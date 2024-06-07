🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 1428 отзывов В тренде Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии Начало: На выходе из метро Адмиралтейская «Терраса на крыше с видом на Исаакиевский собор» 4700 3 760 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 10% скидка Групповая 7 часов 45 отзывов Популярное предложение Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления Начало: В районе м. Площадь Восстания «Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха» Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00 2500 2 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе 45% скидка Групповая 6 часов 54 отзыва Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах Начало: От Казанского собора «В Морском соборе вы рассмотрите культурно-религиозные ценности и экспозицию военно-морского флота России» 1990 1 095 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 80 отзывов Популярное предложение Тайны Заячьего острова Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города Начало: У Иоанновского моста «Вы увидите Комендантский дом и Монетный двор, Петропавловский собор и Нарышкин бастион, тюрьму и Артиллерийский цейхгауз» 5500 4 950 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 35% скидка Групповая 2.5 часа 608 отзывов Экскурсия с посещением Петропавловской крепости Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами Начало: Возле станции место «Площадь Восстания» «Парадные улицы и проспекты, дворцы и соборы, памятники и набережные — без них невозможно представить обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу» 1200 780 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 221 отзыв Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией Начало: У метро Адмиралтейская «Знаменитый Эрмитаж, Дворцовая площадь, Невский проспект, набережная канала Грибоедова, Дом Зингера, Казанский собор, Спас-на Крови — это только часть того, что мы для вас приготовили» 4600 3 910 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 2005 отзывов Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день Начало: На Площади искусств 2 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе 25% скидка Групповая 2.5 часа 273 отзыва Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки Начало: От Казанского собора «Одним из первых перед вами предстанет знаменитый Казанский собор» 1000 750 ₽ за человека

🚤 На катере Мини-группа 1 час 78 отзывов По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом Начало: на набережной р. Фонтанки «Вы увидите малые реки и каналы центральной части Петербурга, главные соборы и дворцы, Большую Неву и крейсер «Аврора»» 1 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 143 отзыва Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости Начало: В районе ст. метро Гостиный двор «Петропавловская крепость и Петропавловский собор, летний дворец Петра Первого, здания Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, Меншиковский дворец, Кикины палаты» Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00 1 690 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 26 отзывов Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами Начало: На площади Искусств «Величественные соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови и многие другие» Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00 1 690 ₽ за человека

Билеты 2.5 часа 32 отзыва Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров Начало: В Михайловском сквере 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 70 отзывов Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии» Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста «Кроме того, мы зайдем в Петропавловский собор — здесь похоронены императоры и великие князья, один из которых стал первым политическим заключенным крепости» 5 340 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 700 отзывов Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ... «Спас на Крови — у красочного храма вспомним о первом теракте в истории города и Российской Империи» Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов 35 отзывов Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей Начало: На Площади Искусств «Подсчитаете якоря на Якорной площади и узнаете, как на фасаде величественного Морского собора оказались цапли, зайцы и павлины» Расписание: ежедневно в 10:00 3 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 36 отзывов Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки Начало: У метро Адмиралтейская «В завершение мы полюбуемся видами с изящной колоннады Исаакиевского собора» 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 468 отзывов Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... «Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами» 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 145 отзывов Прогулка по Невскому проспекту Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями Начало: У входа в метро «Площадь Восстания» «А еще мы поговорим о создании Казанского собора и вместе развеем мифы времен Первой мировой о легендарном доме Зингера» от 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 5% скидка Фотопрогулка 3 часа 274 отзыва Ваш идеальный день в Петербурге Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия Начало: По договоренности «Подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора, полюбуетесь Смольным, прикоснетесь к мистике Михайловского замка и к истокам города у Петропавловской крепости» 12000 11 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 39 отзывов Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника Начало: В районе станции метро Московская «Екатерина II напомнит о себе храмом Дружбы, где гармония архитектуры и природы объединены в один павильон» 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 201 отзыв Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре Начало: В районе метро Адмиралтейская «А еще вы выясните, что общего у Пантеона и Исаакиевского собора и какой обед должен был — но так и не состоялся в «Астории»» Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00 1500 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 52 отзыва Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района Начало: В районе метро Приморская «Вас