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Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе

4.3
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Осмотрите все основные достопримечательности 🏛️ Петербурга на комфортабельном автобусе 🚌.

Вы проедете по центру города на Неве в сопровождении профессионального гида, узнаете удивительные факты из истории 📖 Исаакиевского собора, Казанского собора, Спаса на Крови.

После небольшой обзорной экскурсии 🧭 вы сможете самостоятельно гулять 👣 по городу и более подробно изучать его.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Исакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Храм Спаса-на-Крови
  • Стрелка Васильевского острова
  • Медный всадник
  • Исакиевский собор
  • Католический костёл Св. Екатерины
  • Православный Казанский собор
  • Лютеранская кирха Св. Петра
Знакомство с величественным Петербургом лучше всего начать с автобусной обзорной экскурсии 🧭. Что вас ожидает:Начинается экскурсия ⛳ с Невского проспекта — главной улицы Северной столицы ⭐️. Вернее, самой известной её части, которая ровным лучом идет от площади Восстания и заканчивается у Адмиралтейства.
Нарядный и праздный Невский проспект манит к себе всех: туристов, горожан, петербургскую интеллигенцию, музыкантов, маргиналов, воров-карманников, пеструю толпу. Здесь всегда кипит жизнь, бурлит город 🏙️ ли не каждый дом на Невском — исторический памятник. Всего на улицу выходят 240 фасадов зданий. Многие из них — дворцы петербургской знати, аристократов и их любовниц. Проспект знаменит своими ресторанами, здесь всегда находились лучшие гастрономические магазины и кондитерские.
Здесь же, в мирном соседстве уживаются храмы разных конфессий: католический костёл, православный собор, лютеранская кирха. На Невский проспект выходят главные «питейные» улицы города: Думская и известная по клипам группы «Ленинград» — улица Рубинштейна. Во время экскурсии вы сможете увидеть:Казанский собор (предусмотрена остановка), Спас-на-Крови, костёл Святой Екатерины, знаменитый дом Зингера, в котором находится старейший книжный магазин Петербурга и офис социальной сети ВКонтакте.
Следующая остановка — величественный Исаакиевский собор и Медный всадник, ставший мистическим символом Петербурга. Оглянитесь, вы увидите печально знаменитую гостиницу Англетер, в которой повесился Сергей Есенин, здания Сената и Синода, Сенатскую площадь, знаменитую восстанием декабристов.
У памятника Петру I открывается великолепный вид на противоположный берег Невы, Васильевский остров 🏝️, куда мы проследуем. На стрелке Васильевского острова запланирована ещё одна остановка, во время которой вы сможете сделать фото на фоне знаменитых ростральных колонн и Исаакиевского собора. Важная информация:• Общая продолжительность остановок — 15 минут;
  • На обзорной экскурсии возможен только внешний осмотр достопримечательностей 🏛️ — без прохода внутрь;
  • Для покупки льготных билетов необходимо до начала экскурсии предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника / ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Что входит
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
Что не входит
  • Вход в достопримечательности по ходу экскурсии
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Питание не предусмотрено, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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