Приглашаем вас на обзорную экскурсию по Петрикирхе. Она же — Церковь Святых Петра и Павла. История этого здания богата и необычна, вы поймете это как только зайдете под его высокие своды. Готовьтесь, вопрос «что с этим зданием?» будет неотступно следовать за вами на протяжении всего маршрута.

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Описание

Что вас ожидает: Поскольку церковный зал с первого этажа рассмотреть не получится, мы поднимемся на второй. Здесь гид расскажет вам о истории церкви, покажет, что изменилось во время работы бассейна и как зал выглядит в наше время. Затем вы посетите восточную башню, откуда открываются виды Невского проспекта, ангела Петрикирхе и других зданий по соседству. Завершится экскурсия спуском в «Катакомбы Петрикирхе», где вы увидите оставшуюся часть бассейна.