  • Д
    Дмитрий
    30 ноября 2023
    Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
    Всё было на высшем уровне! Отдельно бы хотелось отметить, что такой вид экскурсии оказался идеальным для ноябрьской погоды)
  • Т
    Трухачева
    12 ноября 2023
    Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
    Всё было великолепно!
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2023
    Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
    Очень красивые места, знающий экскурсовод и приятный водитель. Неочень понравился сам туроператор: в последний момент поменяли программу экскурсии, толком не объяснив ничего и пришлось всё узнавать уже у экскурсовода. Но это мелочи в сравнении с теми впечатлениями, что мы получили.
  • Н
    Наталья
    4 октября 2023
    Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
    Здравствуйте. 25.09.2023 были на экскурсии "мотопрогулка". Мы с мужем в полном восторге, очень крутые байкеры Григорий и Михаил. Спасибо за приятные воспоминания и положительные эмоции. Всем рекомендуем!!!!! Это супер!!!!
  • О
    Ольга
    30 сентября 2023
    Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
    Очень, понравилась прогулка. Спасибо Григорию за интересный маршрут, рассказ по истории города. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    26 мая 2023
    Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
    Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает то, что ей очень нравится 🤩 Особый восторг вызвал треккинг, хаски и, особенно, хозяева питомника 😊
    Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делаетАнастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делаетАнастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает
  • О
    Ольга
    12 мая 2023
    Музыкальный круиз 9 мая с саксофоном и шампанским
    В общем все понравилось, по времени еще бы часик… музыка, салют… все прекрасно, но цена на теплоход завышена на 1000р из-за 50гр дешевого шампанского
  • Н
    Наталья
    10 мая 2023
    Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана
    Приобрели билеты на сайте на 5 человек ( в том числе 2 детей). В заказе выбрали теплоход - ресторан Москва.
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    Но в кассе нам распечатали билеты в теплоход ресторан Астория. Посадили нас 5 человек в центре зала за маленький 3-х местный столик. На наше возмущение отреагировали не очень хорошо….. но в дальнейшем нас пересадили за нормальный столик. Но осадочек остался. Для Салюта победы теплоход ресторан Астория не подходит…. так как не было открытой зоны

  • Д
    Дарья
    14 апреля 2023
    Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
    Прекрасная Анастасия подарила нам самое прекрасное мини путешествие в Карелию и мы бесконечно благодарны за это! ❤️ По моей просьбе,она немного
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    переделала наш маршрут и сделала его незабываемым. Мы съездили посмотреть водопады,погуляли в Рускеале и самое главное - посетили наимилейших хаски! Она приготовила для нас вкуснейший пикник на берегу озера и мы говорили без остановки. Спасибо за этот чудесный день,если возвращаться в Карелию,то только в компании Анастасии!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Развлечения»

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  1. Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
  2. Каменный зоопарк для детей 5+
  3. Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
  4. Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
  5. Океанариум
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  1. Самое главное
  2. Набережная
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  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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