Знакомство с величественным Петербургом лучше всего начать с автобусной обзорной экскурсии 🧭. Что вас ожидает:Начинается экскурсия ⛳ с Невского проспекта — главной улицы Северной столицы ⭐️. Вернее, самой известной её части, которая ровным лучом идет от площади Восстания и заканчивается у Адмиралтейства.

Нарядный и праздный Невский проспект манит к себе всех: туристов, горожан, петербургскую интеллигенцию, музыкантов, маргиналов, воров-карманников, пеструю толпу. Здесь всегда кипит жизнь, бурлит город 🏙️ ли не каждый дом на Невском — исторический памятник. Всего на улицу выходят 240 фасадов зданий. Многие из них — дворцы петербургской знати, аристократов и их любовниц. Проспект знаменит своими ресторанами, здесь всегда находились лучшие гастрономические магазины и кондитерские.

Здесь же, в мирном соседстве уживаются храмы разных конфессий: католический костёл, православный собор, лютеранская кирха. На Невский проспект выходят главные «питейные» улицы города: Думская и известная по клипам группы «Ленинград» — улица Рубинштейна. Во время экскурсии вы сможете увидеть:Казанский собор (предусмотрена остановка), Спас-на-Крови, костёл Святой Екатерины, знаменитый дом Зингера, в котором находится старейший книжный магазин Петербурга и офис социальной сети ВКонтакте.

Следующая остановка — величественный Исаакиевский собор и Медный всадник, ставший мистическим символом Петербурга. Оглянитесь, вы увидите печально знаменитую гостиницу Англетер, в которой повесился Сергей Есенин, здания Сената и Синода, Сенатскую площадь, знаменитую восстанием декабристов.

У памятника Петру I открывается великолепный вид на противоположный берег Невы, Васильевский остров 🏝️, куда мы проследуем. На стрелке Васильевского острова запланирована ещё одна остановка, во время которой вы сможете сделать фото на фоне знаменитых ростральных колонн и Исаакиевского собора. Важная информация:• Общая продолжительность остановок — 15 минут;