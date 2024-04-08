О Ольга Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. Стравинский Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.

А Альфия Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. Стравинский Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.

А Андрей Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. Стравинский Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.

А Анна Морская столица России Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.

О Олеся Морская столица России Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.