Прогулки на теплоходе в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «На теплоходе» в Санкт-Петербурге, цены от 33 420 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Петербург за вкусами и роскошью: вина, сидр, шоколад и фирменный десерт
На автобусе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
5 дней
В Петербург за вкусами и роскошью: вина, сидр, шоколад и фирменный десерт
Попробовать «Яйцо Фаберже», пройтись по залам императорских дворцов и поужинать на теплоходе
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница "Москва", 12:00 (для...
«Вечер проведём на борту теплохода «Астра», где поужинаем с музыкальным сопровождением и при огнях Санкт-Петербурга»
28 авг в 12:00
25 сен в 12:00
47 900 за человека
В Санкт-Петербург на дворянский бал
На машине
На теплоходе
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
«Отправимся в круиз по Неве на теплоходе с живой музыкой»
15 июля в 12:00
22 июля в 12:00
33 420 за человека
Пляжный отдых на Будванской ривьере с включёнными перелётами
На автобусе
На теплоходе
8 дней
Пляжный отдых на Будванской ривьере с включёнными перелётами
Понежиться на адриатическом побережье и полюбоваться средиземноморской архитектурой
Начало: Аэропорт Санкт-Петербурга, первая половина дня
«Дополнительно можно включить обед и прогулку на теплоходе»
23 июля в 10:00
30 июля в 10:00
108 580 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. Стравинский
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. Стравинский
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. Стравинский
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • А
    Анна
    19 марта 2024
    Морская столица России
    Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
  • О
    Олеся
    15 марта 2024
    Морская столица России
    Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.
  • К
    Куликова
    4 февраля 2024
    Морская столица России
    Все отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На теплоходе»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Петербург за вкусами и роскошью: вина, сидр, шоколад и фирменный десерт
  2. В Санкт-Петербург на дворянский бал
  3. Пляжный отдых на Будванской ривьере с включёнными перелётами
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Набережная
  5. Ладожское озеро
  6. Финский Залив
  7. Остров Валаам
  8. Царское село
  9. Исаакиевский собор
  10. Эрмитаж
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На теплоходе" можно забронировать 3 тура от 33 420 до 108 580.
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