Морская столица России

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Панорама Финского залива и кронштадские форты, знакомство с архитектурой Северной Столицы, прогулка по Эрмитажу, фонтаны Петергофа — эти названия не передают всего великолепия того, что вам предстоит увидеть на этих экскурсиях.

Вы побываете в двух городах, при желании совершите морскую прогулку и прокатитесь на теплоходе по рекам и каналам Петербурга и, конечно, ощутите атмосферу праздника во время городских мероприятий в честь Дня Военно-морского флота.
Морская столица России
Морская столица России
Морская столица России
Морская столица России
Морская столица России
Морская столица России
Морская столица России
Морская столица России
Морская столица России
Морская столица России
Морская столица России
Морская столица России
Морская столица России
Морская столица России
Ближайшие даты:
28
июл

Что вас ожидает:

Полюбуемся Финским заливом
Полюбуемся Финским заливом
Увидим панораму залива и кронштадские форты и побываем на берегу гавани, где всё, как в петровские времена
Ощутим атмосферу праздника
Ощутим атмосферу праздника
Пройдёмся по центру Петербурга, поучаствуем в мероприятиях, посмотрим парад и салют
Бросим монетку в фонтан «Фаворитка»
Бросим монетку в фонтан «Фаворитка»
Прогуляемся по Нижнему парку и бросим монетку, чтобы обязательно сюда вернуться

Программа тура по дням

1 день

Кронштадт и форт Константин

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.

Загородная экскурсия в Кронштадт. Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Посещение форта Константин.

За дополнительную оплату: морская прогулка «Форты Кронштадта» — отличная возможность увидеть с воды форты Кронштадта, и узнать об уникальной системе фортификационных укреплений острова, ставшим самой мощной крепостью на Балтике.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

2 день

Обзорная экскурсия и Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства. Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время этого путешествия.

Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа — творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 17:00.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

За дополнительную оплату: экскурсия на теплоходе по рекам и каналам: «Гордость Российского флота». Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в Вашей душе навсегда. Вам предоставится уникальная возможность полюбоваться военными кораблями, ставшими на якорь в дельте Невы.

3 день

Городские мероприятия и Петергоф

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Самостоятельное участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Военно-Морского Флота.

Во второй половине дня:

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов. Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.

Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

ВНИМАНИЕ: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 19:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Проживание

В туре предусмотрено размещение на выбор в хостеле или гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместный номер
Доп.
место
Одноместный номерСкидка на ребёнка до 14 летДоп. сутки, цена за номер
ОдноместныйДвухместныйДвухместный + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства
на блок. Завтрак накрытие
9910123801000292533805070
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства
в номере
1041013400344539005850
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт
12945-1762556156550-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор. Завтрак шведский
132451246518445603068659465
МОСКВА 4*
Стандарт. Завтрак шведский
стол
120301113016840520055907800
Без проживания и питания70001000

Варианты проживания

Гостиница Кирочная

2 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевска». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд — 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

Гостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница Кирочная

Отель Достоевский

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км. Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат. От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км. По запросу персонал может организовать услуги трансфера.

Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.

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Отель Москва

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 2 суток
  • Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Индивидуальный трансфер на легковом автомобиле (1 -3 человека, средний класс) в одну сторону ж/д вокзал (аэропорт) – гостиница или гостиница – ж/д вокзал (аэропорт):08:00 – 23:00 – 3900 руб. (в случае наличия объемного и нестандартного багажа, стоимость трансфера предоставляется по запросу)23:00 – 08:00 – по запросу
  • 08:00 – 23:00 – 3900 руб. (в случае наличия объемного и нестандартного багажа, стоимость трансфера предоставляется по запросу)
  • 23:00 – 08:00 – по запросу
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт используется в туре?

Микроавтобусы: обычно Мерседес спринтер, может быть Ивеко, Хендай, количество мест, как правило 18+1 или 18+2.

Автобусы: Ман, Ютонг, Зон Тонг, Хендай, Вольво, Неман, Мерседес и другие, количество мест от 28 до 55 (в зависимости от размера группы).

Рассадка произвольная, кондиционер есть всегда.

В какое время начинаются экскурсии?

Мы не прописываем заранее время старта, поскольку музеи подтверждают время ближе к датам. Точное время старта каждой экскурсии есть в программе, которую гости получают по приезду (или мы направляем им ее заранее).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
5 окт 2023
Всё понравилось, всем рекомендуем, на все вопросы сразу же отвечали. Всё внимательны, корректны.
Т
24 сен 2023
Всё чётко организовано. Спасибо.
Д
22 сен 2023
Довольна сотрудничеством с менеджерами компании Большая Страна. Все мои пожелания по программе "Летний портрет великого города Петербурга" были учтены, все экскурсии грамотно организованы, все документы вовремя получены… я довольна и муж тоже. Спасибо всем за хорошую работу.
Довольна сотрудничеством с менеджерами компании Большая Страна. Все мои пожелания по программе "Летний портрет великого города

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