Приглашаем вас на обзорную экскурсию по Петрикирхе. Она же — Церковь Святых Петра и Павла. История этого здания богата и необычна, вы поймете это как только зайдете под его высокие своды.
Готовьтесь, вопрос «что с этим зданием?» будет неотступно следовать за вами на протяжении всего маршрута.
Готовьтесь, вопрос «что с этим зданием?» будет неотступно следовать за вами на протяжении всего маршрута.
Ближайшие даты:
17
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20
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22
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Петрикирхе
- Фойе
- Церковный зал
- Башня с колоколами
- Историческая выставка
- Катакомбы
Описание
Что вас ожидает: Поскольку церковный зал с первого этажа рассмотреть не получится, мы поднимемся на второй. Здесь гид расскажет вам о истории церкви, покажет, что изменилось во время работы бассейна и как зал выглядит в наше время. Затем вы посетите восточную башню, откуда открываются виды Невского проспекта, ангела Петрикирхе и других зданий по соседству. Завершится экскурсия спуском в «Катакомбы Петрикирхе», где вы увидите оставшуюся часть бассейна.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Невский пр., 22 - 24
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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