пригласят подняться на звонницу храма, где вы сможете ударить в один из колоколов» Расписание: ежедневно в 11:30 1 990 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5.5 часов 29 отзывов Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы Начало: На пл. Островского «В нашей программе: Синий мост Обводного канала и Кронштадтский футшток, памятник колюшке, Итальянский дворец и пруд, Голландская кухня, Никольский военно-морской собор, Петровский сад, Якорная площадь и памятник С» Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями Начало: В районе Большой Морской улице «Наконец, приедем к одному из самых красивых соборов города — Смольному» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 40 отзывов Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории Начало: Исаакиеская площадь «Я расскажу о главных памятниках площади — гостинице Астория, Исаакиевском соборе, зданиях министерств» 1 340 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 217 отзывов Петропавловская крепость - сердце Российской империи Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём «Мы войдем в крепость через парадные ворота и направимся к Петропавловскому собору» 4 550 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 3 часа 29 отзывов Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу Начало: На Площади Искусств «Остановка у храма Спаса на Крови откроет захватывающую историю его возникновения» Расписание: ежедневно в 11:00 3200 2 880 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 42 отзыва Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры Начало: На Сенатской площади «Окажемся в лютеранском квартале: здесь вы посмеетесь над историей братьев Лидвалей и увидите шведскую церковь в романском стиле» 7000 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 2 часа 64 отзыва Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин... «Например: как цифра 4 решила судьбу Михайловского замка и почему Исаакиевский собор удалось построить только с третьего раза» 18500 12 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 582 отзыва По Петербургу с петербуржцем Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме «Храм Спаса на Крови — не только красивый собор, но страшное напоминание о терроре» от 5 600 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 276 отзывов Экскурсия-детектив «Масонский Петербург» Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы Начало: На Невском проспекте «Во избежание конфликтных ситуаций на почве религии, посещение храмов во время экскурсии проходит самостоятельно» от 6 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 164 отзыва Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... «Вы увидите, как монументальный Исаакиевский собор становится ещё величественней и строже, услышите мрачную повесть замершего Инженерного замка и рассмотрите Петропавловскую крепость» 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 61 отзыв Кронштадт: секреты морской крепости Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта «Мы рассмотрим детали архитектуры, где причудливо сочетаются христианские и морские символы, и оценим убранство храма» от 5800 5 220 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 112 отзывов Из Петербурга в Кронштадт на авто Исследовать старинный город-крепость на острове в компании профессионального гида «Я покажу все его визитные карточки, расшифрую христианскую символику в главном храме русских моряков и поделюсь сюжетами о знаменитых гостях города» 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 143 отзыва Креативный Петербург на Мини Купере Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото Начало: В районе метро Пл. Восстания «Катакомбы лютеранского собора — здесь часто проходят концептуальные выставки и необычные театральные постановки» 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 84 отзыва Популярное предложение Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником Начало: На Исаакиевской площади «Мы поднимемся на крышу в сердце Петербурга, откуда вам откроется потрясающий вид на Исаакиевский собор и центр города» от 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 3 часа 87 отзывов Популярное предложение Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон Начало: В районе метро Площадь Восстание «Храм Спаса на Крови: обсудим, как мода на русскую старину меняет облик культовой архитектуры» 9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 74 отзыва Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа Начало: У метро Горьковская «Я сделаю для вас эмоциональные портреты на фоне Петропавловской крепости, Исаакиевского собора, Зимнего дворца и Адмиралтейства» 4000 3 600 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 76 отзывов Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве «Маршрут № 1: Казанский собор, набережная канала Грибоедова, Банковский мост с грифонами, Спас на Крови» 8500 6 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 458 отзывов Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города «Билеты в собор оплачиваются дополнительно» 12500 11 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 2 часа 214 отзывов Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов «Федоровский собор — полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление» 9542 6 680 ₽ за всё до 3 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 30 минут 283 отзыва Мотопрогулка по центру Петербурга Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках Начало: В районе Большой Морской «Мы объедем Мраморный дворец, прокатимся мимо Летнего сада с красивейшей кованой оградой, по Смольной набережной, включающей в себя скоростной участок, и отправимся к Смольному собору, где сделаем еще одну остановку» 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов История и секреты петербуржских садов Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города Начало: В Екатерининском саду от 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 215 отзывов Нескучное знакомство с Петербургом Увидеть главные достопримечательности и услышать о них неожиданные факты на обзорной экскурсии Начало: На выходе из метро Адмиралтейская «За 1,5 часа вы увидите почти все «визитные карточки» города: Дворцовую площадь, Эрмитаж, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и памятник Петру I «Медный всадник»» 550 ₽ за человека