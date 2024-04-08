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Попробовать «Яйцо Фаберже», пройтись по залам императорских дворцов и поужинать на теплоходе
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«Вечер проведём на борту теплохода «Астра», где поужинаем с музыкальным сопровождением и при огнях Санкт-Петербурга»
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25 сен в 12:00
47 900₽ за человека
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
«Отправимся в круиз по Неве на теплоходе с живой музыкой»
15 июля в 12:00
22 июля в 12:00
33 420₽ за человека
8 дней
Пляжный отдых на Будванской ривьере с включёнными перелётами
Понежиться на адриатическом побережье и полюбоваться средиземноморской архитектурой
Начало: Аэропорт Санкт-Петербурга, первая половина дня
«Дополнительно можно включить обед и прогулку на теплоходе»
23 июля в 10:00
30 июля в 10:00
108 580₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга8 апреля 2024Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. СтравинскийОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. СтравинскийОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. СтравинскийВсе очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ААнна19 марта 2024Морская столица РоссииВсё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На теплоходе»
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