Петрикирхе – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Петрикирхе» в Санкт-Петербурге, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Христианский Петербург: прогулка с магистром философии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Христианский Петербург: прогулка с магистром философии
Рассмотреть храмы трех конфессий как перекрёстки судеб и системы смыслов
Начало: У СТ.М. Гостиный двор
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
12 000 за всё до 4 чел.
Исторический центр Петербурга, ч. 2: от м. Адмиралтейская до м. Невский проспект
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Исторический центр Петербурга, ч. 2: от м. Адмиралтейская до м. Невский проспект
Начало: Малая Морская улица, 2, Санкт-Петербург
Расписание: В любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Катакомбы и башня Петрикирхе с Герхардом Ройттером (в мини-группе)
Групповая
1 час
Катакомбы и башня Петрикирхе с Герхардом Ройттером (в мини-группе)
Вместе с сотрудником музея раскрыть тайны крупнейшей в России евангелическо-лютеранской церкви
Начало: У собора
Расписание: в субботу в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петрикирхе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Христианский Петербург: прогулка с магистром философии
  2. Исторический центр Петербурга, ч. 2: от м. Адмиралтейская до м. Невский проспект
  3. Катакомбы и башня Петрикирхе с Герхардом Ройттером (в мини-группе)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Петрикирхе" можно забронировать 3 экскурсии от 550 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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