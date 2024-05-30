1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Секретные места Васильевского Острова
Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке
Расписание: только по расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 990₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
Начало: Заберём, откуда вам будет удобно
Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Расписание: Ежедневно в 22:00
Завтра в 21:15
9 июня в 21:15
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
Начало: Невский проспект, 35
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
от 3 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 295₽ за человека
Групповая
5 часов
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:00
9 июня в 11:45
от 2 700₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1106885₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Начало: Невский просп., 35
Расписание: Ежедневно в 12:15
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Гатчину
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: ВТ, ЧТ, СБ 13:00
Завтра в 11:45
9 июня в 11:15
от 2 700₽ за человека
Групповая
16 часов
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
Начало: СТ.М. Спасская (на Сенной площади), на выходе
Расписание: По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите.
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные
Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1106885₽ за человека
Групповая
2 часа 45 минут
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Начало: Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Начало: Невский просп., д. 110
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с экспертом-краеведом
Познакомьтесь с Петербургом лично: уникальный маршрут от краеведа, насыщенный историями и легендами
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 940₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Групповая
1 час
Экскурсия по Академии Штиглица
Начало: Соляной переулок, д. 15
Расписание: Согласно календарю
11 июня в 15:30
14 июня в 16:30
2 500₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная по Санкт-Петербургу
Начало: Невский, 35. Ст. Метро Гостиный двор
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
85008 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле
Начало: Невский проспект, 35. Ст. метро Гостиный двор
Расписание: При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много…
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 990₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия)
Начало: Пл. Островского,1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Старая Ладога - древняя как сама Русь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей Гарри Поттера
Начало: Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 4
Расписание: Музей вселенной Гарри Поттера работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Последняя экскурсия в 21:00.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 490₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу
Начало: Ул. Академика Павлова 11А
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса30 мая 2024Замечательная экскурсия и по пути следования в Петергоф и в самом Дворце. Немного не хватило времени погулять по Нижнему саду.
- ТТатьяна30 мая 2024Спасибо. Замечательная экскурсия!!!
- ААнжелика29 мая 2024Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
- ММарина29 мая 2024Нам всё очень понравилось! Гид Анна подробно рассказывает обо всех достопримечательностях,отвечает на интересующие вопросы! Время пролетело незаметно!
- ААлла29 мая 2024Потрясающие впечатления от дворца и парка. Замечательный экскурсовод. Комфортный автобус.
- ААлена29 мая 2024Экскурсию проводил гид Денис. Потрясающая эрудиция, речь и харизма. Много интересных фактов. Доступ ко многим закрытым парадным. Советую всем и каждому
- ЭЭльвира29 мая 2024Прекрасная экскурсия: информативная интересная. Особая благодарность экскурсоводу Валентине
- ГГалина29 мая 2024Замечательный дворец и парк! Отличные гиды, много знают, интересно рассказывают
- ААлексей29 мая 2024Были на экскурсии в Кронштадт с морской прогулкой. Остались очень довольны. Отдельная благодарность компании за индивидуальные гарнитуры и связь с гидом. Автобусы чистые и новые
- ААнна29 мая 2024Отличная экскурсия, получили много впечатлений. Очень комфортный автобус, экскурсовод рассказывала очень интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На день рождения»
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