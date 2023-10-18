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Индивидуальная
3 часа
Христианский Петербург: прогулка с магистром философии
Рассмотреть храмы трех конфессий как перекрёстки судеб и системы смыслов
Начало: У СТ.М. Гостиный двор
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Исторический центр Петербурга, ч. 2: от м. Адмиралтейская до м. Невский проспект
Начало: Малая Морская улица, 2, Санкт-Петербург
Расписание: В любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Групповая
1 час
Катакомбы и башня Петрикирхе с Герхардом Ройттером (в мини-группе)
Вместе с сотрудником музея раскрыть тайны крупнейшей в России евангелическо-лютеранской церкви
Начало: У собора
Расписание: в субботу в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь18 октября 2023Дмитрий провел интересную и познавательную экскурсию) Интеллигентный, приятный в общении)
- ммарина15 октября 2023Очень необычная, наполненная историей христианства и города. Если хотите увидеть и услышать то что ранее не знали на Невском-это именно то, знания Диитрия поражают.
- ААлександра8 августа 2023Прекрасная экскурсия с Дмитрием. Маршрут очень неизбитый и будет интересен даже знатокам города. Дмитрий-отличный гид, очень хорошо разбирающийся в истории и культуре Санкт-Петербурга.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петрикирхе»
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