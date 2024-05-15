1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
«Успеть на вечерний «парад мостов» и насладиться любимым аттракционом жителей и гостей Северной столицы сразу несколько раз за ночь поможет опытный гид на мощном мотоцикле»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Каменный зоопарк для детей 5+
Начало: Невский, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 000₽ за человека
Групповая
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
от 800₽ за человека
Групповая
11 часов
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
Отправиться в группе в парк «Яви-Нави», покататься на лошадках и погулять по старинному Выборгу
Начало: на площади Восстания
«В конном экопарке вы окунётесь в славянскую мифологию, прокатитесь на лошадях и увидите, как извергает пламя огромный дракон»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
8 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana15 мая 2024Отличная идея погонять на мотоцикле по ночному Питеру. Было захватывающе и волнительно. Разводные мосты как бонус. Все понравилось, обязательно порекомендую всем знакомым.
- ДДмитрий30 ноября 2023Всё было на высшем уровне! Отдельно бы хотелось отметить, что такой вид экскурсии оказался идеальным для ноябрьской погоды)
- ТТрухачева12 ноября 2023Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скалеВсё было великолепно!
- ТТатьяна29 октября 2023Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скалеОчень красивые места, знающий экскурсовод и приятный водитель. Неочень понравился сам туроператор: в последний момент поменяли программу экскурсии, толком не объяснив ничего и пришлось всё узнавать уже у экскурсовода. Но это мелочи в сравнении с теми впечатлениями, что мы получили.
- ННаталья4 октября 2023Здравствуйте. 25.09.2023 были на экскурсии "мотопрогулка". Мы с мужем в полном восторге, очень крутые байкеры Григорий и Михаил. Спасибо за приятные воспоминания и положительные эмоции. Всем рекомендуем!!!!! Это супер!!!!
- ООльга30 сентября 2023Очень, понравилась прогулка. Спасибо Григорию за интересный маршрут, рассказ по истории города. Рекомендую.
- ООльга26 мая 2023Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает то, что ей очень нравится 🤩 Особый восторг вызвал треккинг, хаски и, особенно, хозяева питомника 😊
- ООльга12 мая 2023Музыкальный круиз 9 мая с саксофоном и шампанскимВ общем все понравилось, по времени еще бы часик… музыка, салют… все прекрасно, но цена на теплоход завышена на 1000р из-за 50гр дешевого шампанского
- ННаталья10 мая 2023Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторанаПриобрели билеты на сайте на 5 человек ( в том числе 2 детей). В заказе выбрали теплоход - ресторан Москва.
- ДДарья14 апреля 2023Прекрасная Анастасия подарила нам самое прекрасное мини путешествие в Карелию и мы бесконечно благодарны за это! ❤️ По моей просьбе,она немного
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Развлечения»
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