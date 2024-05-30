Празднование дня рождения в Санкт-Петербурге

Найдено 38 экскурсий в категории «На день рождения» в Санкт-Петербурге, цены от 885 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
2504 отзыва
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300 за человека
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
4958 отзывов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3331 отзыв
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700 за человека
Секретные места Васильевского Острова
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
2249 отзывов
Секретные места Васильевского Острова
Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке
Расписание: только по расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 990 за человека
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
181 отзыв
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
Начало: Заберём, откуда вам будет удобно
Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1454 отзыва
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
Расписание: Ежедневно в 22:00
Завтра в 21:15
9 июня в 21:15
от 2 000 за человека
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
676 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500 за человека
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
893 отзыва
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
Начало: Невский проспект, 35
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
от 3 000 за человека
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
805 отзывов
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 295 за человека
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
307 отзывов
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:00
9 июня в 11:45
от 2 700 за человека
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1095 отзывов
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1106885 за человека
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
879 отзывов
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Начало: Невский просп., 35
Расписание: Ежедневно в 12:15
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800 за человека
Автобусная экскурсия в Гатчину
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
591 отзыв
Автобусная экскурсия в Гатчину
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: ВТ, ЧТ, СБ 13:00
Завтра в 11:45
9 июня в 11:15
от 2 700 за человека
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2024 отзыва
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200 за человека
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
Начало: СТ.М. Спасская (на Сенной площади), на выходе
Расписание: По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите.
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 250 за всё до 4 чел.
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
4051 отзыв
Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные
Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1106885 за человека
Северные острова, каналы и развод мостов
Групповая
2 часа 45 минут
504 отзыва
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000 за человека
Кронштадт с теплоходной прогулкой
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
2206 отзывов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Начало: Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
694 отзыва
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Начало: Невский просп., д. 110
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935 за человека
Обзорная экскурсия на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
111 отзывов
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с экспертом-краеведом
Познакомьтесь с Петербургом лично: уникальный маршрут от краеведа, насыщенный историями и легендами
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 940 за всё до 4 чел.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
🚌 На автобусе
Мини-группа
4.5 часа
98 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 300 за всё до 4 чел.
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
Экскурсия по Академии Штиглица
🚶 Пешая
Групповая
1 час
138 отзывов
Экскурсия по Академии Штиглица
Начало: Соляной переулок, д. 15
Расписание: Согласно календарю
11 июня в 15:30
14 июня в 16:30
2 500 за человека
Обзорная по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Обзорная по Санкт-Петербургу
Начало: Невский, 35. Ст. Метро Гостиный двор
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
85008 075 за всё до 4 чел.
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
Начало: Невский проспект, 35. Ст. метро Гостиный двор
Расписание: При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много…
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
8 600 за всё до 4 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 990 за всё до 7 чел.
Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия)
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия)
Начало: Пл. Островского,1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека
Старая Ладога - древняя как сама Русь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Старая Ладога - древняя как сама Русь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Музей Гарри Поттера
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Музей Гарри Поттера
Начало: Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 4
Расписание: Музей вселенной Гарри Поттера работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Последняя экскурсия в 21:00.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 490 за человека
Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу
Начало: Ул. Академика Павлова 11А
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На день рождения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Джаз над ночной Невой под разводными мостами
  2. Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
  3. Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
  4. Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
  5. Секретные места Васильевского Острова
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На день рождения" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 885 до 21 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 30355 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 38 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год на день рождения, 30355 ⭐ отзывов, цены от 885₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам