Эта экскурсия в мини-группе — лучшее сочетание настоящего Петербурга: дворы и парадные, крыши, шпили и купола. Крыша — это бренд города, а здесь всё легально, безопасно и с особым вайбом.
Такой Петербург вы больше нигде не увидите! Идеально для тех, кто хочет романтики и необычного взгляда на город.
Такой Петербург вы больше нигде не увидите! Идеально для тех, кто хочет романтики и необычного взгляда на город.
Описание экскурсииЭта экскурсия в мини-группе— лучшее сочетание настоящего Петербурга: дворы и парадные, крыши, шпили и купола. Крыша — это бренд города, а здесь всё легально, безопасно и с особым вайбом. Такой Петербург вы больше нигде не увидите! Идеально для тех, кто хочет романтики и необычного взгляда на город. Важная информация:
- оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек!;
- каждая группа проходит этот маршрут в своем темпе — в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть увеличена на 15-30 мин;
- прогулка подходит для детей старше 7 лет, дети младше не допускаются на смотровую площадку;
- мы будем много ходить — не забывайте про одежду по погоде и удобную обувь!
- подарите эту прогулку близким и друзьям! Пожалуйста, напишите нам, и мы всё-всë организуем!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ▪︎ Парадная купеческого особняка
- ▪︎ Дом-пряник и парадная
- ▪︎ Дом архитектора Хренова и парадная
- ▪︎ Другие доходные дома и их парадные
- ▪︎ Двор «Котик» на Пяти углах
- ▪︎ Дом с курдонером, где жил Довлатов
- ▪︎ Вид на город с крыши - от шпиля Петропавловки до Лахты
- И многое другое
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на смотровую площадку на крыше
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. «Владимирская»
Завершение: Смотровая площадка, Лиговский проспект, 74
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек
- Каждая группа проходит этот маршрут в своем темпе - в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть увеличена на 15-30 мин
- Прогулка подходит для детей старше 7 лет, дети младше не допускаются на смотровую площадку
- Мы будем много ходить - не забывайте про одежду по погоде и удобную обувь
- Подарите эту прогулку близким и друзьям! Пожалуйста, напишите нам, и мы всё-всë организуем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
19 сен 2025
Отличная экскурсия, Светлана молодец, очень познавательно и интересно.
Нас было всего двое, прошли всё на одном дыхании, очень рекомендую!!!
Нас было всего двое, прошли всё на одном дыхании, очень рекомендую!!!
Е
Елена
7 сен 2025
Гид оказался прирождённым рассказчиком - за шутками и интригами скрывалась глубокая фактура. В каждом дворе мы останавливались ровно столько, сколько нужно, чтобы успеть сделать кадры под его подсказки. Атмосферная коммуналка
В
Вероника
22 авг 2025
Экскурсия стала для меня ярким примером того, как грамотно можно соединить историю, атмосферу и фотосессию. Гид держала внимание каждого из четырнадцати участников: рассказывала о бывших жильцах, показывала письма и фотографии, сохранившиеся у местных. Она же прорабатывала все фоторакурсы: благодаря ей у меня теперь есть снимок старинной лепнины. Кульминация на крыше с видом на разноцветные купола оказалась впечатляющей.
З
Зина
22 авг 2025
Гид - энтузиаст, к которому сразу проникаешься доверием. На каждой локации он давал пару советов для идеального кадра, и действительно - снимки получились живыми и атмосферными. Коммуналки и парадные наполнены легендами, и увлекательный рассказ делал их ещё реальнее. Завершение на крыше под ветром и колокольным звоном - как кульминация хорошего романа. Теперь рекомендую эту экскурсию всем друзьям.
Д
Дима
2 авг 2025
Люблю, когда экскурсия превращается в настоящее приключение, а не сухой лекционный тур. С Дмитрием мы бродили по скрытым дворам Владимирского в составе небольшой группы - четко пятнадцать человек, как обещали. Он говорил ярко, с юмором, и все истории о жильцах старых домов казались живыми и близкими. Дмитрий даже помогал выстроить кадр. Нигде не ждали и не терялись.
М
Миша
1 авг 2025
Очень понравилось! Гид Ника супер!
Ю
Юлия
1 авг 2025
Нас было всего восемь, и гид общался почти тет-а-тет. Фото-сопровождение приятно удивило. Коммуналка с сохранившимися обоями 1910-х стала любимой локацией всей группы. Крыша же поставила яркую точку. Весь маршрут читался логично, без блужданий, а гид плавно связывал локации единым сюжетом.
Л
Лера
26 июл 2025
Экскурсию выбрала из-за обещания «легальной крыши» - и ни разу не пожалела. В парадной с остатками майолики гид провёл импровизированный урок реставрации: показал, как отличить оригинальную глазурь от новодела. Советую всем, ценящим историю без лишнего риска:)
В
Варвара
26 июл 2025
Эта прогулка словно перенесла меня в 19 век! Гид объяснял, зачем в парадных метлахская плитка разных цветов и какие семьи заказывали витражи с гербами. Тронул рассказ о первых лифтах и том, как жильцы спорили из-за их шума. Маршрут составлен так, что постоянно погружаешься всё глубже в историю округа. Мини-группа действительно «мини»: нас было восемь.
А
Александра
19 июл 2025
Я думала, что знаю про Владимирский всё, пока не увидела дом с «мужскими» и «женскими» подъездами:)
Экскурсовод показал разные скатные углы крыш и объяснил, как это влияло на сбор талой воды. В парадной сохранились надписи на немецком. Один двор-колодец удивил садом. А с крыши мы увидели свой маршрут с высоты.
Экскурсовод показал разные скатные углы крыш и объяснил, как это влияло на сбор талой воды. В парадной сохранились надписи на немецком. Один двор-колодец удивил садом. А с крыши мы увидели свой маршрут с высоты.
Ц
Циала
19 июл 2025
Была приятно удивлена, что экскурсия подходит и детям: мой 12-летний сын весь вечер пересказывал историю про «котиков» на Пяти углах.
Гид даже предложил мини-квест по поиску символов. В одной парадной нашли маскарон с чертами заказчика - ранний пример «скрытого селфи».
Большое спасибо за комфортный темп: ни один участник не потерялся. На крыше устроили перекличку башен, и ребёнок сам находил Исаакий и Казанский.
Гид даже предложил мини-квест по поиску символов. В одной парадной нашли маскарон с чертами заказчика - ранний пример «скрытого селфи».
Большое спасибо за комфортный темп: ни один участник не потерялся. На крыше устроили перекличку башен, и ребёнок сам находил Исаакий и Казанский.
М
Матфей
12 июл 2025
Гид - настоящий артист: харизма и чувство юмора сделали рассказ о домах и жильцах действительно живым.
Коммуналка с антикварными зеркалами и расписным потолком теперь мой личный топ-кадр, и это не случайно
Коммуналка с антикварными зеркалами и расписным потолком теперь мой личный топ-кадр, и это не случайно
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
20%
Групповая
до 15 чел.
Легендарные дворы и парадные Петербурга. Подъём на безопасную крышу
Начало: Место встречи: ул. Рубинштейна Д. 1
Расписание: Каждый день в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1600 ₽
2000 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Приключения в Петербурге: романтика крыш и скрытых дворов и парадных
Начало: Загородный проспект, 2
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
1450 ₽ за человека
-
50%
Групповая
до 20 чел.
Петербург с высоты + парадные и дворы-колодцы
Увидеть Северную столицу сверху и заглянуть внутрь старинных дворов и парадных
Начало: У СТ.М. «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
999 ₽
1998 ₽ за человека