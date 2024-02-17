Обзорная экскурсия по Петрикирхе

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на обзорную экскурсию по Петрикирхе. Она же — Церковь Святых Петра и Павла. История этого здания богата и необычна, вы поймете это как только зайдете под его высокие своды.

Готовьтесь, вопрос «что с этим зданием?» будет неотступно следовать за вами на протяжении всего маршрута.
Обзорная экскурсия по Петрикирхе
Обзорная экскурсия по Петрикирхе
Обзорная экскурсия по Петрикирхе
Ближайшие даты:
17
фев
20
фев
22
фев
24
фев
27
фев
29
фев
2
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даты

Что вас ожидает:

  • Петрикирхе
  • Фойе
  • Церковный зал
  • Башня с колоколами
  • Историческая выставка
  • Катакомбы

Описание

Что вас ожидает: Поскольку церковный зал с первого этажа рассмотреть не получится, мы поднимемся на второй. Здесь гид расскажет вам о истории церкви, покажет, что изменилось во время работы бассейна и как зал выглядит в наше время. Затем вы посетите восточную башню, откуда открываются виды Невского проспекта, ангела Петрикирхе и других зданий по соседству. Завершится экскурсия спуском в «Катакомбы Петрикирхе», где вы увидите оставшуюся часть бассейна.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Невский пр., 22 - 24
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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