Религиозные экскурсии по святым местам Санкт-Петербурга

Найдено 340 экскурсий в категории «Святые места» в Санкт-Петербурге, цены от 400 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1428 отзывов
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
«Терраса на крыше с видом на Исаакиевский собор»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250 за человека
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
54 отзыва
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
«В Морском соборе вы рассмотрите культурно-религиозные ценности и экспозицию военно-морского флота России»
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095 за человека
Тайны Заячьего острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
80 отзывов
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
«Вы увидите Комендантский дом и Монетный двор, Петропавловский собор и Нарышкин бастион, тюрьму и Артиллерийский цейхгауз»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
«Парадные улицы и проспекты, дворцы и соборы, памятники и набережные — без них невозможно представить обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
221 отзыв
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
«Знаменитый Эрмитаж, Дворцовая площадь, Невский проспект, набережная канала Грибоедова, Дом Зингера, Казанский собор, Спас-на Крови — это только часть того, что мы для вас приготовили»
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910 за всё до 4 чел.
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
273 отзыва
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
«Одним из первых перед вами предстанет знаменитый Казанский собор»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750 за человека
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
«Вы увидите малые реки и каналы центральной части Петербурга, главные соборы и дворцы, Большую Неву и крейсер «Аврора»»
1 600 за человека
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
143 отзыва
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
«Петропавловская крепость и Петропавловский собор, летний дворец Петра Первого, здания Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, Меншиковский дворец, Кикины палаты»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
Магия вечернего Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
26 отзывов
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
«Величественные соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови и многие другие»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690 за человека
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Билеты
2.5 часа
32 отзыва
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390 за билет
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
70 отзывов
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
«Кроме того, мы зайдем в Петропавловский собор — здесь похоронены императоры и великие князья, один из которых стал первым политическим заключенным крепости»
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340 за всё до 20 чел.
Гуляй как петербуржец
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
700 отзывов
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
«Спас на Крови — у красочного храма вспомним о первом теракте в истории города и Российской Империи»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800 за человека
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
35 отзывов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
«Подсчитаете якоря на Якорной площади и узнаете, как на фасаде величественного Морского собора оказались цапли, зайцы и павлины»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900 за человека
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
«В завершение мы полюбуемся видами с изящной колоннады Исаакиевского собора»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400 за всё до 4 чел.
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Прогулка по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
145 отзывов
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
«А еще мы поговорим о создании Казанского собора и вместе развеем мифы времен Первой мировой о легендарном доме Зингера»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400 за всё до 8 чел.
Ваш идеальный день в Петербурге
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
274 отзыва
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
«Подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора, полюбуетесь Смольным, прикоснетесь к мистике Михайловского замка и к истокам города у Петропавловской крепости»
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400 за всё до 3 чел.
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
«Екатерина II напомнит о себе храмом Дружбы, где гармония архитектуры и природы объединены в один павильон»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
201 отзыв
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«А еще вы выясните, что общего у Пантеона и Исаакиевского собора и какой обед должен был — но так и не состоялся в «Астории»»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
15001 350 за человека
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
52 отзыва
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
«Вас пригласят подняться на звонницу храма, где вы сможете ударить в один из колоколов»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990 за человека
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
29 отзывов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
«В нашей программе: Синий мост Обводного канала и Кронштадтский футшток, памятник колюшке, Итальянский дворец и пруд, Голландская кухня, Никольский военно-морской собор, Петровский сад, Якорная площадь и памятник С»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500 за человека
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями
Начало: В районе Большой Морской улице
«Наконец, приедем к одному из самых красивых соборов города — Смольному»
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 6 чел.
Великие события и жители Большой Морской
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
40 отзывов
Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории
Начало: Исаакиеская площадь
«Я расскажу о главных памятниках площади — гостинице Астория, Исаакиевском соборе, зданиях министерств»
9 июня в 18:00
13 июня в 13:00
1 340 за человека
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
217 отзывов
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём
«Мы войдем в крепость через парадные ворота и направимся к Петропавловскому собору»
18 июня в 11:00
24 июня в 11:00
4 550 за всё до 6 чел.
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
29 отзывов
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
«Остановка у храма Спаса на Крови откроет захватывающую историю его возникновения»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880 за человека
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
«Окажемся в лютеранском квартале: здесь вы посмеетесь над историей братьев Лидвалей и увидите шведскую церковь в романском стиле»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300 за всё до 4 чел.
Петербург на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур
Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам
Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин...
«Например: как цифра 4 решила судьбу Михайловского замка и почему Исаакиевский собор удалось построить только с третьего раза»
9 июня в 15:00
10 июня в 09:00
1850012 950 за всё до 4 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Храм Спаса на Крови — не только красивый собор, но страшное напоминание о терроре»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
276 отзывов
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Начало: На Невском проспекте
«Во избежание конфликтных ситуаций на почве религии, посещение храмов во время экскурсии проходит самостоятельно»
9 июня в 18:00
16 июня в 13:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Вы увидите, как монументальный Исаакиевский собор становится ещё величественней и строже, услышите мрачную повесть замершего Инженерного замка и рассмотрите Петропавловскую крепость»
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Кронштадт: секреты морской крепости
Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
«Мы рассмотрим детали архитектуры, где причудливо сочетаются христианские и морские символы, и оценим убранство храма»
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Из Петербурга в Кронштадт на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
112 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Исследовать старинный город-крепость на острове в компании профессионального гида
«Я покажу все его визитные карточки, расшифрую христианскую символику в главном храме русских моряков и поделюсь сюжетами о знаменитых гостях города»
10 июня в 15:00
14 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
143 отзыва
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
«Катакомбы лютеранского собора — здесь часто проходят концептуальные выставки и необычные театральные постановки»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 3 чел.
Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
«Мы поднимемся на крышу в сердце Петербурга, откуда вам откроется потрясающий вид на Исаакиевский собор и центр города»
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900 за всё до 4 чел.
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
«Храм Спаса на Крови: обсудим, как мода на русскую старину меняет облик культовой архитектуры»
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Петроградской стороне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
74 отзыва
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
«Я сделаю для вас эмоциональные портреты на фоне Петропавловской крепости, Исаакиевского собора, Зимнего дворца и Адмиралтейства»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
40003 600 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
76 отзывов
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве
«Маршрут № 1: Казанский собор, набережная канала Грибоедова, Банковский мост с грифонами, Спас на Крови»
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
85006 800 за всё до 2 чел.
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
«Билеты в собор оплачиваются дополнительно»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
214 отзывов
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
«Федоровский собор — полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление»
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680 за всё до 3 чел.
Мотопрогулка по центру Петербурга
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
30 минут
283 отзыва
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Большой Морской
«Мы объедем Мраморный дворец, прокатимся мимо Летнего сада с красивейшей кованой оградой, по Смольной набережной, включающей в себя скоростной участок, и отправимся к Смольному собору, где сделаем еще одну остановку»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 800 за человека
История и секреты петербуржских садов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400 за всё до 8 чел.
Нескучное знакомство с Петербургом
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
215 отзывов
Нескучное знакомство с Петербургом
Увидеть главные достопримечательности и услышать о них неожиданные факты на обзорной экскурсии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
«За 1,5 часа вы увидите почти все «визитные карточки» города: Дворцовую площадь, Эрмитаж, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и памятник Петру I «Медный всадник»»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
550 за человека
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
49 отзывов
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
«Наша прогулка начнется у одного из самых величественных зданий на Невском проспекте — Казанского собора»
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
67005 695 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    7 июня 2024
    По Петербургу с петербуржцем
    Были на экскурсии 4 июня, с ребенком и бабушкой. Все очень понравилось! Гид Алена, спасибо большое, очень содержательно, познавательно, увлекательно,
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    мы очень довольны. Все было в нашем темпе и с учетом наших пожеланий, интересно было всем участникам от 12 до 67 лет. Еще раз огрлмное спасибо!

