⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы 20% скидка Групповая 2.5 часа 2504 отзыва Джаз над ночной Невой под разводными мостами Начало: Набережная Макарова дом 34 от 1625 1 300 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 1 час 226 отзывов Популярное предложение Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград» Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии Расписание: любой день, любое время 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 4958 отзывов Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату от 2 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 3331 отзыв Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку Начало: Невский проспект, 85 Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30 от 3 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 2249 отзывов Секретные места Васильевского Острова Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке Расписание: только по расписанию в календаре от 990 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 181 отзыв Частная экскурсия в Кронштадт на минивене Начало: Заберём, откуда вам будет удобно Расписание: Ежедневно по запросу. Начало в удобное Вам время и месте, индивидуально для Вашей группы. 12 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1454 отзыва Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов Расписание: Ежедневно в 22:00 от 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 67 отзывов Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта Расписание: Ежедневно от 19 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 676 отзывов Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия) Начало: Невский проспект, 35 Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00 от 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 893 отзыва Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец Начало: Невский проспект, 35 от 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 805 отзывов Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская Расписание: согласно расписанию в календаре 1 295 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 307 отзывов Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец) Начало: Невский проспект, 35 Расписание: Ежедневно от 2 700 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 1095 отзывов Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома Начало: СТ.М. Петроградская Расписание: см. календарь от 1106 885 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 879 отзывов Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док Начало: Невский просп., 35 Расписание: Ежедневно в 12:15 1 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 591 отзыв Автобусная экскурсия в Гатчину Начало: Невский проспект, 35 Расписание: ВТ, ЧТ, СБ 13:00 от 2 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 16 часов 2024 отзыва Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала Начало: Площадь у Казанского собора Расписание: согласно расписанию в календаре от 2 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 167 отзывов Петербург Достоевского с членом Союза писателей Начало: СТ.М. Спасская (на Сенной площади), на выходе Расписание: По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите. от 5 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 4051 отзыв Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская Расписание: согласно расписанию в календаре от 1106 885 ₽ за человека

Групповая 2 часа 45 минут 504 отзыва Северные острова, каналы и развод мостов Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник Расписание: Ежедневно в 23:15 от 2 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Групповая 5 часов 2206 отзывов Кронштадт с теплоходной прогулкой Начало: Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00 от 2 300 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2 часа 694 отзыва Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной Начало: Невский просп., д. 110 1100 935 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 111 отзывов Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с экспертом-краеведом Познакомьтесь с Петербургом лично: уникальный маршрут от краеведа, насыщенный историями и легендами Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время от 8 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 4.5 часа 98 отзывов Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке) Начало: Дворцовая площадь Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно. 2 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 16 часов 91 отзыв Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения Расписание: Ежедневно в 07:00 2 990 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 13 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 12 часов 4 отзыва Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени... Расписание: По ср, сб и праздничным дням 3 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 138 отзывов Экскурсия по Академии Штиглица Начало: Соляной переулок, д. 15 Расписание: Согласно календарю 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 41 отзыв Обзорная по Санкт-Петербургу Начало: Невский, 35. Ст. Метро Гостиный двор 8500 8 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 3 отзыва По Святыням Петербурга на комфортном автомобиле Начало: Невский проспект, 35. Ст. метро Гостиный двор Расписание: При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много… 8 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:00 15 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа Романтика Петербурга (экскурсия+фотосессия) Начало: Пл. Островского,1 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Круиз 16 часов Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени... Расписание: По ср, сб и праздничным дням 3 690 ₽ за человека

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов Старая Ладога - древняя как сама Русь Начало: По договоренности 19 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина Начало: По договоренности 21 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚤 На катере Индивидуальная 7 часов В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом Начало: По договоренности с гидом 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 5 часов Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Музей Гарри Поттера Начало: Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 4 Расписание: Музей вселенной Гарри Поттера работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Последняя экскурсия в 21:00. от 1 490 ₽ за человека