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Петербург на автомобиле с панорамной крышей
    Благодарим за экскурсию! Очень интересно и динамично! Всей семье понравилось! Рекомендуем как для гостей, так и тех, кто хочет расширить свои знания и кругозор о Санкт-Петербурге!
    Благодарим за экскурсию! Очень интересно и динамично! Всей семье понравилось! Рекомендуем как для гостей, так и
  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Все очень понравилось, Евгений очень хороший гид 👍
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
    Экскурсовод Виктория прекрано подготовлена с раздаточным материалом (такое встречаю в первые) 👍👍👍👍👍Водитель Алексей прекрасно и аккуратно вел автобус. Сама экскурсия четко, интересно без воды. Спасибо большое-пребольшое 🙏
  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Отличный гид и экскурсия! Спасибо вам
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Остались очень довольны экскурсией! Гид Ксения рассказывает не занудно, а очень интересно и с юмором! На протяжении всего пути делилась
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    не только общеизвестными фактами, но и интересными и забавными историями, делилась, какие музеи лучше посетить в первую очередь. Экскурсия по территории Петропавловской крепости была пешая, останавливались во всех интересных местах, Ксения рассказывала громко и чётко, так, что каждый участник экскурсии мог ее слышать.

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
    Спасибо за прекрасно проведенное время! Было очень интересно! Потрясающие виды, прекрасный гид и очень гибкая программа! Огромное спасибо!
  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Всё очень понравилось. Наш гид Игорь рассказал столько информации,что не возможно всё запомнить.
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Алёна, все очень понравилось. Атмосферно, познавательно. Фотографии чудесные. Спасибо за прекрасно проведённое время!
  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
    Рекомендую посмотреть Кронштадт, впечатлиться Петром Первым, его дальновидностью и желанием возвеличить, защитить,сделать всё для России. Храм Морякам, это незабываемо! Огромное спасибо гиду Александре за интересный, познавательный рассказ истории Кронштадта

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Святые места»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
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